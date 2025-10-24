На соревновании Pwn2Own продемонстрированы взломы смартфонов, NAS, принтеров и устройств умного дома

2.17 , Bob ( ?? ), 14:38, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – просто в даркнете за такое платят куда больше или сразу скаутят куда надо а публично контору палить не стоит - пусть стадо верит, что "в безопасности"

3.19 , Аноним ( - ), 14:44, 24/10/2025 > просто в даркнете за такое платят куда больше или сразу скаутят куда надо Но есть риск быть задержанным в аэропорту какой-то вроде безопасной страны и быть депортированным куда надо)

Не все рисковые парни и пара десятов тысяч вот прям сейчас без каких-то неожиданностей их устроит. > а публично контору палить не стоит - пусть стадо верит, что "в безопасности" Звучит сомнительно.

Про то что софт дырявый и его разрабатывают какие-то "васяны из небраски" трубят уже лет пять.

Даже правительство начло шевелиться типа "мы не рекомендуем писать на дырявы ЯП".

4.21 , Аноним ( 21 ), 14:51, 24/10/2025 Шевелится конкрено NSA. И не случайно, не о твоей же безопастности оно так заботится ;)

5.24 , Аноним ( - ), 14:58, 24/10/2025 > Шевелится конкрено NSA. И не случайно, не о твоей же безопастности оно так заботится ;) Так их инструменты обеспечивают мою безопасность.

Т.к они за океаном, а родной майор с бутылочкой может быть в соседнем подьезде.

Спасибо безымянным джонам, что я могу писать что думаю))

6.28 , Аноним ( 21 ), 15:06, 24/10/2025 > Так их инструменты обеспечивают мою безопасность. Большой брат заботится о тебе.

В у вас там тоже майоры в соседних подъездах?

6.32 , Аноним ( 32 ), 15:58, 24/10/2025 У мистера капрала своих агентов в забугорье, а значит рядом с твоей задницей, ой как много припасено. Так что они _свою_ безопасность берегут, в том числе и от таких как ты. А ты им и предъявить ничего не сможешь, потому что они -- шерифы, а ты -- ...

6.37 , Аноним ( 37 ), 16:32, 24/10/2025 >Т.к они за океаном, Вот эти прекраснодушные умозаключения, что если за океаном, то не дотянуться. Дотянутся ещё как.

7.39 , Аноним ( - ), 16:41, 24/10/2025 Да понятно что они дотянутся.

Меня больше местные беспокоят) Просто я далеко, на них не быкую, их сервера не ломаю.

И не будут проводить операцию если я оставил гневный коммент по поводу рыжего деда.

А тут за коммент про другого дела, может и участковый заглянуть.

8.43 , Аноним ( 32 ), 17:09, 24/10/2025 Участковый Там уже давно озабочены ВПНами сильно больше чем здесь, там отнюдь... 9.47 , Аноним ( - ), 17:20, 24/10/2025 Да, полные московские аэропорты и вокзалы с бедными напуганными американцами ... 7.44 , Аноним ( 32 ), 17:10, 24/10/2025 Если он доверил свои данные _им_, то до него уже дотянулись и он уже работает на _их_ интересы, как минимум как коллаборант.


