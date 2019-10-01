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Опубликован транслятор языка Ада на базе LLVM

01.10.2019 17:38

Разработчики GNAT, компилятора языка Ада, опубликовали на GitHub код транслятора gnat-llvm, использующий генератор кода от проекта LLVM. Разработчики надеются привлечь сообщество к развитию транслятора и экспериментам с использованием его в новых для языка направлениях, таких как интеграция с виртуальной машиной KLEE LLVM Execution Engine для тестирования программ, генерация WebAssembly, генерация SPIR-V для OpenCL и Vulkan, поддержки новых целевых платформ.

В текущем состоянии транслятор способен собирать программы для архитектуры x86_64. Его поддержка интегрирована в инструментарий управления проектами GPR tools из пакета GNAT Community Edition 2019. Транслятор распространяется под лицензией GPLv3.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.adacore.com/combi...)
  2. OpenNews: Выпуск GNAT Community 2018
  3. OpenNews: После десяти лет затишья в разработке доступен выпуск GNU GNATS 4.2.0
  4. OpenNews: Вышел GNAT GPL 2011 - набор средств разработки на языке программирования Ада-2005
Автор новости: rmmr
Тип: Программы
Ключевые слова: gnat, llvm
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  • 1.1, кельвин (?), 18:44, 01/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Адский язык, что может быть лучше..
     
  • 1.2, Ivan_83 (ok), 18:46, 01/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просявите: зачем он сейчас нужен? Где используется?
     
     
  • 2.4, VINRARUS (ok), 18:52, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где используется?

    В *BSD очевидно.

     
  • 2.5, Anonymoustus (ok), 18:54, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там, где надо безопасность и надёжность.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 19:08, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примеры?
     
     
  • 4.10, Anonymoustus (ok), 19:10, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Примеры?

    google.com/search?q=who's+using+Ada

     
  • 4.11, Аноним (11), 19:10, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пентагон, НАТО
     
  • 2.9, Аноним (11), 19:09, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В наказание за взломы сайтов, заставлять вебразработчиков переписывать на нём их вебню.
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:50, 01/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Цо/Цопэпэ наше все.
     
     
  • 2.6, Аноним (11), 19:05, 01/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С ним, наверное, соит сравнивать MISRA C/C++. Шаг влево, шаг вправо - расстрел.
     

  • 1.7, Аноним (7), 19:05, 01/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Язык ада", чертовски хорошо!
     
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