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Google признал неудачным эксперимент с показом только домена в адресной строке Chrome

11.06.2021 08:19

Компания Google признала неудачной идею с отключением отображения элементов пути и параметров запроса в адресной строке и удалила из кодовой базы Chrome код с реализацией данной возможности. Напомним, что год назад в Chrome был добавлен экспериментальный режим, при котором видимым оставался только домен сайта, а полный URL можно будет увидеть лишь после клика на адресной строке.

Указанная возможность не вышла за рамки эксперимента и ограничилась тестовыми включениями для небольшого процента пользователей. Анализ проведённых тестов показал, что предположения о возможном повышении безопасности пользователей в случае скрытия элементов пути не оправданы, лишь сбивают с толку и вызывают негативную реакцию пользователей.

Изначально предполагалось, что изменение позволит защитить пользователей от фишинга. Злоумышленники пользуются невнимательностью пользователей для создания видимости открытия другого сайта и совершения мошеннических действий, поэтому оставление видимым только основного домена не позволило бы вводить пользователей в заблуждение манипуляциями с параметрами в URL.

Идеи по изменению показа URL в адресной строке компания Google продвигает начиная с 2018 года, мотивируя свои действия тем, что обычным пользователям трудно понять URL, его трудно читать и по нему сразу не понятно какие из частей адреса заслуживают доверия. Начиная с Chrome 76 адресная строка была переведена по умолчанию на показ ссылок без "https://", "http://" и "www.", после чего разработчики выразили желание урезать и информативную части URL, но после года экспериментов отказались от этого намерения.

По мнению Google в адресной строке пользователь должен ясно видеть с каким сайтом взаимодействует и можно ли ему доверять (компромиссный вариант с более явным выделением домена и отображением параметров запроса более светлым/мелким шрифтом не рассматривался). Также упоминается путаница с заполнением URL при работе с интерактивными web-приложениями, такими как Gmail. При изначальном обсуждении инициативы некоторыми пользователями было высказано предположение, что избавление от показа полного URL выгодно для продвижения технологии AMP (Accelerated Mobile Pages).

При помощи AMP страницы отдаются не напрямую, а через инфраструктуру Google, что приводит к отображению в адресной строке другого домена (https://cdn.ampproject.org/c/s/example.com) и часто вызывает замешательство пользователей. Уход от отображения URL позволит скрыть домен AMP Cache и создаст иллюзию прямого обращения к основному сайту. Подобное скрытие уже производится в Chrome для Android. Скрытие URL также может быть полезным при распространении web-приложений при помощи механизма Signed HTTP Exchanges (SXG), предназначенного для организации размещения верифицированных копий web-страниц на других сайтах.

  1. Главная ссылка к новости (https://bugs.chromium.org/p/ch...)
  2. OpenNews: В Chrome 83 появится настройка для показа полного URL в адресной строке
  3. OpenNews: В Chrome 90 утверждено использование HTTPS по умолчанию в адресной строке
  4. OpenNews: Google намерен уйти от показа традиционного URL в адресной строке Chrome
  5. OpenNews: В Chrome 86 будет по умолчанию включено контекстное меню для возвращения полного URL
  6. OpenNews: В Chrome намерены перейти к показу только домена в адресной строке
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55313-chrome
Ключевые слова: chrome, url
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, OnTheEdge (??), 08:51, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    прислушались таки к OpenNET
     
  • 1.2, xcode (?), 08:52, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лучше бы провели эксперимент с разворачиванием элементов URL (т.е. ru.opennet/opennews)
     
  • 1.3, Аноним (-), 08:55, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Альтернатива от смузихлебов, если не показывать содержимое бутылки, а показывать только пробку, то пользователи будут лучше отличать плохой напиток от хорошего
     
     
  • 2.10, Жироватт (ok), 09:10, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, какая альтернатива, ты о чем. Прямо же в тексте новости и написано (и это очень похоже на правду, ибо в стиле гугля): "бла-бла-бла чтобы сделать иллюзию, что страница/вебапп грузятся с оригинального сайта, а не с cdn гугла, как это сейчас сделано для АМР". Лягушечки не пропустили, теперь уже их ход, думать. Как снова под видом "бишапашности" втулить юзерам их проксю. Где и блочок-другой реклам можно вставить, не уведомляя хозяина сайта, и цензурировать на уроне хотелок гугла, а не властей/авторов сайтов.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:56, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Названия страницы и домена для общего отображения более чем достаточно
    А по нажатию уже фулл показывать
    Кто знает, в Хроме так и было, или как-то иначе?
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:58, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Может со временем поймут, что пользователи помимо адреса хотят видеть ещё и протокол http/https а не какие-то разноцветные замочки
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:00, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дико плюсую, неужели нельзя вернуть взад на той же лисе?
     
     
  • 3.8, Жироватт (ok), 09:05, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В лисе - нельзя. В палемунах - из коробки
    https://imgur.com/3qszWDk
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:11, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/cgi-bin/openforum/...

    Вот прямо вот сейчас сверху так. ЧЯДНТ?

     
     
  • 4.13, Аноним (11), 09:12, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не туда. Это было на 3.8
     
  • 2.9, Аноним (4), 09:07, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чем плохи замочки? Зачем пользователю вообще видеть какие-то наборы символов? Тем более, когда удел http - локальные ресурсы
     

  • 1.7, Жироватт (ok), 09:04, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ай-яй-яй, бида-бида. Лягушечка выпрыгнула, когла слишком резко скакнула температура, теперь надо срочно "что ж ты юзер сдал назад, не по масти веб открыл?" через +3цента-ботов, да и самим сдавать назад, сверхманвренно перекручивая все так, что это не они обгадились, это юзер не тот пошел.
     
  • 1.12, Аноним (12), 09:12, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если нужно подчеркнуть, какой из фрагментов URL является именем домена, можно было бы выделить его более ярким цветом или жирным шрифтом.
     
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