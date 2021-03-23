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Компания Nokia перелицензировала ОС Plan9 под лицензией MIT

23.03.2021 21:33

Компания Nokia, в 2015 году поглотившая компанию Alcatel-Lucent, которой принадлежал исследовательский центр Bell Labs, объявила о передаче всей связанной с проектом Plan 9 интеллектуальной собственности некоммерческой организации Plan 9 Foundation, которая будет курировать дальнейшую разработку Plan 9. Одновременно объявлено о публикации кода Plan9 под пермиссивной лицензией MIT в дополнение к лицензиям Lucent Public License и GPLv2, под которыми код распространялся ранее.

Основная идея Plan 9 связана со стиранием различий между локальными и удаленными ресурсами. Система представляет собой распределенную среду, базирующуюся на трех базовых принципах: все ресурсы можно рассматривать как иерархический набор файлов; нет различия в доступе к локальным и внешним ресурсам; каждый процесс имеет собственное изменчивое пространство имен. Для создания единой распределенной иерархии файлов-ресурсов используется протокол 9P. Классическую кодовую базу Plan9 продолжали развивать сообщества 9front и 9legacy, которые формировали готовые сборки для использования на современном оборудовании.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Представлена новая ОС Clive, основанная на идеях Plan 9 и Nix
  3. OpenNews: Код операционной системы Plan 9 перелицензирован под GPLv2
  4. OpenNews: В рамках проекта 9front создан форк операционной системы Plan 9
  5. OpenNews: Glendix - новая ОС на основе Plan9 с ядром Linux
  6. OpenNews: ОС Inferno портирована для мобильной платформы Android
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54815-plan9
Ключевые слова: plan9, 9p
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  • 1.1, бублички (?), 21:50, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    похоже скоро гигант Nokia и TempleOS прикупит. куда тогда деваться анонимам с OpenNet?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:01, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Анонимам с OpenNet пофиг на какую-то TempleOS, они про неё не слышали.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 22:06, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только что услышали =)
     
     
  • 4.14, A.Stahl (ok), 22:10, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но нам всё равно пофиг на неё.
     
     
  • 5.22, заминированный тапок (ok), 22:18, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    так ты и не аноним никакой
     
  • 5.41, Catwoolfii (ok), 22:55, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    anonymous lives matter!
     
  • 3.28, Аноним84701 (ok), 22:22, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Анонимам с OpenNet пофиг на какую-то TempleOS, они про неё не слышали.

    О, наконец-то официальный представитель от неномерных анонимов!
    У вас там хоть в этот раз выборы на эту должность были или опять все решилось чемпионатом по квейку?

     
  • 2.13, сименс (?), 22:10, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > похоже скоро гигант Nokia

    Ну и как там в 2007-м?

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 22:14, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    До сих пор гигант в 2021
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 22:20, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Гигант профукивания :)
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 22:23, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мобильное подразделение потеряли. Остальное осталось
     
     
  • 6.42, Аноним (42), 22:59, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такие «успешные» что запороли Plan9 и теперь выкидывают его на мороз под полностью открытой лицензией.
     
     
  • 7.44, Аноним (26), 23:06, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, с симбианом тоже билибердистика начиналась со сменой лицензии много раз. А потом вступили в M$.
     
  • 7.51, Аноним (-), 23:58, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ее вообще другие запороли, нокия лишь тренд продолжила. На самом деле plan9 на самом старте был без шансов, слишком уж концептуален. Выбор десятка фриков от CS.
     
  • 2.23, Аноним (26), 22:20, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "гигант Nokia" не так давно уничтожил своё производство смартов, перейдя на китайское ведро.
     
     
  • 3.35, имя_ (?), 22:40, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    мобильная нокия сегодня - это полностью китайская компания, бренд продан и с оригинальной компанией никак не связан.
     
     
  • 4.52, Аноним (-), 00:01, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же покрышки?! Или теперь это тоже китай?
     
  • 4.56, Аноним (56), 00:07, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем. Фичефоны аппаратно почти не изменились. Зато программно уже в них кучу говна напихали. При майкрософте такого не было!
     
  • 2.36, имя_ (?), 22:41, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    темплос уже давно все, вместе со своим разработчиком, жаль его, конечно.
     
  • 2.38, Аноним (38), 22:44, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    главное чтобы не templierOs и без крестовых походов =)
     

  • 1.2, Аноним (-), 21:51, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    было бы интересно, если бы выложены были все исходники QNX по MIT лицензии
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:57, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Win 7,8 гораздо интереснее. А куникс - ну зачем он тебе, этих open source real-time micro-kernel-ов и так дофига
     
     
  • 3.7, Анон. (?), 22:04, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В топку винду.
     
     
  • 4.9, Аноним (8), 22:07, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему в топку если ее под MIT выложить и допилить, то вполне неплохая штука выйдет. Другое дело, что скорее всего эпоха проходит. Игрульки все на приставках есть, а офисы уже разве что в браузере работают. Для чего венда?
     
     
  • 5.39, Аноним (39), 22:44, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кстати, год назад fsf требовал от Microsoft открыть win7 под СПО
     
  • 5.54, Аноним (-), 00:04, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорцы этого добра утекали пару раз. Что вы с ними делать будете? У MS экзотичный стиль и врядли вы это девелопать сможете. Тем более что разработчики дров на ос забьют, а кроме них дрова под винду писать почти никто и не умеет уже, реактос проверял.
     
