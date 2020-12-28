Представлена открытая плата управления ракетой Cygnus-X1

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|3.31, Аноним (2), 14:57, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну... Вообще-то боевой нож так просто не купить, а зарезать человека хлеборезом немного сложнее чем показывают в кино. Однако не буду спорить, ибо Вы, похоже, очень опасный тип.
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|4.36, имя_ (?), 15:10, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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настолько сложнее, что пьяная поножовщина - исключительно редкое дело, ага.
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|5.39, Аноним (2), 15:18, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для того что-бы поучаствовать в пьяной поножовщине Вам, как правило, потребуется выполнить несколько, не одобряемых обществом, условий.
А для того что-бы стать целью заигравшихся ролевиков с бомбой, достаточно просто быть.
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|1.3, хацкер (ok), 12:14, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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народ, главное -- будьте осторожными и соблюдайте правила безопасности при запуске своих ламповых ракет
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|1.11, Аноним (11), 12:41, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну все, прикручиваю модуль астронавигации и улетаю со сраной Земляшки
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|4.32, Аноним (2), 15:01, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чего бы это? Он ещё с Зелей за следующий президентский срок поборется. И победит. Потому что колесо генотьбы не остановить!
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|2.23, Аноним (23), 14:01, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это плата управления химическим двигателем, а не warp driveом.
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|1.13, Аноним (13), 13:02, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Плата может быть использована энтузиастами для стабилизации полёта самодельных ракет
а у нас уже где то можно запускать ракеты? Мне казалось что все что летает выше фейерверков требует согласования с туевой хучей бюрократов (как минимум из-за гражданской авиации, как максимум - из-за военных). Т.е не реализуемо
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|2.17, 1 (??), 13:15, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В районе Подкаменной Тунгуски можно. Там уже испытания проводили.
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|2.25, Аноним (25), 14:14, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В детстве во дворе с пацанами сделали "космодром" и запускали "ракеты", твердотоплевные. Соседи с громкими матюками разрушили "космодром" и под угрозами "поотрывать руки, ноги, а потом открутить голову", поставили крест на покорении космоса...
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|2.28, Ordu (ok), 14:20, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а у нас уже где то можно запускать ракеты?
Мне вот тоже интересно. Из блога какого-то пендоса, который пускал ракеты и сажал их, я понял, что у них возможно с какими-то ограничениями, среди которых отсутствие глобальной навигации у ракеты. Не только это, понятно, ихняя FAA следит внимательно, и штрафов может выкатить нехило. Как я понимаю, если в ясное небо запускать и в отдалении от аэропортов и популярных машрутов, то всем пофиг, и можно даже не согласовывать запуски.
Интересно как у нас. Опять "всем пофиг" если не попался?
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|3.35, Аноним (35), 15:07, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Беда ракет - пожары!!!
Даже если вы будете делать "условно безопасные" ракеты в плане нанесения потенциальных травм людям, то риск пожара остается очень велик!
Делал ракеты с топливом в виде воды со сжатым газом, они пожаробезопасны, но летают не выше десятков метров... Для яслей.
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|2.38, Kuromi (ok), 15:18, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В России ничего нельзя. скоро на выход из дома нужно будет получать разрешение...ой, это уже было, технология обкатана.
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|2.30, Рептилоид (?), 14:34, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если чуть подшаманить, то может долететь до Нибиру (а сэкономленный штатный блок управления беспилотника-курьера можно толкнуть Альфа-Центаврийцам).
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|1.27, rioko (?), 14:19, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Стоит ожидать появление этого девайса либо производных в продуктах Роскосмоса ?
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|1.29, Аноним (29), 14:25, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь кассамы научаться маневрировать для обхода системы ПРО Железный купол.
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|1.34, Аноним (34), 15:05, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Осталось GPS добавить, один из тех китайских где прошивку можно менять и которые игнорируют ограничения по высоте/скорости. И после этого ракету уже можно будет не только как у них написано "keep your rocket pointing up" но так же и "point it down". ЕВПОЧЯ.
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