На соревновании Pwn2Own Automotive 2026 продемонстрировано 66 уязвимостей автомобильных систем

23.01.2026 10:59 (MSK)

Подведены итоги трёх дней соревнований Pwn2Own Automotive 2026, проведённых на конференции Automotive World в Токио. На соревнованиях были продемонстрированы 66 ранее неизвестных уязвимостей (0-day) в автомобильных информационно-развлекательных платформах, операционных системах и устройствах зарядки электромобилей. При проведении атак использовались самые свежие прошивки и операционные системы со всеми доступными обновлениями и в конфигурации по умолчанию.

Суммарный размер выплаченных вознаграждений составил 955 тысяч долларов США. Наиболее успешная команда Fuzzware.io сумела заработать на соревнованиях 213 тысячи долларов США. Обладатели второго места (Team DDOS) получили 95 тысяч долларов, а третьего (Synacktiv) - 85 тысяч долларов.

В ходе соревнований продемонстрированы следующие атаки:

  • Взлом окружения на базе дистрибутива Automotive Grade Linux ($4000 за эксплуатацию цепочки из трёх уязвимостей, связанных с чтением из области вне буфера, исчерпанием свободной памяти и переполнением буфера).
  • 12 взломов информационно-развлекательной системы на базе платформы Alpine iLX-511 ($20000, 2 по $10000 и $5000 за эксплуатацию уязвимостей, приводящих к переполнению буфера; $10000, 2 по $5000 и 4 по $2500 за уязвимость, позволяющую получить доступ к опасному методу; $10000 за уязвимость, приводящую к подстановке команд).
  • 12 взломов информационно-развлекательной системы Kenwood DNR1007XR ($20000 и $10000 за уязвимости, вызванные переполнением буфера; $8000 за эксплоит, использующий ранее известную, но не устранённую проблему с жёстко прописанными учётными данными, в сочетании с некорректными правами доступа к важному ресурсу и уязвимостью, приводящую к подстановке команд; $4000 за эксплоит, использующий ранее известные, но не устранённые проблемы с состоянием гонки и некорректными правами доступа; $8000 и 3 по $2500 за эксплуатацию уже известной уязвимости, оставшейся неисправленной; $8000 за эксплуатацию цепочки из 3 уязимостей - жёстко прописанные учётными данными, некорректно выставленные права доступа и отсутствие проверки символической ссылки; $6000, $5000 и $4000 за уязвимости, приводящие к подстановке команд).
  • 4 взлома информационно-развлекательной системы Sony XAV-9500ES ($20000 за эксплоит, использующий цепочку из трёх ошибок; 3 по $10000 за эксплуатацию выхода за границу буфера).
  • Взлом информационно-развлекательной системы автомобиля Tesla при подключении через USB-порт ($35000 за эксплоит, использующий утечку информации и переполнение буфера).


  • 10 взломов зарядной станции Grizzl-E Smart 40A ($40000 за выявление жёстко прописанных в прошивке учётных данных и отсутствие проверки целостности загружаемого кода; $25000 и $10000 за уязвимость, приводящую к обходу аутентификации; $10000 за уязвимость, приводящую к переполнению буфера; $22500, $20000, 3 по $15000 и $5000 за эксплоиты, использующие цепочки из 3 или 2 ошибок).
  • 7 взломов зарядной станции Phoenix Contact CHARX SEC-3150 ($50000 за эксплоит, использующий подстановку команд и состояние гонки; $50000, $20000 $19250 и $6750 за эксплоиты, использующие цепочки из 3, 5 и 6 ошибок; $20000 за эксплуатацию уязвимостей, позволивших обойти аутентификацию и повысить свои привилегии; $15000 за эксплоит, использующий цепочку из 3 ошибок).
  • 4 взлома зарядной станции Autel MaxiCharger AC Elite Home 40A ($50000, $20000 и $10000 за уязвимости, позволившие обойти аутентификацию и проверку цифровой подписи; $30000 за уязвимость, приводящую к переполнению буфера).
  • 4 взлома зарядной станции ChargePoint Home Flex CPH50-K ($40000, 2 по $30000 и $16750 за уязвимости, допускающие подстановку команд, и отсутствие должной обработки символических ссылок).
  • 4 взлома зарядной станции Alpitronic HYC50 ($60000 за эксплуатацию уязвимости, приводящей к переполнению буфера; $40000 за уязвимость, позволяющую получить доступ к опасному методу; $20000 за уязвимость, вызванную состоянием гонки; $20000)

Кроме вышеотмеченных успешных атак, 9 попыток эксплуатации уязвимостей завершились неудачей, во всех случаях из-за того, что команды не успели уложиться в отведённое для атаки ограниченное время. Неудачными оказались попытки взлома устройств Kenwood DNR1007XR, Alpine iLX-F511, Autel MaxiCharger AC Elite Home 40A, EMPORIA Pro Charger Level 2, ChargePoint Home Flex, Sony XAV-9500ES и Grizzl-E Smart 40A.

