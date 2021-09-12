Выпуск Ultimaker Cura 4.11, пакета для подготовки модели к 3D-печати

Доступна новая версия пакета Ultimaker Cura 4.11, предоставляющего графический интерфейс для подготовки моделей к 3D-печати (slicing). На основе модели программа определяет сценарий работы 3D-принтера при последовательном нанесении каждого слоя. В простейшем случае достаточно импортировать модель в одном из поддерживаемых форматов (STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG), выбрать настройки скорости, материала и качества и отправить задание на печать. Имеются плагины для интеграции с SolidWorks, Siemens NX, Autodesk Inventor​ и другими САПР. Для трансляции 3D-модели в набор инструкций 3D-принтера применяется движок CuraEngine. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3. GUI построен при помощи фреймворка Uranium, использующего Qt. В новом выпуске: В настройки добавлен новый режим формирования верхних и нижних поверхностей Monotonic, позволяющий добиться печати с более гладкими и ровными поверхностями, например, для создания более эстетично выглядящих демонстрационных прототипов или при необходимости добиться более плотного контакта с другими деталями.

Обновлён интерфейс пользователя. Добавлено более 100 новых пиктограмм, упрощающих идентификацию различных операций, а также обеспечено масштабирование пиктограмм в зависимости от размера окна. Переделано оформление уведомлений и предупреждений.





Улучшена интеграция с библиотекой проектов (Digital Library) и упрощена совместная работа над общими проектами. Добавлена новая функция поиска в библиотеке, позволяющая искать по имени проекта, тегам и описанию.

Добавлена возможность записи всех профилей сторонних материалов на USB-носитель для ручного обновления списков материалов в 3D-принтерах.

Добавлена опция для вывода уведомлений при выходе новых версий плагинов и бета-версий Ultimaker Cura.

Улучшена информативность лога с информацией о сбоях при аутентификации.

При поиске в настройках видимости реализован учёт содержимого описаний настроек.

Добавлены описания новых принтеров и материалов. Например, добавлена поддержка принтеров BIQU BX, SecKit SK-Tank, SK-Go, MP Mini Delta 2, Kingroon K3P/K3PS, FLSun Super race, Atom 2.0, Atom Plus PBR 3D Gen-I, Creasee 3D, Voron V0, GooFoo, Renkforce, Farm 2 и Farm2CE.



