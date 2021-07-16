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Microsoft купил компанию ReFirm Labs, развивавшую утилиту для анализа прошивок Binwalk

16.07.2021 09:24

Компания Microsoft поглотила компанию ReFirm Labs, развивающую открытый инструментарий Binwalk, предназначенный для анализа, обратного инжиниринга и извлечения образов прошивок. В качестве причины покупки упоминается желание повышения безопасности устройств интернета вещей (IoT). Код Binwalk написан на языке Python и распространяется под лицензией MIT.

В 2019 компания ReFirm Labs выкупила Binwalk у автора проекта и создала на его основе облачный сервис Binwalk Enterprise. Компания Microsoft намерена интегрировать возможности анализа и извлечения прошивок в сервис "Azure Defender for IoT" для расширения его возможностей по выявлению проблем с безопасностью в прошивках.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.microsoft.com/secu...)
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  6. OpenNews: HAL - IDE для реверс-инжиниринга цифровых электронных схем
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55487-binwalk
Ключевые слова: binwalk
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  • 1.1, OnTheEdge (ok), 09:34, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    https://github.com/ReFirmLabs/binwalk/wiki/Supported-Platforms

    последняя строчка доставляет: под виндой с утилитой работать лучше через пакет Cygwin, ну или через WSL

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:48, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну так всегда так было. Надо либо из доса, либо теперь уже из линукса загружаться, чтобы с железом работать. Венда рожает кирпичи в основном, если вообще работает.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 09:57, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да нормально binwalk работает под виндой. Дoп. фичи не очень нужны, они почти бесполезны, как и сам  binwalk. В последнее время если мне надо распаковать прошивку, то я пользуюсь не бинвоком, а скриптами из инета, заточенными именно под конкретный формат прошивки. Потому что ядро, например, binwalk не извлечёт, а детектирование поддержки сжатых потоков обычно даёт много ложноположительных, причём зачастую эти ложноположительные - это всё, что есть, потому чть в образе вообще нет сжатого контента, только контент в неизвестном формате.

    В общем нужен свой бинвок с плагинами и API.

     
  • 3.5, maximnik0 (?), 10:05, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну так всегда так было.

    Ну не совсем так,скажем прямо.Флэш память очень много утилит от производителя позвяляли записывать прямо с винды.Пока не грянуло 26 апреля,появились перемычки,2 флэшки,запись
    только из под дос и т.д.

     
     
  • 4.12, And (??), 10:32, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но потом решили - через EFI получить доступ обратно и теперь снова ждём следующее 26 апреля 1986 года.

    Трубопровод в этом году уже смогли выключить.

     
  • 4.13, OnTheEdge (ok), 10:34, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пока не грянуло 26 апреля

    казалось бы, причём здесь ЧАЭС?..

     
     
  • 5.15, And (??), 10:39, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ход мысли оператора техники примерно одинаков. Люди-то не апгрейдятся, головы работают примерно как и раньше.
     
  • 5.16, maximnik0 (?), 10:40, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >казалось бы, причём здесь ЧАЭС?..

    Вот и появилось поколение которое не знает про Чернобыль, не который в 4 энергоблок. :-( Вирус был,очень страшный,особенно 3-я модификация.Прописывался в биос,заражал все .ехе файлы а 26 апреля.....

     
     
  • 6.19, Аноним (19), 11:15, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У легаси железа должен естественный отбор
     
     
  • 7.23, maximnik0 (?), 12:20, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У легаси железа должен естественный отбор

    На тот момент это было не легаси железо.
    Выше есть коментарий про Uefi.От себя добавлю -Грабли номер2 :жесткие диски,сетевые карточки,мышки и т.д.И на этом защиты кроме контрооьной суммы в 90% нету.Мне когда то очень смешная програма для мышек Логитечт понравилась-превращала юсб  мышку в сканер с низким разрешением....

     
  • 2.9, And (??), 10:27, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > последняя строчка доставляет: под виндой с утилитой работать лучше через пакет Cygwin, ну или через WSL

    Так и правильно: нужно использовать повторно. Желательно - нативные средства. А переписывание "под Вин" будет костылями и подпорками. Уже написан код, под который рассчитаны исходники - надо использовать то, на что из коробки рассчитано. Не костылить.

