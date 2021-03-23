Компания Nokia перелицензировала ОС Plan9 под лицензией MIT

Компания Nokia, в 2015 году поглотившая компанию Alcatel-Lucent, которой принадлежал исследовательский центр Bell Labs, объявила о передаче всей связанной с проектом Plan 9 интеллектуальной собственности некоммерческой организации Plan 9 Foundation, которая будет курировать дальнейшую разработку Plan 9. Одновременно объявлено о публикации кода Plan9 под пермиссивной лицензией MIT в дополнение к лицензиям Lucent Public License и GPLv2, под которыми код распространялся ранее.

Основная идея Plan 9 связана со стиранием различий между локальными и удаленными ресурсами. Система представляет собой распределенную среду, базирующуюся на трех базовых принципах: все ресурсы можно рассматривать как иерархический набор файлов; нет различия в доступе к локальным и внешним ресурсам; каждый процесс имеет собственное изменчивое пространство имен. Для создания единой распределенной иерархии файлов-ресурсов используется протокол 9P. Классическую кодовую базу Plan9 продолжали развивать сообщества 9front и 9legacy, которые формировали готовые сборки для использования на современном оборудовании.



