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Инцидент с потерей данных на сетевых накопителях WD My Book Live

25.06.2021 14:35

Компания Western Digital рекомендовала пользователям срочно отключить устройства хранения WD My Book Live от интернета в связи появлением массовых жалоб об удалении всего содержимого накопителей. На данный момент известно лишь то, что в результате деятельности неизвестного вредоносного ПО производится удалённое инициирование сброса устройств в исходное состояние с очисткой всего сохранённого на накопителе содержимого.

Устройство WD My Book Live поддерживает подключение к Ethernet и работу в форме сетевого хранилища с возможностью удалённого доступа к своим файлам и изменению конфигурации через облачный сервис Western Digital. Компания Western Digital заявила, что на данный момент не выявлено фактов, указывающих на то, что атака совершается через компрометацию облачного сервиса компании, а не конечных устройств пользователей. Поддержка хранилищ WD My Book Live была прекращена в 2015 году и с тех пор обновлений прошивок не выпускалось.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/gadget...)
  2. OpenNews: Уязвимость в сетевых хранилищах WD MyCloud, позволяющая получить доступ без аутентификации
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  4. OpenNews: Выявлено шпионское ПО, скрывающееся в прошивках жестких дисков
  5. OpenNews: Эксперимент по использованию жесткого диска в качестве микрофона
  6. OpenNews: Выявлена несовместимость SMR-дисков WD с ZFS, которая может привести к потере данных
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал bzz
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55390-westerndigital
Ключевые слова: westerndigital, disk
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (-), 15:51, 25/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    всё проибали
     
  • 2, Аноним (2), 15:52, 25/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    сигейт гадит )
     
  • 3, Аноним (-), 15:54, 25/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    за такие бабки всё прасрать
     
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