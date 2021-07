Microsoft купил компанию ReFirm Labs, развивавшую утилиту для анализа прошивок Binwalk

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:48, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну так всегда так было. Надо либо из доса, либо теперь уже из линукса загружаться, чтобы с железом работать. Венда рожает кирпичи в основном, если вообще работает.

3.3 , Аноним ( 3 ), 09:57, 16/07/2021 Да нормально binwalk работает под виндой. Дoп. фичи не очень нужны, они почти бесполезны, как и сам binwalk. В последнее время если мне надо распаковать прошивку, то я пользуюсь не бинвоком, а скриптами из инета, заточенными именно под конкретный формат прошивки. Потому что ядро, например, binwalk не извлечёт, а детектирование поддержки сжатых потоков обычно даёт много ложноположительных, причём зачастую эти ложноположительные - это всё, что есть, потому чть в образе вообще нет сжатого контента, только контент в неизвестном формате. В общем нужен свой бинвок с плагинами и API.

3.5 , maximnik0 ( ? ), 10:05, 16/07/2021 >Ну так всегда так было. Ну не совсем так,скажем прямо.Флэш память очень много утилит от производителя позвяляли записывать прямо с винды.Пока не грянуло 26 апреля,появились перемычки,2 флэшки,запись

только из под дос и т.д.

4.12 , And ( ?? ), 10:32, 16/07/2021 Но потом решили - через EFI получить доступ обратно и теперь снова ждём следующее 26 апреля 1986 года. Трубопровод в этом году уже смогли выключить.

4.13 , OnTheEdge ( ok ), 10:34, 16/07/2021 > Пока не грянуло 26 апреля казалось бы, причём здесь ЧАЭС?..

5.15 , And ( ?? ), 10:39, 16/07/2021 Ход мысли оператора техники примерно одинаков. Люди-то не апгрейдятся, головы работают примерно как и раньше.

5.16 , maximnik0 ( ? ), 10:40, 16/07/2021 >казалось бы, причём здесь ЧАЭС?.. Вот и появилось поколение которое не знает про Чернобыль, не который в 4 энергоблок. :-( Вирус был,очень страшный,особенно 3-я модификация.Прописывался в биос,заражал все .ехе файлы а 26 апреля.....



6.19 , Аноним ( 19 ), 11:15, 16/07/2021 У легаси железа должен естественный отбор

7.23 , maximnik0 ( ? ), 12:20, 16/07/2021 > У легаси железа должен естественный отбор На тот момент это было не легаси железо.

Выше есть коментарий про Uefi.От себя добавлю -Грабли номер2 :жесткие диски,сетевые карточки,мышки и т.д.И на этом защиты кроме контрооьной суммы в 90% нету.Мне когда то очень смешная програма для мышек Логитечт понравилась-превращала юсб мышку в сканер с низким разрешением....

2.9 , And ( ?? ), 10:27, 16/07/2021 > последняя строчка доставляет: под виндой с утилитой работать лучше через пакет Cygwin, ну или через WSL Так и правильно: нужно использовать повторно. Желательно - нативные средства. А переписывание "под Вин" будет костылями и подпорками. Уже написан код, под который рассчитаны исходники - надо использовать то, на что из коробки рассчитано. Не костылить. Плохо, что пытаются слинковать открытую и проприетарную платформы. Если пытаются двигаться в том направлении. Вызывает опасения, хотят не как лучше, а как денег отжать и остановить.

2.22 , Аноним ( 22 ), 12:00, 16/07/2021 > https://github.com/ReFirmLabs/binwalk/wiki/Supported-Platforms

> последняя строчка доставляет: под виндой с утилитой работать лучше через пакет Cygwin,

> ну или через WSL Больше доставляет, что MS купила владельца и софт для "обратного инжиниринга и извлечения образов прошивок" для "повышения безопасности устройств интернета вещей". Забавно звучит, что одна из эталонных копрорастных контор официально собралась хакать чужой код, но для безопасности ;) "А что, так можно было?!"

3.25 , пох. ( ? ), 13:19, 16/07/2021 > Больше доставляет, что MS купила владельца и софт для "обратного инжиниринга и извлечения образов

> прошивок" для "повышения безопасности устройств интернета вещей". ну, логично в общем-то. Владельца в тазик, софт туда же, и, как бетон схватится, все вместе в речку.

Нет ножек, нет варенья, нечем хакать интернетысвищей. > Забавно звучит, что одна из эталонных копрорастных контор официально собралась хакать чужой код, ни разу не. > "А что, так можно было?!" Купить и утопить? Конечно. Вон гугль регулярно развлекается. Да и эпл не особо отстает. 2.24 , Я ( ?? ), 13:13, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – азурному дефендеру это не нужно, там давно линух --_