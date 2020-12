Выпуск языка программирования Ruby 3.0

Состоялся релиз Ruby 3.0.0, динамического объектно-ориентированного языка программирования, отличающегося высокой эффективностью разработки программ и вобравшего в себя лучшие черты Perl, Java, Python, Smalltalk, Eiffel, Ada и Lisp. Код проекта распространяется под лицензиями BSD ("2-clause BSDL") и "Ruby", которая ссылается на последний вариант лицензии GPL и полностью совместима с GPLv3. Ruby 3.0 является восьмым значительным выпуском, подготовленным в рамках планового процесса разработки, подразумевающего отведение года на подготовку функциональных улучшений и формирование каждые 2-3 месяца корректирующих выпусков. Отмечается, что разработчики шли к версии 3.0 с 2015 года, целью которой является производительность, параллелизм и типизация. Юкихиро Мацумото (Yukihiro Matsumoto), автор языка программирования Ruby, пять лет назад предложил концепцию Ruby 3x3, подразумевающую, что выпуск Ruby 3 станет возможным, когда удастся добиться трёхкратного прироста производительности, по сравнению с веткой Ruby 2. Благодаря усовершенствованию поддержки JIT-компиляции подобные показатели стали реальностью. Основные улучшения: В MJIT реализовано множество улучшений. Заметно повышена производительность при некоторых рабочих нагрузках, таких как игры (тест Optcarrot), AI (тест Rubykon) или любое другое приложение, которое тратит большую часть времени на многократный вызов нескольких методов. В Ruby 3.0 также значительно уменьшен размер кода, генерируемого JIT-компилятором. При этом отмечается, что JIT ещё не готов для оптимизации приложений, использующих фреймворк Rails, которые охватывают очень много методов, что приводит к неэффективной работе кэша i-cache (проблему планируется решить в выпуске Ruby 3.1).

Добавлен инструментарий для аннотации типов RBS, который поддерживает наиболее часто встречающиеся шаблоны в программах на языке Ruby. Аннотации RBS позволяют выполнять статический анализ кода без явного определения типов. Предоставляются средства для описания определений классов и модулей: методы, определённые в классе, переменные экземпляра и их типы, а также иерархию наследования или подмешивания модулей. Дополнительно предложен экспериментальный анализатор типов TypeProf, который читает код, анализирует определение и использование методов, и генерирует прототип аннотаций типов в формате RBS. module ChatApp VERSION: String class Channel attr_reader name: String attr_reader messages: Array[Message] attr_reader users: Array[User | Bot] # `|` means union types, `User` or `Bot`. def initialize: (String) -> void def post: (String, from: User | Bot) -> Message # Method overloading is supported. | (File, from: User | Bot) -> Message end end

Экспериментальная поддержка модели акторов Ractor, предоставляющую абстракцию, подобную "акторам" (ruby actor), разработанную для обеспечения потокобезопасного параллельного выполнения программы. Поддерживается создание нескольких ракторов и их параллельный запуск. Между собой ракторы взаимодействуют путем передачи сообщений. require 'prime' # n.prime? with sent integers in r1, r2 run in parallel r1, r2 = *(1..2).map do Ractor.new do n = Ractor.recv n.prime? end end # send parameters r1.send 2**61 - 1 r2.send 2**61 + 15 # wait for the results of expr1, expr2 p r1.take #=> true p r2.take #=> true

Добавлен планировщик легковесных fiber-потоков Fiber#scheduler, поддерживающий перехват блокирующих операций для обеспечения легкого параллелизма, не требующего изменения существующего кода. В настоящее время поддерживаются следующие классы/методы (IO#select не поддерживается): Mutex#lock, Mutex#unlock, Mutex#sleep ConditionVariable#wait Queue#pop, SizedQueue#push Thread#join Kernel#sleep Process.wait IO#wait, IO#read, IO#write и связанные с ними методы (например #wait_readable,#gets, #putsи так далее). require 'async' require 'net/http' require 'uri' Async do ["ruby", "python", "c"].each do |topic| Async do Net::HTTP.get(URI "https://www.google.com/search?q=#{topic}") end end end

Переработаны однострочники сопоставления с образцом. Добавлен оператор "=>" (значения => переменная), который используется для правостороннего присваивания значений. 0 => a p a #=> 0 {b: 0, c: 1} => {b:} p b #=> 0 Изменено поведение "in", который теперь возвращает true или false. # version 3.0 0 in 1 #=> false # version 2.7 0 in 1 #=> raise NoMatchingPatternError

Добавлен экспериментальный шаблон для поиска значений: case ["a", 1, "b", "c", 2, "d", "e", "f", 3] in [*pre, String => x, String => y, *post] p pre #=> ["a", 1] p x #=> "b" p y #=> "c" p post #=> [2, "d", "e", "f", 3] end

Встроен метод Hash#except. h = { a: 1, b: 2, c: 3 } p h.except(:a) #=> {:b=>2, :c=>3}

Добавлена поддержка однострочного определения метода без использования ключевого слова "end": def square(x) = x * x

Стабилизирована конструкция сопоставления с образцом ("case .. in"), которая больше не является экспериментальной.

Добавлен экспериментальный C-API для обмена областями памяти между библиотеками-расширениями и предоставления метаданных о содержимом памяти. Например через новый C-API можно передавать такие данные, как числовые массивы и растровые изображения.

Удалены специализированные C-API методы $SAFE. $SAFE и $KCODE теперь являются обычными глобальными переменными.

Существенно повышена производительность интерактивного интерпретатора IRB, вставка больших отрывков кода в который теперь производится в 53 раза быстрее, чем в Ruby 2.7. Добавлена команда "measure" для вывода статистики о времени выполнения кода.

Обновлены gem-модули, входящие в stdlib. Из базового набора исключены модули sdbm, webrick, net-telnet и xmlrpc. В основной состав включены модули rexml и rss.