Google опубликовал язык логического программирования Logica

> Синтаксис раст напоминает.





> Here is an example of a simple aggregation counting employees per role. Employee(name: "Alice", role: "Product Manager", office: "SEA");

Employee(name: "Bob", role: "Engineer", office: "SEA");

Employee(name: "Caroline", role: "Engineer", office: "LAX");

Employee(name: "David", role: "Data Scientist", office: "LAX");

Employee(name: "Eve", role: "Data Scientist", office: "SEA"); ByRoleCount(role:, count? += 1) distinct :- Employee(role:);

...

role count

0 Product Manager 1

1 Engineer 2

2 Data Scientist 2







Угу. Буквы очень похожи.