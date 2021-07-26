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Выпуск эталонной реализации криптографической хеш-функции BLAKE3 1.0

26.07.2021 21:21

Состоялся релиз эталонной реализации криптографической хеш-функции BLAKE3 1.0, примечательной очень высокой производительностью вычисления хеша при обеспечении надёжности на уровне SHA-3. В тесте на генерацию хеша для файла, размером 16 КБ, BLAKE3 с 256-битным ключом опережает SHA3-256 в 17 раз, SHA-256 - в 14 раз, SHA-512 - в 9 раз, SHA-1 - в 6 раз, а BLAKE2b - в 5 раз. Значительный отрыв сохраняется и при обработке очень больших объёмов данных, например, BLAKE3 оказался быстрее SHA-256 в 8 раз при вычислении хеша для 1ГБ случайных данных. Код эталонной реализация BLAKE3 поставляется в вариантах на языках Си и Rust под двойной лицензией - общественное достояние (CC0) и Apache 2.0.

Хэш-функция рассчитана на такое применение, как проверка целостности файлов, аутентификация сообщений и формирование данных для криптографических цифровых подписей. BLAKE3 не предназначена для хеширования паролей, так как нацелена на максимально быстрое вычисление хешей (для паролей рекомендуется использовать медленные хеш-функции yescrypt, bcrypt, scrypt или Argon2). Рассматриваемая хеш-функция нечувствительна к размеру хешируемых данных и защищена от атак по подбору коллизий и нахождению прообраза.

Алгоритм разработан известными специалистами по криптографии (Jack O'Connor, Jean-Philippe Aumasson, Samuel Neves, Zooko Wilcox-O'Hearn) и продолжает развитие алгоритма BLAKE2 и применяет для кодирования дерева цепочек блоков механизм Bao. В отличие от BLAKE2 (BLAKE2b, BLAKE2s), в BLAKE3 для всех платформ предложен единый алгоритм, не привязанный к разрядности и размеру хеша.

Повышения производительности удалось добиться благодаря сокращению числа раундов с 10 до 7 и раздельному хешированию блоков кусочками по 1 Кб. По заявлению создателей, они нашли убедительное математическое доказательство, что можно обойтись 7 раундами вместо 10 при сохранении того же уровня надёжности (для наглядности можно привести пример с перемешиванием фруктов в миксере - через 7 секунд фрукты уже полностью перемешаны, и дополнительные 3 секунды не скажутся на консистенции смеси). При этом некоторые исследователи выражают сомнение, полагая, что даже если в настоящее время 7 раундов достаточно для противостояния всем известным атакам на хеши, то дополнительные 3 раунда могут оказаться полезны в случае выявления новых атак в будущем.

Что касается разделения на блоки, то в BLAKE3 поток разбивается на кусочки по 1 Кб и каждый кусочек хешируется независимо. На основе хешей кусочков на базе бинарного дерева Меркла формируется один большой хеш. Указанное разделение позволяет решить проблему с распараллеливанием обработки данных при вычислении хеша - например, можно использовать 4-поточные SIMD-инструкции для одновременного вычисления хешей 4 блоков. Традиционные хеш-функции SHA-* обрабатывают данные последовательно.

Особенности BLAKE3:

  • Высокая производительность, BLAKE3 значительно быстрее MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-3 и BLAKE2.
  • Безопасность, в том числе стойкость к атаке удлинением сообщения, которой подвержен SHA-2;
  • Доступны варианты на языке Rust, оптимизированные для использования инструкций SSE2, SSE4.1, AVX2, AVX-512 и NEON.
  • Обеспечение распараллеливания вычислений на любое число потоков и SIMD-каналов.
  • Возможность инкрементального обновления и верифицированной обработки потоков;
  • Применение в режимах PRF, MAC, KDF, XOF и как обычный хеш;
  • Единый алгоритм для всех архитектур, быстрый как на системах x86-64, так и на 32-разрядных процессорах ARM.

