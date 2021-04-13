Google опубликовал язык логического программирования Logica

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|1.2, Аноним (2), 13:57, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Хоть он и Евгений Скворцов, но синтаксис языка получился как у сумрачного гения.... Слишком сурово для екатеринбуржца....
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|2.8, Аноним (8), 14:01, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Синтаксис раст напоминает. Раз раст все любят, то и тут найдутся пользователи.
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|3.18, Аноним84701 (ok), 14:58, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Синтаксис раст напоминает.
> Here is an example of a simple aggregation counting employees per role.
Employee(name: "Alice", role: "Product Manager", office: "SEA");
Employee(name: "Bob", role: "Engineer", office: "SEA");
Employee(name: "Caroline", role: "Engineer", office: "LAX");
Employee(name: "David", role: "Data Scientist", office: "LAX");
Employee(name: "Eve", role: "Data Scientist", office: "SEA");
ByRoleCount(role:, count? += 1) distinct :- Employee(role:);
...
role count
0 Product Manager 1
1 Engineer 2
2 Data Scientist 2
Угу. Буквы очень похожи.
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|1.7, Аноним (7), 14:01, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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SQL понятнее.
Вообще все открытые гуглом коды такие - не понятно ни черта.
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|1.9, danonimous (?), 14:06, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Персоной Лос-Анжелеса интересовались больше, чем Путиным. Либо это баг в программе, либо заговор.
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|1.10, Аноним (10), 14:15, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Какое наглое покушение на логику. Теперь у всех в головах будет каша из языка и реальной логики. Поднагадили так поднагадили.
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|2.27, Аноним (-), 15:27, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Теперь у всех в головах будет каша
и только иксперты опеннет не заметят никаких изменений
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|1.12, mos87 (ok), 14:40, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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гугель и логика? ноувей)
вообще щитаю миру нужен нормальный процедурный SQL а не это убожество псевдо-декларативное (навеяло ключевыми словами)
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|2.14, Аноним (14), 14:44, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К твоим услугам куча опенсорсных орм, если чего-то не хватает - добавь, исправь.
Да, мне тоже лень
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|3.15, mos87 (ok), 14:45, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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прослойка под названием скуль тогда зачем
лучший ОРМ это свой есессно.
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|1.16, Аноним (17), 14:48, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Написание сложных запросов на SQL приводит к необходимости написания громоздких многострочных цепочек
А может оставить как есть, потому что так надо?
Код или короткий или быстрый.
Просто "оптимизаторы" иногда проигрывают в 20 раз ручному запросу.
Хочешь быстро - пиши руками.
Хочешь коротко - возьми Пролог.
А тут "в чём смысл, где логика".
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|2.28, Додо (?), 15:30, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если коротко, то тогда уж KBD+/Q. И быстро заодно. Разве что код нечитаем :)
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|3.40, Аноним (17), 16:44, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одни и те же данные можно выбрать разными запросами
При чем тут платформа?
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|1.19, Скульщик со стажем (?), 14:59, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Тут наоборот сложнее читать, синтаксис задом наперед, а все равно перечислять все условия. И сложные аналитические запросы, которые порой только с хинтами можно вытащить, тут как...
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|1.21, ptr128 (?), 15:10, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> невозможно передать функции функцию
А динамический SQL на что? В случае же PostgreSQL, передать функции на PL/Perl (Python, R и т.п.) имя функции в параметрах - вообще проблем не представляет
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|2.35, Аноним (35), 16:04, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тот же sqlite элементарно расширяется сторонними функциями.
Я так в одном проекте прикрутил к нему функции на лиспе (так надо было).
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|1.25, Аноним (25), 15:24, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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По крайней мере теперь понятно, на какую логику опирается гугл в своих решениях.
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|2.36, Аноним (36), 16:12, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы только они разбирались и пилили, и их спецы. Столько спецсимволов жесть.
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|1.31, Аноним (25), 15:45, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ждем первых новостей "В Logica гугла было найдено несколько уязвимостей".
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|1.43, Аноним Анонимович Анонимов (?), 17:52, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Написание сложных запросов на SQL приводит к необходимости написания громоздких многострочных цепочек
Вместо SQL можно подставить любую аббревиатуру. За то деньги и получают. Остальные же подрбные вещи именуют синтаксическим сахаром.
Что забавно, sql ведь разработали специально для менеджеров. Им оказалось сложно, программистам теперь сложно... сколько лет пишем портянки запросов и ничего, как-то умудряемся ключевые слова подсвечивать, переносы делать...
Какую только чушь не придумают внутри корпорации, чтобы кто-то сохранил свой пост и десяток другой ничем не занятых программистов.
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|2.44, Аноним (7), 18:00, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда программисты программировали на ассемблере и си, менеджеры тоже были другие. А сейчас гендерно-нейтральный менеджмент и программисты, которых учили на питоне, считающие, что это язык общего назначения.
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|3.45, Аноним Анонимович Анонимов (?), 18:33, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое забавное, что наиграются, посмотрят, что не взлетает и заявят: ну, пожалуй да, лишняя абстракция ни к чему.
За 30, или сколько там, лет, что существуют регулярные выражения, народ так ничего проще и удобнее не придумал. Сколько попыток было, но к всеобщему счастью неосиляторы собрались и выучили их.
Добрались до SQL. Не ровен час и до математических операторов доберутся. С этими символами: +*/- явно что-то не так, странно выглядят и не совсем логичные действия выполняют.
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|1.47, Маняним (?), 18:37, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А если заменить :- на ->, то получится новый декларативный язык функционального программирования.
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|1.48, Урри (ok), 18:43, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ого как модератор почистил тему.
Это что, за "русского" так стало обидно, что под нож пошли даже совершенно адекватные, но критические комментарии?
Нам тут еще сидживи местного разлива не хватало...
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