    Плохо, что пытаются слинковать открытую и проприетарную платформы. Если пытаются двигаться в том направлении. Вызывает опасения, хотят не как лучше, а как денег отжать и остановить.

     
  • 2.22, Аноним (22), 12:00, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://github.com/ReFirmLabs/binwalk/wiki/Supported-Platforms
    > последняя строчка доставляет: под виндой с утилитой работать лучше через пакет Cygwin,
    > ну или через WSL

    Больше доставляет, что MS купила владельца и софт для "обратного инжиниринга и извлечения образов прошивок" для "повышения безопасности устройств интернета вещей".

    Забавно звучит, что одна из эталонных копрорастных контор официально собралась хакать чужой код, но для безопасности ;)

    "А что, так можно было?!"

     
     
  • 3.25, пох. (?), 13:19, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Больше доставляет, что MS купила владельца и софт для "обратного инжиниринга и извлечения образов
    > прошивок" для "повышения безопасности устройств интернета вещей".

    ну, логично в общем-то. Владельца в тазик, софт туда же, и, как бетон схватится, все вместе в речку.
    Нет ножек, нет варенья, нечем хакать интернетысвищей.

    > Забавно звучит, что одна из эталонных копрорастных контор официально собралась хакать чужой код,

    ни разу не.

    > "А что, так можно было?!"

    Купить и утопить? Конечно. Вон гугль регулярно развлекается. Да и эпл не особо отстает.

     
  • 2.24, Я (??), 13:13, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    азурному дефендеру это не нужно, там давно линух --_
     

  • 1.4, InuYasha (??), 10:04, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Им что - сделали предложение от которого нельзя отказаться? Или покупка или дно реки?
    Лет 10 назад этой утилью пытался ковырять прошивку уберпроприетарного контроллера, эх. Скоро M$ будет скупать всё, что может угрожать проприетарщикам.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:31, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот, вот нечего ковыряться в проприетраных прошивках не для того сделано. Закроют этот ваш бинволк чтоб не лазили куда не плолжено.
     
     
  • 3.14, And (??), 10:37, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если они хотят хорошо продать облака, то им надо прикрыть хомячковые утечки денег через протечки в покупных IoT от халтур-коммерсов. Кроме того есть всякие относительно неприятные свойства таких няшных и удобных Сяоми, например, устройств.

    Для такого можно использовать - понимать где подтечёт из банка у клиента и заранее работать над этим.

     
     
  • 4.18, Аноним (19), 11:13, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместо того чтобы смотреть в сорцы (а кто их не дает не использовать), надо же конечно хакнуть проприетарную прошивку. Тут они точно не решают проблему, а создают.
     
     
  • 5.20, And (??), 11:48, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема, что сервис типа облачный. Облака - проблема. Удобны, но ничего не можешь в них, кроме что "папа" позволил взять, за копейку.

    По идее тула решает проблему как раз когда прошивку скрыли и не посмотреть сырцы. Это когда неопытные выпусники колледжа взяли код, подправили, доработали удачную идею, скрыли код, и запустили в продажу и разошлись. Удачность идеи даёт хорошую продажу и популярность.

     

  • 1.6, vitalif (ok), 10:16, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Binwalk enterprise еще смешнее звучит по факту, чем покупка MS

    Это как Grep enterprise

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:47, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ls Industrial Edition
     
  • 2.21, ананоша (?), 11:58, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Это как докер ентерпрайз
     

  • 1.7, And (??), 10:19, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > анализа, обратного инжиниринга и извлечения образов прошивок

    Всё ж System76 и PinePhone, например, куда позитивнее, чем догонялки глотая чужой выхлоп.

     
  • 1.8, Аноним (-), 10:25, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    От Майкрософт нам ничего не нужно.
     
     
  • 2.26, пох. (?), 13:19, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам ничего и не обломится.
     

  • 1.10, Аноним (11), 10:30, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Праздник к нам приходит, всегда ЕЕЕ-кола.
     
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