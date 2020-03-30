Выпуск Kubernetes 1.18, системы управления кластером изолированных контейнеров

Опубликован релиз платформы оркестровки контейнеров Kubernetes 1.18, позволяющей как единым целым управлять кластером из изолированных контейнеров и предоставляющей механизмы для развёртывания, сопровождения и масштабирования выполняемых в контейнерах приложений. Проект изначально был создан компанией Google, но затем переведён на независимую площадку, курируемую организацией Linux Foundation. Платформа позиционируется как развиваемое сообществом универсальное решение, не привязанное к отдельным системам и способное работать с любыми приложениями в любых облачных окружениях. Код Kubernetes написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Предоставляются функции для развёртывания и управления инфраструктурой, такие как ведение базы DNS, балансировка нагрузки, распределение контейнеров по узлам кластера (миграция контейнеров в зависимости от изменения нагрузки и потребностей в сервисах), проверка работоспособности на уровне приложений, управление аккаунтами, обновление и динамическое масштабирование работающего кластера, без его остановки. Возможно развёртывание групп контейнеров с выполнением операций обновлений и отмены изменений сразу для всей группы, а также логическое разбиение кластера на части с разделением ресурсов. Имеется поддержка динамической миграции приложений, для хранения данных которых могут применяться как локальные хранилища, так и сетевые системы хранения.

Выпуск Kubernetes 1.18 включает 38 изменений и улучшений, из которых 15 переведены в статус стабильных, а 11 в статус бета. 12 новый изменений предложены в статусе альфа. При подготовлен новой версии равные усилия были направлены как на доработку различной функциональности и стабилизацию экспериментальных возможностей, так и на добавление новых разработок. Основные изменения: