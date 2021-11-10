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Открыт код MuditaOS, мобильной платформы с поддержкой экранов на базе электронной бумаги

10.11.2021 22:50

Компания Mudita опубликовала исходные тексты мобильной платформы MuditaOS, основанной на работающей в режиме реального времени операционной системе FreeRTOS и оптимизированной для устройств с экранами, построенными с использованием технологии электронной бумаги (e-ink). Код MuditaOS написан на языках C/C++ и опубликован под лицензией GPLv3.

Платформа изначально разработана для использования на минималистичных телефонах с экранами из электронной бумаги, способных длительное время обходиться без подзарядки аккумулятора. В качестве основы использовано ядро операционной системы реального времени FreeRTOS, для работы которого достаточно микроконтроллера с 64KB ОЗУ. Для хранения данных задействована отказоустойчивая файловая система littlefs, разработанная компанией ARM для операционной системы Mbed OS. В системе поддерживается HAL (Hardware Abstraction Layer) и VFS (Virtual File System), что упрощает реализацию поддержки новых устройств и других файловых систем. Для высокоуровневого хранения данных, таких как адресная книга и заметки, применяется СУБД SQLite.

Основные возможности MuditaOS:

  • Интерфейс пользователя, специально оптимизированный для монохромных экранов на базе электронной бумаги. Наличие опциональной "тёмной" цветовой схемы (светлые буквы на тёмном фоне).
  • Три режима работы: offline, "не беспокоить" и "в сети".
  • Адресная книга со списком одобренных контактов.
  • Система обмена сообщениями с древовидной организацией вывода, шаблонами, черновиками, поддержкой UTF8 и emoji.
  • Музыкальный проигрыватель с поддержкой MP3, WAV и FLAC, обрабатывающий теги ID3.
  • Типовой набор приложений: калькулятор, фонарик, календарь, будильник, заметки, диктофон, а также программа для медитации.
  • Наличие менеджера приложений для управления жизненным циклом программ на устройстве.
  • Системный менеджер, выполняющий инициализацию при первом запуске и загрузку системы после включения устройства.
  • Возможность сопряжения с Bluetooth-гарнитурой и громкоговорителями с поддержкой профилей A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) и HSP (Headset Profile).
  • Возможность использования на телефонах с двумя SIM-картами.
  • Режим управления быстрой зарядкой через USB-C.
  • Поддержка VoLTE (Voice over LTE).
  • Возможность работы в виде точки доступа для раздачи интернета другим устройствам через USB.
  • Локализация интерфейса для 12 языков.
  • Доступ к файлам при помощи протокола MTP (Media Transfer Protocol).

Одновременно открыт код десктоп-приложения Mudita Center, предоставляющего функции для синхронизации адресной книги и календаря-планировщика со стационарной системой, установки обновлений, загрузки музыки, доступа к данным и сообщениям с рабочего стола, создания резервных копирований, восстановления после сбоя и использования телефона в качестве точки доступа. Программа написана с использованием платформы Electron и поставляется в сборках для Linux (AppImage), macOS и Windows. В дальнейшем планируется открытие приложений Mudita Launcher (цифровой ассистент для платформы Android) и Mudita Storage (облачное хранилище и система обмена сообщениями).

Пока единственным телефоном на базе MuditaOS является Mudita Pure, начало поставок которого намечено на 30 ноября. Заявленная стоимость устройства - 369 долларов. Телефон работает под управлением микроконтроллера ARM Cortex-M7 600MHz c 512KB TCM-памяти и оснащён 2.84-дюймовым E-Ink-экраном (разрешение 600x480 и 16 градаций серого цвета), 64 MB SDRAM, 16 GB eMMC Flash. Поддерживается 2G, 3G, 4G/LTE, Global LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth 4.2 и USB type-C (Wi-Fi и доступ к интернет через сотового оператора отсутствуют, но устройство может работать как USB GSM-модем). Вес 140 гр., размер 144x59x14.5 мм. Заменяемый аккумулятор Li-Ion 1600mAh с полной зарядкой за 3 часа. После включения система загружается за 5 секунд.



