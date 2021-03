Компания Nokia перелицензировала ОС Plan9 под лицензией MIT

ну во первых версию 1 уже открывали под GPL еще в 2014 году > In February 2014, the University of California, Berkeley, was authorized by the current Plan 9 copyright holder – Alcatel-Lucent – to release all Plan 9 software previously governed by the Lucent Public License, Version 1.02 under the GNU General Public License, Version 2. и она никому не впилась второе, есть более продвинутая ОС Inferno построенная на наработках Plan 9 (наследница Plan 9), которая давно под GPL и опять таки последняя никому не впилась обе имеют 4 редакции, только Plan 9 вышла в 2002, а Inferno в 2004 вместе с ОС Inferno развивался язык программирования Limbo, который подозрительно похож на Golang, Роб Пайк и тут подсуетился =)