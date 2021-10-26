Релиз 3D-редактора ArmorPaint 0.8

После почти двух лет разработки опубликован выпуск 3D-редактора ArmorPaint 0.8, предназначенного для наложения текстур и материалов на трёхмерные модели и поддерживающего материалы на основе физически корректного рендеринга (PBR). Код проекта написан на языке Haxe и распространяется под открытой лицензией zlib. Готовые сборки для Windows, Linux, macOS, Android и iPadOS платные (инструкции по самостоятельной сборке).

Пользовательский интерфейс построен на базе библиотеки графических элементов Zui, предоставляющей готовые реализации таких блоков, как кнопки, панели, меню, вкладки, переключатели, области ввода текста и всплывающие подсказки. Библиотека написана на языке Haxe с использованием фреймворка Kha, оптимизированного для создания переносимых игр и мультимедийных приложений. Для вывода в зависимости от платформы используются графические API OpenGL, Vulkan и Direct3D. Для отрисовки моделей применяется собственный движок 3D-рендиренга Iron.

ArmorPaint предоставляет инструменты для раскраски и наложения текстур на 3D-модели, поддерживает процедурные кисти и шаблоны, предоставляет систему узлов (Node) для трансформации материалов и текстур во время их наложения. Возможен импорт мешей в форматах fbx, blend, stl, gltf и glb, материалов в формате blend (Blender 3D) и текстур в форматах jpg, png, tga, bmp, gif, psd, hdr, svg и tif. Большинство операций вынесено на сторону GPU, что позволяет на оборудовании среднего уровня работать с текстурами с разрешением 4K, а при наличии мощной видеокарты и до 16К.

Для систем с поддержкой API Direct3D12 и Vulkan предоставляется экспериментальная поддержка трассировки лучей, эффектов и визуализации 3D-представлений (Viewport). В 3D-представлениях в том числе обеспечивается реалистичная симуляция освещения, реализованная на базе трассировки путей. Редактор поддерживает расширение функциональности через плагины, при помощи которых в том числе можно создавать новые узлы материалов. Отдельно выделяются плагины "live-link", которые позволяют интегрировать ArmorPaint с другими 3D-пакетами. В настоящее время подобные плагины развиваются для интеграции с Blender, Maya и игровыми движками Unreal и Unity.

Из новшества в версии 0.8 выделяется создание облачной библиотеки ресурсов ArmorPaint Cloud, формирование сборок для планшетов на базе iOS и Android, реализация бейкинга (baking) и рендеринга с поддержкой трассировки лучей, система липких слоёв (decal layers), возможность группировки слоёв и узлов, снятие ограничений на число масок, возможность смешивания масок, симуляция износа краёв материалов, поддержка импорта в форматах svg и usdc.

Значительно переработан интерфейс, в котором реализована поддержка локализации, существенно модернизированы настройки, реализован предпросмотр выбранных узлов, добавлены новые вкладки (Browser, Script, Console и Fonts), рабочие области (Material, Bake) и узлы (Material, Curvature Bake, Warp, Shader, Script, Picker). Добавлена поддержка графического API Vulkan, на базе которого для Linux реализован экспериментальный трассировщик лучей VKRT.