Основные отличия BLAKE3 от BLAKE2:

  • Использование бинарной древовидной структуры, позволяющей добиться неограниченного параллелизма при вычислении хеша.
  • Сокращение числа раундов с 10 до 7.
  • Три режима работы: хеширование, хеширование с ключом (HMAC) и формирование ключа (KDF).
  • Отсутствие дополнительных накладных расходов при хешировании с ключом за счёт использования области, ранее занимаемой блоком параметров ключа.
  • Встроенный механизм работы в форме функции с удлиняемым результатом (XOF, Extendable Output Function), допускающей распараллеливание и позиционирование (seek).


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Libgcrypt 1.9.0
  3. OpenNews: Доступна криптографическая хеш-функция BLAKE3, работающая в 10 раз быстрее SHA-2
  4. OpenNews: Представлена хеш-функция BLAKE2, претендующая на роль высокопроизводительной замены MD5 и SHA1
  5. OpenNews: Выбран финальный алгоритм для SHA-3
  6. OpenNews: Предложен метод определения коллизий в SHA-1, пригодный для атаки на PGP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55549-blake3
Ключевые слова: blake3, hash
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 21:24, 26/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как это произносится? Блакез, Блаке три, блэйкз, блэйк три?
     
     
  • 2.3, pashev.me (?), 21:28, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вгакез
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:59, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я знаю что bicycle произносится БИКУКЛЕ. Здесь скорее всего то же самое.
     
     
  • 3.25, Онаним (?), 22:50, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бисусле(г)
    Нетрадиционный суслег
     
  • 2.12, Blake (?), 22:01, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Blake - имя Блейк
    Blake1...3... читается как Блейк-Ван, Ту, Сри, Фор, Файв....
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 22:02, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блэйк сри
     
     
  • 4.16, Мимокрокодил (?), 22:23, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Запятую пропустил
     
  • 2.26, Онаним (?), 22:51, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там скорее всего перед 3 знак равенства выпал.
    BLAKE=3
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:27, 26/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Интересно это повлият на цену Биткойн?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:34, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Почему это должно повлиять на цену биткоина, если BLAKE-хеши в bitcoin никак не используются?
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:48, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не знаю насчёт Биткоина, но водка точно подорожает.
     
     
  • 3.9, Аноним (13), 21:52, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Жаль что подорожает. Ради водки хоть русалку на шпагат
     
     
  • 4.18, Онаним (?), 22:28, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сову на глобус
     
     
  • 5.21, InuYasha (??), 22:40, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Филина по диску! Что ты как не трендовый?
     
     
  • 6.23, Онаним (?), 22:47, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сипуху на боа!
     
     
  • 7.29, Михрютка (ok), 22:52, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сиповку на бали
     
  • 4.30, Михрютка (ok), 22:54, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вяленые русалки очень хороши с пивом

     
  • 3.48, village_coder (ok), 00:46, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще бензин подорожает. Он всегда дорожает.
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:34, 26/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А почему она эталонная?
     
     
  • 2.7, лох (?), 21:48, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потому что авторов самого алгоритма.

    Эталонная не обязательно значит самая быстрая/классная. Эталон -- это то, по чём сверяют, в данном случае, правильность работы других реализаций.

    По английски это reference implementation.

     
     
  • 3.35, Аноним (5), 22:59, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. Понял.
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:15, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что доступен вариант на языке Rust.
     
     
  • 3.34, Аноним (5), 22:59, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типа эталон как не надо делать.
     
  • 2.22, InuYasha (??), 22:41, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по определению.
     

  • 1.6, DEF (?), 21:40, 26/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем в BTRFS.
     
     
  • 2.31, kissmyass (?), 22:56, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не факт что она быстрее будет чем https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_SHA_extensions

    и это есть в любой райзене

    а когда блейк появится в железе - хз

     

  • 1.10, Аноним (10), 21:58, 26/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вкусно и полезно. Класс!
     
  • 1.14, Аноним (14), 22:07, 26/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для iso образов принято публиковать sha256-хеш. И для например образа CentOS 8, в котором ~10ГБ, sha256 считается, гм, долго.

    Будет ли заменён sha256 на blake3? И когда? Вопрос...

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 22:56, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле на больших файлах часто упирается в IO. Sha256 по-моему чуть ли не быстрее md5 так-то (при этом безопаснее). Лично я вижу преимущества blake2 в скорости и надёжности, а сабж выглядит подозрительно. Примерно как тебе бэкдоры от 5 eyes в эллиптических кривых, только даже хуже наверно.
     
