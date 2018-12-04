В Минэкономики РФ предложили создать архив кода, дублирующий GitHub

2.27 , svsd_val ( ok ), 20:00, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Серверные диски очень дорого стоят.

3.30 , Аноним ( 30 ), 20:03, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Так надо скорее и на их производство бабла выделять, "вдруг забанят".

А, у нас же их уже производят! 150 кг чистого веса.

4.33 , svsd_val ( ok ), 20:09, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – весьма глупое замечание не относящееся к делу ...

5.48 , Аноним ( 30 ), 20:31, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть сделать свой гитхаб за 2,1 ярда по причине "могут отключить" - умно, а производство собственных дисков - глупо?

Кстати, можно еще производить видюхи нвидия по причине "вдруг не продадут", сетевухи чьи-нибудь по причине "вдруг пошлют", ну и до кучи микроконтроллеры стм по причине "вдруг обматерят". Не?

Еще лекарства хотели без лицензии производить...

А, понял, скопировать софт несложно, а вот большее...

6.81 , Аноним ( 7 ), 21:15, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ссд уже производят давно, их в любом подвале собирать можно. А насчёт видях и остального стоит посмотреть на успехи Китая, если бы у нас не было столько денег потеряно могли бы не хуже. Да и утечка ценных кадров существенный фактор наверно. Если что, 2ккк рублей это не так и много вообще-то: посмотрите, сколько на говнокино выделяется. На объективное под любым углом говно.

4.42 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 20:22, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – После развода Степаненко столько желающих занять вакантное место супруга... Вы ведь именно поэтому пытаетесь шутить, да?

4.96 , государынин муж ( ? ), 21:43, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, их зобанить можно и самим. Одна небольшая диверсия на одном вшивом заводе где-то в тайских жопенях - и весь мир на коленях умоляет нас продать наши прекрасные пятимегабайтные НЖМД Искра! 5.112 , Аноним ( - ), 22:06, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как показал натурный эксперимент с наводнением в тайване - весь мир при этом резко повышает цены на HDD. И американцы, и китайцы и россияне дружно обламываются. А ваши винчи на пять мегабайт вы уже вообще совсем не продадите - еще видите ли флеш память есть, и ее даже в китае умеют какую-никакую сильно поболее пяти мегов. Вы хотите зарубиться одновременно с штатами, европами и китаем на почве бомбежки половины предприятий? Был тут один такой, примерно 75 лет назад...

3.86 , Аноним ( 93 ), 21:21, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да я от цен на десктопные охренел недавно. По видимому их решили уничтожить как класс, оставив 95% только галимые SDD.

4.109 , Аноним ( 111 ), 22:05, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда было наводнение тоже цены взлетели раза в два. Мне как раз не повезло, пришлось терабайтник за 5k взять.

4.114 , Аноним ( - ), 22:08, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это просто под закон яровой пришлось все диски планеты срочно скупить :). WD и Seagate просто не ожидали такого спроса.

4.129 , Аноним ( 7 ), 22:23, 20/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да я от цен на десктопные охренел недавно. По видимому их решили

> уничтожить как класс, оставив 95% только галимые SDD. Менее $30 за терабайт что ли. Это серверные WD.

