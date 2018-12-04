В Минэкономики РФ предложили создать архив кода, дублирующий GitHub

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|2.7, Аноним (7), 19:38, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Они наверно датацентр посчитали. Насколько большой датацентр можно построить на эти деньги? При учёте, что ПО достанется бесплатно? А если поставщиком железа будет какой-нибудь IBM?
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|3.14, svsd_val (ok), 19:50, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не шибко то и большой. Цены на серверное оборудование кусаются, а ещё же у нас туда скорее всего будут ставить эльбрусы которые по защищённости в разы лучше по увы и по цене в разы дороже...
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|4.34, A.Stahl (ok), 20:10, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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>в разы лучше по увы
Отличная опечатка. Критерий по которому Эльбрус более защищён: "увы."
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|2.13, svsd_val (ok), 19:48, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ок, мистер сколько стоит 1 сервер ? сколько стоит ядро сети ? сколько стоит сетевой экран? сколько стоит хранилка с большой корзиной ? Сколько стоят винты и сколько стоит коммуникации и это ещё без горячего резерва и без бэкапов. Учтите что Вам нужно будет хранить не только свои пару сотен гигабайт но и чужие проекты которые суммарно весят ох как не мало. Ещё учтите что ставиться туда будут эльбрусы дорогие и защищённые а не сравнительно дешёвые и дырявые интелы. Или вы просто админ локал-хоста и поэтому знаете как быстро и правильно сделать всё быстро качественно что бы отказоустойчивость была высокая да и с приемлемой ценой ?
Если бы Вы сталкивались с реальным корпаративным администрированием, так бы не говорили.
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|3.26, Аноним (1), 19:59, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я сталкивался постоянно с этим раньше и знаю цены. Вопрос в другом - ты думаешь все перечисленное в случае с госконтрактом будет выполнено? По факту будет установлен GitLab EE на виртуалке в Яндексе, а общественности скажут, что закупили железа от HP на миллиард, сетевого железа от CISCO на миллиарди и т.д. Потом скажут: "ой, импортозаместиться забыли, надо еще 3 миллиарда".
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|3.78, всея Интел (?), 21:13, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Интересно, Эльбрус реально такой защищённый или просто никому нет дела до него? Думается мне что Эльбрус просто как неуловимый Джо, но хзхз.
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|4.83, anonymous (??), 21:17, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Интересно, Эльбрус реально такой защищённый
Если взять тот же интел, то старый пентиум более защищён чем новая кора. Потому как спекуляций то ли нет, то ли они весьма умеренные, и спектр с мелтдауном им не грозит. Если предположить, что Эльбрус по уровню развития соответствует пентиуму, то может и в самом деле более защищённый.
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|4.92, AJ (??), 21:39, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вероятно, имеется ввиду, что в нём нет иностранных закладок.
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|5.111, Аноним (111), 22:06, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вероятно, имеется ввиду, что в нём нет иностранных закладок
Зато есть отечественные?
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|6.150, Аноним (-), 23:06, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если под это даже компилера открытого нет и NDA при покупке, громкие заявления про безопасность вызывают разве что вопрос "чью именно?" :P
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|3.87, Аноним (87), 21:22, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Клован, тебе уже сделали Спутник, Российскую википедию, там-там и что-то там еще. И тут сделают, не переживай.
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|3.103, myhand (ok), 21:59, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Учтите что Вам нужно будет хранить не только свои пару сотен гигабайт но и чужие проекты которые суммарно весят ох как не мало.
Ну вон гитхаб хочет запихать все в архив на 200 катушек по 120Gb. Это, конечно, только "активные репозитарии" (хз что значит), но есть большое подозрение, что "отечественного СПО" столько нет и близко...
Так что даже увеличив в разы на резервирование...
> Если бы Вы сталкивались с реальным корпаративным администрированием, так бы не говорили.
Копро-что?
|
|2.35, Аноним (35), 20:11, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Админ локалхоста проснулся :) уж он-то всё знает про будущий проект.
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|2.49, Аноним (49), 20:32, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Мне всегда так нравятся такие коментаторы Вам там про админинье локалхоста вниз... большой текст свёрнут, показать
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|3.89, Аноним (87), 21:29, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это все верно для развитых стран. А в данном случае будет поднят GitLab EE, на котором просто страницу приветствия поменяют и стоить это будет 2.1млрд. Ну т.е. очередной сайт сочинского аэропорта.
