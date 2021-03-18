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Удалённо эксплуатируемая уязвимость в форумном движке MyBB

18.03.2021 22:25

В свободном движке для создания web-форумов MyBB выявлено несколько уязвимостей, которые в сочетании позволяют организовать выполнение PHP-кода на сервере. Проблемы проявляются в выпусках с 1.8.16 по 1.8.25 и устранены в обновлении MyBB 1.8.26.

Первая уязвимость (CVE-2021-27889) позволяет непривилегированному участнику форума встроить JavaScript-код в публикации, обсуждения и приватные сообщения. Форум допускает добавление изображений, списков и мультимедийных данных через специальные теги, которые преобразуются в HTML-разметку. Из-за ошибки в коде преобразования подобных тегов, конструкция с двойным URL 


   [img]http://xyzsomething.com/image?)http://x.com/onerror=alert(1);//[/img]
преобразуется в 

   <img src="http://xyzsomething.com/image?)<a href=" http:="" x.com="" 
 onerror="alert(1);//&quot;" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">

Вторая уязвимость (CVE-2021-27890) даёт возможность осуществить подстановку SQL-команд и добиться выполнения своего кода. Проблема возникает из-за подстановки $theme['templateset'] в тело SQL-запроса без должной чистки и выполнении компонентов ${...} через вызов eval. Например, можно организовать запуск PHP-команды passthru('ls') при обработке темы оформления с конструкцией вида: 


   <templateset>') AND 1=0 UNION SELECT title, '${passthru(\'ls\')}' from mybb_templates -- </templateset>

Для эксплуатации второй уязвимости необходимо использование сеанса с правами администратора форума. Для получения возможность отправки запроса с правами администратора атакующий может воспользоваться первой уязвимостью и отправить администратору приватное сообщение с JavaScript-кодом, при просмотре которого будет эксплуатирована вторая уязвимость.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.sonarsource.com/m...)
  2. OpenNews: Уязвимости в MyBB, позволяющие загрузить PHP-код на сервер
  3. OpenNews: В поставке открытого форума MyBB обнаружен вредоносный код
  4. OpenNews: Инфраструктура свободного проекта phpBB подверглась взлому
  5. OpenNews: Уязвимость в движке для создания форумов phpBB
  6. OpenNews: Неисправленная критическая уязвимость в движке для создания web-форумов vBulletin
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54782-mybb
Ключевые слова: mybb
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 22:35, 18/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Господи, оно ещё живое
     
     
  • 2.9, Дон Хуан (?), 00:20, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выпить есть?
    Наливай тогда!!
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:35, 18/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чота-как-та прям сириоус бузинес. В смысле, толку от тех уязвимостей около нуля.

    P.S. дайте угадаю - оно на вид ужасно чуть более чем полностью? Странно что у них нет даже демо-версии.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:50, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    слово коммунити в шапке, не?
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:41, 18/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Спасибо, что вернули мой 2007-й. Сразу нахлынула ностальгия, как переименовывали похапе-файл в жпг, заливали на форум, проходили по прямой ссылке к картинке и лицезрели вывод скрипта. Обычно этим похапе-файлом был благословенный rst shell (r57 shell), можно было скачивать дамп базы форума и так далее.

    ____________
    Описываемые события и персонажи вымышленные. Все совпадения случайны.

     
     
  • 2.8, Sw00p aka Jerom (?), 00:02, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    античат бы еще вспомнил :))
     
     
  • 3.11, Онаним (?), 00:35, 19/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох ты, да тут саксаулы, то есть аксакалы - не перевелись.
    Крепкого коннекта, быстрого пинга. (c)
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:10, 18/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И тут уязвимость даже нашли вообщем будущее хакеров наступило
     
  • 1.6, Dzen Python (ok), 23:18, 18/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ух...еще пока не все мигрировали в сосательные сети. Радует.
    Спасибо, что живой.
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:33, 18/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это фрактал облажался со своей безопасной работой с памятью.

    В php у него тоже безопасная работа с памятью.

     
  • 1.10, Онаним (?), 00:33, 19/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    eval
    Закопать.
     
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