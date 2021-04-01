Компания Xinuos, купившая бизнес SCO, начала судебное разбирательство против IBM и Red Hat

Компания Xinuos инициировала судебное разбирательство против IBM и Red Hat. Xinuos утверждает, что IBM незаконно скопировала принадлежащий Xinuos код для своих серверных операционных систем и сговорилась с Red Hat с целью незаконного разделения рынка. По мнению Xinuos, сговор IBM и Red Hat нанёс ущерб сообществу разработчиков открытого ПО, потребителям и конкурентам, а также способствовал торможению развития инноваций. В том числе действия IBM и Red Hat по разделению рынка, предоставлению взаимных преференций и продвижению продуктов друг друга негативно повлияли на распространение разрабатываемого в Xinuos продукта у OpenServer 10, конкурирующего с Red Hat Enterprise Linux. Компания Xinuos (UnXis) в 2011 году выкупила бизнес у обанкротившейся SCO Group и продолжила разработку операционной системы OpenServer. OpenServer является преемником SCO UNIX и UnixWare, но начиная с выпуска OpenServer 10 в качестве основы в данной операционной системе используется FreeBSD. Разбирательство развёрнуто в двух направлениях: нарушение антимонопольного законодательства и нарушение интеллектуальной собственности. В первой части речь ведётся о том, что добившись доминирования на рынке серверных операционных систем на базе Unix/Linux компании IBM и Red Hat вытеснили конкурирующие системы, такие как OpenServer на базе FreeBSD. Xinuos утверждает, что манипулирование рынком в результате сговора IBM и Red Hat началось задолго до покупки Red Hat компанией IBM, ещё во времена, когда UnixWare 7 и OpenServer 5 занимали заметную часть рынка. Поглощение же Red Hat компанией IBM трактуется как попытка укрепления сговора и перевода реализованной схемы в разряд постоянных. Вторая часть, касающаяся интеллектуальной собственности, является продолжением старой тяжбы между SCO и IBM, которая в своё время истощила ресурсы SCO и привела к банкротству данной компании. В иске говорится, что IBM незаконно использовала интеллектуальную собственность Xinuos для создания и продажи продукта, конкурирующего c UnixWare и OpenServer, и обманывала инвесторов в отношении своих прав на использование кода Xinuos. В том числе утверждается, что в отчёте за 2008 год, предоставленном в комиссию о ценных бумагах, были указаны заведомо ложные сведения о том, что имущественные права на UNIX и UnixWare принадлежат третьей стороне, которая отказалась от любых претензий к IBM, связанных с нарушением своих прав. По мнению представителей IBM, выдвинутые обвинения безосновательны и лишь перефразируют старые доводы SCO, чья интеллектуальная собственность оказалась в руках Xinuos после банкротства. Обвинения в нарушении антимонопольного законодательства противоречат логике разработки открытого ПО. IBM и Red Hat будут всеми возможными способами защищать целостность совместных процессов разработки открытого ПО, возможность выбора и конкуренцию, которым способствует разработка продуктов с открытыми исходными текстами. Напомним, что в 2003 году SCO обвинила компанию IBM в передаче кода Unix разработчикам ядра Linux, после чего было выяснено, что все права на код Unix принадлежат не SCO, а компании Novell. После этого компания Novell подала против SCO иск с обвинением в использовании чужой интеллектуальной собственности для судебного преследования других компаний. Таким образом, для продолжения нападок на IBM и пользователей Linux перед SCO встала необходимость доказательств своих прав на Unix. SCO не согласилась с позицией Novell, но после многих лет повторных разбирательств судом было вынесено решение, что при продаже связанного с ОС Unix бизнеса компании SCO компания Novell не передала SCO права на владение своей интеллектуальной собственностью, и все обвинения, выдвинутые юристами SCO к другим компаниям, беспочвенны.