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|1.2, Гендальф (?), 19:27, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Дороговато что бы поднять зеркало.Однако если будет регулярно синкаться и всем доступно,ну окей,бекапы и резерв это всегда хорошо.
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|1.3, Аноним (3), 19:31, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лично для меня, такие предложения сравнимы признанию "Мы воруем из бюджета". Но для прокуратуры это видимо не так.
2,1млрд в трубу хотят выкинуть без каких либо гарантий.
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|2.20, svsd_val (ok), 19:54, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вам админам локал хостов всё и всегда ясно и вы лучше всех знаете как надо. А по факту уже не раз сталкивались с работой гитхаба, которая по своему усмотрению может залочить многое. И не важно какие у вас доводы. Вон мужику залочили его репозитории только потому что в профиле было написано что он родился не там, хотя сам уже как 20 лет в США живёт...
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|3.38, Аноним (38), 20:16, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>по своему усмотрению
Ну все же в большинестве случаев по усмотрению РКН
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|5.107, Аноним (-), 22:03, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, так это Клинтон оказывается виноват в выносе рутрекера?! А роскомсовком как бы и не при делах?
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|3.41, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:20, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>гитхаба, которая по своему усмотрению может залочить многое
Ну или выполняя СШАшкины бредовые законы, которые они считают экстерриториальными.
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|4.63, Аноним (-), 20:49, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там вон какой-то перец грозился уйти с гитхаба. Но судя по его профайлу таки ниасилил...
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|3.95, Timoteo Cirkla (ok), 21:43, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И поэтому вы решили в качестве "аргументации" перейти на личности. Ну что сказать, "браво" в кавычках.
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|1.4, Аноним (4), 19:32, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это путь в никуда.
Государевы мужи хернёй маются. Не их это ума дела. Пусть этим занимается сообщество, пусть этим занимаются компании, тот же Яндекс - они смогут это сделать в 1000 раз дешевле и эффективней, благо для этого всё есть.
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|2.79, Аноним (-), 21:13, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надеюсь что они воздух забэкапать не планируют, на случай что американцы его весь отравят, дескать.
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|1.5, Аноним (5), 19:34, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В принципе без болтологии пусть будет , тут только интересно что именно купят на эти деньги мозги или тупо оборудование в мириард дисков
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|3.30, Аноним (30), 20:03, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так надо скорее и на их производство бабла выделять, "вдруг забанят".
А, у нас же их уже производят! 150 кг чистого веса.
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|5.48, Аноним (30), 20:31, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть сделать свой гитхаб за 2,1 ярда по причине "могут отключить" - умно, а производство собственных дисков - глупо?
Кстати, можно еще производить видюхи нвидия по причине "вдруг не продадут", сетевухи чьи-нибудь по причине "вдруг пошлют", ну и до кучи микроконтроллеры стм по причине "вдруг обматерят". Не?
Еще лекарства хотели без лицензии производить...
А, понял, скопировать софт несложно, а вот большее...
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|6.81, Аноним (7), 21:15, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ссд уже производят давно, их в любом подвале собирать можно. А насчёт видях и остального стоит посмотреть на успехи Китая, если бы у нас не было столько денег потеряно могли бы не хуже. Да и утечка ценных кадров существенный фактор наверно. Если что, 2ккк рублей это не так и много вообще-то: посмотрите, сколько на говнокино выделяется. На объективное под любым углом говно.
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|4.42, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:22, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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После развода Степаненко столько желающих занять вакантное место супруга... Вы ведь именно поэтому пытаетесь шутить, да?
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|4.96, государынин муж (?), 21:43, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, их зобанить можно и самим. Одна небольшая диверсия на одном вшивом заводе где-то в тайских жопенях - и весь мир на коленях умоляет нас продать наши прекрасные пятимегабайтные НЖМД Искра!
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|5.112, Аноним (-), 22:06, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как показал натурный эксперимент с наводнением в тайване - весь мир при этом резко повышает цены на HDD. И американцы, и китайцы и россияне дружно обламываются. А ваши винчи на пять мегабайт вы уже вообще совсем не продадите - еще видите ли флеш память есть, и ее даже в китае умеют какую-никакую сильно поболее пяти мегов. Вы хотите зарубиться одновременно с штатами, европами и китаем на почве бомбежки половины предприятий? Был тут один такой, примерно 75 лет назад...
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|3.86, Аноним (93), 21:21, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да я от цен на десктопные охренел недавно. По видимому их решили уничтожить как класс, оставив 95% только галимые SDD.
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|4.109, Аноним (111), 22:05, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда было наводнение тоже цены взлетели раза в два. Мне как раз не повезло, пришлось терабайтник за 5k взять.
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|4.114, Аноним (-), 22:08, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это просто под закон яровой пришлось все диски планеты срочно скупить :). WD и Seagate просто не ожидали такого спроса.
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|4.129, Аноним (7), 22:23, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да я от цен на десктопные охренел недавно. По видимому их решили
> уничтожить как класс, оставив 95% только галимые SDD.
Менее $30 за терабайт что ли. Это серверные WD.
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|1.10, Gemorroj (ok), 19:45, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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хорошее, нужное, дело. шелупонь в каментах выше пусть хоть захлебнется своей желчью, а зеркало с гарантированной доступностью лишним не будет.
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|2.15, Аноним (15), 19:50, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шелупонь не догадывается, что эти деньги могли пойти на очередные яхты или тупо прогорели на гос счетах. Они думают, что эти деньги могут вложить куда то лучше, но не они правят деньгами, поэтому все их вскукарекивания бесмысленны.
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|4.32, Трамп (?), 20:09, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну дак радуйтесь, а то этот пресс мог бы или может быть оказаться тупо на квартире какого нибудь генерала без "копии гитхаба", а тут как бы полезное с приятным совмещено и всё равно вы скулите, не довольны.
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|5.113, Xasd5 (?), 22:07, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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чтобы он оказался на квартире -- как раз нужно какой-то бесполезный проект типа этого.
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|2.69, Аноним (3), 20:58, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если дело нужное - значит можно оправдать какой угодно бюджет?
Может на мир во всем мире триллиард выделим? А что, дело то правильное.
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|1.12, Аноним (12), 19:48, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Из статьи на Ъ:
> Отечественный GitHub может появиться к 2021 году, а к 2024 году таких репозиториев должно стать пять, предполагает проект
Вся суть этого, проекта. Через четыре года на нём будет разрабатываться только четыре репозитория :-) Привет "Спутник" c 4 посетителями.
> привлечь разработчиков из России и стран-союзников, которые заинтересованы в создании
> технологически независимой от США площадки по совместной работе над открытыми проектами
К западным компаниям доверия куда больше, они отвечают репутацией и деньгами. У нас же нет никакой гарантии, что по звонку не станут вносить трояны.
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|2.37, Аноним (37), 20:15, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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трояны по звонку... может это к разработчикам jira? И иным австралийским компниям.
https://habr.com/ru/company/globalsign/blog/432680/
One of the ways #AABill gets access to systems is by commandeering employees of companies to write backdoors. But they’re not even allowed to tell their employer, or face jail time.
I went through the mechanics of this, and realised how out of touch Canberra is...
— Alfie John (@alfiedotwtf) December 4, 2018
Господи люди - вы в каком мире живете? С той стороны океана ниразу не эльфляндия :)
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|4.51, Аноним (51), 20:33, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мы все - люди, и живем на одной планете. Не надо делить на "тут" и "там". Особенно, в век глобализации.
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|3.90, Аноним (93), 21:31, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато GitLab почему-то вместо жителей/граждан Содружества Австралии решил запретить наём жителей/граждан РФ и КНР.
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|3.98, Timoteo Cirkla (ok), 21:48, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вы с какой? С этой стороны тоже никакой эльфляндии нет. И деньги пилят и проекты удачно просирают после освоения бюджетных средств. Может вы к нам из параллельной реальности приплыли?
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|3.120, Аноним (111), 22:13, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>how out of touch Canberra is
Говорят, в Австралии у полиции очень большие полномочия. Они могут даже нарушать закон в служебных целях.
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|4.122, Аноним (-), 22:17, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в россии так судья вообще может выкатить заведомо неправосудное решение (формально статья УК) - и ему как с гуся вода, ежели это в пользу кр%$^дей.
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|1.16, Аноним (16), 19:52, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Поехавший еще в тему не залетел?
Сейчас будет обьяснять почему это важно и своевременно
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|1.17, Аноним (17), 19:53, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Цифровизация оказалась плодотворнейшим полем для роспила.
Они ещё только начинают понимать масштаб.
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|2.40, Онаним (?), 20:18, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дык развивать экономику страны нынче не выгодно для их карманов, уже лет 20 как, проще воровать в наглую и открытую, давно уже осознали что всем пофигу даже населению.
