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Инцидент с потерей контроля над каналами в IRC-сети FreeNode

27.05.2021 09:00

Новая команда IRC-сети FreeNode выразила сожаление о произошедшем вчера инциденте, который был воспринят некоторыми сообществами как захват их IRC-каналов. Например, об уходе из FreeNode из-за потери контроля над своими каналами заявили проекты Ubuntu, Gentoo, HardenedBSD, LibreELEC, FSFE и Void Linux.

После ухода команды администраторов, основавших новую сеть Libera.Chat из-за конфликта с владельцем доменов, некоторые открытые проекты перевели обсуждения на платформу Libera.Chat и заблокировали возможность общения в старых каналах. Администрация FreeNode посчитала неприемлемыми предпринятые действия, не дающими возможность пользователям продолжить общение на старых каналах из-за настройки ботов, автоматически удаляющих пользователей с сообщением, что канал переехал в сеть Libera.Chat. По мнению FreeNode, достаточно было просто вывести сообщение о переезде без блокировки.

Представители FreeNode посчитали блокировку принуждением пользователей, которые не желали уходить из старой сети, и внесли изменения в правила, запретив подобное блокирование пользователей каналов. В случае блокировки возможности общения новые правила предписывали закрытие канала и перенаправление подключений пользователей на другой тематический канал.

Для заблокировавших общение пользователей каналов был написан скрипт, создающий новый канал в другом пространстве имён "##" (например, ##ubuntu вместо #ubuntu) и автоматически перенаправляющий на этот канал пользователей, пытающихся подключиться к старому каналу. Проблема оказалась в том, что новая команда FreeNode должным образом не протестировала данный скрипт перед внедрением, предварительно не уведомила о грядущем изменении пользователей (было обсуждение только в нишевом канале #freenode-policy-feedback) и не учла все нюансы.

Скрипт определял факт миграции канала по наличию строки "libera" в заголовке канала, но было упущено, что многие ещё остающиеся во FreeNode проекты находились лишь на стадии обсуждения миграции в новую сеть и, соответственно, упоминают "libera" в теме канала. Скрипт создал зеркала в новом пространстве имён и для этих каналов и начал пробрасывать пользователей в другой канал, что вызвало волну возмущений и обвинений в захвате каналов.

Ещё колебавшиеся насчёт миграции сообщества были вынуждены перейти в новую сеть, так как потеряли контроль над своими каналами в сети FreeNode. Администрация FreeNode начала работу по возвращению каналов после жалоб, но было уже поздно и репутация сети пострадала.

  1. Главная ссылка к новости (https://freenode.net/news/post...)
  2. OpenNews: Захват контроля над IRC-сетью FreeNode, уход персонала и создание новой сети Libera.Chat
  3. OpenNews: Организация PDPC, курирующая IRC-сеть FreeNode, объявила о своём закрытии
  4. OpenNews: Сообщение о взломе серверов IRC-сети Freenode
  5. OpenNews: Результаты анализа бэкдора, используемого при взломе серверов IRC-сети Freenode
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55216-freenode
Ключевые слова: freenode, irc, chat
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, FortyTwo (ok), 09:11, 27/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Всё нормально, говорили они.
     
  • 2, Werwolf (?), 09:14, 27/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    у Gentoo сылка не туда ведёт..
     
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