  • 3.15, Аноним (6), 22:11, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это зачем куник? ;)
     

  • 1.3, Аноним (4), 21:56, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    уже есть какая-то ОС для Cloud-ов, не помню как обзывается, так что План-9 тут немного упустил шансик
     
     
  • 2.10, Аноним (8), 22:09, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты про CoreOS так это просто ядро обычное Linux-овое куда в комплект даже батарейки не ставят. Ну да формально есть такая штука, но кому и зачем она нужна? Потом опять таки тут уровень 9P это уровень распределнных вычислений, а там это просто инстансы. То есть тут я так понимаю, что можно формально обьединить диск всех машин и сделать супердиск в 9P и писать туда сколько хочешь, а в CoreOS нужны какие-то решения вроде распредленных файловых систем.
     

  • 1.5, Анонимомомом (?), 21:59, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неплохо
     
  • 1.11, Аноним (11), 22:09, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >со стиранием различий между локальными и удаленными ресурсами

    Прямо-таки слышен хруст дисковода из 80-х. И отблеск светлых умов, придумавших, как положить этому конец.

     
     
  • 2.24, data man (ok), 22:20, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, что это тиннитус.
     
  • 2.49, Michael Shigorin (ok), 23:41, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Хрустят булки, а дисководы жжжужжж-жж-ат.
    Как-то так, например: http://www.youtube.com/watch?v=dmoDLyiQYKw
     

  • 1.12, Аноним (8), 22:09, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Там UI то есть в Plain 9?
     
     
  • 2.21, Кома (?), 22:18, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только GUI и есть.
     

  • 1.16, Shellshock (?), 22:14, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересный проект, но пока не видел его в реальных задачах.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 22:25, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Plan 9 использовалась для управления системой освещения стадиона на олимпийских играх в Сиднее в 2000 году."
    Больше случаев использования науке не известно. А так штука занятная.
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 23:27, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё на ней AoE SAN от Coraid были в начале нулевых, но там какая-то печальная история вышла с тем, что эффективные менеджеры решили перевести их с plan9 на Солярис, в итоге вся контора рипнyлaсь.
     
     
  • 4.55, Аноним (-), 00:05, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Солярис тоже рипнулся, не переживайте.
     

  • 1.19, BrainFucker (ok), 22:15, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отлично, осталось дождаться когда портируют туда KDE и прочее ПО и можно будет попробовать.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.34, Kusb (?), 22:36, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не наврать бы но: Там по моему своя графическая подсистема со "всё есть файл" , возможностью подмонтировать фс получив сетевую прозрачность, условными файлами (кажется общая фича plan9), благодаря которым сервер является мультиплексором для самого себя...
     
     
  • 4.50, Michael Shigorin (ok), 23:44, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Не наврать бы

    Это, если что, спрашивал торчок с типовым для унылых набросчиков некрософта полным отсутствием понимания того, что он вообще несёт так бодренько.

     
     
  • 5.53, Clint Eastwood (?), 00:01, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты же поехавший...

    Сам вообще слышишь, что ты несёшь?

    Тебе же уже за 40 лет, а ведёшь себя, как недалёкий школьник.

    Зачем ты мешаешь людяи общаться? Я видел его комментарий, в нём не было ничего криминального.

    Полномочия модератора жмут? Так это может оказаться недолгим путешествием.

    Стоит поднять вопрос о твоей адекватности с администрацией ресурса.

     

  • 1.25, Аноним (-), 22:20, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Даю разрешение растаманам переписать этот инкубатор Go на ржавчине.
     
     
  • 2.27, Аноним (26), 22:22, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь, смогут сломать?
     
  • 2.43, Аноним (42), 23:00, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока будут переписывать ОС окончательно заржавеет.
     

  • 1.32, Аноним (56), 22:29, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Основная идея Plan 9 связана со стиранием различий между локальными и удаленными ресурсами.

    fuse, не?

     
     
  • 2.37, имя_ (?), 22:42, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    fuse - это костыль, а план9 - оригинальная реализация
     

  • 1.33, Аноним (38), 22:29, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ну во первых версию 1 уже открывали под GPL еще в 2014 году

    > In February 2014, the University of California, Berkeley, was authorized by the current Plan 9 copyright holder – Alcatel-Lucent – to release all Plan 9 software previously governed by the Lucent Public License, Version 1.02 under the GNU General Public License, Version 2.

    и она никому не впилась

    второе, есть более продвинутая ОС Inferno построенная на наработках Plan 9 (наследница Plan 9), которая давно под GPL

    и опять таки последняя никому не впилась

    обе имеют 4 редакции, только Plan 9 вышла в 2002, а Inferno в 2004

    вместе с ОС Inferno развивался язык программирования Limbo, который подозрительно похож на Golang, Роб Пайк и тут подсуетился =)

     
     
  • 2.46, Аноним (46), 23:15, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну во первых версию 1 уже открывали под GPL еще в 2014 году

    Ну так вроде в новости это и сказано - "... в дополнение к лицензиям Lucent Public License и GPLv2, под которыми код распространялся ранее". Если, конечно, это примечание не было добавлено позже.

     

  • 1.45, Dzen Python (ok), 23:12, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    MeeGO верните, ироды!
     
  • 1.47, Аноним (47), 23:19, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    plan9 + ipfs = ?
     

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