  • 2.43, Ivan_83 (ok), 00:13, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sha1, sha2-192,256 умеет считатся с аппаратным ускорением на райзенах и новых интелах.
    Но часто скорость упирается не в хэш а в считывание данных с диска/сети.
     

  • 1.17, Онаним (?), 22:27, 26/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что ж не blake3d-то.
     
  • 1.19, InuYasha (??), 22:35, 26/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто. Осталось лишь перейти в параллельную реальность, где все мои устройства получают патчи для использования BLAKE3, IP6, opus, x265...
     
     
  • 2.24, Аноним (33), 22:49, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Всё это решается софтом.
     
     
  • 3.39, InuYasha (??), 23:38, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем? Всё это решается софтом.

    За сколько "решишь мне это софтом" на телевизоре, маршрутизаторе и телефоне?

     
     
  • 4.40, Аноним (40), 23:50, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем на телевизоре BLAKE3?
     

  • 1.20, InuYasha (??), 22:39, 26/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кстати, может, уменьшим число англизмов? "Раунды, бинарные"... в остальном всё хорошо )
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 22:51, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может сначала внести что-то уникальное, что начнут называть так, как вы захотите?
    Пускай лучше англицизмы, которые гуглятся легко, чем хитрожопые слова, которые знает два с половиной профессора и за их значением в библиотеку имени Ленина идти надо.
     
  • 2.28, Аноним (33), 22:52, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Двоичные туры? Ну как-то неестественно звучит, давайте уже придерживаться устоявшейся терминологии.
     
     
  • 3.36, Аноним (4), 23:03, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Тур" - тоже иностранное слово. Если уж угорать по чистоте русского языка, то нужно какой-нибудь "кругоход" использовать.
    Правда, науке и инженерному делу на самом деле плевать на чистоту языка, и ученые с инженерами охотно используют англицизмы или заимствованные еще из каких-либо языков слова.
     
     
  • 4.38, InuYasha (??), 23:36, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А "круг" уже не катит что-ли? Первый круг, 10-ый круг... Двоичный код - тоже вполне приемлемо, и не только в научной среде.
    Как будто с хабры сбежали, честное слово.
     
     
  • 5.45, Ordu (ok), 00:24, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не про код, а про дерево, но двоичное дерево -- это тоже попадающийся термин
     
  • 4.42, Аноним (42), 00:10, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мицгола начитался?
     
  • 2.37, Аноним (37), 23:34, 26/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если так раздражают - читайте новости на хакерньюс на языке оригинала.
     

  • 1.32, data man (ok), 22:56, 26/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для наглядности можно привести пример с перемешиванием фруктов в миксере - через 7 секунд фрукты уже полностью перемешаны, и дополнительные 3 секунды не скажутся на консистенции смеси

    А это чей пример, неужели авторов?

     
     
  • 2.46, Аноним (46), 00:37, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А также, в топик приглашаются суровые сибирские лесорубы.
     

  • 1.41, Аноним (41), 23:55, 26/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где сравнения с xxHash?
     
  • 1.44, Ivan_83 (ok), 00:19, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость на уровне маркетинга.

    Новый быстрый хэш это хорошо, но:

    1. Почему в табличке нет аппаратно ускоренных sha1, sha2?

    2. Это хэш лезущий в область крипты, тут на первом месте его стойкость и уже потом скорость кого то интересует. Для скорости полным полно других хэшей, сильно быстрее этого, где нет претензии на криптографические качества.

    3. Собственно криптографические свойства ещё предстоит доказать, пока "авторы мамой клянутся".

     
     
  • 2.49, Аноним (49), 01:22, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Потому что сравнивать надо в одинаковых условиях, иначе нещитово.
    2. Он как раз не "лезущий в область крипты". До второго абзаца новости добраться сложно, я понимаю.
    3. Вот после референсной реализации (о которой как раз новость) её и начнут исследовать на прочность.
     

  • 1.47, Хан (?), 00:43, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как оно по сравнению с аппаратным SHA? И поддается ли BLAKE аппаратной реализации?

    Звучит уж слишком вкусно, чтобы быть правдой

     
  • 1.50, Аноним (-), 01:24, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я ПРОТИВ снижения числа раундов! Где подписать петицию??
     
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