Выпуск языка описания бинарных форматов Kaitai Struct 0.9

2.2 , EndrII ( ? ), 10:03, 19/10/2020 дно, мне не зашло

3.23 , JL2001 ( ok ), 15:00, 19/10/2020 > дно, мне не зашло больше подробностей в студию

2.3 , Анан ( ? ), 10:05, 19/10/2020 использовал для распаковки архива ресурсов от игры, нормально

3.6 , uis ( ok ), 10:14, 19/10/2020 Реверсил формат?

3.12 , anonymous ( ?? ), 10:48, 19/10/2020 Kaitai может только распаковку, обратную упаковку не умеет, для меня это была критическая проблема. Использую Construct, у которого нет проблем с сериализацией/десериализацией.

4.21 , Аноним ( 21 ), 14:22, 19/10/2020 А что за Construct?

3.15 , Lex ( ?? ), 10:50, 19/10/2020 для этого же есть штуки вроде Dragon Unpacker..

4.24 , JL2001 ( ok ), 15:03, 19/10/2020 > для этого же есть штуки вроде Dragon Unpacker.. ipf (от tos) мне распакует?

4.25 , JL2001 ( ok ), 15:05, 19/10/2020 > для этого же есть штуки вроде Dragon Unpacker.. grf от ragnarok понимает? и формат моделей карт?