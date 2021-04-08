IBM опубликует компилятор COBOL для Linux

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|2.3, Анонец (?), 09:09, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+22 +/–
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В силу возраста комментирующих, тут эксперты только по расту и гошечке.
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|3.70, Аноним (70), 11:20, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В силу возраста комментирующих, тут эксперты только по расту и гошечке.
Забыли юзеров Манджары. Главное сделать СВОЙ пакет, зачем не важно, можно даже не запускать потом.
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|4.69, Аноним (70), 11:17, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> COBOL надо переписать на Rust
зачет, тонко (хотя бы злободневно)
> Rust надо переписать на COBOL
незачет, тосто, неэффективно никак даже в шутку
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|3.12, Dzen Python (ok), 09:26, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не-не-не, кобол надо переписать на js - иначе как он будет работать без целой обвязочноного буллшита вроде
> CSS, HTML, Web API, WebGPU, WebGL / 3D графика / Canvas API, SVG, Responsive Design, WASM
а для манагеров бигБиза это уже не вариант. Нужно больше сущностей!
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|4.29, Lex (??), 09:56, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Только вот, чисто_жс у ничего из этого нафиг не надо CSS, HTML - это веб-подобн... большой текст свёрнут, показать
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|5.39, Аноним (39), 10:12, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И да, и нет.
Всё-таки современный веб и js это результат их активного взаимодействия, во многом калечного и просто уродского.
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|5.54, Аноним (54), 10:43, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> SVG - эм, это вообще изображения
Жпег ещё надо знать! и пнг! Это вам не указатели складывать!
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|4.101, Аноним (101), 12:50, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ого, меня начали растаскивать на цитаты эксперты опеннета? Это успех! Пойду просить повышения!
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|2.24, Ag (ok), 09:37, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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COBOL - попса для смузи-кодеров, вот RPG - RPG это сила!
Ждем RPG под Linux.
PS. А ядро давно пора переписать на PL/S!
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|2.40, Аноним (40), 10:12, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Расскажи это американцам, когда им потребовалось расширить функциональность кобол-программ, а тупые современные программисты не смогли это сделать... А растаманы вообще только измерять могут свой х в микрометрах.
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|3.51, имя_ (?), 10:40, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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тупые современные программисты не смогли этого сделать, т.к. тупые программисты прошлого фичи добавляли огромными костылями, потому что тупые успешные менеджеры прошлого предпочли вендролок, а тупые управленцы в службе занятости подумали, что если говно мамонта работало лет на устаревшем оборудовании 30-летней давности, то оно будет работать еще столько же.
только вот (сюрприз! сюрприз!) ни устаревшее вендролочное решение ни устаревшее оборудование ВНЕЗАПНО оказались неподготовленными к современным реалиям
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|4.71, 1 (??), 11:22, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чёй-то "неподготовлено" ?
Нормально всё - до сих пор работает. Ну там дописали пару прослоек.
Ну да ... "тёмной темы" нет.
Ну а по поводу того что z/390 - 30 лет, эт ты загнул.
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|4.80, ИмяХ (?), 11:44, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Каким ещё таким "современным реалиям" неужели сейчас любая программа должна иметь гуй с прозрачностью, блюром и анимацией? Или что сейчас изменилось? Эти программы прекрасно работают и выполняют свои задачи десятки лет, и будут ещё сотни лет выполнять, если конечно, смузихлебы не начнут все перековыривать.
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|2.25, Ag (ok), 09:41, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Этот то как раз давно есть - и GPL-ный, и от MicroFocus.
COBOL от MicroFocus тоже как бы давно был.
Имхо самый крутой, но и самый дурной был MetaCOBOL от ADR, кому достался после кончины оной в 90-е - хз.
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|1.6, Аноним (68), 09:10, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Удивительно, как некоторые компании умудряются закопать куда более востребованные вещи, но продолжают тащить лютое ненужно свозь десятки лет
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|3.34, Lex (??), 10:03, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну как оно обычно бывает - никакой компов не было, работали вручную.
