На соревновании Pwn2Own Automotive 2026 продемонстрировано 66 уязвимостей автомобильных систем

|
|1.1, Аноним (1), 11:34, 23/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Видимо производители не понимают как надо писать код, используют костыли и велосипеды, пытаются закрывать прошивки от конкурентов... В результате куча ошибок и уязвимостей.
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 11:39, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
> Видимо производители не понимают как надо писать код, используют костыли и велосипеды,
К сожалению стандарты овнокодинга в автомотиве еще живут.
Тойопта передает привет.
> пытаются закрывать прошивки от конкурентов.
То ли дело СПО!
Вон недавно в самом ГНУшном телнете нашли бекдор который жил 10 лет.
Не от конкурентов, а от тyпых пользователей.
|
|
|
|3.11, penetrator (?), 12:06, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
они везде живут, а автопроизводители окунулись с головой в чан, в котором раньше не плавали
поэтому все эти медиа системы и умные автомобили мне нафиг не нужны в моем тракторе
|
|
|
|4.22, Аноним (-), 13:08, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> они везде живут, а автопроизводители окунулись с головой в чан, в котором раньше
> не плавали
Им тоже захотелось стать connected и диктовать ползователям подписки и что там еще за подогрев сидушек. А скоро и за моточасы ECU, ибо теперь вы арендуете по цене собственности, во! Офигенный же бизнесплан :P.
|
|
|
|5.65, penetrator (?), 17:08, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> вы арендуете по цене собственности
хорошо сказано
и ведь пипл схавает! ну схавает же, а особо тугие и добавки попросят
|
|5.74, Аноним (74), 18:23, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А скоро и за моточасы ECU, ибо теперь вы арендуете по цене собственности, во!
Ты слышал что-то про лизинг?
С ограничением годового пробега.
Если людям не понравится подписка, то 100% появится производитель, который будет делать not-connected авто.
Думаю у автоваза большие перспективы!
|
|4.68, Аноним (68), 17:40, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> в котором раньше не плавали
А кто, по твоему, изобрёл MISRA и, главное, по какой причине?
|
|3.35, Аноним (35), 13:44, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То ли, его ненадо pwnить, чтоб заownить. Просто бери и смотри.
PS Кому этот telnet нужен, чтоб в нём специально искали? С начала нулевых он уже был никому не интересен.
|
|2.3, Аноним (3), 11:39, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Самое простое правило: не плодить сущности.
Т.е. брать уже готовое и допиливать под авто в рамках стандарта для всех.
|
|
|
|3.5, Аноним (-), 11:47, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Судя по новости в стандарте прописано "выходите за пределы буфера и дарите рут кому угодно"))
А тех кто нарушает лишают лицензий на выпуск самобеглых повозок.
|
|3.19, Аноним (19), 12:47, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Самое простое правило писать все от начала до конца самому тогда безопасно. Если берешь на стороне оно уже небезопасно и можно даже не мечтать что когда-то станет безопасно.
|
|
|
|4.33, Аноним (33), 13:36, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Необязательно. В редких случаях можно что-то взять, но это все проверять нужно, а не так, как веб-обезъяны делают, когда используют для мелкой задачи огромадную да еще и внешнюю библиотеку.
|
|4.45, автолёбитель (?), 15:02, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я всегда список покупок сам составляю от начала до конца на бумажке. И всё равно сегодня абздался и купил две упаковки сарделек вместо одной. Уязвимости уже внутри нас бай дизайн.
|
|
|
|5.48, Аноним (33), 15:07, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Человеческий фактор имеет место быть, разумеется. Тут даже спорить не о чем. Другое дело, что программа должна быть максимально простой и правильно реализована. Вот о чем я толкую.
|
|5.50, Аноним (50), 15:17, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И всё равно сегодня абздался и купил две упаковки сарделек вместо одной. Уязвимости уже внутри нас бай дизайн.
Просто ты подсознательно хотел больше сарделек.
Возможно организму не хватает мяса.
Но сказать прямо он не может.
|
|
|
|6.76, Аноним (76), 18:34, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть много причин, но рассуждать про бессознательное - солидно. )
|
|6.79, Смузихлеб забывший пароль (?), 18:53, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скорее жира. Организм к морозам готовится )
Мяса как такового в сардельках, сосисках и колбасе почти нет. Но жира - треть минимум. Даже в кровяной колбасе
|
|4.63, Pahanivo (ok), 17:01, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И ядро свое и драйверы всех интерфейсов? )) Мда, коммеетатор нонче не торт совсем ))
|
|4.66, Аноним (66), 17:08, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>писать все от начала до конца самому тогда безопасно
Особенно это применимо к реализациям крипто приложений. Самописное крипто "безопасно" аж до беспредела.
|
|3.26, Аноним (33), 13:14, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Во-первых, на*ер тех, кто заливает про стандарты.
