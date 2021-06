Инцидент с потерей данных на сетевых накопителях WD My Book Live

Компания Western Digital рекомендовала пользователям срочно отключить устройства хранения WD My Book Live от интернета в связи появлением массовых жалоб об удалении всего содержимого накопителей. На данный момент известно лишь то, что в результате деятельности неизвестного вредоносного ПО производится удалённое инициирование сброса устройств в исходное состояние с очисткой всего сохранённого на накопителе содержимого. Устройство WD My Book Live поддерживает подключение к Ethernet и работу в форме сетевого хранилища с возможностью удалённого доступа к своим файлам и изменению конфигурации через облачный сервис Western Digital. Компания Western Digital заявила, что на данный момент не выявлено фактов, указывающих на то, что атака совершается через компрометацию облачного сервиса компании, а не конечных устройств пользователей. Поддержка хранилищ WD My Book Live была прекращена в 2015 году и с тех пор обновлений прошивок не выпускалось.