Потребовалось повышение производительности - запилили на чем тогда модно было( кобол ), потом, с течением времени все допиливали и допиливали. Проект обрастал функционалом и тоннами барахла( суть которого уже почти никто не понимает, но очевидно, что написано оно было не просто так ), которые с каждым годом переписать все сложнее..
Прошел десяток-другой лет.. вроде бы работает, пусть и поддержка этого воистину "золотая", а переписывать такое количество функционала( + тестирование багфикс итп ) - кажется еще дороже..
Так и тянутся эти миллионы и миллиарды строк кода , постепенно разрастаясь.
Ынтепрайс, особенно, банковский, он такой.
Но это вовсе не означает, что это "очень хорошо".
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|4.42, Lex (??), 10:15, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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+ забавная статья в рейтера нашлась:
Banks scramble to fix old systems as IT 'cowboys' ride into sunset
https://www.reuters.com/article/us-usa-banks-cobol-idUSKBN17C0D8
"Oliver Bussmann, former chief information officer of UBS AG, said banks usually tap into their networks of former employees to find COBOL experts. Accenture’s Starrs said they go through a “black book” of programmer contacts, especially those laid off during or after the 2008 financial crisis.
The industry appears to be reaching an inflection point, though. In the United States, banks are slowly shifting toward newer languages taking cue from overseas rivals who have already made the switch-over.
Commonwealth Bank of Australia, for instance, replaced its core banking platform in 2012 with the help of Accenture and software company SAP SE. The job ultimately took five years and cost more than 1 billion Australian dollars ($749.9 million).
Accenture is also working with software vendor Temenos Group AG to help Swedish bank Nordea make a similar transition by 2020. IBM is also setting itself up to profit from the changes, despite its defense of COBOL’s relevance. It recently acquired EzSource, a company that helps programmers figure out how old COBOL programs work."
Банк Австралии смог-таки соскочить с кобола, но ему это стоило 5 лет работы и $750 млн. Перешел на сап.
Шведский банк планирует совершить подобный переход к 2020г.
У МДМ тоже халтура подвернулась - они помогают конторам (!!!) понять, как работают старые кобольные проги.
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|5.66, YetAnotherOnanym (ok), 11:16, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> those laid off during or after the 2008 financial crisis
Сначала выкинули на мороз, а потом спохватились.
> Перешел на сап.
Это намного лучше, да. Банк теперь полностью хозяин своего IT-хозяйства.
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|6.95, Аноним (95), 12:25, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как продукты жизнедеятельности сапа "работают", так уж лучше кобол.
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|3.72, Аноним (68), 11:23, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какая вообще разница сколько строк кода который не нужен? А ты в курсе, сколько из этого кода реально используется, а не является комментариями, копиями копий и просто неиспользуемыми модулями которые потерялись и всё никак не удалятся потому что "удалять страшно - вдруг что-то перестанет работать" а по факту были выкинуты т.к. "ничего не понятно, напишу ка я лучше эту фичу с нуля в новом файле так, как понятно только мне, а если что, можно будет откатиться на старый модуль, наверное" и так стопицот раз.
А ещё это далеко не про все банки в мире, а про отдельную кучку. У нас ты с отличными знаниями кобола будешь в банке максимум полы подметать
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|4.90, Annoynymous (ok), 12:21, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>[оверквотинг удален]
> в курсе, сколько из этого кода реально используется, а не является
> комментариями, копиями копий и просто неиспользуемыми модулями которые потерялись и всё
> никак не удалятся потому что "удалять страшно - вдруг что-то перестанет
> работать" а по факту были выкинуты т.к. "ничего не понятно, напишу
> ка я лучше эту фичу с нуля в новом файле так,
> как понятно только мне, а если что, можно будет откатиться на
> старый модуль, наверное" и так стопицот раз.
