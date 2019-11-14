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Docker продал компании Mirantis часть бизнеса, связанного с платформой Docker Enterprise

14.11.2019 08:37

Компания Mirantis, предлагающая облачные решения на базе OpenStack и Kubernetes, выкупила у Docker Inc часть бизнеса, связанного с платформой Docker Enterprise (коммерческий вариант инструментария и движка Docker для предприятий, включающий также Docker Enterprise Container Engine, Docker Trusted Registry и Docker Universal Control Plane). После разделения бизнеса Docker Inc продолжит существование в форме независимой компании и сосредоточит свою деятельность вокруг каталога Docker Hub и интегрированной среды разработки микросервисов и запускаемых в контейнерах приложений Docker Desktop.

Финансовые условия сделки не разглашаются. Развивавшая платформу Docker Enterprise команда разработчиков, менеджеров и специалистов поддержки перейдёт в Mirantis. Mirantis также получит контракты с 750 клиентами. Развитие открытого проекта Docker будет продолжено при участии обеих компаний, которые сообща продолжат работу над ядром Docker и будут обеспечивать совместимость и переносимость в своих продуктах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mirantis.com/compa...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Docker, позволяющая выбраться из контейнера
  3. OpenNews: 19.4% из 1000 самых популярных контейнеров Docker содержат пустой пароль root
  4. OpenNews: GitHub ввёл в строй реестр пакетов, совместимый с NPM, Docker, Maven, NuGet и RubyGems
  5. OpenNews: Взлом инфраструктуры Docker Hub с возможной компрометацией связанных репозиториев
  6. OpenNews: Уязвимость в runc и LXC, затрагивающая Docker и другие системы контейнерной изоляции
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: docker
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:12, 14/11/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и вижу желтый заголовок: "Саратов купил Docker!" :)
     
  • 2, grinder (??), 11:03, 14/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Сперва прочел "Microsoft купил Docker", сильно испугался.
     
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