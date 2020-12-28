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Представлена открытая плата управления ракетой Cygnus-X1

28.12.2020 12:00

Проект Cygnus-X1 развивает открытую плату для управления вектором тяги реактивного двигателя и сопутствующими бортовыми системами. Плата может быть использована энтузиастами для стабилизации полёта самодельных ракет. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Доступны схемы, макет печатной платы и спецификация для симулятора EasyEDA (Electronic Design Automation).

Плата полностью совместима со средами разработки Arduino IDE и Platformio. Программные компоненты написаны на C++. В качестве основы задействован микроконтроллер SAMD51, работающий на частоте 120 MHz и имеющий 1МБ встроенной Flash-памяти. Для записи телеметрии во время полёта может применяться внешний Flash или SD-карта. Передача данных и команд осуществляется через Bluetooth Low Energy (BLE), что позволяет использовать обычный смартфон для управления.

Предоставляется три канала управления сервоприводами - два для движения сопла при изменении вектора тяги и один для других систем, например, для активации раскрытия парашюта. Также имеется два пироканала для зажигания и свечей накала, и канал управления электродвигетелем для изменения крена при помощи центробежного колеса. Для питания могут использоваться LiPo-аккумуляторы 2S или 3S. Среди применяемых датчиков: шестиосевой гидростабилизатор (IMU BOSCH BMI088) и высотомер (MS560702). Для подключения дополнительных датчиков, таких как GPS-модуль, имеются коннекторы UART и I2C.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54327-rocket
Ключевые слова: rocket, cygnus
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Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:13, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Нужно.
     
     
  • 2.4, хацкер (ok), 12:24, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Джейку Джилленхолу под октябрьским небом, например.
     
     
  • 3.22, Любимка (?), 14:00, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот за что я люблю Open Source
     
     
  • 4.26, Дегенератор (ok), 14:16, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доколе бородачи будут газовые балоны запускать?! Пора им в ногу со временем!
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:13, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Прямо-таки новогодний подарок повстанцам всех мастей.
     
     
  • 2.7, Fracta1L (ok), 12:28, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому и биткоин дорожает
     
  • 2.15, имя_ (?), 13:09, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ты знал, что ножом можно не только хлеб резать?
     
     
  • 3.31, Аноним (2), 14:57, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну... Вообще-то боевой нож так просто не купить, а зарезать человека хлеборезом немного сложнее чем показывают в кино. Однако не буду спорить, ибо Вы, похоже, очень опасный тип.
     
     
  • 4.36, имя_ (?), 15:10, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    настолько сложнее, что пьяная поножовщина - исключительно редкое дело, ага.
     
     
  • 5.39, Аноним (2), 15:18, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того что-бы поучаствовать в пьяной поножовщине Вам, как правило, потребуется выполнить несколько, не одобряемых обществом, условий.
    А для того что-бы стать целью заигравшихся ролевиков с бомбой, достаточно просто быть.
     

  • 1.3, хацкер (ok), 12:14, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    народ, главное -- будьте осторожными и соблюдайте правила безопасности при запуске своих ламповых ракет
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:25, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проэктировщики аль-кассамов кагбе одобряэ.
     
  • 1.6, abi (?), 12:26, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Ждём замечаний и правок от джихадистов.
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:30, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    отладка будет сложно и дорого! 😆
     
  • 1.9, Аноним (-), 12:33, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Детский сад, ни идей ни качества реализации. Сплошной маркетинг.
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:34, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Как тебе такое, Милон Аск ?
     
  • 1.11, Аноним (11), 12:41, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну все, прикручиваю модуль астронавигации и улетаю со сраной Земляшки
     
     
  • 2.16, 1 (??), 13:13, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трактор почини
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:29, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    На нем Порошенко из украшки рванет.
     
     
  • 4.32, Аноним (2), 15:01, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы это? Он ещё с Зелей за следующий президентский срок поборется. И победит. Потому что колесо генотьбы не остановить!
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:01, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это плата управления химическим двигателем, а не warp driveом.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:02, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Плата может быть использована энтузиастами для стабилизации полёта самодельных ракет

    а у нас уже где то можно запускать ракеты? Мне казалось что все что летает выше фейерверков требует согласования с туевой хучей бюрократов (как минимум из-за гражданской авиации, как максимум - из-за военных). Т.е не реализуемо

     
     
  • 2.14, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:07, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто никому не говорит, что запускаешь.
     
  • 2.17, 1 (??), 13:15, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В районе Подкаменной Тунгуски можно. Там уже испытания проводили.
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:14, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В детстве во дворе с пацанами сделали "космодром" и запускали "ракеты", твердотоплевные. Соседи с громкими матюками разрушили "космодром" и под угрозами "поотрывать руки, ноги, а потом открутить голову", поставили крест на покорении космоса...
     
  • 2.28, Ordu (ok), 14:20, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а у нас уже где то можно запускать ракеты?

    Мне вот тоже интересно. Из блога какого-то пендоса, который пускал ракеты и сажал их, я понял, что у них возможно с какими-то ограничениями, среди которых отсутствие глобальной навигации у ракеты. Не только это, понятно, ихняя FAA следит внимательно, и штрафов может выкатить нехило. Как я понимаю, если в ясное небо запускать и в отдалении от аэропортов и популярных машрутов, то всем пофиг, и можно даже не согласовывать запуски.

    Интересно как у нас. Опять "всем пофиг" если не попался?

     
     
  • 3.35, Аноним (35), 15:07, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Беда ракет - пожары!!!

    Даже если вы будете делать "условно безопасные" ракеты в плане нанесения потенциальных травм людям, то риск пожара остается очень велик!

    Делал ракеты с топливом в виде воды со сжатым газом, они пожаробезопасны, но летают не выше десятков метров... Для яслей.

     
     
  • 4.37, Аноним (37), 15:13, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гидразин физикам продают в РФ?
     
  • 2.38, Kuromi (ok), 15:18, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В России ничего нельзя. скоро на выход из дома нужно будет получать разрешение...ой, это уже было, технология обкатана.
     

  • 1.19, Аноним (19), 13:38, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто юзал сабж? Насколько далеко улетают ракеты?
     
     
  • 2.30, Рептилоид (?), 14:34, 28/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если чуть подшаманить, то может долететь до Нибиру (а сэкономленный штатный блок управления беспилотника-курьера можно толкнуть Альфа-Центаврийцам).
     

  • 1.20, Аноним (20), 13:52, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В Arduino IDE такие вещи только и кодить
     
  • 1.21, Аноним (21), 13:56, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Представлена открытая плата управления ракетой

    Godno!

     
  • 1.27, rioko (?), 14:19, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Стоит ожидать появление этого девайса либо производных в продуктах Роскосмоса ?
     
  • 1.29, Аноним (29), 14:25, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь кассамы научаться маневрировать для обхода системы ПРО Железный купол.
     
  • 1.33, Аноним (33), 15:03, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на боевой блок канал управления имеется?
     
  • 1.34, Аноним (34), 15:05, 28/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось GPS добавить, один из тех китайских где прошивку можно менять и которые игнорируют ограничения по высоте/скорости. И после этого ракету уже можно будет не только как у них написано "keep your rocket pointing up" но так же и "point it down". ЕВПОЧЯ.
     

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