> А ещё это далеко не про все банки в мире, а про
> отдельную кучку. У нас ты с отличными знаниями кобола будешь в
> банке максимум полы подметать
А ты продолжай:
> По состоянию на 2017 год 43% банковских систем продолжали использовать COBOL. Код на COBOL применяется при обработке около 80% персональных финансовых транзакций и в 95% терминалов для приёма платежей по банковским картам.
Никому не нужный язык и тонны никому не нужного кода.
Давай лучше вспомним, сколько за последние 10 лет родилось и умерло «всем очень нужных и крайне удобных и полезных» языков и миллионов строк кода.
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|1.7, Аноним (7), 09:13, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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кобол в 2021 году... проприетарный... чего еще от ибм ждать можно? собственного дистриба проприетарного линуха?
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|2.23, beduin747 (ok), 09:37, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> кобол в 2021 году... проприетарный... чего еще от ибм ждать можно? собственного дистриба проприетарного линуха?
Я за OS/2! =)
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|3.41, Ag (ok), 10:13, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> кобол в 2021 году... проприетарный... чего еще от ибм ждать можно? собственного дистриба проприетарного линуха?
> Я за OS/2! =)
Два фаянсовых слоника этому господину! ;)
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|3.84, Oxyd76 (?), 11:53, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и я тоже, за полуось! До сих пор, правда уже в виртуалке, живёт!
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|2.56, Аноним (56), 10:50, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> собственного дистриба проприетарного линуха?
А что с рхел случилось?
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|2.102, Аноним (102), 12:52, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А GNU COBOL очень даже живенький, даже его nightly snapshots есть.
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|1.9, Аноним (9), 09:21, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Казалось бы, COBOL загибается ввиду дефицита живых специалистов, и их явно не становится больше, надо наоборот делать инструменты максимально доступными. Но нет, вот вам проприетарный. Ну или IBM и не имеет планов поддерживать COBOL на плаву.
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|3.13, нежданчик (?), 09:26, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Использование Кобола калечит ум.
Есть кратчайший(не более 10 страниц А4) FAQ на полных нубов в Коболе?
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|3.52, Аноним (68), 10:42, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У вас беда с причинно-следственными связями. У них есть ЗП только потому что спецов около нуля и развивать/сопровождать это никому не хочется, проще взять толковых сеньёоров на другом стэке и переписать это на нормальном языке без вендорлоков и прочего безумия
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|2.26, Ag (ok), 09:45, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ну или IBM и не имеет планов поддерживать COBOL на плаву.
с "на плаву" у COBOL-а проблем нет, г***но как известно не тонет.
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|1.16, ryoken (ok), 09:30, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Помнится, в прошлом что ли году пролетала новость, что в связи с короной в америке резко срочно начали искать хоть кого-то, кто как-то сможет поддерживать вот это вот, то ли в банках, то ли в госконторах у них.
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|2.30, Аноним (30), 09:56, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Истребили программистов кобола, а оказалось они им нужны были.
Теперь IBM свой компилятор Кобола для Линукс опубликовала, чтобы программистов с Линкс в Кобол перетягивать.
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|3.44, Аноним (40), 10:21, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Истребили программистов кобола, а оказалось они им нужны были.
Я даже затрудняюсь сказать, чем они думали, если...
"По состоянию на 2017 год 43% банковских систем продолжали использовать COBOL. Код на COBOL применяется при обработке около 80% персональных финансовых транзакций и в 95% терминалов для приёма платежей по банковским картам."
Все зелёненькие триллионы держатся на Коболе, которого толком никто не знает...
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|4.57, Аноним (68), 10:52, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне более интересно, как они считали этих попугаев. А ещё есть мысль что на коболе переиспользование кода было примерно никакое и те вещи, которые на других ЯП делаются элементарно в коболе делаются в стотыщ строк
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|1.18, nomad__ (ok), 09:32, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Компилятор будет поставляться в форме проприетарного продукта
пускай засунут его себе поглубже в задний проход. Впрочем, мне пофиг, я на Коболе не пишу.
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|1.21, Аноним (21), 09:36, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Похоже на попытку "переехать" всех финансистов с AS 360..400 на IBM EL со свежим железом, если получится, покупка RH "отобьётся".
