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Apache сворачивает разработку кластерной платформы Mesos

08.04.2021 11:40

Разработчики сообщества Apache проголосовали за прекращение разработки платформы управления ресурсами кластера Apache Mesos и перенос имеющихся наработок в репозиторий устаревших проектов Apache Attic. Заинтересованным в дальнейшем развитии Mesos энтузиастам предлагается продолжить разработку через создание форка git-репозитория проекта.

В качестве причины провала проекта один их ключевых разработчиков Mesos упоминает невозможность конкурировать с платформой Kubernetes, которая была создана позднее, обобщила опыт своих предшественников и создавалась компанией Google, имеющей богатый опыт создания крупных кластеров. В отличие от Kubernetes проект Mesos был создан аспирантами, не имевшими большого опыта работы с кластерами, которые затем были приняты на работу в Twitter. Проект развивался путём проб и ошибок, и, оглядываясь назад, разработчики признают, что многие вещи стоило бы сделать иначе. Mesos далёк от принципа "батарейки входят в комплект", т.е. не предоставляет единый набор компонентов (например, планировщики и сервисы развиваются в отдельных проектах), что привело к сильной фрагментации сообщества, усложнило процессы развёртывания и сделало проект недружелюбным для новичков. Недоверие пользователей также породили действия стартапа Mesosphere, пытающегося развивать коммерческие решения на базе Mesos.

Напомним, что Mesos был изначально разработан компанией Twitter и в 2010 году передан в руки фонда Apache. Кластеры на базе Mesos были развёрнуты в таких компаниях, как Netflix, Samsung, Twitter, IBM, PayPal и Yelp. Mesos сочетает в себе функции системы обеспечения совместного доступа к ресурсам кластера, оркестровки контейнеров и распределённого ядра для организации выполнения заданий на группе узлов. Mesos позволяет работать с кластером как с единым набором ресурсов, абстрагируя процессоры, GPU, память, системы хранения и другие вычислительные ресурсы на физических серверах и виртуальных машинах. При выполнении распределённых приложений и фреймворков Mesos берёт на себя работу по динамическому распределению и изоляции имеющихся ресурсов.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.apache.org/threa...)
  2. OpenNews: Представлена распределённая операционная система DC/OS (Datacenter Operating System)
  3. OpenNews: Выпуск платформы управления ресурсами кластера Apache Mesos 1.0
  4. OpenNews: Mesos получил статус первичного проекта Apache
  5. OpenNews: Twitter вошёл в число официальных спонсоров фонда Apache
  6. OpenNews: Выпуск Kubernetes 1.18, системы управления кластером изолированных контейнеров
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54926-mesos
Ключевые слова: mesos, cluster, apache
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.5, Анонист (?), 12:00, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    следующим будет kafka
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:41, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В https://pravega.io/ будут очень этому рады
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:43, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > следующим будет kafka

    часом не на пляже?

     

  • 1.6, все такойже ононим как и всегда (?), 12:00, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    полезный опыт, пруф оф коцепт
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:01, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда я работал на сиску, рядом сидел чувак, писавший что-то для мезосферы. Он проклинал эту работу - на чём свет стоит.
    Мне же было ничуть не лучше, и я свалил с той галеры немного даже быстрее.

    А какими историями узбека поделятся другие анонимы?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:24, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рядом со мной программировал чувак на C++ Builder 6. Так он до сих пор на нем программирует при том что уже пенсионер. А сейчас на секундочку 2021 год.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:46, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если система удовлетворяет потребностям бизнеса - почему "нет" и при чем тут год 2021?
    Или он смузи не пьёт и предпочитает крепкий чай?
     

  • 1.8, Аноним (9), 12:22, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если уже даже апач закрывает, то это убер ненужно. При том что апач тянет уже очень заглохшие проекты.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 12:42, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Апач не тянет". Апаче - это просто базовые сервисы для поддержки разработчиков. Если нет разработчиков, проект закрывают.
     

  • 1.14, Урри (ok), 12:55, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Апач как умиральная яма - подыхающее ненужно туда складывают, там оно медленно и спокойно умирает, никому не мешая и апач так же медленно и спокойно захоранивает труп.

    Очень нужную и полезную работу делает проект, и я это говорю без сарказма.

     

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