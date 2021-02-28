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Доступен редактор бинарных данных GNU Poke 1.0

28.02.2021 10:53

После трёх лет разработки представлен первый выпуск GNU Poke, интерактивного редактора бинарных данных. В отличие от редакторов дампов, позволяющих редактировать информацию на уровне битов и байтов, Poke предоставляет полноценный язык описания и разбора структур данных, дающий возможность автоматически кодировать и декодировать данные в разных форматах.

После определения структуры бинарных данных, например, на основе сопоставления со списком поддерживаемых форматов, пользователь может выполнять операции поиска, инспектирования и модификации на более высоком уровне, манипулируя такими абстрактными структурами как таблицы символов формата ELF, MP3-теги, выражения DWARF и записи в таблице дисковых разделов. Предоставляется библиотека готовых описаний для различных форматов.

Программа может оказаться полезной при отладке и тестировании проектов, таких как компоновщики, ассемблеры и утилиты сжатия исполняемых файлов, для обратного инжиниринга, для разбора и документирования форматов данных и протоколов, а также для построения других утилит, манипулирующих бинарными данными, например, вариантов diff и patch для бинарных файлов.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Выпуск языка описания бинарных форматов Kaitai Struct 0.9
  3. OpenNews: АНБ опубликовало Ghidra, инструментарий для обратного инжиниринга
  4. OpenNews: Инициатива по форсированию разработки фреймворка для обратного инжиниринга radare2
  5. OpenNews: HAL - IDE для реверс-инжиниринга цифровых электронных схем
  6. OpenNews: Выпуск Hobbits 0.21, визуализатора для реверс-инжиниринга бинарных файлов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54667-poke
Ключевые слова: poke, binary
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:45, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    kaitai struct здорового человека!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:29, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    kaitai struct курильщика. Тебя наверное приставка GNU подкупила, сразу сработал стадный инстинкт, типа "раз гну значит крута".
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:09, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гну или не гну это вопрос двадцатый, когда я последний раз пробовал kaitai (это, конечно, давно было, году в 16?) он был недостаточно выразителен даже для относительно простых форматов. А когда ямл писал у меня таб отвалился. Это из новости может повеселее будет
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:00, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это та часть okteta, которая меня не устраивает чуть более чем полностью.
     
     
  • 2.6, Аноним (8), 13:06, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того, она там отсутствует практически полностью. Один из немногих хотя бы относительно юзабельных hex элиторов, и тот неудобный до жути
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:38, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    POKE 30273,182
     
     
  • 2.9, трурль (?), 14:25, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ах, ностальжи!
     
     
  • 3.12, Таненбаум (?), 14:44, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что тут у вас, собрание старых пердунов? xD
     
  • 2.10, Синдарин (?), 14:26, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Sinclair Research Ltd (c) 1981
     
     
  • 3.11, Синдарин (?), 14:27, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dizzy 3 чит, точнее
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:55, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть что-то такое-же для трафика? Чтобы разгрести протокол давно устаревшего софта и переписать его нормально
     
     
  • 2.7, Аноняша (?), 13:07, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    WireShark не позволяет так делать?
     
  • 2.14, InuYasha (??), 16:18, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Microsoft Network Monitor
     

  • 1.13, Аноним (-), 15:31, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Первая версия. Рождение программы. Поздравляю все ГНУтых!
     
  • 1.15, InuYasha (??), 16:23, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Go to git repo

    502 Bad Gateway
    nginx/1.4.6 (Trisquel GNU/Linux)
    надеюсь, это лишь от огромного интереса публики )

     
  • 1.16, Аноним (16), 16:30, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лишь бы Kaitai Struct не развивать, всем подавай свой собственный проект, чтобы гордо в грудь себя бить "Я- АВТОР!"
     
  • 1.17, Аноним (16), 16:31, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >HTTPS Everywhere noticed you were navigating to a non-HTTPS page, and tried to send you to the HTTPS version instead. The HTTPS version is unavailable.

    Сразу на ***.

     
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