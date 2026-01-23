На соревновании Pwn2Own Automotive 2026 продемонстрировано 66 уязвимостей автомобильных систем

Подведены итоги трёх дней соревнований Pwn2Own Automotive 2026, проведённых на конференции Automotive World в Токио. На соревнованиях были продемонстрированы 66 ранее неизвестных уязвимостей (0-day) в автомобильных информационно-развлекательных платформах, операционных системах и устройствах зарядки электромобилей. При проведении атак использовались самые свежие прошивки и операционные системы со всеми доступными обновлениями и в конфигурации по умолчанию. Суммарный размер выплаченных вознаграждений составил 955 тысяч долларов США. Наиболее успешная команда Fuzzware.io сумела заработать на соревнованиях 213 тысячи долларов США. Обладатели второго места (Team DDOS) получили 95 тысяч долларов, а третьего (Synacktiv) - 85 тысяч долларов. В ходе соревнований продемонстрированы следующие атаки: Взлом окружения на базе дистрибутива Automotive Grade Linux ($4000 за эксплуатацию цепочки из трёх уязвимостей, связанных с чтением из области вне буфера, исчерпанием свободной памяти и переполнением буфера).

12 взломов информационно-развлекательной системы на базе платформы Alpine iLX-511 ($20000, 2 по $10000 и $5000 за эксплуатацию уязвимостей, приводящих к переполнению буфера; $10000, 2 по $5000 и 4 по $2500 за уязвимость, позволяющую получить доступ к опасному методу; $10000 за уязвимость, приводящую к подстановке команд).

12 взломов информационно-развлекательной системы Kenwood DNR1007XR ($20000 и $10000 за уязвимости, вызванные переполнением буфера; $8000 за эксплоит, использующий ранее известную, но не устранённую проблему с жёстко прописанными учётными данными, в сочетании с некорректными правами доступа к важному ресурсу и уязвимостью, приводящую к подстановке команд; $4000 за эксплоит, использующий ранее известные, но не устранённые проблемы с состоянием гонки и некорректными правами доступа; $8000 и 3 по $2500 за эксплуатацию уже известной уязвимости, оставшейся неисправленной; $8000 за эксплуатацию цепочки из 3 уязимостей - жёстко прописанные учётными данными, некорректно выставленные права доступа и отсутствие проверки символической ссылки; $6000, $5000 и $4000 за уязвимости, приводящие к подстановке команд).

4 взлома информационно-развлекательной системы Sony XAV-9500ES ($20000 за эксплоит, использующий цепочку из трёх ошибок; 3 по $10000 за эксплуатацию выхода за границу буфера).

Взлом информационно-развлекательной системы автомобиля Tesla при подключении через USB-порт ($35000 за эксплоит, использующий утечку информации и переполнение буфера).







10 взломов зарядной станции Grizzl-E Smart 40A ($40000 за выявление жёстко прописанных в прошивке учётных данных и отсутствие проверки целостности загружаемого кода; $25000 и $10000 за уязвимость, приводящую к обходу аутентификации; $10000 за уязвимость, приводящую к переполнению буфера; $22500, $20000, 3 по $15000 и $5000 за эксплоиты, использующие цепочки из 3 или 2 ошибок).

7 взломов зарядной станции Phoenix Contact CHARX SEC-3150 ($50000 за эксплоит, использующий подстановку команд и состояние гонки; $50000, $20000 $19250 и $6750 за эксплоиты, использующие цепочки из 3, 5 и 6 ошибок; $20000 за эксплуатацию уязвимостей, позволивших обойти аутентификацию и повысить свои привилегии; $15000 за эксплоит, использующий цепочку из 3 ошибок).

4 взлома зарядной станции Autel MaxiCharger AC Elite Home 40A ($50000, $20000 и $10000 за уязвимости, позволившие обойти аутентификацию и проверку цифровой подписи; $30000 за уязвимость, приводящую к переполнению буфера).

4 взлома зарядной станции ChargePoint Home Flex CPH50-K ($40000, 2 по $30000 и $16750 за уязвимости, допускающие подстановку команд, и отсутствие должной обработки символических ссылок).

4 взлома зарядной станции Alpitronic HYC50 ($60000 за эксплуатацию уязвимости, приводящей к переполнению буфера; $40000 за уязвимость, позволяющую получить доступ к опасному методу; $20000 за уязвимость, вызванную состоянием гонки; $20000) Кроме вышеотмеченных успешных атак, 9 попыток эксплуатации уязвимостей завершились неудачей, во всех случаях из-за того, что команды не успели уложиться в отведённое для атаки ограниченное время. Неудачными оказались попытки взлома устройств Kenwood DNR1007XR, Alpine iLX-F511, Autel MaxiCharger AC Elite Home 40A, EMPORIA Pro Charger Level 2, ChargePoint Home Flex, Sony XAV-9500ES и Grizzl-E Smart 40A. В соответствии с условиями конкурса детальная информация о всех продемонстрированных 0-day уязвимостях будет опубликована только через 90 дней, которые даются на подготовку производителями обновлений с устранением уязвимостей.



