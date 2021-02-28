Доступен редактор бинарных данных GNU Poke 1.0

После трёх лет разработки представлен первый выпуск GNU Poke, интерактивного редактора бинарных данных. В отличие от редакторов дампов, позволяющих редактировать информацию на уровне битов и байтов, Poke предоставляет полноценный язык описания и разбора структур данных, дающий возможность автоматически кодировать и декодировать данные в разных форматах.

После определения структуры бинарных данных, например, на основе сопоставления со списком поддерживаемых форматов, пользователь может выполнять операции поиска, инспектирования и модификации на более высоком уровне, манипулируя такими абстрактными структурами как таблицы символов формата ELF, MP3-теги, выражения DWARF и записи в таблице дисковых разделов. Предоставляется библиотека готовых описаний для различных форматов.

Программа может оказаться полезной при отладке и тестировании проектов, таких как компоновщики, ассемблеры и утилиты сжатия исполняемых файлов, для обратного инжиниринга, для разбора и документирования форматов данных и протоколов, а также для построения других утилит, манипулирующих бинарными данными, например, вариантов diff и patch для бинарных файлов.