Опасные уязвимости в системе управления конфигурацией SaltStack

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|1.1, Аноним (1), 15:58, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кажется Salt переплюнут proftpd по наплевательскому отношению к безопасности. Это же надо в стольких местах забыть проверить ".." и ";" перед выполнением команд и заявить о шифровании коммуникаций, но не проверять сертификат.
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|2.4, Аноним (-), 16:14, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Может они пытаются новый вид уязвимости открыть.. фузингом CVE
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|2.16, пох. (?), 17:38, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Знаешь, там все увизьгвимости последних лет - из серии "ну теперь тебе точно п-ц" и "они - уху ели!"
У тебя пользователи (!) на автоматически управляемой (!) системе могут подменять управляемые тобой процессы (не абы какие, а именно salt'ом рестартимые), и в этом - увизьгвимость?
Ты пользователю доверил salt'ом исполнять команды на куче серверов, и теперь боишься двоеточий?
Или пресловутые "mitm-атаки" - у тебя В СЕТИ mitm! Какой, н$!#, уже salt ?! Тебе П-Ц!
Это даже покруче чече...простите, чешского оператора, ворующего траффик клиентов (уворовать еще ладно, для mitm нужна возможность инжектить). Вы зачем вообще в такую сеть без химзащиты выходите?!
Одно дело просто пошифровать управление чтоб такие вот чеч...хи не подглядывали "чисто случайно, сеть отлаживали", но всерьез бороться с всерьез вздумавшим тебя ломануть провайдером? Да БЕГИТЕ нахер оттуда, пока в рабство не продали, тут хоть сорок презервативов на себя надень, не поможет.
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|3.23, Аноним (23), 19:46, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как то у них не работали их же пакеты, Карл. То есть никто даже не проверял а работает ли то что собралось в принципе.
А когда то и вовсе не запускался под определённой версией бубунты (не косяк солта, но его зависимостей и косяк бубунты) и ничего с этим сделать не могли что то около полугода. Это простительно для домашнего проекта, но для софта претендующего на ядро энтерпрайза это просто смешно.
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|4.25, пох. (?), 20:03, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А когда то и вовсе не запускался под определённой версией бубунты (не косяк солта, но его
> зависимостей и косяк бубунты) и ничего с этим сделать не могли что то около полугода.
ну так кто же должен исправлять косяки убунты? Авторы менеджера конфигураций? Хм... а точно не убунтиные майнтейнеры? Да нет, зачем же...
В убунте что-то около года установка docker swarm роняла docker build. Из-за притаскивания зависимости третьего порядка, что характерно - нахрен ненужной ни сварму, ни докеру. Но удалить ее нельзя, required - то есть можно но apt после этого работать не будет. Ну и что? Они всегда так живут.
> Это простительно для домашнего проекта, но для софта претендующего на ядро энтерпрайза
что-то мне подсказывает, что он претендовал на ядро ентерпрайза, но построенного исключительно на технологиях novell, ныне покойной.
Во всех остальных случаях его после сборки надо доработать очень крупным напильником.
К сожалению, никакой другой готовой технологии без необходимости складывания в кучку ключей от всего, современная смузи-разработка так и не породила. А salt толком не поддерживается и разработчики давно уже неведомо куда разбрелись (то что осталось - тоже только смузи лакать способно)
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|1.2, Аноним (2), 16:03, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В этом Salt ещё 100500 багов. Можно случайно убить систему. Или целый VmWare-кластер. Разработчики не реагируют на баг-репорты. А через 3-6 месяцев репорты закрывают.
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|2.17, пох. (?), 17:41, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может у тебя багрепорты были уровня "отправил rm -rf / на весь кластер, он почему-то сдох!" ?
Логично, в общем-то... для того и брали.
В общем, багрепорт как безобидной командой ты уронил vmware кластер (нахера кстати вмвари салт, кто бы пояснил?) в студию.
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|1.7, Аноним (7), 16:41, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А есть альтернативы? Puppet, chef безнадежно устарели, у ansible архитектура неудачная, для большого количества серверов не особо годен, да и по функционалу сильно от salt отстаёт
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|3.9, Аноним (9), 16:50, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тем, что удобный, простой и работает. Неужели не понятно?
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|3.10, Аноним (7), 16:56, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Долго расписывать, думал все это знают, но если вкратце, то всем. Ансибл как раз и появился потому что проще переписать было
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|3.13, Псевдоним (??), 16:59, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Переусложнен, ruby, в целом за счёт легаси и архитектуры негаомоничен: оркестрировать предлагается отдельными инструментами, push стратегия тоже реализуется через них. Можно обмазаться паппетом и джедайски пилить нужные модули (и править существующие), а в свободное время думать об архитектуре уже манифестов, но это уже нужен неплохой специалист, которого тяжело будет заменить и даже пошарить его знания с коллегами будет проблематично (руби то далеко не все знают даже в москае, а кто знает - не знает паппет, немногие кто хорошо знает паппет с большой вероятностью уже пригрет в одной из компаний, больших перспектив в этом не видно, так что и желающих вырастать в паппет специалистов не много)
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|3.24, пох. (?), 19:54, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть тебе не лень было учить его бредовый и толком недокументированный фреймворк (при наличии знаний и умений в собственно впихон) ради... чего, собственно? "декларативного управления сетевыми железками"? (прежде чем что-то подекларировать - изволь это написать на впихоне)
Я могу понять пользующихся отсосиблем, это стильно, модно, молодежно, топ-менеджеры одобряют, премию выпишут, и в резюм полезная строчка, а ты такой только готовые плейбуки ctrl-c/ctrl-v. И пароли от всего лежат кучкой, удобно, если чо, все свалить на злобных-презлобных хакеров.
Но ЭТО-то недоразумение - нахрена?
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|2.15, Аноним (15), 17:04, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я смотрю у девопсов и сисадминов цирк с конями покруче чем у фронтендеров. Такое же стремительное "развитие" технологий.
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|3.18, пох. (?), 17:46, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понимаешь ли, автоматическое обновление конфигураций по всем серверам чохом мы придумали за десять лет до изобретения этих модных девляпсовых игрушек.
Но оно было соврешенно небезопастное, представь себе. Потому что нам ну не приходило в голову героически защищаться от mitm в собственной сети, или от двоеточий. Если бы мне пришло в голову что-то "хакнуть", я бы на нужную машину рутовым ssh просто зашел (кстати, автоматика потом бы замела за мной все следы). Боюсь представить, кому же это в голову таки приходит.
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