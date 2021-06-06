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Выпуск редактора двоичных данных GNU Poke 1.3

06.06.2021 16:22

Опубликован выпуск GNU Poke 1.3, инструментария для работы со структурами данных, представленных в двоичном виде. GNU Poke состоит из интерактивной среды и языка для описания и разбора структур данных, дающего возможность автоматически кодировать и декодировать данные в разных форматах.

Программа может оказаться полезной для отладки и тестирования проектов, таких как компоновщики, ассемблеры и утилиты сжатия исполняемых файлов, а также для обратного инжиниринга, разбора и документирования форматов данных и протоколов, или для построения других утилит, манипулирующих бинарными данными, например, вариантов diff и patch для бинарных файлов.

После определения структуры бинарных данных, например, на основе сопоставления со списком поддерживаемых форматов, пользователь может выполнять операции поиска, инспектирования и модификации на более высоком уровне, манипулируя такими абстрактными структурами как таблицы символов формата ELF, MP3-теги, выражения DWARF и записи в таблице дисковых разделов. Предоставляется библиотека готовых описаний для различных форматов.

Первая версия появилась в феврале и ознаменовала собой результат трёхлетней работы над проектом. Версии 1.1 и 1.2, вышедшие в марте и апреле соответственно, принесли улучшенную производительность, новые команды, и расширение возможностей встроенного языка программирования. Новая же версия кроме исправления ошибок привносит улучшения в работе команды dump, сообщений об исключениях, вызванных "constraint violations" и совместимость заголовочного файла libpoke с С++.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Доступен редактор бинарных данных GNU Poke 1.0
  3. OpenNews: HAL - IDE для реверс-инжиниринга цифровых электронных схем
  4. OpenNews: АНБ опубликовало Ghidra, инструментарий для обратного инжиниринга
  5. OpenNews: Выпуск Hobbits 0.21, визуализатора для реверс-инжиниринга бинарных файлов
  6. OpenNews: Выпуск языка описания бинарных форматов Kaitai Struct 0.9
Автор новости: mos87
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55285-poke
Ключевые слова: poke, binary
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:30, 06/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Нужно. Судя по описанию - классная вещь.
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:30, 06/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чем это лучше kaitai struct?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:33, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сложно сказать, ибо неизвестно что такое kaitai struct и зачем оно нужно...
     
  • 2.4, Борец против ЛГБТ (?), 19:34, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А чем блондинка лучше брюнетки? Да ничем! Просто на каждую свой любитель найдется!
     
     
  • 3.17, ryoken (ok), 09:00, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как чем??? У блондинок оптически заметность гораздо выше :D.
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:44, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обсуждали уже в новости про 1.0
     
  • 2.6, Додо (?), 21:25, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Судя по описанию, оно умеет кодировать данные обратно. Kaitai - только читать, насколько мне известно.
     
     
  • 3.8, Онаним (?), 21:56, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по описанию - это законченный готовый к употреблению редактор, а не просто парсилка структур.
     
  • 2.7, Онаним (?), 21:55, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чем троллейбус лучше заднего моста?
     
  • 2.9, Dzen Python (ok), 22:02, 06/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чем грузины?
     
  • 2.21, нах.. (?), 12:45, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открыл их сайт, увидел yaml, закрыл - это помойка а не софт.
     

  • 1.10, Аноним (-), 22:17, 06/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    POKE 16385, 255
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 07:21, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    помним, любим
     

  • 1.11, Аноним (11), 22:22, 06/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Какова сфера применения сабжа? Оно quickbms заменит? С файлами больше 2/4/100 гб работает? Хотелось бы и поддержку файлов хотя бы в несколько терабайт иметь (на всякий случай можно и петабайт -- терабайтами сегодня никого не удивишь, но кто знает, что будет завтра).
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 07:22, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дай пример формата, который типично может быть 100Гб-несколько террабайт, который нужно обрабатывать не своим родным софтом, а бинарно, таким вот Poke-ом?
     
     
  • 3.16, Аноним (11), 07:55, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой-нибудь медиа файл, например -- бывает нужно узнать, что там внутри этих терабайт, а информации об этом нет.
     
  • 3.22, Ordu (ok), 13:57, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дай пример формата, который типично может быть 100Гб

    Здесь речь идёт не о "типично". Если программа на "типичных" файлах не работает, она просто улетает в помойку без серьёзных последствий для кого-либо. Но вот когда она не работает на атипичных файлах, это приводит к обширному баттхерту, когда у тебя весь тулчейн накрывается. Все твои наработанные скрипты, workflow и тп. нервно курят в сторонке.

    Я помню как-то в emacs я нагенерировал несколько тысяч строк объявления массива структур. И тут emacs начал тормозить: любая попытка выровнять строку приводила к подвисанию emacs'а на несколько секунд. Поскольку выравнивание строк в emacs'е происходит часто само по себе (привязано к другим событиям), а когда оно не происходит, я рефлекторно тыкаю в tab, то вообще невозможно никак работать было. Я был вынужден вырубать c-mode, и редактирвать как обычный текстовый файл, но это тоже так себе развлечение, потому что с C автоматически используешь некоторые кейбинды, которые обычный текстовый файл портят, даже не бибикая при этом.

    Но это было ещё куда ни шло -- файл генерировался автоматически, я мог просто фиксить генерящий код, чем потом и занялся. А может быть гораздо хуже.

     

  • 1.12, Аноним (12), 01:16, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я бы посмотрел, сможет ли оно заменить r2, но в стиле емакса
     
  • 1.13, Аноним (13), 06:43, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В невыровненные поля длиной меньше байта умеет?
     
     
  • 2.20, x3who (?), 12:06, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    офсеты битовые, с полями тоже можно извернуться - https://pokology.org/integral-structs.html
     

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