Выпуск языка описания бинарных форматов Kaitai Struct 0.9

Представлен новый выпуск Kaitai Struct 0.9, декларативного языка разметки для описания различных бинарных структур данных — бинарных форматов файлов, архивов, сетевых пакетов, файловых систем, изображений, видео и т.п. Код компилятора Kaitai Struct распространяется под лицензией GPLv3, а библиотек под лицензиями MIT и Apache 2.0.

Основная идея проекта в том, что конкретный формат может быть описан на языке Kaitai Struct и затем транспилирован при помощи kaitai-struct-compiler в исходный текст на одном из поддерживаемых языков программирования (C++, C#, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, Ruby, Go, Nim). Сформированные модули будут включать сгенерированный код для парсера, который может читать описанную структуру данных из файла и предоставлять доступ к содержимому в форме удобного API. Проектом также развивается IDE для визуального исследования файлов.

В новой версия добавлена поддержка целевого языка C++11 (с умными указателями). Реализовано несколько новых функций, таких как валидация и обработка структур поверх little-endian чисел. Структуры поверх чисел, известные как "bit-sized types" в местной терминологии - это когда поле занимает нецелое число байт. Это было и раньше, но только для big-endian. Для little-endian это делалось полностью вручную: программист должен был самостоятельно переотобразить позиции битов в little-endian числе в big-endian число, если поле переходит границы байтов - порезать и склеить.

Сейчас это частично автоматизированно, но не через прослойку для переотображение бит и обобщение endianness, при этом сохраняя прежний ("be") порядок перечисления полей в структуре. Новый ведущий разработчик Petr Pucil решил, что для little-endian хорошо бы перечислять поля тоже в little-endian порядке, что приводит как минимум к тому, что при описании "bit-sized types" в форматах, которые могут иметь как "be", так и "le" endianness, приходится в явном виде иметь по 2 варианта одной и той же структуры]).

Главные новшества релиза: