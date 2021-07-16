Microsoft купил компанию ReFirm Labs, развивавшую утилиту для анализа прошивок Binwalk

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|2.2, Аноним (2), 09:48, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну так всегда так было. Надо либо из доса, либо теперь уже из линукса загружаться, чтобы с железом работать. Венда рожает кирпичи в основном, если вообще работает.
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|3.3, Аноним (3), 09:57, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да нормально binwalk работает под виндой. Дoп. фичи не очень нужны, они почти бесполезны, как и сам binwalk. В последнее время если мне надо распаковать прошивку, то я пользуюсь не бинвоком, а скриптами из инета, заточенными именно под конкретный формат прошивки. Потому что ядро, например, binwalk не извлечёт, а детектирование поддержки сжатых потоков обычно даёт много ложноположительных, причём зачастую эти ложноположительные - это всё, что есть, потому чть в образе вообще нет сжатого контента, только контент в неизвестном формате.
В общем нужен свой бинвок с плагинами и API.
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|3.5, maximnik0 (?), 10:05, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ну так всегда так было.
Ну не совсем так,скажем прямо.Флэш память очень много утилит от производителя позвяляли записывать прямо с винды.Пока не грянуло 26 апреля,появились перемычки,2 флэшки,запись
только из под дос и т.д.
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|4.12, And (??), 10:32, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но потом решили - через EFI получить доступ обратно и теперь снова ждём следующее 26 апреля 1986 года.
Трубопровод в этом году уже смогли выключить.
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|5.15, And (??), 10:39, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ход мысли оператора техники примерно одинаков. Люди-то не апгрейдятся, головы работают примерно как и раньше.
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|5.16, maximnik0 (?), 10:40, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>казалось бы, причём здесь ЧАЭС?..
Вот и появилось поколение которое не знает про Чернобыль, не который в 4 энергоблок. :-( Вирус был,очень страшный,особенно 3-я модификация.Прописывался в биос,заражал все .ехе файлы а 26 апреля.....
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|7.23, maximnik0 (?), 12:20, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У легаси железа должен естественный отбор
На тот момент это было не легаси железо.
Выше есть коментарий про Uefi.От себя добавлю -Грабли номер2 :жесткие диски,сетевые карточки,мышки и т.д.И на этом защиты кроме контрооьной суммы в 90% нету.Мне когда то очень смешная програма для мышек Логитечт понравилась-превращала юсб мышку в сканер с низким разрешением....
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|2.9, And (??), 10:27, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> последняя строчка доставляет: под виндой с утилитой работать лучше через пакет Cygwin, ну или через WSL
Так и правильно: нужно использовать повторно. Желательно - нативные средства. А переписывание "под Вин" будет костылями и подпорками. Уже написан код, под который рассчитаны исходники - надо использовать то, на что из коробки рассчитано. Не костылить.
Плохо, что пытаются слинковать открытую и проприетарную платформы. Если пытаются двигаться в том направлении. Вызывает опасения, хотят не как лучше, а как денег отжать и остановить.
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|2.22, Аноним (22), 12:00, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> https://github.com/ReFirmLabs/binwalk/wiki/Supported-Platforms
> последняя строчка доставляет: под виндой с утилитой работать лучше через пакет Cygwin,
> ну или через WSL
Больше доставляет, что MS купила владельца и софт для "обратного инжиниринга и извлечения образов прошивок" для "повышения безопасности устройств интернета вещей".
Забавно звучит, что одна из эталонных копрорастных контор официально собралась хакать чужой код, но для безопасности ;)
"А что, так можно было?!"
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|3.25, пох. (?), 13:19, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Больше доставляет, что MS купила владельца и софт для "обратного инжиниринга и извлечения образов
> прошивок" для "повышения безопасности устройств интернета вещей".
ну, логично в общем-то. Владельца в тазик, софт туда же, и, как бетон схватится, все вместе в речку.
Нет ножек, нет варенья, нечем хакать интернетысвищей.
> Забавно звучит, что одна из эталонных копрорастных контор официально собралась хакать чужой код,
ни разу не.
> "А что, так можно было?!"
Купить и утопить? Конечно. Вон гугль регулярно развлекается. Да и эпл не особо отстает.
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|2.24, Я (??), 13:13, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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азурному дефендеру это не нужно, там давно линух --_
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|1.4, InuYasha (??), 10:04, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Им что - сделали предложение от которого нельзя отказаться? Или покупка или дно реки?
Лет 10 назад этой утилью пытался ковырять прошивку уберпроприетарного контроллера, эх. Скоро M$ будет скупать всё, что может угрожать проприетарщикам.
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|2.11, Аноним (11), 10:31, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот, вот нечего ковыряться в проприетраных прошивках не для того сделано. Закроют этот ваш бинволк чтоб не лазили куда не плолжено.
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|3.14, And (??), 10:37, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если они хотят хорошо продать облака, то им надо прикрыть хомячковые утечки денег через протечки в покупных IoT от халтур-коммерсов. Кроме того есть всякие относительно неприятные свойства таких няшных и удобных Сяоми, например, устройств.
Для такого можно использовать - понимать где подтечёт из банка у клиента и заранее работать над этим.
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|4.18, Аноним (19), 11:13, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вместо того чтобы смотреть в сорцы (а кто их не дает не использовать), надо же конечно хакнуть проприетарную прошивку. Тут они точно не решают проблему, а создают.
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|5.20, And (??), 11:48, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема, что сервис типа облачный. Облака - проблема. Удобны, но ничего не можешь в них, кроме что "папа" позволил взять, за копейку.
По идее тула решает проблему как раз когда прошивку скрыли и не посмотреть сырцы. Это когда неопытные выпусники колледжа взяли код, подправили, доработали удачную идею, скрыли код, и запустили в продажу и разошлись. Удачность идеи даёт хорошую продажу и популярность.
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|1.6, vitalif (ok), 10:16, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Binwalk enterprise еще смешнее звучит по факту, чем покупка MS
Это как Grep enterprise
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|1.7, And (??), 10:19, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> анализа, обратного инжиниринга и извлечения образов прошивок
Всё ж System76 и PinePhone, например, куда позитивнее, чем догонялки глотая чужой выхлоп.
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