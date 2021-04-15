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Представлены патчи для рандомизации адресов стека ядра Linux при системных вызовах

15.04.2021 08:23

Кис Кук (Kees Cook), бывший главный сисадмин kernel.org и лидер Ubuntu Security Team, ныне работающий в компании Google над обеспечением защиты Android и ChromeOS, опубликовал набор патчей с реализацией рандомизации смещений в стэке ядра при обработке системных вызовов. Патчи повышают безопасность ядра путём изменения размещения стека, что делает атаки на стек значительно более сложным и менее успешным занятием. Начальная реализация поддерживает процессоры ARM64 и x86/x86_64.

Изначальная идея патча принадлежит проекту PaX RANDKSTACK. В 2019 году Елена Решетова, инженер из фирмы Intel, попробовала создать реализацию данной идеи, пригодную для включения в основной состав ядра Linux. Позже инициативу подхватил Кис Кук, который и представил реализацию, пригодную для основного варианта ядра. Патчи планируется включить в состав выпуска 5.13. Режим будет отключён по умолчанию. Для включения предложены параметр командной строки ядра "randomize_kstack_offset=on/off" и настройка CONFIG_RANDOMIZE_KSTACK_OFFSET_DEFAULT. Накладные расходы при включении режима оцениваются приблизительно в 1% потери производительности.

Суть предложенной защиты в выборе случайного смещения стека при каждом системном вызове, что усложняет определение раскладки стека в памяти даже в случае получения информации об адресах, так как при следующем системном вызове базовый адрес стека изменится. В отличие от реализации PaX RANDKSTACK, в предложенных для включения в ядро патчах рандомизация выполняется не на начальной стадии (cpu_current_top_of_stack), а после выставления структуры pt_regs, что делает невозможным использование методов на основе ptrace для определения рандомизированного смещения в процессе работы длительно выполняемого системного вызова.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Проблемы с безопасностью в патчах, предложенных сотрудником Huawei для защиты ядра Linux
  3. OpenNews: Экспериментальная поддержка пересборки ядра Linux в Clang с механизмом защиты CFI
  4. OpenNews: Линус Торвальдс раскритиковал ограничительные меры по усилению защиты ядра Linux
  5. OpenNews: Grsecurity прекращает бесплатное распространение своих патчей
  6. OpenNews: Проект по продвижению в ядро Linux новых технологий активной защиты
Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54971-kernel
Ключевые слова: kernel, syscall, stack
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Корец (?), 10:16, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Елена Решeтова, инженер из фирмы Intel

    Фамилия-то прям в тему.

     
     
  • 2.3, Гусар (?), 10:37, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в женщине главное не фамилия
     
     
  • 3.5, Ноним (?), 10:46, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в женщине главное не фамилия

    А то, как она произносится

     
  • 2.4, ilyafedin (ok), 10:42, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это же скольким событиям надо было совпасть, чтобы мы увидели эту строку на опеннете... Настоящее чудо.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:51, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Она реально крута. 👍
    Позырь проекты на гитхабе.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:06, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Посмотрел
    Сделано хорошо
    Диссертация зачёт, это ей надо
    Все остальное кому нибудь надо?
     
  • 3.17, штольманах (?), 11:45, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, это не бомж который сп*здил EMACS, а теперь шатается по миру с лекциями, как надо правильно есть пятки.
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:17, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достойная конкурентка Янки Руткитской
     
  • 2.18, InuYasha (??), 11:52, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЧСХ, она (была?) в списке недопустимых слов на Опеннете? )
    Как тебе удалось написать её в комментарии?
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:52, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>> набор патчей с реализацией рандомизации смещений в стэке ядра при обработке системных вызовов

    вам не кажется что индустрия идёт не туда, коль приходится вытворять такие штуки(рэндомизировать)? (так это ещё и не решает проблему)

     
     
  • 2.11, Аноним (13), 11:00, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Туда-туда.
    Это гуглозаход такой. Как с браузерами. Усложнение ради усложнения.
    Кто сейчас сможет запилить свой браузер? Никто. Ресурсов не хватит.
    С ядром линяги делают тоже самое.
     

  • 1.8, Аноним (13), 10:54, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наблюдая запихивание всего в ядро линукса, начинаем смотреть в сторону bsd.
    Скоро придётся куда-то мигрировать.
     
     
  • 2.10, Rev (?), 10:59, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да-да, лучше выбрать отстающее ядро, совсем без безопасности.
     
     
  • 3.12, Аноним (13), 11:02, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем такая "безопасность" может лучше не надо?
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:15, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве в BSD не добавляли уже что-то схожее ранее?
     

  • 1.9, Rev (?), 10:58, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    То есть, вместо того, чтобы проверять границы параметров, писать безопасно, либо писать на безопасном языке, мы будем стэк передвигать туда-сюда?

    Затыкание пальцем дыры в трубе.

     
     
  • 2.16, нежданчик (?), 11:39, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Затыкание пальцем дыры в трубе.

    Это смещение дырки в трубе! Пальцем ткнул - а не попал!
    Было

             🎣
    --------- HOLE -------------------
           K E R N E L
    ----------------------------------
    Стало
            🎣
    ---------------------- HOLE ------
           K E R N E L
    ----------------------------------
    У кого уникод старый(нарисована картинка "удочка")

     

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