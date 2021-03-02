Опасные уязвимости в системе управления конфигурацией SaltStack

2.4 , Аноним ( - ), 16:14, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Может они пытаются новый вид уязвимости открыть.. фузингом CVE

2.16 , пох. ( ? ), 17:38, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Знаешь, там все увизьгвимости последних лет - из серии "ну теперь тебе точно п-ц" и "они - уху ели!" У тебя пользователи (!) на автоматически управляемой (!) системе могут подменять управляемые тобой процессы (не абы какие, а именно salt'ом рестартимые), и в этом - увизьгвимость? Ты пользователю доверил salt'ом исполнять команды на куче серверов, и теперь боишься двоеточий? Или пресловутые "mitm-атаки" - у тебя В СЕТИ mitm! Какой, н$!#, уже salt ?! Тебе П-Ц!

Это даже покруче чече...простите, чешского оператора, ворующего траффик клиентов (уворовать еще ладно, для mitm нужна возможность инжектить). Вы зачем вообще в такую сеть без химзащиты выходите?!

Одно дело просто пошифровать управление чтоб такие вот чеч...хи не подглядывали "чисто случайно, сеть отлаживали", но всерьез бороться с всерьез вздумавшим тебя ломануть провайдером? Да БЕГИТЕ нахер оттуда, пока в рабство не продали, тут хоть сорок презервативов на себя надень, не поможет.

3.21 , pistrello ( ? ), 18:39, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Чё?

3.23 , Аноним ( 23 ), 19:46, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну как то у них не работали их же пакеты, Карл. То есть никто даже не проверял а работает ли то что собралось в принципе.

А когда то и вовсе не запускался под определённой версией бубунты (не косяк солта, но его зависимостей и косяк бубунты) и ничего с этим сделать не могли что то около полугода. Это простительно для домашнего проекта, но для софта претендующего на ядро энтерпрайза это просто смешно.

4.25 , пох. ( ? ), 20:03, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А когда то и вовсе не запускался под определённой версией бубунты (не косяк солта, но его

> зависимостей и косяк бубунты) и ничего с этим сделать не могли что то около полугода. ну так кто же должен исправлять косяки убунты? Авторы менеджера конфигураций? Хм... а точно не убунтиные майнтейнеры? Да нет, зачем же... В убунте что-то около года установка docker swarm роняла docker build. Из-за притаскивания зависимости третьего порядка, что характерно - нахрен ненужной ни сварму, ни докеру. Но удалить ее нельзя, required - то есть можно но apt после этого работать не будет. Ну и что? Они всегда так живут. > Это простительно для домашнего проекта, но для софта претендующего на ядро энтерпрайза что-то мне подсказывает, что он претендовал на ядро ентерпрайза, но построенного исключительно на технологиях novell, ныне покойной.

Во всех остальных случаях его после сборки надо доработать очень крупным напильником. К сожалению, никакой другой готовой технологии без необходимости складывания в кучку ключей от всего, современная смузи-разработка так и не породила. А salt толком не поддерживается и разработчики давно уже неведомо куда разбрелись (то что осталось - тоже только смузи лакать способно)

