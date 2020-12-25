The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск языка программирования Ruby 3.0

25.12.2020 09:23

Состоялся релиз Ruby 3.0.0, динамического объектно-ориентированного языка программирования, отличающегося высокой эффективностью разработки программ и вобравшего в себя лучшие черты Perl, Java, Python, Smalltalk, Eiffel, Ada и Lisp. Код проекта распространяется под лицензиями BSD ("2-clause BSDL") и "Ruby", которая ссылается на последний вариант лицензии GPL и полностью совместима с GPLv3. Ruby 3.0 является восьмым значительным выпуском, подготовленным в рамках планового процесса разработки, подразумевающего отведение года на подготовку функциональных улучшений и формирование каждые 2-3 месяца корректирующих выпусков.

Отмечается, что разработчики шли к версии 3.0 с 2015 года, целью которой является производительность, параллелизм и типизация. Юкихиро Мацумото (Yukihiro Matsumoto), автор языка программирования Ruby, пять лет назад предложил концепцию Ruby 3x3, подразумевающую, что выпуск Ruby 3 станет возможным, когда удастся добиться трёхкратного прироста производительности, по сравнению с веткой Ruby 2. Благодаря усовершенствованию поддержки JIT-компиляции подобные показатели стали реальностью.

Основные улучшения:

  • В MJIT реализовано множество улучшений. Заметно повышена производительность при некоторых рабочих нагрузках, таких как игры (тест Optcarrot), AI (тест Rubykon) или любое другое приложение, которое тратит большую часть времени на многократный вызов нескольких методов. В Ruby 3.0 также значительно уменьшен размер кода, генерируемого JIT-компилятором. При этом отмечается, что JIT ещё не готов для оптимизации приложений, использующих фреймворк Rails, которые охватывают очень много методов, что приводит к неэффективной работе кэша i-cache (проблему планируется решить в выпуске Ruby 3.1).
  • Добавлен инструментарий для аннотации типов RBS, который поддерживает наиболее часто встречающиеся шаблоны в программах на языке Ruby. Аннотации RBS позволяют выполнять статический анализ кода без явного определения типов. Предоставляются средства для описания определений классов и модулей: методы, определённые в классе, переменные экземпляра и их типы, а также иерархию наследования или подмешивания модулей. Дополнительно предложен экспериментальный анализатор типов TypeProf, который читает код, анализирует определение и использование методов, и генерирует прототип аннотаций типов в формате RBS. 
    
   module ChatApp
     VERSION: String
     class Channel
      attr_reader name: String
       attr_reader messages: Array[Message]
       attr_reader users: Array[User | Bot]  # `|` means union types, `User` or `Bot`.
       def initialize: (String) -> void
       def post: (String, from: User | Bot) -> Message  # Method overloading is supported.
            | (File, from: User | Bot) -> Message
     end
   end
  • Экспериментальная поддержка модели акторов Ractor, предоставляющую абстракцию, подобную "акторам" (ruby actor), разработанную для обеспечения потокобезопасного параллельного выполнения программы. Поддерживается создание нескольких ракторов и их параллельный запуск. Между собой ракторы взаимодействуют путем передачи сообщений. 
    
   require 'prime'
   # n.prime? with sent integers in r1, r2 run in parallel
   r1, r2 = *(1..2).map do
    Ractor.new do
      n = Ractor.recv
       n.prime?
     end
   end
   # send parameters
   r1.send 2**61 - 1
   r2.send 2**61 + 15
   # wait for the results of expr1, expr2
   p r1.take #=> true
   p r2.take #=> true
  • Добавлен планировщик легковесных fiber-потоков Fiber#scheduler, поддерживающий перехват блокирующих операций для обеспечения легкого параллелизма, не требующего изменения существующего кода. В настоящее время поддерживаются следующие классы/методы (IO#select не поддерживается):
    • Mutex#lock, Mutex#unlock, Mutex#sleep
    • ConditionVariable#wait
    • Queue#pop, SizedQueue#push
    • Thread#join
    • Kernel#sleep
    • Process.wait
    • IO#wait, IO#read, IO#write и связанные с ними методы (например #wait_readable,#gets, #putsи так далее). 
    
   require 'async'
   require 'net/http'
   require 'uri'
   Async do
     ["ruby", "python", "c"].each do |topic|
       Async do
         Net::HTTP.get(URI "https://www.google.com/search?q=#{topic}")
       end
     end 
   end
  • Переработаны однострочники сопоставления с образцом.
    • Добавлен оператор "=>" (значения => переменная), который используется для правостороннего присваивания значений. 
      
