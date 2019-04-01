Бэкдор в маршрутизаторах FiberHome

|
|
|
|
|
|3.9, Аноним (-), 21:09, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> Наши не шпионят.
учитывая, что при подключении оптики в дом часто рутер/мультиплексор даётся провом в аренду, то наверняка там есть всё, что нужно для типа "служебного" доступа.
|
|
|
|
|
|
|
|6.27, Аноним (27), 23:10, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если пьёшь с ворами - опасайся за свой кошелёк
> Если ходишь по грязной дороге - то не сможешь не выпачкать ног.
И. Кормильцев, Тутанхамон.
Патенты патентастов - не их. Вся сила патентов в предоставленной патентастам СУВЕРЕНОМ монополии. И монополию патентастам предоставляет суверен не потому, что ему так жалко бедных патентастов, а потому что суверену это выгодно. Суверен неподсуден - он сам и есть закон, и его слово закон. Судья есть лишь государев человек, его руки и глаза на местах, следящие за соблюдением воли суверена.
Патентасты решили поиграть в феодальные игры и надеялись по их результатам записаться в дворяне, но внезапно выяснилось, что игры эти затевались не ради патентастов, а ради суверена, что дворянство суверен хочет даёт, а хочет - не даёт, что в бояре вообще не попасть человеку со стороны, и что каждый верноподданный в них и так обязан играть. Какая жалость, бедных патентастов обделили.
|
|
|
|7.29, InuYasha (??), 23:34, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Я очень извиняюсь - дал не ту ссылку. "ту" потерял, поиски продолжаются. (
PS: да, во многом согласен.
|
|4.23, zzz (??), 22:25, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Ты себе-то не интересен, не то, что "службистам".
|
|1.5, Аноним (5), 20:45, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
echo GgpoZWxwCmxpc3QKd2hvCmRkZAp0c2hlbGwK | base64 -d
help
list
who
ddd
tshell
странная "последовательность команд для запуска телнет"... Это точно не русские? Очень на них похоже.
|
|
|
|2.7, Андропов17 (?), 20:57, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Это точно не русские? Очень на них похоже.
Нет товарищ, это сделано специально проклятыми империалистами и ястребами войны, чтобы подставить честных и открытых разведчиков, а "новички" вроде вас, слишком много болтают на радость шпиёнам, тем самым подрывая веру в светлое будущее "Чебурнета" тчк
|
|2.8, Русские (?), 21:09, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> странная "последовательность команд для запуска телнет"... Это точно не русские? Очень на них похоже.
Точно. Мы обычно в бэкдоры вставляем одну команду из трёх букв
|
|1.18, Wilem82 (?), 21:45, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Опеннет же любит переводить айтишные термины с английского на русские, почему тут - "бэкдор"? В сто раз лучше же звучит: "в маршрутизаторах FiberHome обнаружен задний проход".
|
|
|
|2.26, DildoZilla (?), 23:09, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я только за, птичий язык изрядно поднадоел, но в английском backdoor имеет несколько значений, одно из которых таки да, приведёт к появлению новостей вида "В маршрутизаторах капиталистических империалистов <название_шараги> обнаружен анальный секс!".
|
|1.33, Ivan_83 (ok), 00:52, 19/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Такое ощущение что сделано всё возможное чтобы можно было залогинится под админом используя любимый пароль :)
|