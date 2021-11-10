Открыт код MuditaOS, мобильной платформы с поддержкой экранов на базе электронной бумаги

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|1.1, Аноним (1), 23:27, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прикольно, ещё и открытый. Интересно, на сколько заряда будет хватать?
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|2.3, QwertyReg (ok), 23:31, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А чего прикольного-то? Завязка на строго определённое железо, нулевая вероятность доработки для альтернативной аппаратуры. Выкинули в СПО просто за ненужностью, потому что таких устройств в продаже - днём с огнём.
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|2.22, Аноним (-), 00:45, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Скорее денег на контроллер не хватит. Стоят они в разы дороже чем готовый смартфон с полным набором переферии и в красивой коробке.
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|2.9, Аноним (9), 23:51, 10/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В России проект не взлетит, по очевидным причинам... композор забанит за название..
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|2.32, Ordu (ok), 01:58, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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🙋 Я! 🙋🙋 Можно? 🙋 Можно я пошучу на очевидную тему! 🙋🙋🙋
Если бумажная бумага горит при температуре 451°F, то при какой температуре горит электронная?
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|2.20, Аноним (20), 00:35, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А есть хоть одна другая звонилка без игр с подписками и другого malware?
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|1.14, Аноним (14), 23:58, 10/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Добавили бы wifi-модем — было б идеально. Есть ipad со спец симкой для раздачи wifi, работает, раздаёт, но, сцуко, не умеет принимать СМС 😂
А такая долго живущая звонилка была бы идеальным девайсом: музыкальный плеер с раздачей интернетов и приёмом смсок.
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|1.15, кек (?), 00:01, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Даже в дешманских OPPO есть монохромный режим включающийся на лету.
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|1.16, Аноним (16), 00:08, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Интересный девайс, но цена просто космическая. За эти деньги можно Pixel 4a взять. Он был бы интересен за треть этой цены и ниже.
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|1.19, Аноним (19), 00:34, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Интересно, кто будет покупать простую кнопочную звонилку за 369 долларов, когда за эту цену можно купить полноценный телефон с Android? Не ошиблись ли вы случайно, может все же 369 рублей?) Думаю это максимальная цена такому девайсу.
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|2.24, Аноним (14), 00:47, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда полноценный телефон не нужен, а долгоиграющая звонилка и принималка смс с функцией плеера — нужна. А если вдруг нужен будет интернет, то он всё-таки есть. Я прям захотел, но оформить не смог — их корзина 422 выдаёт 😂
Кмк цель девайся — отключиться от сети, не провоцировать себя погружаться в неё, но тем не менее сеть остаётся рядом и она есть.
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|2.28, Михрютка (ok), 01:41, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>>а 369 долларов, когда за эту цену можно купить полноценный телефон с Android
нельзя. за 369 долларов полноценный телефон с ондроедом купить никак нельзя. но можно купить похожее
на телефон ㅤгㅤаㅤвㅤнㅤоㅤ
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|1.35, Аноним (35), 02:04, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хочу ноут с eInk и такой ОС. И чтобы на сайтах было можно включат такую тему. Задолбали разноцветные свистоперделки, только на мозг создают лишнюю нагрузку. Пусть бы всё было как книга.
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