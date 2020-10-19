Выпуск языка описания бинарных форматов Kaitai Struct 0.9

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|2.3, Анан (?), 10:05, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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использовал для распаковки архива ресурсов от игры, нормально
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|3.12, anonymous (??), 10:48, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Kaitai может только распаковку, обратную упаковку не умеет, для меня это была критическая проблема. Использую Construct, у которого нет проблем с сериализацией/десериализацией.
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|4.24, JL2001 (ok), 15:03, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> для этого же есть штуки вроде Dragon Unpacker..
ipf (от tos) мне распакует?
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|4.25, JL2001 (ok), 15:05, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> для этого же есть штуки вроде Dragon Unpacker..
grf от ragnarok понимает? и формат моделей карт?
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|3.7, Аноним (4), 10:20, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Объясните, для тупых, плз. А то я и там и там вижу свой ЯП для задания структур данных, сериализацию и т.п.
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|4.8, Аноним (5), 10:25, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в протобуфе фиксированный стандартный формат (пусть и в каждой версии свой). сабж - позволяет описать любой формат (собственно, для этого он и сделан)
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|4.11, Аноним (11), 10:43, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Protocol Buffers - для обмена сообщениями между программами с экономией места на сериализации и версионированием API.
Kaitai Struct - это когда тебе в твоём языке позарез нужно распарсить какой-то формат, а готовой библиотеки нет. Можно долго нудно вручную писать и отлаживать парсер. А можно взять и специфицировать его на Kaitai Struct. После этого компилятор парсер сгенерирует сам. Потом ты решишь, что питон оказался слишком медленным и что надо переписать на rust. Парсер тебе переписывать не придётся - просто перетранспилируешь на раст.
А ещё у нас есть библиотека готовых форматов, так что в некоторых случаях и писать спеку не придётся.
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|5.13, Lex (??), 10:49, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ответ норм, но ИМХО, что-то более-менее серьезное( особенно когда речь о данных, которые могут быть либо битыми, либо - заведомо-некорректно сформированными, т.е практически любые, приходящие со стороны пользователя ) этой штукой рискованно генерировать.
Такого нагенерирует, что на написание всевозможных тестов и проч, скорее всего, не меньше времени уйдет, чем на написание норм парсера.
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|6.18, Аноним (11), 11:14, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это как раз одно из достоинств - с битыми форматами эта штука справляется автоматически. Человек может забыть написать проверку, а тут проверки встроены в рантайм. Правда есть у kaitai ии минусы
1. теряется производительность
2. жор памяти
3. раскладка структур по сырой памяти (такой как отображённый в память файл) пока не реализована
4. опасаюсь целочисленных переполнений. Правда в написанных руками парсерах тоже редко где такое проверяется.
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|6.22, Аноним (21), 14:24, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Такого нагенерирует, что на написание всевозможных тестов и проч, скорее всего, не меньше времени уйдет, чем на написание норм парсера.
>> Обеспечена генерация тестов из KST-спецификаций, одних и тех же для всех языков.
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|1.20, Иваня (?), 13:58, 19/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чот забыл про него, когда-то добавил его в закладки, над попробовать, спасиб, что напомнили
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