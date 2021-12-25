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Выпуск языка программирования Ruby 3.1

25.12.2021 21:25

Состоялся релиз Ruby 3.1.0, динамического объектно-ориентированного языка программирования, отличающегося высокой эффективностью разработки программ и вобравшего в себя лучшие черты Perl, Java, Python, Smalltalk, Eiffel, Ada и Lisp. Код проекта распространяется под лицензиями BSD ("2-clause BSDL") и "Ruby", которая ссылается на последний вариант лицензии GPL и полностью совместима с GPLv3.

Основные улучшения:

  • Добавлен новый экспериментальный внутрипроцессный JIT-компилятор YJIT, созданный разработчиками платформы электронной коммерции Shopify в рамках инициативы по увеличению производительности Ruby-программ, использующих фреймворк Rails и вызывающих очень много методов. Ключевым отличием от ранее используемого JIT-компилятора MJIT, базирующегося на обработке методов целиком и использующего внешний компилятор на языке Си, является то, что YJIT применяет версионирование базовых блоков (LBBV - Lazy Basic Block Versioning) и содержит интегрированный JIT-компилятор. Благодаря LBBV, JIT вначале компилирует только начало метода, а оставшуюся часть компилирует через некоторое время, после того как в процессе выполнения будет определены типы используемых переменных и аргументов. При использовании YJIT зафиксировано увеличение производительности при выполнении теста railsbench на 22%, а теста liquid-render на 39%. YJIT пока ограничен поддержкой unix-подобных ОС на системах с архитектурой x86-64 и отключён по умолчанию (для активации следует указать в командной стоке флаг "--yjit").
  • Повышена производительность старого JIT-компилятора MJIT. Для проектов, использующих Rails, максимальный размер кэша (--jit-max-cache) по умолчанию увеличен со 100 до 10000 инструкций. Прекращено неприменение JIT для методов, включающих более 1000 инструкций. Для поддержки Zeitwerk of Rails сформированный в JIT код больше не отбрасывается, если для событий класса включён TracePoint.
  • В состав включён полностью переписанный отладчик debug.gem, который поддерживает удалённую отладку, не замедляет работу отлаживаемого приложения, поддерживает интеграцию с продвинутыми отладочными интерфейсами (VSCode и Chrome), может использоваться для отладки многопоточных и многопроцессных приложений, предоставляет интерфейс выполнения кода REPL, предлагает расширенные возможности трассировки, может записывать и повторно воспроизводить отрывки кода. Ранее предлагавшийся отладчик lib/debug.rb удалён из базовой поставки.
  • Реализовано наглядное выделение ошибок в отчётах обратной трассировки вызовов. Пометка ошибок обеспечивается при помощи встроенного и включённого по умолчанию gem-пакета error_highlight. Для отключения пометки ошибок можно использовать настройку "--disable-error_highlight". 
    
   $ ruby test.rb
   test.rb:1:in "<main>": undefined method "time" for 1:Integer  (NoMethodError)
   1.time {}
     ^^^^^
     Did you mean?  times
  • В оболочке интерактивных вычислений IRB(REPL, Read-Eval-Print-Loop) реализовано автоматическое дополнение вводимого кода (по мере набора выводится подсказка с вариантами продолжения ввода, между которыми можно перемещаться клавишей Tab или Shift+Tab). После выбора варианта продолжения рядом обеспечен вывод диалога, в котором показывается документация, связанная с выбранным элементом. Для перехода к полной документации может использоваться клавиатурная комбинация Alt+d.
  • Синтаксис языка теперь разрешает пропускать значения в литералах хэшей и аргументы ключевых слов при вызове функций. Например, вместо выражения "{x: x, y: y}" теперь можно указывать "{x:, y:}", а вместо "foo(x: x, y: y)" - foo(x:, y:)".
  • Стабилизирована поддержка однострочных сопоставлений с образцом (ary => [x, y, z]), которые больше не имеют признак экспериментальных.
  • Оператор "^" в сопоставлениях с образцом теперь может содержать произвольные выражения, например: 
    
   Prime.each_cons(2).lazy.find_all{_1 in [n, ^(n + 2)]}.take(3).to_a
   #=>? [[3, 5], [5, 7], [11, 13]]
  • В однострочных сопоставлениях с образцом разрешено не указывать скобки: 
    
