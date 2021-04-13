Google опубликовал язык логического программирования Logica

Компания Google представила новый декларативный язык логического программирования Logica, предназначенный для манипулирования данными и транслирующий программы в язык SQL. Новый язык ориентирован на тех, кто хочет использовать синтаксис логического программирования при написании запросов к БД. В настоящее время результирующий SQL-код может выполняться в хранилище Google BigQuery или в СУБД PostgreSQL и SQLite, поддержка которых пока является экспериментальной. В будущем планируется расширить число поддерживаемых SQL-диалектов. Код проекта написан на языке Python и опубликован под лицензией Apache 2.0.

Logica продолжает развитие другого разработанного в Google языка обработки данных Yedalog и предоставляет уровень абстракции, недоступный в штатном SQL. Запросы в Logica программируются в форме набора логических утверждений. Поддерживаются модули, операции импорта и возможность использования Logica из интерактивной оболочки Jupyter Notebook. Например, для формирования сводки персон, наиболее часто упоминаемых в новостях за 2020 год, можно использовать следующую программу на языке Logica для обращения к БД GDELT:

@OrderBy(Mentions, "mentions desc"); @Limit(Mentions, 10); Mentions(person:, mentions? += 1) distinct :- gdelt-bq.gdeltv2.gkg(persons:, date:), Substr(ToString(date), 0, 4) == "2020", the_persons == Split(persons, ";"), person in the_persons; $ logica mentions.l run Mentions +----------------+----------------+ | person | mentions_count | +----------------+----------------+ | donald trump | 3077130 | | los angeles | 1078412 | | joe biden | 1054827 | | george floyd | 872919 | | boris johnson | 674786 | | barack obama | 438181 | | vladimir putin | 410587 | | bernie sanders | 387383 | | andrew cuomo | 345462 | | las vegas | 325487 | +----------------+----------------+

Написание сложных запросов на SQL приводит к необходимости написания громоздких многострочных цепочек, не очевидных для восприятия, мешающих повторному использованию частей запроса и затрудняющих сопровождение. Для типовых повторяющихся вычислений в SQL можно использовать представления и функции, но они не поддерживают операции импорта и не предоставляют гибкости, свойственной высокоуровневым языкам (например, невозможно передать функцию в функцию). Logica позволяет компоновать программы из небольших, понятных и доступных для повторного использования логических блоков, которые могут быть протестированы, связаны с определёнными именами и сгруппированы в пакеты, доступные для использования в составе других проектов.