  1. Главная ссылка к новости (https://mudita.com/community/b...)
  2. OpenNews: Доступен открытый мобильный телефон с дисковым набором
  3. OpenNews: FreeRTOS перешёл под крыло Amazon и выпущен под лицензией MIT
  4. OpenNews: Первая версия InfiniTime, прошивки для открытых умных часов PineTime
  5. OpenNews: Проект Pine64 выпустил водонепроницаемые умные часы PineTime
  6. OpenNews: Проект PINE64 представил электронную книгу PineNote
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56134-muditaos
Ключевые слова: muditaos, freertos
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:27, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прикольно, ещё и открытый. Интересно, на сколько заряда будет хватать?
     
     
  • 2.3, QwertyReg (ok), 23:31, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А чего прикольного-то? Завязка на строго определённое железо, нулевая вероятность доработки для альтернативной аппаратуры. Выкинули в СПО просто за ненужностью, потому что таких устройств в продаже - днём с огнём.
     
  • 2.22, Аноним (-), 00:45, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Скорее денег на контроллер не хватит. Стоят они в разы дороже чем готовый смартфон с полным набором переферии и в красивой коробке.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 01:10, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    внатуре, pi zero подобная платка с M7 стоит 11 евро
     
     
  • 4.29, Аноним (-), 01:43, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отож. это где оно по 11 ?
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:37, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Никто не пошутит на очевидную тему?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:51, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В России проект не взлетит, по очевидным причинам... композор забанит за название..
     
  • 2.32, Ordu (ok), 01:58, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    🙋 Я! 🙋🙋 Можно? 🙋 Можно я пошучу на очевидную тему! 🙋🙋🙋

    Если бумажная бумага горит при температуре 451°F, то при какой температуре горит электронная?

     
     
  • 3.36, кокпок (?), 02:04, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Актуальный для России вопрос.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:38, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оно ж все сырое и глючное, нет?
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:38, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    370 долларов за джава звонилку с ч/б экраном? дайте -1!
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:35, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть хоть одна другая звонилка без игр с подписками и другого malware?
     
  • 2.27, Аноним (26), 01:34, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жавы там к счастью нет
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:43, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Можно велокомп собрать
     
     
  • 2.18, OpenEcho (?), 00:24, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А не проще за $15 готовый купить?
     

  • 1.14, Аноним (14), 23:58, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Добавили бы wifi-модем — было б идеально. Есть ipad со спец симкой для раздачи wifi, работает, раздаёт, но, сцуко, не умеет принимать СМС 😂

    А такая долго живущая звонилка была бы идеальным девайсом: музыкальный плеер с раздачей интернетов и приёмом смсок.

     
  • 1.15, кек (?), 00:01, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Даже в дешманских OPPO есть монохромный режим включающийся на лету.
     
  • 1.16, Аноним (16), 00:08, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Интересный девайс, но цена просто космическая. За эти деньги можно Pixel 4a взять. Он был бы интересен за треть этой цены и ниже.
     
  • 1.17, Аноним (17), 00:22, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В 2к0 году было бы 🔥, припозднились слегка ребята.
     
  • 1.19, Аноним (19), 00:34, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно, кто будет покупать простую кнопочную звонилку за 369 долларов, когда за эту цену можно купить полноценный телефон с Android? Не ошиблись ли вы случайно, может все же 369 рублей?) Думаю это максимальная цена такому девайсу.
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 00:46, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кризис песка же
     
  • 2.24, Аноним (14), 00:47, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда полноценный телефон не нужен, а долгоиграющая звонилка и принималка смс с функцией плеера — нужна. А если вдруг нужен будет интернет, то он всё-таки есть.  Я прям захотел, но оформить не смог  — их корзина 422 выдаёт 😂

    Кмк цель девайся — отключиться от сети, не провоцировать себя погружаться в неё, но тем не менее сеть остаётся рядом и она есть.

     
  • 2.28, Михрютка (ok), 01:41, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>а 369 долларов, когда за эту цену можно купить полноценный телефон с Android

    нельзя. за 369 долларов полноценный телефон с ондроедом купить никак нельзя. но можно купить похожее
    на телефон ㅤгㅤаㅤвㅤнㅤоㅤ

     

  • 1.25, Аноним (25), 01:01, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Адресная книга со списком одобренных контактов.

    одобренных кем?

     
     
  • 2.30, Михрютка (ok), 01:47, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    одобреных мну
     

  • 1.35, Аноним (35), 02:04, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу ноут с eInk и такой ОС. И чтобы на сайтах было можно включат такую тему. Задолбали разноцветные свистоперделки, только на мозг создают лишнюю нагрузку. Пусть бы всё было как книга.
     

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