   [0, 1] => _, x
   {y: 2} => y:
   x #=> 1
   y #=> 2
  • В язык аннотации типов RBS, который позволяет определять структуру программы и используемых типов, добавлена поддержка указания верхней границы параметров типа при помощи символа "<", добавлена поддержка псевдонимов обобщённых типов, реализована поддержка коллекций для управления gem-ами, повышена производительность и реализовано много новых сигнатур для встроенных и стандартных библиотек.
  • В статический анализатор типов TypePro, генерирующий RBS-аннотации на основе анализа кода без явной информации о типах, добавлена экспериментальная поддержка интегрированных сред разработки (например, подготовлено дополнение для интеграции TypePro с редактором VSCode).
  • Изменён порядок обработки множественных присвоений. Например, раньше составные части выражения "foo[0], bar[0] = baz, qux" обрабатывались в порядке baz, qux, foo, bar, а теперь foo, bar, baz, qux.
  • Добавлена экспериментальная поддержка выделения памяти для строк с использованием механизма VWA (Variable Width Allocation).
  • Обновлены версии встроенных и входящих в стандартную библиотеку gem-модулей. Встроены пакеты net-ftp, net-imap, net-pop, net-smtp, matrix, prime и debug.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ruby-lang.org/en/n...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 3.0
  3. OpenNews: Устранение нарушения GPL в библиотеке mimemagic привело к сбою в Ruby on Rails
  4. OpenNews: В RubyGems выявлено 724 вредоносных пакета
  5. OpenNews: Релиз 19.3.0 виртуальной машины GraalVM и реализаций Python, JavaScript, Ruby и R на её основе
  6. OpenNews: Открыт код Sorbet, системы статической проверки типов для Ruby
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56411-ruby
Ключевые слова: ruby
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, хуненим (?), 21:42, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И когда gitlab на нем перепишут?
     
  • 1.2, Рамзан Кадыров (?), 21:43, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Чем оно лучше C# / ASP.NET и зачем нужно?
     
     
  • 2.3, хуненим (?), 21:48, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вообще нужны C# / ASP.NET ?
     
     
  • 3.4, Рамзан Кадыров (?), 21:52, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно как минимум лучше, чем Java, буквально во всем, сочетает в себе как подходы бородатых бумеров, так и поддерживает новомодные подходы синеволосых челкастых зумеров, на шарпе можно сделать не только отличный бэк, но даже фронт/мобилку/нейронку или игру (там внезапно не только юнити). В общем, получается, что дотнет лучше джавы во всём, не говоря уже про умирающий Ruby.
     
     
  • 4.5, Andrei (??), 21:54, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну ок. Работы на всех хватит. :-)

    P.S: Я сам JS-ник.

     
  • 4.7, Hck3r (?), 22:05, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    может и можно, только вот никто не делает)) а все используют JVM :)
     
     
  • 5.9, Рамзан Кадыров (?), 22:08, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну мобилки действительно на шарпе пишут редко, а всё остальное очень даже активно, особенно бэк и игры.
     
  • 4.8, Аноним (8), 22:05, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно ли скомпилировать C#-программу в нативный исполняемый файл, без зависимостей от фреймворка? Вроде была такая возможность.
     
     
  • 5.12, Рамзан Кадыров (?), 22:09, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю. Раньше интересовался этим, есть в официальном репозитории Microsoft на гитхабе биндинг для LLVM, больше я не знаю.
     
  • 5.13, Аноним (13), 22:10, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шарп это Nih джава от майков это не фреймворк это рантайм.  
     
  • 4.11, Аноним (11), 22:09, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .Net хорош, но там Микрософт с ЕЕЕ.
     
  • 2.10, Аноним (13), 22:08, 25/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одна ненужная фигня и то и то.  
     

  • 1.6, Смузихлёб (?), 21:58, 25/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С теплотой и любовью вспоминаю этот язык. Если честно думал что он уже RIP вместе с Perl'ом.
     
     
  • 2.14, user90 (?), 22:12, 25/12/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 3.15, Смузихлёб (?), 22:36, 25/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

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