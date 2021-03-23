Компания Nokia перелицензировала ОС Plan9 под лицензией MIT

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|1.1, бублички (?), 21:50, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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похоже скоро гигант Nokia и TempleOS прикупит. куда тогда деваться анонимам с OpenNet?
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|2.6, Аноним (6), 22:01, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Анонимам с OpenNet пофиг на какую-то TempleOS, они про неё не слышали.
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|3.28, Аноним84701 (ok), 22:22, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Анонимам с OpenNet пофиг на какую-то TempleOS, они про неё не слышали.
О, наконец-то официальный представитель от неномерных анонимов!
У вас там хоть в этот раз выборы на эту должность были или опять все решилось чемпионатом по квейку?
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|6.42, Аноним (42), 22:59, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Такие «успешные» что запороли Plan9 и теперь выкидывают его на мороз под полностью открытой лицензией.
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|7.44, Аноним (26), 23:06, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, с симбианом тоже билибердистика начиналась со сменой лицензии много раз. А потом вступили в M$.
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|7.51, Аноним (-), 23:58, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ее вообще другие запороли, нокия лишь тренд продолжила. На самом деле plan9 на самом старте был без шансов, слишком уж концептуален. Выбор десятка фриков от CS.
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|2.23, Аноним (26), 22:20, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"гигант Nokia" не так давно уничтожил своё производство смартов, перейдя на китайское ведро.
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|3.35, имя_ (?), 22:40, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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мобильная нокия сегодня - это полностью китайская компания, бренд продан и с оригинальной компанией никак не связан.
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|4.56, Аноним (56), 00:07, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не совсем. Фичефоны аппаратно почти не изменились. Зато программно уже в них кучу говна напихали. При майкрософте такого не было!
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|2.36, имя_ (?), 22:41, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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темплос уже давно все, вместе со своим разработчиком, жаль его, конечно.
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|1.2, Аноним (-), 21:51, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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было бы интересно, если бы выложены были все исходники QNX по MIT лицензии
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|2.4, Аноним (4), 21:57, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Win 7,8 гораздо интереснее. А куникс - ну зачем он тебе, этих open source real-time micro-kernel-ов и так дофига
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|4.9, Аноним (8), 22:07, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему в топку если ее под MIT выложить и допилить, то вполне неплохая штука выйдет. Другое дело, что скорее всего эпоха проходит. Игрульки все на приставках есть, а офисы уже разве что в браузере работают. Для чего венда?
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|5.39, Аноним (39), 22:44, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, год назад fsf требовал от Microsoft открыть win7 под СПО
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|5.54, Аноним (-), 00:04, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сорцы этого добра утекали пару раз. Что вы с ними делать будете? У MS экзотичный стиль и врядли вы это девелопать сможете. Тем более что разработчики дров на ос забьют, а кроме них дрова под винду писать почти никто и не умеет уже, реактос проверял.
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|1.3, Аноним (4), 21:56, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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уже есть какая-то ОС для Cloud-ов, не помню как обзывается, так что План-9 тут немного упустил шансик
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|2.10, Аноним (8), 22:09, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты про CoreOS так это просто ядро обычное Linux-овое куда в комплект даже батарейки не ставят. Ну да формально есть такая штука, но кому и зачем она нужна? Потом опять таки тут уровень 9P это уровень распределнных вычислений, а там это просто инстансы. То есть тут я так понимаю, что можно формально обьединить диск всех машин и сделать супердиск в 9P и писать туда сколько хочешь, а в CoreOS нужны какие-то решения вроде распредленных файловых систем.
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|1.11, Аноним (11), 22:09, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>со стиранием различий между локальными и удаленными ресурсами
Прямо-таки слышен хруст дисковода из 80-х. И отблеск светлых умов, придумавших, как положить этому конец.
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|2.30, Аноним (30), 22:25, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Plan 9 использовалась для управления системой освещения стадиона на олимпийских играх в Сиднее в 2000 году."
Больше случаев использования науке не известно. А так штука занятная.
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|3.48, Аноним (48), 23:27, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё на ней AoE SAN от Coraid были в начале нулевых, но там какая-то печальная история вышла с тем, что эффективные менеджеры решили перевести их с plan9 на Солярис, в итоге вся контора рипнyлaсь.
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|1.19, BrainFucker (ok), 22:15, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Отлично, осталось дождаться когда портируют туда KDE и прочее ПО и можно будет попробовать.
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|Часть нити удалена модератором
|3.34, Kusb (?), 22:36, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не наврать бы но: Там по моему своя графическая подсистема со "всё есть файл" , возможностью подмонтировать фс получив сетевую прозрачность, условными файлами (кажется общая фича plan9), благодаря которым сервер является мультиплексором для самого себя...
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|4.50, Michael Shigorin (ok), 23:44, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не наврать бы
Это, если что, спрашивал торчок с типовым для унылых набросчиков некрософта полным отсутствием понимания того, что он вообще несёт так бодренько.
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|5.53, Clint Eastwood (?), 00:01, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ты же поехавший...
Сам вообще слышишь, что ты несёшь?
Тебе же уже за 40 лет, а ведёшь себя, как недалёкий школьник.
Зачем ты мешаешь людяи общаться? Я видел его комментарий, в нём не было ничего криминального.
Полномочия модератора жмут? Так это может оказаться недолгим путешествием.
Стоит поднять вопрос о твоей адекватности с администрацией ресурса.
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|1.32, Аноним (56), 22:29, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Основная идея Plan 9 связана со стиранием различий между локальными и удаленными ресурсами.
fuse, не?
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|1.33, Аноним (38), 22:29, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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ну во первых версию 1 уже открывали под GPL еще в 2014 году
> In February 2014, the University of California, Berkeley, was authorized by the current Plan 9 copyright holder – Alcatel-Lucent – to release all Plan 9 software previously governed by the Lucent Public License, Version 1.02 under the GNU General Public License, Version 2.
и она никому не впилась
второе, есть более продвинутая ОС Inferno построенная на наработках Plan 9 (наследница Plan 9), которая давно под GPL
и опять таки последняя никому не впилась
обе имеют 4 редакции, только Plan 9 вышла в 2002, а Inferno в 2004
вместе с ОС Inferno развивался язык программирования Limbo, который подозрительно похож на Golang, Роб Пайк и тут подсуетился =)
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|2.46, Аноним (46), 23:15, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ну во первых версию 1 уже открывали под GPL еще в 2014 году
Ну так вроде в новости это и сказано - "... в дополнение к лицензиям Lucent Public License и GPLv2, под которыми код распространялся ранее". Если, конечно, это примечание не было добавлено позже.
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