Выпуск редактора двоичных данных GNU Poke 1.3

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|2.3, Аноним (3), 19:33, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сложно сказать, ибо неизвестно что такое kaitai struct и зачем оно нужно...
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|2.6, Додо (?), 21:25, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по описанию, оно умеет кодировать данные обратно. Kaitai - только читать, насколько мне известно.
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|3.8, Онаним (?), 21:56, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по описанию - это законченный готовый к употреблению редактор, а не просто парсилка структур.
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|2.21, нах.. (?), 12:45, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открыл их сайт, увидел yaml, закрыл - это помойка а не софт.
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|1.11, Аноним (11), 22:22, 06/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какова сфера применения сабжа? Оно quickbms заменит? С файлами больше 2/4/100 гб работает? Хотелось бы и поддержку файлов хотя бы в несколько терабайт иметь (на всякий случай можно и петабайт -- терабайтами сегодня никого не удивишь, но кто знает, что будет завтра).
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|2.15, Аноним (-), 07:22, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дай пример формата, который типично может быть 100Гб-несколько террабайт, который нужно обрабатывать не своим родным софтом, а бинарно, таким вот Poke-ом?
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|3.16, Аноним (11), 07:55, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой-нибудь медиа файл, например -- бывает нужно узнать, что там внутри этих терабайт, а информации об этом нет.
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|3.22, Ordu (ok), 13:57, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> дай пример формата, который типично может быть 100Гб
Здесь речь идёт не о "типично". Если программа на "типичных" файлах не работает, она просто улетает в помойку без серьёзных последствий для кого-либо. Но вот когда она не работает на атипичных файлах, это приводит к обширному баттхерту, когда у тебя весь тулчейн накрывается. Все твои наработанные скрипты, workflow и тп. нервно курят в сторонке.
Я помню как-то в emacs я нагенерировал несколько тысяч строк объявления массива структур. И тут emacs начал тормозить: любая попытка выровнять строку приводила к подвисанию emacs'а на несколько секунд. Поскольку выравнивание строк в emacs'е происходит часто само по себе (привязано к другим событиям), а когда оно не происходит, я рефлекторно тыкаю в tab, то вообще невозможно никак работать было. Я был вынужден вырубать c-mode, и редактирвать как обычный текстовый файл, но это тоже так себе развлечение, потому что с C автоматически используешь некоторые кейбинды, которые обычный текстовый файл портят, даже не бибикая при этом.
Но это было ещё куда ни шло -- файл генерировался автоматически, я мог просто фиксить генерящий код, чем потом и занялся. А может быть гораздо хуже.
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