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|1.19, Аноним (19), 19:54, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В целом идея здравая в том плане, чтобы иметь код под рукой если нас забанят. Но заставить людей ими пользоваться - врядли... Чисто как бекап я готов
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|2.23, мнгабе (?), 19:57, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> если нас забанят
Быстрее сами от глобального инета отключимся...
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|2.31, Аноним (1), 20:04, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кто кого забанит? Это ж РКН блочил гитхабл вообще-то, или забыл? Иметь код под рукой, когда сами себе заблокировали гитхаб? Ну.. полезно наверно, да.
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|2.45, Аноним (45), 20:28, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Изолирование - да, пускай делают?
Как-то узко.
Дубликаты и так будут, силами тех кто включает голову.
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|3.61, Аноним (45), 20:47, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кого-то волнует техническая сторона вопроса (большинство здесь)
Кого-то изолированность, кого-то вообще целесообразность, кого-то вопрос траты средств.
Но ни кто ничего не решает, потрепались, разошлись. )))
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|1.24, Аноним (30), 19:58, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сначала гитхаб за 2,1 ярда, потом гитлаб за 4,2, потом битбакет за 8,4, а потом все фтп-сервера за ... ярдов, потому как "вдруг отключат".
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|2.59, Аноним (-), 20:46, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И еще gists.github.чтототам, вообще всем... и самих девопсов еще. Иначе чего с кодом для девопсов делать?
Интересно, этим господам не приходило в голову что источник бесперебойного питания для интернета - мифическая штука? %)
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|3.99, государынин муж (?), 21:50, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это смотря как п-ть!
Источник (моего) бесперебойного питания - это вы, дорогие мои сограждане.
И если не хотите стать сокамерниками - быро го на рюйскегитлаб, комитить в рюйске независимые репо! А будете плохо комитить - придется возрождать шарашки. Кстати, колючая проволока, посты охраны и скрытая от лишних глаз территория - вполне исправно поддерживаются до сих пор, под офисные центры ничего ценного не сдано. И от желающих в охрану - отбоя нет уже сейчас. Причем больше половины особо подчеркивают свой it-бэкграунд - так что заниматься там вредительством или халтурить не выйдет - если, конечно, не захотите государева кнута, на первый раз, отведать.
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|4.116, Аноним (-), 22:09, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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П-ть это в смысле попилить или в смысле по3.14-ть? Гусары, молчать! :)
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|4.128, Аноним (128), 22:23, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока вы не на Колыме, приходится использовать Тор. Засунь свой кнут себе в пряник, враг народа.
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|3.123, Аноним (111), 22:17, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>источник бесперебойного питания для интернета - мифическая штука
Мифическая. Но у Web Archive есть кое какие успехи.
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|4.127, Аноним (-), 22:22, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кое какие. Потому что заметной части сайтов там все-таки нет или они там в основательно порушенном виде. И я что-то не уверен что там есть тот же гитхаб в сколь-нибудь работоспособном виде.
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|5.142, Анонимун (?), 22:48, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Потому что заметной части сайтов там все-таки нет
Ну, так добавляй web.archive.org/save/URL
Есть такая особенность: в индексе может появиться только через сутки.
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|6.151, Аноним (-), 23:10, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть такая особенность: в индексе может появиться только через сутки.
Есть такая особенность: об этом узнаешь когда поиск выдает _дохлый_ сайт, тебе позарез надо с него именно вон тот файл, а тебе предлагают, блин, URL добавить. Есть только один нюанс: если бы у меня этот урл был, я бы и на вебархив не лез :)
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|1.46, Аноним (46), 20:30, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Было бы неплохо еслибы в этом репозитории лежали сорс коды сертифицированные фтэк. Например аналог bouncycastle для гост. Или то что Астра и альт сертифицировали из опен сорса, чтобы повторная сертификация была дешевле. И банк сертифицированых библиотека. Напримет тот же qt сертифицированный и gtk.
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|1.52, Аноним (38), 20:34, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это же начало полного отказа от продуктов Микрософта, национальная ОС и светлое будущее не загорами
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|2.126, Аноним (111), 22:21, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Это же начало полного отказа от продуктов Микрософта
Я думаю, M$ делится с ними телеметрией (как и со многими правительствами), иначе бы шума много было. А так и овцы сыты и волки целы.
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|1.53, Аноним (17), 20:36, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Напомню, бразилы от (в частности) подобного импортозамещения сделали lua
Россия - huyak. В совке еэски хоть *производили*.
