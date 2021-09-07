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Выпуск СУБД Tarantool 2.8

07.09.2021 17:38

Доступна новая версия СУБД Tarantool 2.8, обеспечивающей постоянное хранения данных с отдачей информации из оперативной памяти (in-memory database). СУБД сочетает высокую скорость обработки запросов, характерную для NoSQL-систем (например, Memcached и Redis), c надежностью традиционных СУБД (Oracle, MySQL и PostgreSQL). Tarantool написан на языке C и позволяет создавать хранимые процедуры на языке Lua. Код распространяется под лицензией BSD.

СУБД позволяет эффективно работать с большими объёмами данных под высокими нагрузками. Из особенностей Tarantool отмечается возможность создавать обработчики на языке Lua (встроен LuaJIT), применение формата MessagePack при обмене данными с клиентом, наличие двух встроенных движков (хранение в ОЗУ со сбросом на постоянный накопитель и двухуровневое дисковое хранилище на базе LSM-tree), поддержка вторичных ключей, четыре типа индексов (HASH, TREE, RTREE, BITSET), средства для синхронной и асинхронной репликации в режиме master-master, поддержка аутентификации подключений и контроля доступа, возможность обработки SQL-запросов.

Главные изменения:

  • Стабилизация MVCC (Многоверсионное управление конкурентным доступом) в in-memory движке memtx.
  • Поддержка транзакционности в бинарном протоколе IPROTO. Раньше для транзакции необходимо было написать хранимую процедуру на языке Lua.
  • Поддержка синхронной репликации, которая работает в привязке к отдельным таблицам.
  • Механизм автоматического переключения на запасной узел (failover) на базе протокола RAFT. В Tarantool давно была реализована асинхронная WAL-based репликация, теперь можно не следить за мастер-узлом вручную.
  • Автоматическое переключение мастер-узла также доступно в случае топологии с сегментированием (шардингом) данных (используется библиотека vshard, которая распределяет данные по серверам с помощью виртуальных корзин (bucket)).
  • Улучшение фреймворка для построения кластерных приложений Tarantool Cartridge при работе в виртуальных средах. Tarantool Cartridge теперь лучше держит нагрузку.
  • Ускорена работа Ansible-роли для развертывания кластера до 15-20 раз. Таким образом работа с большими кластерами стала проще.
  • Появился инструмент для упрощённой миграции со старых версий >1.6 и < 1.10, который доступен с помощью дополнительной опции при старте. Раньше миграцию необходимо было делать через разворачивание промежуточной версии 1.10.
  • Проведена оптимизация хранения кортежей небольшого размера.
  • В SQL реализована поддержка UUID и улучшено преобразование типов.

Стоит отметить, что начиная с версии 2.10 будет осуществлён переход на новую политику формирования релизов. При значительных выпусках с нарушением обратной совместимости будет меняться первая цифра версии, при промежуточных - вторая, а при корректирующих - третья (после 2.10 будет выпущен релиз 3.0.0).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.tarantool.io/en/do...)
  2. OpenNews: Компания Mail.Ru анонсировала коммерческую поддержку для свободной СУБД Tarantool
  3. Русскоязычное комьюнити Tarantool в Телеграме
  4. OpenNews: MemSQL - претендент за звание одной из самых быстрых СУБД, удовлетворяющих требованиям ACID
  5. OpenNews: Cравнение производительности СУБД Redis, Tarantool, CouchBase и Memcached
  6. OpenNews: Компания Mail.Ru анонсировала коммерческую поддержку для свободной СУБД Tarantool
Автор новости: sergeyb
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55754-tarantool
Ключевые слова: tarantool, lua, luajit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:13, 07/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –14 +/
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 18:21, 07/09/2021 Скрыто модератором
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  • 2.5, o (?), 18:22, 07/09/2021 Скрыто модератором
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  • 2.6, Аноним (6), 18:28, 07/09/2021 Скрыто модератором
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  • 2.7, trdm (ok), 18:56, 07/09/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.2, B (?), 18:20, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >> стала проще.
    >> лучше держит
    >> теперь можно не следить
    >> давно была
    >> Раньше ... необходимо было

    funny

     
  • 1.9, bOOster (ok), 19:17, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И чем оно лучше LMDB?
     
     
  • 2.12, YetAnotherOnanym (ok), 20:50, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно ли считать этот вопрос корректным, если LMDB - это либа, а тарантул - это полноценный сервер?
     

  • 1.10, Аноним (-), 20:04, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название сложное, непроизносимое...
     
     
  • 2.11, Эль Анонимус (?), 20:38, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тарантул (шёпотом повторил про себя несколько раз).
     

  • 1.13, Аноним (13), 20:59, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них траблы в прошлом серьезно все были - уже все разрешили?
     

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