Во-вторых, здесь далеко дело не в сущности. Здесь нужно понимать элементарные вещи в программирование, а до большинства даже не доходит почему не должно быть внешних зависимостей у программы. Все библиотеки должны быть внутри программы.
|
|2.51, Аноним (51), 15:23, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Видимо производители не понимают как надо писать код
это последнее о чем они думают, разве конечного покупателя авто волнует на каком языке там у него мультимедийная система написана?
|
|
|
|
|
|4.73, Аноним (51), 18:10, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Начнем с того, что Ты все равно меня не убедишь.
закончу тем, что - на кой ты кому нужен, чтобы тебя еще в чем то убеждать, схаваешь что дадут и точка! :))))
|
|1.4, Аноним (-), 11:46, 23/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> цепочки из трёх уязвимостей, связанных с чтением из области вне буфера, исчерпанием свободной памяти и переполнением буфера
> за эксплуатацию уязвимостей, приводящих к переполнению буфера
> за эксплуатацию выхода за границу буфера
> за уязвимость, приводящую к переполнению буфера
Кажется они вообще не обучаемые /_-
А потом машинки угоняют или те просто самоускоряются.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 11:58, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это все клятый раст! Ото они, растовики подбрасывают такие ошибки в С код. Потому что все С разработчики умеют управлять памятью.
|
|
|
|
|
|4.24, Аноним (24), 13:13, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в том, что ржавчина пытается предотвратить переполнения буфера и тп
|
|3.23, Аноним (-), 13:09, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Это все клятый раст! Ото они, растовики подбрасывают такие ошибки в С код.
> Потому что все С разработчики умеют управлять памятью.
Как показала соседняя новость - "известные кренделя" в прошивках и какое там еще отсутствие проверки целостности - растовики-затейники умеют ничуть не хуже.
|
|2.29, Аноним (29), 13:27, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> А потом машинки угоняют или те просто самоускоряются.
Ииии... сколько было угнано через уязвимость, а не разбитое стекло? Сколько раз авто самоускорялось из-за оверфлоу, а не из-за перепутанной педали?
|
|
|
|3.32, Аноним (-), 13:34, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> сколько было угнано через уязвимость, а не разбитое стекло?
Судя по угонам хюндаек или киа, то проще через уязвимость.
> Сколько раз авто самоускорялось из-за оверфлоу, а не из-за перепутанной педали?
Перепутанная педаль - водитель ССЗБ.
А вот плохой код - тойопта попала на 10 лярдов не просто так.
|
|
|
|4.36, Аноним (36), 14:15, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
При длинном нажатии на тормоз на льду благодаря АБС иногда происходит ускорение.
|
|
|
|2.12, Аноним (9), 12:19, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На ада и на всех остальных мало распространненных языках ситуация была бы еще хуже.
И дело не в языке а в том что разработчиков на него сложнее найти. Что привело бы к ситуации когда ради фич забивали бы полностью на безопасность так как людей не хватает.
|
|2.13, Аноним (13), 12:21, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Хотя бы на Ada писали... Что уж говорить про SPARK.
Хотя бы??? А платить кто за это будет?
Ада разрабы привыкли к жирным контрактам от армейце и авиации.
Они не будут ковыряться в информационно-развлекательных системах за копейки, еще и с вечно торопящем манагером.
|
|
|
|3.21, Кошкажена (?), 13:05, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ада разрабы привыкли к жирным контрактам от армейце и авиации.
> Они не будут ковыряться в информационно-развлекательных системах за копейки, еще и с вечно торопящем манагером.
Будут те, кто готов, но вакансий просто нет.
|
|
|
|3.31, Аноним (31), 13:34, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вакансий на Ada/Spark никогда не было и не будет, потому что применяется она в таких областях, куда не набирают по объявлениям с улицы.
|
|
|
|4.49, Кошкажена (?), 15:15, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вакансий на Ada/Spark никогда не было и не будет, потому что применяется
> она в таких областях, куда не набирают по объявлениям с улицы.
Что мешает их применить в других областях, например, из новости?
|
|
|
|5.53, Аноним (51), 15:29, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вы, я посмотрю, владелица собственного софтверного бизнесса и у вас найдутся такие вакансии? Нет? А что же вам так мешает?
|
|2.72, Аноним (72), 17:58, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это информационно-развлекательные платформы - их задача играть музыку, открывать сайты, показывать видосики и запускать игрушки. Они полностью отвязаны от критичных по безопасности систем. Никто в здравом уме не будет писать такое на Аде.
|
|1.8, Аноним (8), 11:56, 23/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Старый ржавый Жигуль будет понадежнее любого теслазикра. Кстати как там порше и бэхи, всё ещё в состоянии кирпича без спутника дяди?
|
|
|
|2.10, Аноним (-), 11:59, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Старый ржавый Жигуль будет понадежнее любого теслазикра.
Особенно при аварии.
В тесле есть шанс получить травмы или инвалидность.
А в жигуляторе сразу наглухо.
|
|
|
|3.15, Аноним (8), 12:30, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Тесле даже не нужно попадать в аварию чтобы сгореть нетушимым пламенем.
|
|
|
|4.27, Аноним (-), 13:17, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Тесле даже не нужно попадать в аварию чтобы сгореть нетушимым пламенем.
