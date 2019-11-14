Docker продал компании Mirantis часть бизнеса, связанного с платформой Docker Enterprise

Компания Mirantis, предлагающая облачные решения на базе OpenStack и Kubernetes, выкупила у Docker Inc часть бизнеса, связанного с платформой Docker Enterprise (коммерческий вариант инструментария и движка Docker для предприятий, включающий также Docker Enterprise Container Engine, Docker Trusted Registry и Docker Universal Control Plane). После разделения бизнеса Docker Inc продолжит существование в форме независимой компании и сосредоточит свою деятельность вокруг каталога Docker Hub и интегрированной среды разработки микросервисов и запускаемых в контейнерах приложений Docker Desktop.

Финансовые условия сделки не разглашаются. Развивавшая платформу Docker Enterprise команда разработчиков, менеджеров и специалистов поддержки перейдёт в Mirantis. Mirantis также получит контракты с 750 клиентами. Развитие открытого проекта Docker будет продолжено при участии обеих компаний, которые сообща продолжат работу над ядром Docker и будут обеспечивать совместимость и переносимость в своих продуктах.