В соответствии с условиями конкурса детальная информация о всех продемонстрированных 0-day уязвимостях будет опубликована только через 90 дней, которые даются на подготовку производителями обновлений с устранением уязвимостей.

  • 1.1, Аноним (1), 11:34, 23/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Видимо производители не понимают как надо писать код, используют костыли и велосипеды, пытаются закрывать прошивки от конкурентов... В результате куча ошибок и уязвимостей.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:39, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > Видимо производители не понимают как надо писать код, используют костыли и велосипеды,

    К сожалению стандарты овнокодинга в автомотиве еще живут.
    Тойопта передает привет.

    > пытаются закрывать прошивки от конкурентов.

    То ли дело СПО!
    Вон недавно в самом ГНУшном телнете нашли бекдор который жил 10 лет.

    Не от конкурентов, а от тyпых пользователей.

     
     
  • 3.11, penetrator (?), 12:06, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    они везде живут, а автопроизводители окунулись с головой в чан, в котором раньше не плавали

    поэтому все эти медиа системы и умные автомобили мне нафиг не нужны в моем тракторе

     
     
  • 4.22, Аноним (-), 13:08, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > они везде живут, а автопроизводители окунулись с головой в чан, в котором раньше
    > не плавали

    Им тоже захотелось стать connected и диктовать ползователям подписки и что там еще за подогрев сидушек. А скоро и за моточасы ECU, ибо теперь вы арендуете по цене собственности, во! Офигенный же бизнесплан :P.

     
     
  • 5.65, penetrator (?), 17:08, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вы арендуете по цене собственности

    хорошо сказано

    и ведь пипл схавает! ну схавает же, а особо тугие и добавки попросят

     
  • 5.74, Аноним (74), 18:23, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А скоро и за моточасы ECU, ибо теперь вы арендуете по цене собственности, во!

    Ты слышал что-то про лизинг?
    С ограничением годового пробега.

    Если людям не понравится подписка, то 100% появится производитель, который будет делать not-connected авто.
    Думаю у автоваза большие перспективы!

     
  • 4.68, Аноним (68), 17:40, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в котором раньше не плавали

    А кто, по твоему, изобрёл MISRA и, главное, по какой причине?

     
     
  • 5.78, Смузихлеб забывший пароль (?), 18:49, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    медиасистема, всё-таки, не особо к мисре относится
     
  • 3.35, Аноним (35), 13:44, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ли, его ненадо pwnить, чтоб заownить. Просто бери и смотри.

    PS Кому этот telnet нужен, чтоб в нём специально искали? С начала нулевых он уже был никому не интересен.

     
  • 2.3, Аноним (3), 11:39, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое простое правило: не плодить сущности.
    Т.е. брать уже готовое и допиливать под авто в рамках стандарта для всех.


     
     
  • 3.5, Аноним (-), 11:47, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Судя по новости в стандарте прописано "выходите за пределы буфера и дарите рут кому угодно"))
    А тех кто нарушает лишают лицензий на выпуск самобеглых повозок.
     
     
  • 4.43, Аноним (35), 14:58, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Похоже, что это написано в твоём личном стандарте.
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:47, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое простое правило писать все от начала до конца самому тогда безопасно. Если берешь на стороне оно уже небезопасно и можно даже не мечтать что когда-то станет безопасно.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 13:36, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Необязательно. В редких случаях можно что-то взять, но это все проверять нужно, а не так, как веб-обезъяны делают, когда используют для мелкой задачи огромадную да еще и внешнюю библиотеку.


     
  • 4.45, автолёбитель (?), 15:02, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я всегда список покупок сам составляю от начала до конца на бумажке. И всё равно сегодня абздался и купил две упаковки сарделек вместо одной. Уязвимости уже внутри нас бай дизайн.
     
     
  • 5.48, Аноним (33), 15:07, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Человеческий фактор имеет место быть, разумеется. Тут даже спорить не о чем. Другое дело, что программа должна быть максимально простой и правильно реализована. Вот о чем я толкую.


     
  • 5.50, Аноним (50), 15:17, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И всё равно сегодня абздался и купил две упаковки сарделек вместо одной. Уязвимости уже внутри нас бай дизайн.

    Просто ты подсознательно хотел больше сарделек.
    Возможно организму не хватает мяса.
    Но сказать прямо он не может.


     
     
  • 6.76, Аноним (76), 18:34, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть много причин, но рассуждать про бессознательное - солидно. )
     
  • 6.79, Смузихлеб забывший пароль (?), 18:53, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее жира. Организм к морозам готовится )
    Мяса как такового в сардельках, сосисках и колбасе почти нет. Но жира - треть минимум. Даже в кровяной колбасе
     
     
  • 7.83, автолёбитель (?), 19:02, 23/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.63, Pahanivo (ok), 17:01, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ядро свое и драйверы всех интерфейсов? )) Мда, коммеетатор нонче не торт совсем ))
     
  • 4.66, Аноним (66), 17:08, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >писать все от начала до конца самому тогда безопасно

    Особенно это применимо к реализациям крипто приложений. Самописное крипто "безопасно" аж до беспредела.

     
  • 4.77, Аноним (76), 18:36, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого существуют открытые исходники и СПО.  
     
     
  • 5.82, Аноним (-), 19:01, 23/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.26, Аноним (33), 13:14, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, на*ер тех, кто заливает про стандарты.
    Во-вторых, здесь далеко дело не в сущности. Здесь нужно понимать элементарные вещи в программирование, а до большинства даже не доходит почему не должно быть внешних зависимостей у программы. Все библиотеки должны быть внутри программы.
     
     
  • 4.42, Аноним (35), 14:53, 23/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.46, Аноним (33), 15:05, 23/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.51, Аноним (51), 15:23, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Видимо производители не понимают как надо писать код

    это последнее о чем они думают, разве конечного покупателя авто волнует на каком языке там у него мультимедийная система написана?

     
     
  • 3.59, Аноним (33), 16:23, 23/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.61, Аноним (-), 16:36, 23/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.67, Аноним (33), 17:21, 23/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.73, Аноним (51), 18:10, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Начнем с того, что Ты все равно меня не убедишь.

    закончу тем, что - на кой ты кому нужен, чтобы тебя еще в чем то убеждать, схаваешь что дадут и точка! :))))

     

  • 1.4, Аноним (-), 11:46, 23/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > цепочки из трёх уязвимостей, связанных с чтением из области вне буфера, исчерпанием свободной памяти и переполнением буфера
    > за эксплуатацию уязвимостей, приводящих к переполнению буфера
    > за эксплуатацию выхода за границу буфера
    > за уязвимость, приводящую к переполнению буфера

    Кажется они вообще не обучаемые /_-
    А потом машинки угоняют или те просто самоускоряются.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:58, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это все клятый раст! Ото они, растовики подбрасывают такие ошибки в С код. Потому что все С разработчики умеют управлять памятью.
     
     
  • 3.18, Аноним (19), 12:46, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут язык?
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 13:13, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в том, что ржавчина пытается предотвратить переполнения буфера и тп
     
  • 3.23, Аноним (-), 13:09, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Это все клятый раст! Ото они, растовики подбрасывают такие ошибки в С код.
    > Потому что все С разработчики умеют управлять памятью.

    Как показала соседняя новость - "известные кренделя" в прошивках и какое там еще отсутствие проверки целостности - растовики-затейники умеют ничуть не хуже.

     
  • 2.29, Аноним (29), 13:27, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > А потом машинки угоняют или те просто самоускоряются.

    Ииии... сколько было угнано через уязвимость, а не разбитое стекло? Сколько раз авто самоускорялось из-за оверфлоу, а не из-за перепутанной педали?

     
     
  • 3.32, Аноним (-), 13:34, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сколько было угнано через уязвимость, а не разбитое стекло?

    Судя по угонам хюндаек или киа, то проще через уязвимость.

    > Сколько раз авто самоускорялось из-за оверфлоу, а не из-за перепутанной педали?

    Перепутанная педаль - водитель ССЗБ.
    А вот плохой код - тойопта попала на 10 лярдов не просто так.

     
     
  • 4.36, Аноним (36), 14:15, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При длинном нажатии на тормоз на льду благодаря АБС иногда происходит ускорение.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:47, 23/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Теперь понятно, почему столько аварий на дорогах.
     
     
  • 2.37, Аноним (36), 14:17, 23/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.81, Аноним (76), 19:00, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Водитель смотрит не на дорогу, а ловит жучков? )
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:56, 23/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотя бы на Ada писали... Что уж говорить про SPARK.
     
