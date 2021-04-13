The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Google опубликовал язык логического программирования Logica

13.04.2021 13:24

Компания Google представила новый декларативный язык логического программирования Logica, предназначенный для манипулирования данными и транслирующий программы в язык SQL. Новый язык ориентирован на тех, кто хочет использовать синтаксис логического программирования при написании запросов к БД. В настоящее время результирующий SQL-код может выполняться в хранилище Google BigQuery или в СУБД PostgreSQL и SQLite, поддержка которых пока является экспериментальной. В будущем планируется расширить число поддерживаемых SQL-диалектов. Код проекта написан на языке Python и опубликован под лицензией Apache 2.0.

Logica продолжает развитие другого разработанного в Google языка обработки данных Yedalog и предоставляет уровень абстракции, недоступный в штатном SQL. Запросы в Logica программируются в форме набора логических утверждений. Поддерживаются модули, операции импорта и возможность использования Logica из интерактивной оболочки Jupyter Notebook. Например, для формирования сводки персон, наиболее часто упоминаемых в новостях за 2020 год, можно использовать следующую программу на языке Logica для обращения к БД GDELT: 


   @OrderBy(Mentions, "mentions desc");
   @Limit(Mentions, 10);
   Mentions(person:, mentions? += 1) distinct :-
     gdelt-bq.gdeltv2.gkg(persons:, date:),
     Substr(ToString(date), 0, 4) == "2020",
     the_persons == Split(persons, ";"),
     person in the_persons;

   $ logica mentions.l run Mentions
   +----------------+----------------+
   |     person     | mentions_count |
   +----------------+----------------+
   | donald trump   |        3077130 |
   | los angeles    |        1078412 |
   | joe biden      |        1054827 |
   | george floyd   |         872919 |
   | boris johnson  |         674786 |
   | barack obama   |         438181 |
   | vladimir putin |         410587 |
   | bernie sanders |         387383 |
   | andrew cuomo   |         345462 |
   | las vegas      |         325487 |
   +----------------+----------------+

Написание сложных запросов на SQL приводит к необходимости написания громоздких многострочных цепочек, не очевидных для восприятия, мешающих повторному использованию частей запроса и затрудняющих сопровождение. Для типовых повторяющихся вычислений в SQL можно использовать представления и функции, но они не поддерживают операции импорта и не предоставляют гибкости, свойственной высокоуровневым языкам (например, невозможно передать функцию в функцию). Logica позволяет компоновать программы из небольших, понятных и доступных для повторного использования логических блоков, которые могут быть протестированы, связаны с определёнными именами и сгруппированы в пакеты, доступные для использования в составе других проектов.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Facebook представил новый язык формирования запросов GraphQL
  3. OpenNews: Google представил Grumpy, транслятор кода Python на язык Go
  4. OpenNews: Google представил фреймворк Flutter 2 и язык Dart 2.12
  5. OpenNews: Релиз языка для формирования структурированных запросов HTSQL 2.0
  6. OpenNews: eBay представил ql.io, SQL-подобный язык для взаимодействия с web-сервисами
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54960-logica
Ключевые слова: logica, google, bigquery
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:54, 13/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:57, 13/04/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.13, КО (?), 14:44, 13/04/2021 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     
     
  • 4.20, VladSh (?), 15:01, 13/04/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.24, Аноним (-), 15:24, 13/04/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.22, Nuzhny (?), 15:10, 13/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.2, Аноним (2), 13:57, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хоть он и Евгений Скворцов, но синтаксис языка получился как у сумрачного гения.... Слишком сурово для екатеринбуржца....
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:01, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Синтаксис раст напоминает. Раз раст все любят, то и тут найдутся пользователи.
     
     
  • 3.18, Аноним84701 (ok), 14:58, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Синтаксис раст напоминает.




    > Here is an example of a simple aggregation counting employees per role.

    Employee(name: "Alice", role: "Product Manager", office: "SEA");
    Employee(name: "Bob", role: "Engineer", office: "SEA");
    Employee(name: "Caroline", role: "Engineer", office: "LAX");
    Employee(name: "David", role: "Data Scientist", office: "LAX");
    Employee(name: "Eve", role: "Data Scientist", office: "SEA");

    ByRoleCount(role:, count? += 1) distinct :- Employee(role:);
    ...
    role count
    0 Product Manager 1
    1 Engineer 2
    2 Data Scientist   2



    Угу. Буквы очень похожи.

     
     
  • 4.29, Аноним (8), 15:32, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К чему эта портянка? В расте нельзя такие портянки писать?
     
  • 4.33, Аноним (33), 15:50, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    слишком много смайликов:

    :, ? += :- :)

     

  • 1.5, Аноним (5), 13:57, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    В чем логика, большой брат?
     
     
  • 2.41, Леголас (ok), 16:47, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Python, Python everywhere...
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:01, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    SQL понятнее.
    Вообще все открытые гуглом коды такие - не понятно ни черта.
     
     
  • 2.37, Аноним (-), 16:23, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    просто ты т̶у̶п̶о̶й̶ иксперт опеннет
     

  • 1.9, danonimous (?), 14:06, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Персоной Лос-Анжелеса интересовались больше, чем Путиным. Либо это баг в программе, либо заговор.
     
