Открыт код MuditaOS, мобильной платформы с поддержкой экранов на базе электронной бумаги

Компания Mudita опубликовала исходные тексты мобильной платформы MuditaOS, основанной на работающей в режиме реального времени операционной системе FreeRTOS и оптимизированной для устройств с экранами, построенными с использованием технологии электронной бумаги (e-ink). Код MuditaOS написан на языках C/C++ и опубликован под лицензией GPLv3. Платформа изначально разработана для использования на минималистичных телефонах с экранами из электронной бумаги, способных длительное время обходиться без подзарядки аккумулятора. В качестве основы использовано ядро операционной системы реального времени FreeRTOS, для работы которого достаточно микроконтроллера с 64KB ОЗУ. Для хранения данных задействована отказоустойчивая файловая система littlefs, разработанная компанией ARM для операционной системы Mbed OS. В системе поддерживается HAL (Hardware Abstraction Layer) и VFS (Virtual File System), что упрощает реализацию поддержки новых устройств и других файловых систем. Для высокоуровневого хранения данных, таких как адресная книга и заметки, применяется СУБД SQLite. Основные возможности MuditaOS: Интерфейс пользователя, специально оптимизированный для монохромных экранов на базе электронной бумаги. Наличие опциональной "тёмной" цветовой схемы (светлые буквы на тёмном фоне).

Три режима работы: offline, "не беспокоить" и "в сети".

Адресная книга со списком одобренных контактов.

Система обмена сообщениями с древовидной организацией вывода, шаблонами, черновиками, поддержкой UTF8 и emoji.

Музыкальный проигрыватель с поддержкой MP3, WAV и FLAC, обрабатывающий теги ID3.

Типовой набор приложений: калькулятор, фонарик, календарь, будильник, заметки, диктофон, а также программа для медитации.

Наличие менеджера приложений для управления жизненным циклом программ на устройстве.

Системный менеджер, выполняющий инициализацию при первом запуске и загрузку системы после включения устройства.

Возможность сопряжения с Bluetooth-гарнитурой и громкоговорителями с поддержкой профилей A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) и HSP (Headset Profile).

Возможность использования на телефонах с двумя SIM-картами.

Режим управления быстрой зарядкой через USB-C.

Поддержка VoLTE (Voice over LTE).

Возможность работы в виде точки доступа для раздачи интернета другим устройствам через USB.

Локализация интерфейса для 12 языков.

Доступ к файлам при помощи протокола MTP (Media Transfer Protocol). Одновременно открыт код десктоп-приложения Mudita Center, предоставляющего функции для синхронизации адресной книги и календаря-планировщика со стационарной системой, установки обновлений, загрузки музыки, доступа к данным и сообщениям с рабочего стола, создания резервных копирований, восстановления после сбоя и использования телефона в качестве точки доступа. Программа написана с использованием платформы Electron и поставляется в сборках для Linux (AppImage), macOS и Windows. В дальнейшем планируется открытие приложений Mudita Launcher (цифровой ассистент для платформы Android) и Mudita Storage (облачное хранилище и система обмена сообщениями). Пока единственным телефоном на базе MuditaOS является Mudita Pure, начало поставок которого намечено на 30 ноября. Заявленная стоимость устройства - 369 долларов. Телефон работает под управлением микроконтроллера ARM Cortex-M7 600MHz c 512KB TCM-памяти и оснащён 2.84-дюймовым E-Ink-экраном (разрешение 600x480 и 16 градаций серого цвета), 64 MB SDRAM, 16 GB eMMC Flash. Поддерживается 2G, 3G, 4G/LTE, Global LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth 4.2 и USB type-C (Wi-Fi и доступ к интернет через сотового оператора отсутствуют, но устройство может работать как USB GSM-модем). Вес 140 гр., размер 144x59x14.5 мм. Заменяемый аккумулятор Li-Ion 1600mAh с полной зарядкой за 3 часа. После включения система загружается за 5 секунд.



