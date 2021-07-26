Выпуск эталонной реализации криптографической хеш-функции BLAKE3 1.0

|
|
|
|2.11, Аноним (11), 21:59, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я знаю что bicycle произносится БИКУКЛЕ. Здесь скорее всего то же самое.
|
|2.12, Blake (?), 22:01, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Blake - имя Блейк
Blake1...3... читается как Блейк-Ван, Ту, Сри, Фор, Файв....
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 21:34, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Почему это должно повлиять на цену биткоина, если BLAKE-хеши в bitcoin никак не используются?
|
|
|
|2.7, лох (?), 21:48, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Потому что авторов самого алгоритма.
Эталонная не обязательно значит самая быстрая/классная. Эталон -- это то, по чём сверяют, в данном случае, правильность работы других реализаций.
По английски это reference implementation.
|
|1.14, Аноним (14), 22:07, 26/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Для iso образов принято публиковать sha256-хеш. И для например образа CentOS 8, в котором ~10ГБ, sha256 считается, гм, долго.
Будет ли заменён sha256 на blake3? И когда? Вопрос...
|
|
|
|2.33, Аноним (33), 22:56, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На самом деле на больших файлах часто упирается в IO. Sha256 по-моему чуть ли не быстрее md5 так-то (при этом безопаснее). Лично я вижу преимущества blake2 в скорости и надёжности, а сабж выглядит подозрительно. Примерно как тебе бэкдоры от 5 eyes в эллиптических кривых, только даже хуже наверно.
|
|2.43, Ivan_83 (ok), 00:13, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
sha1, sha2-192,256 умеет считатся с аппаратным ускорением на райзенах и новых интелах.
Но часто скорость упирается не в хэш а в считывание данных с диска/сети.
|
|1.19, InuYasha (??), 22:35, 26/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Круто. Осталось лишь перейти в параллельную реальность, где все мои устройства получают патчи для использования BLAKE3, IP6, opus, x265...
|
|
|
|
|
|3.39, InuYasha (??), 23:38, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Зачем? Всё это решается софтом.
За сколько "решишь мне это софтом" на телевизоре, маршрутизаторе и телефоне?
|
|1.20, InuYasha (??), 22:39, 26/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Кстати, может, уменьшим число англизмов? "Раунды, бинарные"... в остальном всё хорошо )
|
|
|
|2.27, Аноним (27), 22:51, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может сначала внести что-то уникальное, что начнут называть так, как вы захотите?
Пускай лучше англицизмы, которые гуглятся легко, чем хитрожопые слова, которые знает два с половиной профессора и за их значением в библиотеку имени Ленина идти надо.
|
|2.28, Аноним (33), 22:52, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Двоичные туры? Ну как-то неестественно звучит, давайте уже придерживаться устоявшейся терминологии.
|
|
|
|3.36, Аноним (4), 23:03, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
"Тур" - тоже иностранное слово. Если уж угорать по чистоте русского языка, то нужно какой-нибудь "кругоход" использовать.
Правда, науке и инженерному делу на самом деле плевать на чистоту языка, и ученые с инженерами охотно используют англицизмы или заимствованные еще из каких-либо языков слова.
|
|
|
|4.38, InuYasha (??), 23:36, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А "круг" уже не катит что-ли? Первый круг, 10-ый круг... Двоичный код - тоже вполне приемлемо, и не только в научной среде.
Как будто с хабры сбежали, честное слово.
|
|
|
|5.45, Ordu (ok), 00:24, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там не про код, а про дерево, но двоичное дерево -- это тоже попадающийся термин
|
|2.37, Аноним (37), 23:34, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если так раздражают - читайте новости на хакерньюс на языке оригинала.
|
|1.32, data man (ok), 22:56, 26/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> для наглядности можно привести пример с перемешиванием фруктов в миксере - через 7 секунд фрукты уже полностью перемешаны, и дополнительные 3 секунды не скажутся на консистенции смеси
А это чей пример, неужели авторов?
|
|1.44, Ivan_83 (ok), 00:19, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Новость на уровне маркетинга.
Новый быстрый хэш это хорошо, но:
1. Почему в табличке нет аппаратно ускоренных sha1, sha2?
2. Это хэш лезущий в область крипты, тут на первом месте его стойкость и уже потом скорость кого то интересует. Для скорости полным полно других хэшей, сильно быстрее этого, где нет претензии на криптографические качества.
3. Собственно криптографические свойства ещё предстоит доказать, пока "авторы мамой клянутся".
|
|
|
|2.49, Аноним (49), 01:22, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
1. Потому что сравнивать надо в одинаковых условиях, иначе нещитово.
2. Он как раз не "лезущий в область крипты". До второго абзаца новости добраться сложно, я понимаю.
3. Вот после референсной реализации (о которой как раз новость) её и начнут исследовать на прочность.
|
|1.47, Хан (?), 00:43, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Как оно по сравнению с аппаратным SHA? И поддается ли BLAKE аппаратной реализации?
Звучит уж слишком вкусно, чтобы быть правдой
|