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|2.85, Аноним (87), 21:19, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ложь! Lua сделали потому что нужен был встраиваемый язык для скриптования в компанию Petrobras, а ничего такого не существовало в то время. Python был в самом зачаточном существовании.
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|2.104, государынин муж (?), 22:00, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В совке еэски хоть *производили*.
не хотелось бы огорчать патриотов совка, но производили мы их с помощью "стран СЭВ".
А без болгарских ИЗОТов, венегрских терминалов и немецких электронных блоков была бы, к сожалению, только полная херня.
К сожалению, оккупировать снова из всего этого удалось только Донбасс и Крымнаш, а от них в деле импортозамещения пользы никакой, одни сранкции. Сами не поймем, почему.
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|3.153, Ю.Т. (?), 23:16, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что надували СЭВ. Мемуары Шокина неплохо касаются всех этих братушковских радиоэлектроник. Впрочем, нашу РЭП грохнули назавтра после братушковских.
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|1.56, Аноним (-), 20:42, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А разработчиков они клонировать планируют? Или это у них проект по раздельной утилизации применительно к программному обеспечению?
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|2.144, псевдонимус (?), 22:52, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не перепутали. Порнохаб в основном для обычных людей. Они захотели и извращенцам сделать приятное, решили форкнуть гейхаб.
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|1.60, pda (?), 20:46, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Читаю камменты, а они опять гениальны. Оставим в стороне вопрос "а государственное ли дело вообще подобными вопросами занимаются". Сделаем вид, что не подозреваем, что половина комментирующих родом из "одноклассников", если не сразу из "Ольгино". Будем думать о людях хорошо.
Однако. У нас есть примеры таких гос- IT-проектов. Видели мы гос-поисковик, видели гос-мессенджер. Скоро увидим вторую попытку в гос-википедию.
И тем не менее, что-то такое заставляет половину комментаторов быть свято уверенными, что ну в этот-то раз у них всё получится! :)
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|2.64, Аноним (-), 20:51, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Получится, несомненно. В очередной раз под напыщенные слоганы кто-то неплохо набьет карманы. Где еще можно сделать фуфло, дорого и еще и денег в результате получить? :)
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|2.68, Аноним (68), 20:57, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это может быть стокгольмским синдромом как у Шигорина, например.
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|2.77, Аноним (77), 21:12, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто аудитория опеннета довольно взрослая (большей частью 35+), а люди у нас в этом возрасте в основном патриотичны, активно смотрит телевизор и т.д. Вот и все.
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|3.135, Аноним (111), 22:32, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Просто аудитория опеннета довольно взрослая
Да? А на форуме радиотехников и атеистов обитают вообще пенсионеры.
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|2.133, Аноним (111), 22:30, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>википедия
Эта, которая забанила все IP: и провайдеровские и VPNовские, а статьи блещут независимостью?
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|2.141, псевдонимус (?), 22:46, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вера в завтрашний день. Хотя больше похоже на то, что так толстой, что даже тонко. О каком развитии можно говорить после распугивания кадров и публичного вытирания ног о какую-никакую, а фундаментальную науку. Отраслевую же практически совсем "оптимизирлвали".
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|1.70, Аноним (70), 21:02, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отнять нельзя, попробуем поделить. Ах и тут неочень то получится. Зато тот кто передает сало из рук в руки всегда может облизать пальцы. Ну хоть лизните.
Это показатель той *опы в которой эта страна и менталитета этого контингента. Если представить будующее нет лучше туши свет
Опеннет полность захавали доширокисты. Противно но в духе менталитета. Так что все в порядке. Хавайте
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|1.73, Ilya Indigo (ok), 21:07, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> На разработку проекта предложено выделить 2,1 млрд руб.
Нет бы больниц построить, или отремонтировать или оборудование докупить или помочь малоимущим... нет мы их пустим на всякую не нужную хрень чтобы разворовать.
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|4.152, Аноним (-), 23:13, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> К религии это не имеет отношение. Это бизнес, который прикрывается ей.
Экий вы дяденька экстремист! Небось еще и колобка в детстве читали? Или там Джанни Радари какого? А может даже Незнайку на Луне?!
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|1.74, Аноним (93), 21:08, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это уже кванменом попахивает. Не ждите ничего хорошего от налоговика с айтишным образованием. Его туда и поставили для того, чтобы он электронный концлагерь достроил и оптимизировал.
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|1.82, Аноним (93), 21:15, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>идея российского аналога GitHub актуальна и является одним из «ключевых мероприятий для обеспечения условий для создания открытых библиотек ИИ»
то есть tensorflow, pytorch, caffe, mxnet, CNTK, plaidml, theanob - это всё проприетарь, да?
