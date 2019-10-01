Опубликован транслятор языка Ада на базе LLVM

Разработчики GNAT, компилятора языка Ада, опубликовали на GitHub код транслятора gnat-llvm, использующий генератор кода от проекта LLVM. Разработчики надеются привлечь сообщество к развитию транслятора и экспериментам с использованием его в новых для языка направлениях, таких как интеграция с виртуальной машиной KLEE LLVM Execution Engine для тестирования программ, генерация WebAssembly, генерация SPIR-V для OpenCL и Vulkan, поддержки новых целевых платформ.

В текущем состоянии транслятор способен собирать программы для архитектуры x86_64. Его поддержка интегрирована в инструментарий управления проектами GPR tools из пакета GNAT Community Edition 2019. Транслятор распространяется под лицензией GPLv3.



