IBM опубликует компилятор COBOL для Linux

2.15 , Annoynymous ( ok ), 09:30, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > 220 млрд строк

> лютое ненужно Ты бы вылезал из своей башни хоть раз.

3.27 , Фотошоп лучше ( ? ), 09:49, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ему санитары руки за спиной завязали и не пускают

3.34 , Lex ( ?? ), 10:03, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну как оно обычно бывает - никакой компов не было, работали вручную. Потребовалось повышение производительности - запилили на чем тогда модно было( кобол ), потом, с течением времени все допиливали и допиливали. Проект обрастал функционалом и тоннами барахла( суть которого уже почти никто не понимает, но очевидно, что написано оно было не просто так ), которые с каждым годом переписать все сложнее..

Прошел десяток-другой лет.. вроде бы работает, пусть и поддержка этого воистину "золотая", а переписывать такое количество функционала( + тестирование багфикс итп ) - кажется еще дороже..

Так и тянутся эти миллионы и миллиарды строк кода , постепенно разрастаясь.

Ынтепрайс, особенно, банковский, он такой.

Но это вовсе не означает, что это "очень хорошо".

4.42 , Lex ( ?? ), 10:15, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – + забавная статья в рейтера нашлась:

Banks scramble to fix old systems as IT 'cowboys' ride into sunset

https://www.reuters.com/article/us-usa-banks-cobol-idUSKBN17C0D8 "Oliver Bussmann, former chief information officer of UBS AG, said banks usually tap into their networks of former employees to find COBOL experts. Accenture’s Starrs said they go through a “black book” of programmer contacts, especially those laid off during or after the 2008 financial crisis. The industry appears to be reaching an inflection point, though. In the United States, banks are slowly shifting toward newer languages taking cue from overseas rivals who have already made the switch-over. Commonwealth Bank of Australia, for instance, replaced its core banking platform in 2012 with the help of Accenture and software company SAP SE. The job ultimately took five years and cost more than 1 billion Australian dollars ($749.9 million). Accenture is also working with software vendor Temenos Group AG to help Swedish bank Nordea make a similar transition by 2020. IBM is also setting itself up to profit from the changes, despite its defense of COBOL’s relevance. It recently acquired EzSource, a company that helps programmers figure out how old COBOL programs work."



Банк Австралии смог-таки соскочить с кобола, но ему это стоило 5 лет работы и $750 млн. Перешел на сап.

Шведский банк планирует совершить подобный переход к 2020г.

У МДМ тоже халтура подвернулась - они помогают конторам (!!!) понять, как работают старые кобольные проги.

5.66 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:16, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > those laid off during or after the 2008 financial crisis Сначала выкинули на мороз, а потом спохватились.

> Перешел на сап. Это намного лучше, да. Банк теперь полностью хозяин своего IT-хозяйства.

6.95 , Аноним ( 95 ), 12:25, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как продукты жизнедеятельности сапа "работают", так уж лучше кобол.

4.91 , Annoynymous ( ok ), 12:22, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но это вовсе не означает, что это "очень хорошо". С этим я согласен.

3.72 , Аноним ( 68 ), 11:23, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какая вообще разница сколько строк кода который не нужен? А ты в курсе, сколько из этого кода реально используется, а не является комментариями, копиями копий и просто неиспользуемыми модулями которые потерялись и всё никак не удалятся потому что "удалять страшно - вдруг что-то перестанет работать" а по факту были выкинуты т.к. "ничего не понятно, напишу ка я лучше эту фичу с нуля в новом файле так, как понятно только мне, а если что, можно будет откатиться на старый модуль, наверное" и так стопицот раз.

А ещё это далеко не про все банки в мире, а про отдельную кучку. У нас ты с отличными знаниями кобола будешь в банке максимум полы подметать

4.90 , Annoynymous ( ok ), 12:21, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >[оверквотинг удален]

> в курсе, сколько из этого кода реально используется, а не является

> комментариями, копиями копий и просто неиспользуемыми модулями которые потерялись и всё

> никак не удалятся потому что "удалять страшно - вдруг что-то перестанет

> работать" а по факту были выкинуты т.к. "ничего не понятно, напишу

> ка я лучше эту фичу с нуля в новом файле так,

> как понятно только мне, а если что, можно будет откатиться на

> старый модуль, наверное" и так стопицот раз.

> А ещё это далеко не про все банки в мире, а про

> отдельную кучку. У нас ты с отличными знаниями кобола будешь в

> банке максимум полы подметать А ты продолжай: > По состоянию на 2017 год 43% банковских систем продолжали использовать COBOL. Код на COBOL применяется при обработке около 80% персональных финансовых транзакций и в 95% терминалов для приёма платежей по банковским картам. Никому не нужный язык и тонны никому не нужного кода. Давай лучше вспомним, сколько за последние 10 лет родилось и умерло «всем очень нужных и крайне удобных и полезных» языков и миллионов строк кода.

5.96 , Аноним ( 95 ), 12:26, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не дразни макаку.

