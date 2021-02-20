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Агентство NASA использовало Linux и открытое ПО в марсолёте Ingenuity

20.02.2021 11:53

Представители космического агентства NASA в интервью изданию Spectrum IEEE раскрыли подробности о начинке автономного вертолёта-разведчика Ingenuity, вчера успешно приземлившегося на Марс в составе миссии Марс-2020. Особенностью проекта стало использование управляющей платы на базе SoC Snapdragon 801 от компании Qualcomm, который применяется при производстве смартфонов.

Подобное решение обусловлено тем, что для управления летающим дроном требуется значительно больше вычислительной мощности, чем для управления марсоходом, который оснащён специально изготовленными чипами с дополнительной защитой от радиации. Типовой процессор Snapdragon 801 был использован из-за наличия достаточной мощности для анализа состояния атмосферы при полёте с частотой 500 измерений в секунду и анализа изображений с частотой 30 кадров в секунду.

В дроне также задействован лазерный высотомер от компании SparkFun Electronics, занимающейся производством открытого аппаратного обеспечения и являющейся одним из создателей определения открытого аппаратного обеспечения (OSHW, Open-source hardware). Из других типовых компонентов отмечаются используемые в смартфонах гиростабилизатор (IMU) и видеокамеры. Одна VGA-камера задействована для отслеживания местоположения, направления и скорости через покадровое сравнение. Вторая 13-мегапиксельная цветная камера применена для создания снимков местности.

Программная начинка Ingenuity основана на ядре Linux и открытом полётном ПО. Отмечается, что это первое использование Linux в аппаратах, отправленных на Марс. Более того, использование открытого ПО и доступных в широкой продаже аппаратных элементов даёт возможность заинтересованным энтузиастам собирать аналогичные дроны самостоятельно.

Управляющие полётом программные компоненты разработаны в лаборатории NASA JPL (Jet Propulsion Laboratory) для малых и сверхмалых искусственных спутников Земли (кубсатов) и уже несколько лет развиваются в составе открытой платформы F Prime (F´), распространяемой под лицензией Apache 2.0.

F Prime предоставляет средства для быстрой разработки систем управления полётом и сопутствующих встраиваемых приложений. Полётное ПО разделено на отдельные компоненты с хорошо определёнными программными интерфейсами. Помимо специализированных компонентов предлагается С++ фреймворк с реализацией таких возможностей, как обработка очередей сообщений и организация многопоточности, а также инструменты для моделирования, позволяющие связывать компоненты и автоматически генерировать код.



  1. Главная ссылка к новости (https://spectrum.ieee.org/auto...)
  2. OpenNews: SpaceX использует Linux и обычные x86-процессоры в Falcon 9
  3. OpenNews: Взлом внутренней сети NASA через плату Raspberry Pi
  4. OpenNews: Космическое агентство NASA открыло код платформы для создания полётного ПО
  5. OpenNews: Космическое агентство NASA открыло код системы обработки изображений VICAR
  6. OpenNews: Представлена открытая плата управления ракетой Cygnus-X1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54623-nasa
Ключевые слова: nasa, linux
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  • 1.1, ryoken (ok), 12:44, 20/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    >>вертолёт
    >>Марс

    ...Там же с атмосферой совсем туго, это с какой скоростью надо пропеллером вертеть, чтоб не плюхнуться? (даже не учитывая силу тяжести, примерно 1\3 земной)

     
     
  • 2.3, Ононимус (?), 12:47, 20/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У Veritasium видос есть про этот вертолёт, там всё рассказано

    https://youtu.be/ELXnSjDq8_M

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:46, 20/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    ну логично. Не прошивку для запуска игр же использовать. И не гей-френдли ось для модных смузи-мальчиков. Другое дело, что не использовали BSD, но тут все в целом понятно: BSD не способна работать с оборудованием вроде этого.
     
     
  • 2.4, Ононимус (?), 12:48, 20/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут скорее дело не в дровах, а в неналичии людей для работы с бсдями, а дрова написать в любом случае надо было б
     
  • 2.7, my_name_is_Mud (ok), 12:52, 20/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так BSD и есть прошивка для запуска игр? Сотни миллионов копий проданых PlayStation тому подтверждение.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:49, 20/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    А теперь можете представить, что Роскосмос выложил исходники и спеки использованных аппаратов
     
  • 1.6, Леголас (ok), 12:50, 20/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    открытое ПО покоряет галактику
     
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