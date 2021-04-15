Представлены патчи для рандомизации адресов стека ядра Linux при системных вызовах

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|1.2, Корец (?), 10:16, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Елена Решeтова, инженер из фирмы Intel
Фамилия-то прям в тему.
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|3.5, Ноним (?), 10:46, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>в женщине главное не фамилия
А то, как она произносится
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|2.4, ilyafedin (ok), 10:42, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это же скольким событиям надо было совпасть, чтобы мы увидели эту строку на опеннете... Настоящее чудо.
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|3.13, Аноним (13), 11:06, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Посмотрел
Сделано хорошо
Диссертация зачёт, это ей надо
Все остальное кому нибудь надо?
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|3.17, штольманах (?), 11:45, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, это не бомж который сп*здил EMACS, а теперь шатается по миру с лекциями, как надо правильно есть пятки.
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|2.18, InuYasha (??), 11:52, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЧСХ, она (была?) в списке недопустимых слов на Опеннете? )
Как тебе удалось написать её в комментарии?
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|1.7, Аноним (7), 10:52, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>> набор патчей с реализацией рандомизации смещений в стэке ядра при обработке системных вызовов
вам не кажется что индустрия идёт не туда, коль приходится вытворять такие штуки(рэндомизировать)? (так это ещё и не решает проблему)
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|2.11, Аноним (13), 11:00, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Туда-туда.
Это гуглозаход такой. Как с браузерами. Усложнение ради усложнения.
Кто сейчас сможет запилить свой браузер? Никто. Ресурсов не хватит.
С ядром линяги делают тоже самое.
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|1.8, Аноним (13), 10:54, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Наблюдая запихивание всего в ядро линукса, начинаем смотреть в сторону bsd.
Скоро придётся куда-то мигрировать.
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|2.10, Rev (?), 10:59, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Да-да, лучше выбрать отстающее ядро, совсем без безопасности.
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|1.9, Rev (?), 10:58, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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То есть, вместо того, чтобы проверять границы параметров, писать безопасно, либо писать на безопасном языке, мы будем стэк передвигать туда-сюда?
Затыкание пальцем дыры в трубе.
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|2.16, нежданчик (?), 11:39, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Затыкание пальцем дыры в трубе.
Это смещение дырки в трубе! Пальцем ткнул - а не попал!
Было
🎣
--------- HOLE -------------------
K E R N E L
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Стало
🎣
---------------------- HOLE ------
K E R N E L
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У кого уникод старый(нарисована картинка "удочка")
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