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|1.22, Аноним (22), 09:36, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> По состоянию на 2017 год 43% банковских систем продолжали использовать COBOL. Код на COBOL применяется при обработке около 80% персональных финансовых транзакций и в 95% терминалов для приёма платежей по банковским картам.
Откуда эта инфа?
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|2.43, Lex (??), 10:17, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Исключительно из града_на_холме, разумеется:
http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/USA-BANKS-COBOL/010040KH18J/index.h
An aging programming language known as COBOL underpins much of the U.S. financial industry, but it has fallen out of favor among coders. This sets up a problem when systems run into glitches or need updates, and companies no longer have COBOL experts on hand.
43 PERCENT Of banking systems are built on COBOL
95 PERCENT Of ATM swipes rely on COBOL code
220 BILLION Lines of COBOL in use today
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|3.59, Аноним (68), 11:02, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> ATM
Это те которые самые дырявые в мире и которые до сих пор в большинстве своём только в магнитную полосу умеют... можно было бы и закопать лет уже 15 как
Очень интересно сколько из этих строчек кода реально используется, а не лежит где-то там и как считали актуальный срез исходников, если гита, как и прочих СКВ ещё не было когда кобол был актуален. Выглядит как посчитали стопицот бэкапов одного и того же
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|4.92, Аноним (95), 12:23, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почтеннейшая публика, спешите видеть: у вебмакаки подгорает под хвостом !
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|2.45, Ag (ok), 10:22, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> язык ада под linux есть?
GNAT, сто лет в обед. Практические эталонный вариант компилятора.
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|1.53, Аноним (53), 10:42, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Компилятор будет поставляться в форме проприетарного продукта.
Что эта новость делает на опеннете?
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|2.61, Ag (ok), 11:07, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Компилятор будет поставляться в форме проприетарного продукта.
> Что эта новость делает на опеннете?
"Что делает, что делает... - да живу я тут!" :)
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|1.60, Аноним (60), 11:06, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И хоть бы кто-нибудь написал полноценный Forth для всяких юниксоподобных поделий вместо всякого ненужного. Про SP-Forth я в курсе, но он подустарел.
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|2.67, Аноним (68), 11:16, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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SP-Forth в nnCron использовался на заре автоматизации. Потом всё это успешно было выкорчевано и заменено где на python, где на powershell
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|3.89, 1 (??), 12:04, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чего??? Сам nnCron и написан полностью на SP Forth
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|2.75, Cradle (?), 11:38, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И хоть бы кто-нибудь написал полноценный Forth
"Этот святой старец в своем лесу еще ничего не слышал о том, что Бог умер!"...
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|3.99, Аноним (60), 12:41, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Gforth uses GCC to compile a fast direct or indirect threaded Forth
Вот чем.
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|2.88, 1 (??), 12:03, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чем же он подустарел? Он даже в браузере работает в виде spf.js
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|1.74, Аноним (102), 11:37, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Опубликовать" и "будет поставляться в форме проприетарного продукта" как-то не очень вяжутся.
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|1.86, ИмяХ (?), 11:57, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>Общий объём находящегося в обиходе кода оценивается в 220 млрд строк.
Этим могут гордиться разве что какие-нибудь индусы. Не забывайте о том, что это язык один из самых громоздких языков в мире. Количество строк в исходнике программы на кобол на порядок больше идентичной программы на любом другом популярном языке, взять тот же си, руст или пайтон.
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|1.93, Аноним (93), 12:23, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> но в числе необходимых для работы зависимостей присутствует проприетарная библиотека
> Компилятор будет поставляться в форме проприетарного продукта
Все, Столлмана закопали, пляши-гуляй?
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|1.100, Аноним (100), 12:44, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ура! На радость питонистам и другим любителям археологии, появился новый компилятор!
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|1.103, Иваня (?), 12:54, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> Компилятор будет поставляться в форме проприетарного продукта
Нафиг надо, как и раньше буду использовать GnuCOBOL.
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