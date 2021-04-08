Apache сворачивает разработку кластерной платформы Mesos

Разработчики сообщества Apache проголосовали за прекращение разработки платформы управления ресурсами кластера Apache Mesos и перенос имеющихся наработок в репозиторий устаревших проектов Apache Attic. Заинтересованным в дальнейшем развитии Mesos энтузиастам предлагается продолжить разработку через создание форка git-репозитория проекта. В качестве причины провала проекта один их ключевых разработчиков Mesos упоминает невозможность конкурировать с платформой Kubernetes, которая была создана позднее, обобщила опыт своих предшественников и создавалась компанией Google, имеющей богатый опыт создания крупных кластеров. В отличие от Kubernetes проект Mesos был создан аспирантами, не имевшими большого опыта работы с кластерами, которые затем были приняты на работу в Twitter. Проект развивался путём проб и ошибок, и, оглядываясь назад, разработчики признают, что многие вещи стоило бы сделать иначе. Mesos далёк от принципа "батарейки входят в комплект", т.е. не предоставляет единый набор компонентов (например, планировщики и сервисы развиваются в отдельных проектах), что привело к сильной фрагментации сообщества, усложнило процессы развёртывания и сделало проект недружелюбным для новичков. Недоверие пользователей также породили действия стартапа Mesosphere, пытающегося развивать коммерческие решения на базе Mesos. Напомним, что Mesos был изначально разработан компанией Twitter и в 2010 году передан в руки фонда Apache. Кластеры на базе Mesos были развёрнуты в таких компаниях, как Netflix, Samsung, Twitter, IBM, PayPal и Yelp. Mesos сочетает в себе функции системы обеспечения совместного доступа к ресурсам кластера, оркестровки контейнеров и распределённого ядра для организации выполнения заданий на группе узлов. Mesos позволяет работать с кластером как с единым набором ресурсов, абстрагируя процессоры, GPU, память, системы хранения и другие вычислительные ресурсы на физических серверах и виртуальных машинах. При выполнении распределённых приложений и фреймворков Mesos берёт на себя работу по динамическому распределению и изоляции имеющихся ресурсов.