Однако владелец обычно имеет достаточно времени чтобы с...ться нафиг до того как превратиться в шашлык. А вот в жигуле когда вопрос в том чтобы (не)превратиться в отбивную - такая опция увы, обитателям пепелаца недоступна. И в сводках ДТП они неизменно выступают в роли бифштекса быстрого приготовления. Может и не прожаренного, конечно, но бифштекса же.
|
|
|
|5.40, Аноним (6), 14:46, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> имеет достаточно времени чтобы с...ться нафиг
По факту - не имеет, т.к. ручки утоплены в корпус двери и не работают, когда машинка горит синем пламенем. И снаружи тебе ничем помочь не могут - ручек-то нету.
|
|4.86, Аноним (76), 19:09, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Осталось добавить фразу AI "Ничего не трогай, если не хочешь сгореть!" )
|
|3.56, нормчел (?), 15:52, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Теслу ты зря помянул. В ней уже неоднократно сгорали заживо не сумев открыть двери в обесточенной машине. С этого года китайцы у себя запретили утопленные ручки и наличие механических открывалок изнутри будет обязательным. Но Илона это не касается, да.
|
|
|
|4.62, директор автотаза (?), 16:38, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Канешна не касаетца - он же африканец а не китаец какой!
(есть у него механические открывалки, зачем вот вы раскачиваете лодку! В S спрятаны _под_ковриком_ заднего ряда, а в модельках попроще надо _выломать_динамик_. Ну ты ж сам понимаешь - каждый медведь в загоревшейся машине мгновенно сообразит! Мы, на автотазе, кстати, заинтересовались технологией. Но пока мешает необходимость как-то все же открывать двери. У этих-то замки с электроприводом, а у нас-то пока еще в процессе разработки организации разработки.)
А неутопленные ручки не помогут. В китайском автопроме ж замки блокируются автоматически. Так что открыть загоревшуюся тачку снаружи не получится, только ручку оторвешь зазря.
А разблокировка там сенсорная, другой нет.
|
|2.25, Аноним (-), 13:14, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Старый ржавый Жигуль будет понадежнее любого теслазикра.
Видел я как у такого "надежного" на скорости 60 - колесо отвалилось нахрен. Само. Видимо и там болты тоже кувалдой закрутили. Ему очень повезло что он не встретился при этом с фонарем или другим авто. Так что отделался только жестким снопом искр и испугом.
|
|1.16, Аноним (19), 12:42, 23/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Это как дешёвые фокусники, которые достают кролика из шляпы делая вид что его там до этого не было. Хотя они сами этого кролика туда и положили до этого.
|
|
|
|2.34, Аноним (31), 13:38, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> они сами этого кролика туда и положили до этого
С чего ты взял? Это же элементарная бритва Хэнлона: не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью.
|
|
|
|
|
|4.88, Аноним (88), 19:55, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если вы утверждаете, что вот эти все выходы за пределы буфера были злым умыслом, то неплохо бы привести это какие-то доказательства (или хотя элементарную логику). Но их закономерно нет.
А вот про глупость даже говорить ничего не надо, ибо на языке С выходят за пределы буфера БУКВАЛЬНО с момента его появления в 70х. Более полувека, Карл!
Ну так давайте вместе подумаем, что в данном случае вероятней: злой умысел или очередное С-фиаско?
|
|3.85, Смузихлеб забывший пароль (?), 19:07, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
у сеньора проблемы с бритьём, что он про какие-то бритвы вспоминает ?
или с языком, что не может подобрать более корректного термина ?
В остальном, даже если что-то вроде бы и похоже на глупость это вовсе не значит что это именно глупость, а не умысел, под неё замаскированный.
Недавние "эксперименты" некоторых студентов над репами опенсорсных проектов это наглядно показали( когда те умышленно коммитили новый код, имеющий умышленные неявные изъяны и дыры )
А "глупостью", при желании, можно что угодно объяснить.
|
|2.44, автолёбитель (?), 14:58, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Квантовая суперпозиция, слыхал? Кролик и был и не был в шляпе. Пока фокусник его не достал оттуда. Он мог отказаться доставать кролика и тогда его бы там не было.
|
|
|
|3.52, Аноним (51), 15:26, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
так в мошенничестве всегда должен был быть сговор, вот и сговорился с кроликом :)
|
|
|
|2.60, директор автотаза (?), 16:33, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как то есть нет?! Вы может еще хотите непатриотично соврать, что руль клинит не из-за происков зарубежных врагов?!
Жаль что у нас пока еще нет законов о дискредитации отечественного автопрома - я б тебя лет на десять-то упек бы!
|
|
|
|3.70, Аноним (76), 17:52, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но вот крышечки от растительного масла трудно открываются за ушко. Без ножа с острым наконечником не обойтись.
|
|1.69, Аноним (69), 17:43, 23/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Если бы эти ошибки были опасны никакие публичные конкурсы не устроили - собираются ради шоу и чтобы их проприетарные системы юзеры не могли использовать больше чем производитель хочет и платили за обслуживание.
|