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|1.84, An (??), 21:17, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Яндекс попросили бы , чтобы он им сделал зеркало и парится не надо )
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|1.88, 4eburashk (?), 21:25, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"Википедию свою" - миллиарды.
"Гитхаб свой" - миллиарды.
"Поисковик свой" неработающий уже за миллиарды написали.
Мне больше нравилось когда миллиарды на стройках пилили.
На стройках хоть сразу видны джамшуты месящие бетон лопатами для "космодром свой за миллиарды".
Нездоровая тема, с этим "свой". Ты сначала этот "свой" сделай. И предложи, а потом уже денег проси. "Чужой" то как-то сами сделали. Почему "свой" сразу миллиарды?
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|2.102, государынин муж (?), 21:54, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На стройках хоть сразу видны джамшуты месящие бетон лопатами для "космодром свой за миллиарды".
ага, а потом что? "Ракета не подошла к космодрому Сточный по размерам"?!
Нет, знаешь, я вот тебе лично - не советую. Потому что посадки и прочие культивационные работы там обошлись в 50 тысяч ржублей (которые, разумеется, главному инженеру дали только подержать две секунды, пока его винтили, но, в целом, пропали мои денежки)
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|3.119, Аноним (-), 22:13, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ага, а потом что? "Ракета не подошла к космодрому Сточный по размерам"?!
Там все эпичнее. Дедки которые кодили программы вымерли - а новые специалисты за зарплату ниже чем у бетономеса почему-то не набежали. Не хотят, понимаешь, ракеты строить с зарплатой ниже чем у чернорабочих, мерзавцы.
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|2.108, государынин муж (?), 22:04, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты и будешь, сволочь космополитическая. Когда, благодаря проискам проклятых врагов, нам придется отключить тебе настоящий github.
Вместе со всем остальным вражеским интернетом.
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|1.97, Аноним (97), 21:45, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если туда сразу импортнуть все репы спеков сизифа - то взлетит. Но, вероятно, даже это не будет сделано, и проект будет там же, где и поисковник Спутник.
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|1.115, псевдонимус (?), 22:09, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И что они собираются со всем этим делать? Кто будет развивать отзеркаленные проекты? 2 с лишним мтллиарда. Вроде и немного, но ради чего? Дегегераты.
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|2.121, Аноним (-), 22:15, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как что? Освоить 2 миллиарда. Какие ж они гегерераты? Они может быть аферисты или криминалы, но уж никак не...
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|3.134, псевдонимус (?), 22:32, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все гораздо хуже. Чувакт просто не понимают, что значит вот так взять и начать развивать абсолютно чужую идею не имея с ней ничего общего. Психология уровня "а давайте спи%$м у них код!". Лучше пусть пропьют эти деньги, вреда будет меньше.
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|4.154, Аноним (-), 23:18, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Все гораздо хуже. Чувакт просто не понимают, что значит вот так взять
> и начать развивать абсолютно чужую идею не имея с ней ничего общего.
Мне почему-то кажется что адресаты 2 млрд прекрасно понимают что "а давайте с3.14-м у них 2 миллиарда, и черт с ним, с кодом и прочими глупостями".
Во всяком случае, ряд государственных радетелей за скрепы в прошлом были вполне себе ЦК КПСС. Я думаю что когда человек переживает такую трансформацию - ее критерии очевидны даже достаточно глупым людям. Готов поспорить что если завтра в тренде на уровне государства будут зеленые покемоны - они и в это впишутся без колебаний и ложной скромности.
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|1.124, Аноним (124), 22:18, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>гитхабл
а вот это хорошее название :)
Если забить в гугл 'российский аналог хабл' показываются интересные факты.
Будет потом кого за что ловить ))
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|1.138, Sluggard (ok), 22:35, 20/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А сколько будет выделено на клонирование изначальных авторов проектов, чтоб потом это всё поддерживать/дописывать?
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|2.155, Аноним (-), 23:25, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А сколько будет выделено на клонирование изначальных авторов проектов, чтоб потом это
> всё поддерживать/дописывать?
Наверное это как в китае с доменной печью в каждый двор. Ну а тут вот джамшутов нагнать, искусственный интеллект кодить.
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|2.156, Аноним (38), 23:36, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обяжут каждую госструктуру сделать n репозиториев и удваивать к концу пятилетки. Соответственно сосдадут штатные должности архиваторов программного кода
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