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Выпуск Ultimaker Cura 4.11, пакета для подготовки модели к 3D-печати

12.09.2021 09:13

Доступна новая версия пакета Ultimaker Cura 4.11, предоставляющего графический интерфейс для подготовки моделей к 3D-печати (slicing). На основе модели программа определяет сценарий работы 3D-принтера при последовательном нанесении каждого слоя. В простейшем случае достаточно импортировать модель в одном из поддерживаемых форматов (STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG), выбрать настройки скорости, материала и качества и отправить задание на печать. Имеются плагины для интеграции с SolidWorks, Siemens NX, Autodesk Inventor​ и другими САПР. Для трансляции 3D-модели в набор инструкций 3D-принтера применяется движок CuraEngine. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3. GUI построен при помощи фреймворка Uranium, использующего Qt.

В новом выпуске:

  • В настройки добавлен новый режим формирования верхних и нижних поверхностей Monotonic, позволяющий добиться печати с более гладкими и ровными поверхностями, например, для создания более эстетично выглядящих демонстрационных прототипов или при необходимости добиться более плотного контакта с другими деталями.
  • Обновлён интерфейс пользователя. Добавлено более 100 новых пиктограмм, упрощающих идентификацию различных операций, а также обеспечено масштабирование пиктограмм в зависимости от размера окна. Переделано оформление уведомлений и предупреждений.

  • Улучшена интеграция с библиотекой проектов (Digital Library) и упрощена совместная работа над общими проектами. Добавлена новая функция поиска в библиотеке, позволяющая искать по имени проекта, тегам и описанию.
  • Добавлена возможность записи всех профилей сторонних материалов на USB-носитель для ручного обновления списков материалов в 3D-принтерах.
  • Добавлена опция для вывода уведомлений при выходе новых версий плагинов и бета-версий Ultimaker Cura.
  • Улучшена информативность лога с информацией о сбоях при аутентификации.
  • При поиске в настройках видимости реализован учёт содержимого описаний настроек.
  • Добавлены описания новых принтеров и материалов. Например, добавлена поддержка принтеров BIQU BX, SecKit SK-Tank, SK-Go, MP Mini Delta 2, Kingroon K3P/K3PS, FLSun Super race, Atom 2.0, Atom Plus PBR 3D Gen-I, Creasee 3D, Voron V0, GooFoo, Renkforce, Farm 2 и Farm2CE.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Ultimaker/C...)
  2. OpenNews: Выпуск Ultimaker Cura 4.10, пакета для подготовки модели к 3D-печати
  3. OpenNews: Autodesk анонсировал Spark, открытую платформу для 3D-принтеров
  4. OpenNews: Проект Arduino представил собственный 3D-принтер
  5. OpenNews: Релиз системы печати CUPS 2.1 с начальной поддержкой 3D-принтеров
  6. OpenNews: Техника использования 3D-принтера для обхода аутентификации по отпечаткам пальцев
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Тот_Самый_Анонимус
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55785-cura
Ключевые слова: cura, 3dprint
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