Доступен редактор бинарных данных GNU Poke 1.0

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|2.3, Аноним (3), 12:29, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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kaitai struct курильщика. Тебя наверное приставка GNU подкупила, сразу сработал стадный инстинкт, типа "раз гну значит крута".
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|3.8, Аноним (8), 13:09, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гну или не гну это вопрос двадцатый, когда я последний раз пробовал kaitai (это, конечно, давно было, году в 16?) он был недостаточно выразителен даже для относительно простых форматов. А когда ямл писал у меня таб отвалился. Это из новости может повеселее будет
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|1.2, Аноним (2), 12:00, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это та часть okteta, которая меня не устраивает чуть более чем полностью.
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|2.6, Аноним (8), 13:06, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Более того, она там отсутствует практически полностью. Один из немногих хотя бы относительно юзабельных hex элиторов, и тот неудобный до жути
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|1.5, Аноним (5), 12:55, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А есть что-то такое-же для трафика? Чтобы разгрести протокол давно устаревшего софта и переписать его нормально
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|1.15, InuYasha (??), 16:23, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Go to git repo
502 Bad Gateway
nginx/1.4.6 (Trisquel GNU/Linux)
надеюсь, это лишь от огромного интереса публики )
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|1.16, Аноним (16), 16:30, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лишь бы Kaitai Struct не развивать, всем подавай свой собственный проект, чтобы гордо в грудь себя бить "Я- АВТОР!"
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|1.17, Аноним (16), 16:31, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>HTTPS Everywhere noticed you were navigating to a non-HTTPS page, and tried to send you to the HTTPS version instead. The HTTPS version is unavailable.
Сразу на ***.
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