  • 1.10, Аноним (10), 14:15, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какое наглое покушение на логику. Теперь у всех в головах будет каша из языка и реальной логики. Поднагадили так поднагадили.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:50, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они ещё радугу отфидорили
     
  • 2.27, Аноним (-), 15:27, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Теперь у всех в головах будет каша

    и только иксперты опеннет не заметят никаких изменений

     

  • 1.11, DIO (?), 14:23, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    prolog попытка номер два?
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 16:31, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это другое
     

  • 1.12, mos87 (ok), 14:40, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    гугель и логика? ноувей)

    вообще щитаю миру нужен нормальный процедурный SQL а не это убожество псевдо-декларативное (навеяло ключевыми словами)

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:44, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К твоим услугам куча опенсорсных орм, если чего-то не хватает - добавь, исправь.
    Да, мне тоже лень
     
     
  • 3.15, mos87 (ok), 14:45, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    прослойка под названием скуль тогда зачем
    лучший ОРМ это свой есессно.
     
  • 3.46, Аноним (46), 18:34, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватит уже путать орм с кверибилдерами.
     

  • 1.16, Аноним (17), 14:48, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Написание сложных запросов на SQL приводит к необходимости написания громоздких многострочных цепочек

    А может оставить как есть, потому что так надо?
    Код или короткий или быстрый.
    Просто "оптимизаторы" иногда проигрывают в 20 раз ручному запросу.
    Хочешь быстро - пиши руками.
    Хочешь коротко - возьми Пролог.

    А тут "в чём смысл, где логика".

     
     
  • 2.28, Додо (?), 15:30, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если коротко, то тогда уж KBD+/Q. И быстро заодно. Разве что код нечитаем :)
     
     
  • 3.40, Аноним (17), 16:44, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одни и те же данные можно выбрать разными запросами
    При чем тут платформа?
     

  • 1.19, Скульщик со стажем (?), 14:59, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тут наоборот сложнее читать, синтаксис задом наперед, а все равно перечислять все условия. И сложные аналитические запросы, которые порой только с хинтами можно вытащить, тут как...
     
  • 1.21, ptr128 (?), 15:10, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > невозможно передать функции функцию

    А динамический SQL на что? В случае же PostgreSQL, передать функции на PL/Perl (Python, R и т.п.) имя функции в параметрах - вообще проблем не представляет

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:19, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    То не ими сделано.
     
  • 2.35, Аноним (35), 16:04, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот же sqlite элементарно расширяется сторонними функциями.
    Я так в одном проекте прикрутил к нему функции на лиспе (так надо было).
     

  • 1.25, Аноним (25), 15:24, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По крайней мере теперь понятно, на какую логику опирается гугл в своих решениях.
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 16:12, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы только они разбирались и пилили, и их спецы. Столько спецсимволов жесть.
     

  • 1.31, Аноним (25), 15:45, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждем первых новостей "В Logica гугла было найдено несколько уязвимостей".
     
  • 1.32, Док (?), 15:46, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хрен редьки не слаще
     
  • 1.38, Аноним (38), 16:27, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нафиг питон. Даешь нативную поддержку в постгрю!
     
  • 1.43, Аноним Анонимович Анонимов (?), 17:52, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Написание сложных запросов на SQL приводит к необходимости написания громоздких многострочных цепочек

    Вместо SQL можно подставить любую аббревиатуру. За то деньги и получают. Остальные же подрбные вещи именуют синтаксическим сахаром.

    Что забавно, sql ведь разработали специально для менеджеров. Им оказалось сложно, программистам теперь сложно... сколько лет пишем портянки запросов и ничего, как-то умудряемся ключевые слова подсвечивать, переносы делать...

    Какую только чушь не придумают внутри корпорации, чтобы кто-то сохранил свой пост и десяток другой ничем не занятых программистов.

     
     
  • 2.44, Аноним (7), 18:00, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда программисты программировали на ассемблере и си, менеджеры тоже были другие. А сейчас гендерно-нейтральный менеджмент и программисты, которых учили на питоне, считающие, что это язык общего назначения.
     
     
  • 3.45, Аноним Анонимович Анонимов (?), 18:33, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое забавное, что наиграются, посмотрят, что не взлетает и заявят: ну, пожалуй да, лишняя абстракция ни к чему.

    За 30, или сколько там, лет, что существуют регулярные выражения, народ так ничего проще и удобнее не придумал. Сколько попыток было, но к всеобщему счастью неосиляторы собрались и выучили их.

    Добрались до SQL. Не ровен час и до математических операторов доберутся. С этими символами: +*/- явно что-то не так, странно выглядят и не совсем логичные действия выполняют.

     

  • 1.47, Маняним (?), 18:37, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если заменить :- на ->, то получится новый декларативный язык функционального программирования.
     
  • 1.48, Урри (ok), 18:43, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого как модератор почистил тему.

    Это что, за "русского" так стало обидно, что под нож пошли даже совершенно адекватные, но критические комментарии?

    Нам тут еще сидживи местного разлива не хватало...

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    A-Real
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру