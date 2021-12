Выпуск языка программирования Ruby 3.1

Состоялся релиз Ruby 3.1.0, динамического объектно-ориентированного языка программирования, отличающегося высокой эффективностью разработки программ и вобравшего в себя лучшие черты Perl, Java, Python, Smalltalk, Eiffel, Ada и Lisp. Код проекта распространяется под лицензиями BSD ("2-clause BSDL") и "Ruby", которая ссылается на последний вариант лицензии GPL и полностью совместима с GPLv3. Основные улучшения: Добавлен новый экспериментальный внутрипроцессный JIT-компилятор YJIT, созданный разработчиками платформы электронной коммерции Shopify в рамках инициативы по увеличению производительности Ruby-программ, использующих фреймворк Rails и вызывающих очень много методов. Ключевым отличием от ранее используемого JIT-компилятора MJIT, базирующегося на обработке методов целиком и использующего внешний компилятор на языке Си, является то, что YJIT применяет версионирование базовых блоков (LBBV - Lazy Basic Block Versioning) и содержит интегрированный JIT-компилятор. Благодаря LBBV, JIT вначале компилирует только начало метода, а оставшуюся часть компилирует через некоторое время, после того как в процессе выполнения будет определены типы используемых переменных и аргументов. При использовании YJIT зафиксировано увеличение производительности при выполнении теста railsbench на 22%, а теста liquid-render на 39%. YJIT пока ограничен поддержкой unix-подобных ОС на системах с архитектурой x86-64 и отключён по умолчанию (для активации следует указать в командной стоке флаг "--yjit").

Повышена производительность старого JIT-компилятора MJIT. Для проектов, использующих Rails, максимальный размер кэша (--jit-max-cache) по умолчанию увеличен со 100 до 10000 инструкций. Прекращено неприменение JIT для методов, включающих более 1000 инструкций. Для поддержки Zeitwerk of Rails сформированный в JIT код больше не отбрасывается, если для событий класса включён TracePoint.

В состав включён полностью переписанный отладчик debug.gem, который поддерживает удалённую отладку, не замедляет работу отлаживаемого приложения, поддерживает интеграцию с продвинутыми отладочными интерфейсами (VSCode и Chrome), может использоваться для отладки многопоточных и многопроцессных приложений, предоставляет интерфейс выполнения кода REPL, предлагает расширенные возможности трассировки, может записывать и повторно воспроизводить отрывки кода. Ранее предлагавшийся отладчик lib/debug.rb удалён из базовой поставки.

Реализовано наглядное выделение ошибок в отчётах обратной трассировки вызовов. Пометка ошибок обеспечивается при помощи встроенного и включённого по умолчанию gem-пакета error_highlight. Для отключения пометки ошибок можно использовать настройку "--disable-error_highlight". $ ruby test.rb test.rb:1:in "<main>": undefined method "time" for 1:Integer (NoMethodError) 1.time {} ^^^^^ Did you mean? times

В оболочке интерактивных вычислений IRB(REPL, Read-Eval-Print-Loop) реализовано автоматическое дополнение вводимого кода (по мере набора выводится подсказка с вариантами продолжения ввода, между которыми можно перемещаться клавишей Tab или Shift+Tab). После выбора варианта продолжения рядом обеспечен вывод диалога, в котором показывается документация, связанная с выбранным элементом. Для перехода к полной документации может использоваться клавиатурная комбинация Alt+d.

Синтаксис языка теперь разрешает пропускать значения в литералах хэшей и аргументы ключевых слов при вызове функций. Например, вместо выражения "{x: x, y: y}" теперь можно указывать "{x:, y:}", а вместо "foo(x: x, y: y)" - foo(x:, y:)".

Стабилизирована поддержка однострочных сопоставлений с образцом (ary => [x, y, z]), которые больше не имеют признак экспериментальных.

Оператор "^" в сопоставлениях с образцом теперь может содержать произвольные выражения, например: Prime.each_cons(2).lazy.find_all{_1 in [n, ^(n + 2)]}.take(3).to_a #=>? [[3, 5], [5, 7], [11, 13]]

В однострочных сопоставлениях с образцом разрешено не указывать скобки: [0, 1] => _, x {y: 2} => y: x #=> 1 y #=> 2

В язык аннотации типов RBS, который позволяет определять структуру программы и используемых типов, добавлена поддержка указания верхней границы параметров типа при помощи символа "<", добавлена поддержка псевдонимов обобщённых типов, реализована поддержка коллекций для управления gem-ами, повышена производительность и реализовано много новых сигнатур для встроенных и стандартных библиотек.

В статический анализатор типов TypePro, генерирующий RBS-аннотации на основе анализа кода без явной информации о типах, добавлена экспериментальная поддержка интегрированных сред разработки (например, подготовлено дополнение для интеграции TypePro с редактором VSCode).

Изменён порядок обработки множественных присвоений. Например, раньше составные части выражения "foo[0], bar[0] = baz, qux" обрабатывались в порядке baz, qux, foo, bar, а теперь foo, bar, baz, qux.

Добавлена экспериментальная поддержка выделения памяти для строк с использованием механизма VWA (Variable Width Allocation).

Обновлены версии встроенных и входящих в стандартную библиотеку gem-модулей. Встроены пакеты net-ftp, net-imap, net-pop, net-smtp, matrix, prime и debug.