   0 => a
   p a #=> 0
   {b: 0, c: 1} => {b:}
   p b #=> 0
    • Изменено поведение "in", который теперь возвращает true или false. 
      
   # version 3.0
   0 in 1 #=> false
   # version 2.7
   0 in 1 #=> raise NoMatchingPatternError
  • Добавлен экспериментальный шаблон для поиска значений: 
    
   case ["a", 1, "b", "c", 2, "d", "e", "f", 3]
   in [*pre, String => x, String => y, *post]
     p pre  #=> ["a", 1]
     p x    #=> "b"
     p y    #=> "c"
     p post #=> [2, "d", "e", "f", 3]
   end
  • Встроен метод Hash#except. 
    
   h = { a: 1, b: 2, c: 3 }
   p h.except(:a) #=> {:b=>2, :c=>3}
  • Добавлена поддержка однострочного определения метода без использования ключевого слова "end": 
    
   def square(x) = x * x
  • Стабилизирована конструкция сопоставления с образцом ("case .. in"), которая больше не является экспериментальной.
  • Добавлен экспериментальный C-API для обмена областями памяти между библиотеками-расширениями и предоставления метаданных о содержимом памяти. Например через новый C-API можно передавать такие данные, как числовые массивы и растровые изображения.
  • Удалены специализированные C-API методы $SAFE. $SAFE и $KCODE теперь являются обычными глобальными переменными.
  • Существенно повышена производительность интерактивного интерпретатора IRB, вставка больших отрывков кода в который теперь производится в 53 раза быстрее, чем в Ruby 2.7. Добавлена команда "measure" для вывода статистики о времени выполнения кода.
  • Обновлены gem-модули, входящие в stdlib. Из базового набора исключены модули sdbm, webrick, net-telnet и xmlrpc. В основной состав включены модули rexml и rss.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ruby-lang.org/en/n...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 2.7.0
  3. OpenNews: В RubyGems выявлено 724 вредоносных пакета
  4. OpenNews: Релиз 19.3.0 виртуальной машины GraalVM и реализаций Python, JavaScript, Ruby и R на её основе
  5. OpenNews: Доступен интерпретатор mruby 2.0
  6. OpenNews: Проект Ruby перешёл с Subversion на Git
Автор новости: GentooBoy
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54315-ruby
Ключевые слова: ruby
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, хацкер (ok), 11:50, 25/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:56, 25/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Разве оно не на java runtime, где jit из коробки?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:58, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть сторонняя реализация на JVM, но речь не о ней.
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:59, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Официальная реализация написана на Си. Есть JRuby на java.
     
     
  • 3.9, Dzen Python (ok), 12:27, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну все, ты заложил связку из триггеров.
    Ждем растаманов с дыренями (в задней части самого растамана, видимо) в си.
     
     
  • 4.11, Аноним (-), 12:33, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стив Клабник свалил из Ruby в Rust.
     
     
  • 5.14, заминированный тапок (ok), 12:40, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    юзеры Раста настолько суровы, что переписывают на Расте самих себя
     

  • 1.6, gogo (?), 12:08, 25/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гы. Ruby пока не тянет Rails.
     
     
  • 2.8, Dzen Python (ok), 12:24, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее рельсы надо подгонять под паровоз. Паровозу ведь вместо котла с тендером поставили газотурбинку с самолетным форсажем. Ну или перешивать на узкую колею, оптимизируя список действительно критичных методов. Буде у нас узкоколейный рубиновый реактивный паровоз с театром одного актера внутри
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:30, 25/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не проще сразу на Go перейти, чем со второй версии на третью?
    Кто-то пишет ещё на этом?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:46, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Представь предприятие на несколько сотен человек, и там внутренняя СРМ, где всё начиная от планировщика заданий, заканчивая генерацией конструкторской документации и даже отдельных вещей для бухгалтерии, которую писали/переписывали/дописывали 10 лет. Ты им предлагаешь все выбросить и переписать на Go? При том что ей занимается два человека. Правильный ответ они перейдут на Ruby 3 лет через 10)
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:33, 25/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.13, Аноним (17), 12:38, 25/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно живое? Чего они все в 2020 году зашевелились, то Перл, то теперь Руби.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:43, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Много лишнего времени появилось.
     

  • 1.16, user90 (?), 12:44, 25/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.18, Аноним (15), 12:48, 25/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие преимущества перед Crystal?
     
     
  • 2.20, Алексей (??), 12:55, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Количеством написанных гемов на все случаи жизни.
     

  • 1.19, тов. Майор (?), 12:51, 25/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем когда cpython сворует у pypy.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру