Агентство NASA использовало Linux и открытое ПО в марсолёте Ingenuity

1.1 , ryoken ( ok ), 12:44, 20/02/2021
>>вертолёт

>>Марс ...Там же с атмосферой совсем туго, это с какой скоростью надо пропеллером вертеть, чтоб не плюхнуться? (даже не учитывая силу тяжести, примерно 1\3 земной)

2.3 , Ононимус ( ? ), 12:47, 20/02/2021
У Veritasium видос есть про этот вертолёт, там всё рассказано https://youtu.be/ELXnSjDq8_M



1.2 , Аноним ( 2 ), 12:46, 20/02/2021
ну логично. Не прошивку для запуска игр же использовать. И не гей-френдли ось для модных смузи-мальчиков. Другое дело, что не использовали BSD, но тут все в целом понятно: BSD не способна работать с оборудованием вроде этого.

2.4 , Ононимус ( ? ), 12:48, 20/02/2021
Тут скорее дело не в дровах, а в неналичии людей для работы с бсдями, а дрова написать в любом случае надо было б

2.7 , my_name_is_Mud ( ok ), 12:52, 20/02/2021
Так BSD и есть прошивка для запуска игр? Сотни миллионов копий проданых PlayStation тому подтверждение.



1.5 , Аноним ( 5 ), 12:49, 20/02/2021
А теперь можете представить, что Роскосмос выложил исходники и спеки использованных аппаратов

1.6 , Леголас ( ok ), 12:50, 20/02/2021
открытое ПО покоряет галактику