     
  • 2.12, Аноним (9), 12:19, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ада и на всех остальных мало распространненных языках ситуация была бы еще хуже.
    И дело не в языке а в том что разработчиков на него сложнее найти. Что привело бы к ситуации когда ради фич забивали бы полностью на безопасность так как людей не хватает.
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:21, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя бы на Ada писали... Что уж говорить про SPARK.

    Хотя бы??? А платить кто за это будет?
    Ада разрабы привыкли к жирным контрактам от армейце и авиации.
    Они не будут ковыряться в информационно-развлекательных системах за копейки, еще и с вечно торопящем манагером.

     
     
  • 3.21, Кошкажена (?), 13:05, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ада разрабы привыкли к жирным контрактам от армейце и авиации.
    > Они не будут ковыряться в информационно-развлекательных системах за копейки, еще и с вечно торопящем манагером.

    Будут те, кто готов, но вакансий просто нет.

     
     
  • 4.47, птичкамуж (?), 15:06, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мой кот уже готов. Вон сидит нализывает. Есть вакансия?
     
  • 2.20, Кошкажена (?), 13:04, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вакансий нет. Будут вакансии, будут писать.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 13:34, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вакансий на Ada/Spark никогда не было и не будет, потому что применяется она в таких областях, куда не набирают по объявлениям с улицы.
     
     
  • 4.49, Кошкажена (?), 15:15, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вакансий на Ada/Spark никогда не было и не будет, потому что применяется
    > она в таких областях, куда не набирают по объявлениям с улицы.

    Что мешает их применить в других областях, например, из новости?

     
     
  • 5.53, Аноним (51), 15:29, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы, я посмотрю, владелица собственного софтверного бизнесса и у вас найдутся такие вакансии? Нет? А что же вам так мешает?
     
  • 5.55, нормчел (?), 15:46, 23/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.84, Аноним (76), 19:04, 23/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.72, Аноним (72), 17:58, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это информационно-развлекательные платформы - их задача играть музыку, открывать сайты, показывать видосики и запускать игрушки. Они полностью отвязаны от критичных по безопасности систем. Никто в здравом уме не будет писать такое на Аде.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:56, 23/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Старый ржавый Жигуль будет понадежнее любого теслазикра. Кстати как там порше и бэхи, всё ещё в состоянии кирпича без спутника дяди?
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 11:59, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Старый ржавый Жигуль будет понадежнее любого теслазикра.

    Особенно при аварии.
    В тесле есть шанс получить травмы или инвалидность.
    А в жигуляторе сразу наглухо.

     
     
  • 3.14, Аноним (9), 12:22, 23/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.15, Аноним (8), 12:30, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тесле даже не нужно попадать в аварию чтобы сгореть нетушимым пламенем.
     
     
  • 4.27, Аноним (-), 13:17, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тесле даже не нужно попадать в аварию чтобы сгореть нетушимым пламенем.

    Однако владелец обычно имеет достаточно времени чтобы с...ться нафиг до того как превратиться в шашлык. А вот в жигуле когда вопрос в том чтобы (не)превратиться в отбивную - такая опция увы, обитателям пепелаца недоступна. И в сводках ДТП они неизменно выступают в роли бифштекса быстрого приготовления. Может и не прожаренного, конечно, но бифштекса же.

     
     
  • 5.38, Аноним (38), 14:31, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не от того ли что их больше чем тесел?
     
     
  • 6.39, Аноним (35), 14:41, 23/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.40, Аноним (6), 14:46, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > имеет достаточно времени чтобы с...ться нафиг

    По факту - не имеет, т.к. ручки утоплены в корпус двери и не работают, когда машинка горит синем пламенем. И снаружи тебе ничем помочь не могут - ручек-то нету.

     
  • 4.54, Аноним (54), 15:38, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Передвижной крематорий на колёсах.
     
  • 4.86, Аноним (76), 19:09, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось добавить фразу AI "Ничего не трогай, если не хочешь сгореть!" )
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:27, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ассистенты с AI лучше кожаного мешка управляют ато?.
     
     
  • 4.80, Аноним (80), 18:56, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/@tesla/videos
     
  • 3.56, нормчел (?), 15:52, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теслу ты зря помянул. В ней уже неоднократно сгорали заживо не сумев открыть двери в обесточенной машине. С этого года китайцы у себя запретили утопленные ручки и наличие механических открывалок изнутри будет обязательным. Но Илона это не касается, да.
     
     
  • 4.62, директор автотаза (?), 16:38, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Канешна не касаетца - он же африканец а не китаец какой!

