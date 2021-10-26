The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз 3D-редактора ArmorPaint 0.8

26.10.2021 12:04

После почти двух лет разработки опубликован выпуск 3D-редактора ArmorPaint 0.8, предназначенного для наложения текстур и материалов на трёхмерные модели и поддерживающего материалы на основе физически корректного рендеринга (PBR). Код проекта написан на языке Haxe и распространяется под открытой лицензией zlib. Готовые сборки для Windows, Linux, macOS, Android и iPadOS платные (инструкции по самостоятельной сборке).

Пользовательский интерфейс построен на базе библиотеки графических элементов Zui, предоставляющей готовые реализации таких блоков, как кнопки, панели, меню, вкладки, переключатели, области ввода текста и всплывающие подсказки. Библиотека написана на языке Haxe с использованием фреймворка Kha, оптимизированного для создания переносимых игр и мультимедийных приложений. Для вывода в зависимости от платформы используются графические API OpenGL, Vulkan и Direct3D. Для отрисовки моделей применяется собственный движок 3D-рендиренга Iron.

ArmorPaint предоставляет инструменты для раскраски и наложения текстур на 3D-модели, поддерживает процедурные кисти и шаблоны, предоставляет систему узлов (Node) для трансформации материалов и текстур во время их наложения. Возможен импорт мешей в форматах fbx, blend, stl, gltf и glb, материалов в формате blend (Blender 3D) и текстур в форматах jpg, png, tga, bmp, gif, psd, hdr, svg и tif. Большинство операций вынесено на сторону GPU, что позволяет на оборудовании среднего уровня работать с текстурами с разрешением 4K, а при наличии мощной видеокарты и до 16К.

Для систем с поддержкой API Direct3D12 и Vulkan предоставляется экспериментальная поддержка трассировки лучей, эффектов и визуализации 3D-представлений (Viewport). В 3D-представлениях в том числе обеспечивается реалистичная симуляция освещения, реализованная на базе трассировки путей. Редактор поддерживает расширение функциональности через плагины, при помощи которых в том числе можно создавать новые узлы материалов. Отдельно выделяются плагины "live-link", которые позволяют интегрировать ArmorPaint с другими 3D-пакетами. В настоящее время подобные плагины развиваются для интеграции с Blender, Maya и игровыми движками Unreal и Unity.

Из новшества в версии 0.8 выделяется создание облачной библиотеки ресурсов ArmorPaint Cloud, формирование сборок для планшетов на базе iOS и Android, реализация бейкинга (baking) и рендеринга с поддержкой трассировки лучей, система липких слоёв (decal layers), возможность группировки слоёв и узлов, снятие ограничений на число масок, возможность смешивания масок, симуляция износа краёв материалов, поддержка импорта в форматах svg и usdc.

Значительно переработан интерфейс, в котором реализована поддержка локализации, существенно модернизированы настройки, реализован предпросмотр выбранных узлов, добавлены новые вкладки (Browser, Script, Console и Fonts), рабочие области (Material, Bake) и узлы (Material, Curvature Bake, Warp, Shader, Script, Picker). Добавлена поддержка графического API Vulkan, на базе которого для Linux реализован экспериментальный трассировщик лучей VKRT.





  1. Главная ссылка к новости (https://armorpaint.org/notes.h...)
  2. OpenNews: Выпуск Ultimaker Cura 4.11, пакета для подготовки модели к 3D-печати
  3. OpenNews: Выпуск Kuesa 3D 1.2, пакета для упрощения разработки 3D-приложений на Qt
  4. OpenNews: Увидел свет Makehuman 1.0.0, свободный генератор 3D-моделей тела человека
  5. OpenNews: AMD открыл фреймворк Cauldron для быстрого создания прототипов 3D-приложений
  6. OpenNews: Бета-выпуск Dust3D, нового открытого пакета для создания 3D-моделей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56034-armorpaint
Ключевые слова: armorpaint, 3d, pbr, texture
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, QwertyReg (ok), 12:59, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Готовые сборки программы доступны на Gumroad за 16 €.
    Почему-то это не указано в новости.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:03, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что новость не про Gumroad
     
     
  • 3.3, QwertyReg (ok), 13:04, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Потому что новость не про Gumroad

    Суть не в Гамнораде, а в том, что бесплатно только самосборное.

     
     
  • 4.4, Аноним (2), 13:12, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кэп очевидность, новость не читаем, а лишь комментируем?
    >>Готовые сборки для Windows, Linux, macOS, Android и iPadOS платные (инструкции по самостоятельной сборке).
     
     
  • 5.6, QwertyReg (ok), 13:16, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > кэп очевидность, новость не читаем, а лишь комментируем?
    >>>Готовые сборки для Windows, Linux, macOS, Android и iPadOS платные (инструкции по самостоятельной сборке).

    Нет, я сразу набрасывать пошёл. Кто вообще читает новости? По-моему, дальше заголовка вообще никто.

     
     
  • 6.9, Аноним (9), 14:01, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сером сайте уже обсудили. Выяснилось, что ArmorPaint хорошо работает под w10 + intel + nvidia и отвратительно (нагружает процессор на 100%) на связке linux + amd.
     
     
  • 7.10, Аноним (9), 14:02, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чуть не забыл: под linux оно еще и артефактами сыпется.
     
  • 2.7, Alexander256 (?), 13:27, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это так важно? Или ценник противоречит OS или GPL и не достойно здесь появляться?
     
  • 2.11, Аноним (9), 14:04, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Готовые сборки программы доступны за 16 €.

    Собери самостоятельно.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:16, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    или ставь Arch: https://repology.org/project/armorpaint/versions
     

  • 1.8, Урри (ok), 13:44, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сразу видно нормальный язык - на нем написан довольно сложный работающий проект.

    (хотя как по мне, то код проекта - просто джава под странноватым сахарком).

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:17, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне кажется они выбирали язык по принципу на чем бы таком написать, чтобы потом никто не форкнул и не делал бесплатные сборки, о Haxe, с ним знакомы полтора разработчика и то они в прошлом на флеше писали, берем!
     
     
  • 3.14, макпыф (ok), 14:21, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так чтобы сделать бесплатную сборку не надо знать язык.
    просто скомпилируй и можешь распространять.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 14:39, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только форкнуть без знания языка невозможно.
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:45, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где же это видно? :D

    На сях и плюсах и посложнее делают и будут делать. Инфраструктура позволяет.

     
  • 2.17, пончик (?), 14:49, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, именно так. Смотрим сборку под Linux

    '''
    node armorcore/make -g opengl
    ...
    node Kinc/make -g opengl --compiler clang --compile
    '''

    Да уж, какой замечательный язык.

     
  • 2.18, пончик (?), 14:52, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О да, там ещё и python, pip.....

    Солянка из зависимостей.

    Какой великолепный язык.

     

  • 1.19, Аноним (19), 14:53, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >на основе физически корректного рендеринга (PBR)

    Какое слово в выражении "Physically based rendering" значит "корректный"?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру