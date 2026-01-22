Mozilla начала формирование rpm-пакетов с ночными сборками Firefox

|
|1.1, Аноним (1), 16:04, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Припозднились, однако. 4% рынка от этого не увеличится. Поезд уже ушел.
|2.2, Аноним (2), 16:17, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну это в любом случае не дало бы больше 4% рынка, евпочя.
|3.11, Аноним (11), 16:52, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Проще установка -> больше пользователей, проще установить ночнушку -> больше ставят для тестирования -> меньше багов, больше производительность.
Но поезд уже ушёл.
|4.15, Аноним (15), 17:21, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Все эти оправдывания, можно скачать tar.gz и запустить, куда уж прощще.
Ну что то в духе - хлеб стали класть в упаковки с картинками и хлеб за 20 рублей стал хлебом за 500 рублей.
Тоесть в принципе ничего такого,
Можно)
А зачем?)
Вообщем так и пишите, переставили кровати.
|4.35, Аноним (35), 19:22, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Проще установка -> больше пользователей, проще установить ночнушку -> больше ставят для
> тестирования -> меньше багов, больше производительность.
> Но поезд уже ушёл.
Оналитега от великих оналитегов. А в реальности вся популярность у предустановленных браузеров (уж на что убог тот же сафари или был убог ИЕ, но ...)
|5.41, Аноним (41), 19:52, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так Internet Explorer все использовали только для скачки Chrome
|4.48, Аноним (49), 20:50, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Проще установка -> больше пользователей, проще установить ночнушку -> больше ставят для
> тестирования -> меньше багов, больше производительность.
> Но поезд уже ушёл.
Ночнушки ставят те, у кого ночнушество, роллинг головного мозга и прочее арчеводство.
Нормальные пользователи максимум что будут пользовать, из относительного свежака, это обычные, неESR-версии firefox, если вообще будут пользовать firefox.
|2.6, Аноним (6), 16:43, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
на что спорим ты никогда не напишешь браузер даже с 0.5% овощного рынка?
|3.16, Аноним (15), 17:23, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Он то конечно не напишет,
А ниче тот факт что),
Firefox пишет не один васян, а штат из сотен человек, которые еще и держат коммуникацию с посредниками, временными кодерами, покупают тут там часть кода, технологий.
Или в твоем понимании, Firefox написал весь такой Васян, и притом сам.
|4.23, Аноним (23), 17:57, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Создать браузер и его поддерживать сегодня могут единицы, для сравнения три компании со своими браузерами.
Загуглите какая выручка за 2025 у Alphabet (*Google Chrome), Apple (*Safari), Mozilla (*Firefox).
|2.13, Аноним (13), 16:56, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Какая доля пресловутого рынка у ВСЕХ линеклонов вместе взятых и где там поезд ? ЭТО почему то не беспокоит .
|3.14, Аноним (1), 17:15, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Операционки на базе линукса составляют подавляющее большинство, если считать по всем рынкам одновременно: десктоп + сервера + суперкомпы + мобилы + ембед + ... . То есть берешь вообще все устройства в мире, и оказывается, что линукс на большинстве из них. Съел?
|4.19, Аноним (2), 17:38, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
На серверах и суперкомпьютерах firefox особенно востребован, да.
Мобил с линуксом три с половиной штуки (только не говори, что ты андроид посчитал).
|5.20, Аноним (1), 17:46, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> На серверах и суперкомпьютерах firefox особенно востребован, да.
А какая разница? Оппонент заявлял, что линукс якобы непопулярен, и что он якобы в меньшинстве. The thing is, на самом деле это вантуз крайне непопулярен в сравнении с линуксом. За пруфами обращайся в любую статистику по ВСЕМ устройствам мира вместе взятым.
> только не говори, что ты андроид посчитал
Андроид не на базе линукса? Или по-твоему там ntoskrnl.exe?
|6.30, Аноним (30), 18:52, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Десктопный линукс непопулярен. Десктопный линукс в меньшинстве. Firefox используется только на десктопном линуксе (не на серверном, не на суперкомпьютерном, не на роутерном).
|7.33, Аноним (1), 18:55, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Десктопный линукс непопулярен. Десктопный линукс в меньшинстве.
А вантуз непопулярен на мобилах. И чо? Повторяю для особо одаренных: оппонент заявил, что линукс непопулярен в принципе, без оглядки на нишу. Это, как видим, очевидная ложь. Про "десктоп" оппонент не заикался. Он не сказал "линукс непопулярен на десктопе". Он заявил лишь "линукс непопулярен в принципе, вообще, где угодно".
> Firefox используется только на десктопном линуксе (не на серверном, не на суперкомпьютерном, не на роутерном).
И чо? Как это опровергает очевидную истину, что операционки на базе линукса являются #1 по всем устройствам в мире?
|4.26, линукс десктоп нонсенс (?), 18:24, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Но десктопы можешь спокойно исключить из своего списка и ничего не изменится. Если бы статистика была точной дисциплиной, то у тебя от этого изменилась бы какая цифра после запятой? Вторая, третья, четвёртая? Нет, насчёт второй я чего-то слишком оптимистично загнул.
|3.44, тот же аноним (?), 20:34, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И тут можно неверно понять, о доле чего идёт речь 😄 Приходится перематывать к топикстартеру.
|2.9, Аноним (1), 16:48, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Они только в 2026 осилили RPM, выпущенный в 199x году. Лаг в ~30 лет. Флатпак осилят году в 2045.
|2.17, Аноним (15), 17:25, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>еще оно усиливает секурити.
Я ставил Flatpak только Lutris, и потом понял),
Flatpak - это не для софта,
Это скачать посмотреть, но чтобы не засорять систему.
А не то как это позиционируется).
|3.18, Аноним (1), 17:32, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Нет, флатпак -- это стандартизированный механизм дистрибьюции и контейнеризации десктопных приложений, без дистроспецифичного головняка. Широко применяется в атомарных и даже традиционных дистрах (федоре привет). Миф про то, что он только для "скачать и удалить", распространяют любители запускать бинари из-под своего реального UID, чтобы приложуха могла позасорять твой .bash_profile своим зловредом, поснимать скриншот твоих иксовых приложений и отправить его китайцам. Реальных аргументов против флатпака ни у кого нет.
|4.21, Аноним (21), 17:47, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Реальных аргументов против флатпака ни у кого нет.
Копировать и сохранять файлы в и из флэтпака уже можно, не давая запись ко всей папке? Может ещё и сделали защиту от ошибок в видео драйвере, код которого никто и никогда не читает, как впрочем и все остальные блобы в ядре? Может хотя бы системные шрифты или настройки тем подхватывает?
|5.22, Аноним (1), 17:56, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ознакомься с концепцией documents из флатпака При выборе файла из диалога откры... большой текст свёрнут, показать
|4.27, Комиссар (?), 18:28, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Реальных аргументов против флатпака ни у кого нет.
Держи полную панамку:
1. Опакеченый fatpoock-шлак с десятками своих зависимостей беспощадно сжигает гигабайты места на диске
2. Хранится весь этот мусор в /home. То есть во многопользовательской системе объем занимаемого пространства в УМНОЖАЕТСЯ
3. Fatpoock-испражнения закрыты. Rat hut никакого исходного кода опакечиваемого хлама не предоставляет. Что на самом деле содержится в конкретном пакете и что он делает в системе — низнает никто кроме самой Rat Hut.
4. Каждый день это непотребство обновляется. Каждый раз выкачивая гигабайты зависимостей.
5. Это кривое безобразие имеет перманентные "by design" проблемы с поддержкой тем, ввода и быстродействия.
6. Единственный репозиторий, не имеющий региональных зеркал, находится в самой "хорошей" и самой мирной стране мира.
|5.29, Аноним (1), 18:38, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Странный аргумент во времена дешевых носителей Нет В home хранятся только дан... большой текст свёрнут, показать
|4.37, Аноним (35), 19:29, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Миф про то, что он только для "скачать
> и удалить", распространяют любители запускать бинари из-под своего реального UID, чтобы
> приложуха могла позасорять твой .bash_profile своим зловредом, поснимать скриншот твоих
> иксовых приложений и отправить его китайцам. Реальных аргументов против флатпака ни
> у кого нет.
Вот! Четко и по делу! Ну и пофиг, что ты через браузер управляешь счетами, ходишь в (местные) госуслуги и заказываешь кучу вещей на торговых площадках ...
Главное ж, шоб у него не было доступа к твоему bash_profile и скриншоты других приложений делать не мог! 🤦
|5.40, Аноним (1), 19:52, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Что за набор букв? В браузере самом по себе тоже есть изоляция, по процессу на сайт или вкладку. Именно потому что веб-сервисы работают с чувствительными данными. И нет, один сайт не сможет заскриншотить другой. С разморозкой! Со времен IE 6 много воды утекло.
|6.53, Аноним (35), 21:59, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>>> своим зловредом
> Что за набор букв? В браузере самом по себе тоже есть изоляция,
> по процессу на сайт или вкладку. Именно потому что веб-сервисы работают
И как именно поможет изоляция сайтов в браузере, если сам браузер в флатпаке окажется "с начинкой"? Зато да, "зловред" не будет иметь доступ к баш_профайл.
|7.54, Аноним (1), 22:13, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> если сам браузер в флатпаке окажется "с начинкой"?
Для этого изобрели reproducible builds. Возьми да и сам собери браузер из публично доступного спека, а затем сравни хэши.
|5.60, счастье есть (?), 01:57, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Какие банки? Какие торговые площадки? Я со ста рублями в магаз в дырявых тапочках выбежал, самой дешёвой лапшички купил и снова прыг на табуреточку за свой родной к2д опеннет читать и каменты писать.
|4.45, zionist (ok), 20:35, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В большинстве случаев контейнеризация прикладного софта никому не нужна и делает больше проблем, чем какой либо пользы.
|1.24, курортник (?), 18:17, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
У нас вся палата теперь не будет спать ночами. Будут скачивать и ставить. Ночные сборки можно же только ночью скачать и поставить? Но сначала поставлю всем Федору.
|1.42, мелстрой (?), 20:18, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Давайте свой браузер сделаем? Главное бизнес чтоб понравился. А примеру вместо этих танцев с html, обмазыванием кодом и тд, сделаем среду в которой нативный код (пускай хоть на си хоть на ДС) крутит. Просто изолированная безопасная и все. Чисто программа запускать, без всего этого гадства раздутого.
|2.47, Аноним (47), 20:47, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты открыл:
- JavaScript с JIT-компилятором;
- JavaApplet на Java Hotspot Server;
- Современный Android;
...
(ещё много примеров)
|2.59, проприетарщина с мазилой (?), 01:50, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я сижу на проприетарном андроиде и виндовсе и пользуюсь там мазилой. И что? Кстати, никто мне не подскажет, почему интеграция линуксного андроида с виндовсом по всем статьям превосходит таковую с десктопным линуксом? По логике же линукс с линуксом должны больше вась-вась? Ан нет.