    (есть у него механические открывалки, зачем вот вы раскачиваете лодку! В S спрятаны _под_ковриком_ заднего ряда, а в модельках попроще надо _выломать_динамик_. Ну ты ж сам понимаешь - каждый медведь в загоревшейся машине мгновенно сообразит! Мы, на автотазе, кстати, заинтересовались технологией. Но пока мешает необходимость как-то все же открывать двери. У этих-то замки с электроприводом, а у нас-то пока еще в процессе разработки организации разработки.)

    А неутопленные ручки не помогут. В китайском автопроме ж замки блокируются автоматически. Так что открыть загоревшуюся тачку снаружи не получится, только ручку оторвешь зазря.

    А разблокировка там сенсорная, другой нет.

     
  • 2.17, Аноним (19), 12:44, 23/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.25, Аноним (-), 13:14, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Старый ржавый Жигуль будет понадежнее любого теслазикра.

    Видел я как у такого "надежного" на скорости 60 - колесо отвалилось нахрен. Само. Видимо и там болты тоже кувалдой закрутили. Ему очень повезло что он не встретился при этом с фонарем или другим авто. Так что отделался только жестким снопом искр и испугом.

     

  • 1.16, Аноним (19), 12:42, 23/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это как дешёвые фокусники, которые достают кролика из шляпы делая вид что его там до этого не было. Хотя они сами этого кролика туда и положили до этого.  

     
     
  • 2.34, Аноним (31), 13:38, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > они сами этого кролика туда и положили до этого

    С чего ты взял? Это же элементарная бритва Хэнлона: не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью.

     
     
  • 3.57, Аноним (76), 16:08, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не объясняйте глупостью злой умысел.
     
     
  • 4.88, Аноним (88), 19:55, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы утверждаете, что вот эти все выходы за пределы буфера были злым умыслом, то неплохо бы привести это какие-то доказательства (или хотя элементарную логику). Но их закономерно нет.

    А вот про глупость даже говорить ничего не надо, ибо на языке С выходят за пределы буфера БУКВАЛЬНО с момента его появления в 70х. Более полувека, Карл!

    Ну так давайте вместе подумаем, что в данном случае вероятней: злой умысел или очередное С-фиаско?

     
  • 3.85, Смузихлеб забывший пароль (?), 19:07, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у сеньора проблемы с бритьём, что он про какие-то бритвы вспоминает ?
    или с языком, что не может подобрать более корректного термина ?

    В остальном, даже если что-то вроде бы и похоже на глупость это вовсе не значит что это именно глупость, а не умысел, под неё замаскированный.
    Недавние "эксперименты" некоторых студентов над репами опенсорсных проектов это наглядно показали( когда те умышленно коммитили новый код, имеющий умышленные неявные изъяны и дыры )
    А "глупостью", при желании, можно что угодно объяснить.


     
  • 2.44, автолёбитель (?), 14:58, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Квантовая суперпозиция, слыхал? Кролик и был и не был в шляпе. Пока фокусник его не достал оттуда. Он мог отказаться доставать кролика и тогда его бы там не было.
     
     
  • 3.52, Аноним (51), 15:26, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так в мошенничестве всегда должен был быть сговор, вот и сговорился с кроликом :)
     
     
  • 4.71, Аноним (76), 17:58, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты кроликов запускаешь - я их ловлю. )
     

  • 1.41, автолёбитель (?), 14:53, 23/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Руки прочь от нашего с Ричардом бесплатного автобуса!
     
  • 1.58, Аноним (58), 16:18, 23/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Ладах такой фигни нет!
     
     
  • 2.60, директор автотаза (?), 16:33, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как то есть нет?! Вы может еще хотите непатриотично соврать, что руль клинит не из-за происков зарубежных врагов?!

    Жаль что у нас пока еще нет законов о дискредитации отечественного автопрома - я б тебя лет на десять-то упек бы!

     
     
  • 3.64, Аноним (58), 17:02, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я где-то дискредитировал Лады? Наоборот же.
     
  • 3.70, Аноним (76), 17:52, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но вот крышечки от растительного масла трудно открываются за ушко. Без ножа с острым наконечником не обойтись.
     
     
  • 4.75, нормчел (?), 18:24, 23/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.69, Аноним (69), 17:43, 23/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если бы эти ошибки были опасны никакие публичные конкурсы не устроили - собираются ради шоу и чтобы их проприетарные системы юзеры не могли использовать больше чем производитель хочет и платили за обслуживание.
     

