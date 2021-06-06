Выпуск редактора двоичных данных GNU Poke 1.3

Опубликован выпуск GNU Poke 1.3, инструментария для работы со структурами данных, представленных в двоичном виде. GNU Poke состоит из интерактивной среды и языка для описания и разбора структур данных, дающего возможность автоматически кодировать и декодировать данные в разных форматах.

Программа может оказаться полезной для отладки и тестирования проектов, таких как компоновщики, ассемблеры и утилиты сжатия исполняемых файлов, а также для обратного инжиниринга, разбора и документирования форматов данных и протоколов, или для построения других утилит, манипулирующих бинарными данными, например, вариантов diff и patch для бинарных файлов.

После определения структуры бинарных данных, например, на основе сопоставления со списком поддерживаемых форматов, пользователь может выполнять операции поиска, инспектирования и модификации на более высоком уровне, манипулируя такими абстрактными структурами как таблицы символов формата ELF, MP3-теги, выражения DWARF и записи в таблице дисковых разделов. Предоставляется библиотека готовых описаний для различных форматов.

Первая версия появилась в феврале и ознаменовала собой результат трёхлетней работы над проектом. Версии 1.1 и 1.2, вышедшие в марте и апреле соответственно, принесли улучшенную производительность, новые команды, и расширение возможностей встроенного языка программирования. Новая же версия кроме исправления ошибок привносит улучшения в работе команды dump, сообщений об исключениях, вызванных "constraint violations" и совместимость заголовочного файла libpoke с С++.



