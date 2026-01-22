Mozilla начала формирование rpm-пакетов с ночными сборками Firefox

The OpenNET Project / Index page

Разработчики из компании Mozilla объявили о создании официального репозитория с rpm-пакетами, позволяющими установить ночные сборки Firefox в openSUSE, SUSE, Fedora, RHEL, CentOS и различных RHEL-подобных дистрибутивах. Подобный репозиторий с deb-пакетами для Debian и Ubuntu предоставляется с 2023 года.

Использование rpm-репозитория позволяет задействовать штатные для дистрибутивов возможности для установки и обновления пакетов. При сборке пакетов в компиляторе включены дополнительные оптимизации, а также флаги для усиления безопасности. Публикация сборок интегрирована в основной процесс подготовки релизов Firefox. В состав включён .desktop-файл для размещения ярлыка на рабочем столе и в меню дистрибутива.

Для установки ночных сборок Firefox из репозитория можно использовать команды: 


Fedora:

   sudo dnf config-manager addrepo --id=mozilla --set=baseurl=https://packages.mozilla.org/rpm/firefox --set=gpgcheck=0 --set=repo_gpgcheck=0
   sudo dnf makecache --refresh
   sudo dnf install firefox-nightly

openSUSE, SUSE Linux:

   sudo zypper ar -G https://packages.mozilla.org/rpm/firefox mozilla
   sudo zypper refresh
   sudo zypper install firefox-nightly

RHEL, CentOS, Rocky Linux, Alma Linux, Oracle Linux

   sudo tee /etc/yum.repos.d/mozilla.repo > /dev/null < EOF
   [mozilla]
   name=Mozilla Packages
   baseurl=https://packages.mozilla.org/rpm/firefox
   enabled=1
   repo_gpgcheck=0
   gpgcheck=0
   EOF

   sudo dnf makecache --refresh
   sudo dnf install firefox-nightly


  • 1.1, Аноним (1), 16:04, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Припозднились, однако. 4% рынка от этого не увеличится. Поезд уже ушел.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:17, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну это в любом случае не дало бы больше 4% рынка, евпочя.
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:32, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причём тут рынок и ночнушки? Нейронка, где связь?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 16:52, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Проще установка -> больше пользователей, проще установить ночнушку -> больше ставят для тестирования -> меньше багов, больше производительность.
    Но поезд уже ушёл.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 17:21, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все эти оправдывания, можно скачать tar.gz и запустить, куда уж прощще.
    Ну что то в духе - хлеб стали класть в упаковки с картинками и хлеб за 20 рублей стал хлебом за 500 рублей.
    Тоесть в принципе ничего такого,
    Можно)
    А зачем?)
    Вообщем так и пишите, переставили кровати.
     
     
  • 5.31, Аноним (-), 18:53, 22/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 6.49, Аноним (49), 20:52, 22/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.35, Аноним (35), 19:22, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проще установка -> больше пользователей, проще установить ночнушку -> больше ставят для
    > тестирования -> меньше багов, больше производительность.
    > Но поезд уже ушёл.

    Оналитега от великих оналитегов. А в реальности вся популярность у предустановленных браузеров (уж на что убог тот же сафари или был убог ИЕ, но ...)

     
     
  • 5.41, Аноним (41), 19:52, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Internet Explorer все использовали только для скачки Chrome
     
  • 4.48, Аноним (49), 20:50, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проще установка -> больше пользователей, проще установить ночнушку -> больше ставят для
    > тестирования -> меньше багов, больше производительность.
    > Но поезд уже ушёл.

    Ночнушки ставят те, у кого ночнушество, роллинг головного мозга и прочее арчеводство.
    Нормальные пользователи максимум что будут пользовать, из относительного свежака, это обычные, неESR-версии firefox, если вообще будут пользовать firefox.

     
  • 2.6, Аноним (6), 16:43, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    на что спорим ты никогда не напишешь браузер даже с 0.5% овощного рынка?
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 16:45, 22/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 4.34, Аноним (35), 19:15, 22/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.16, Аноним (15), 17:23, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он то конечно не напишет,
    А ниче тот факт что),
    Firefox пишет не один васян, а штат из сотен человек, которые еще и держат коммуникацию с посредниками, временными кодерами, покупают тут там часть кода, технологий.
    Или в твоем понимании, Firefox написал весь такой Васян, и притом сам.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 17:57, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Создать браузер и его поддерживать сегодня могут единицы, для сравнения три компании со своими браузерами.
    Загуглите какая выручка за 2025 у Alphabet (*Google Chrome), Apple (*Safari), Mozilla (*Firefox).
     
  • 4.25, курортник (?), 18:19, 22/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:46, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > 4% рынка от этого не увеличится

    Да и пофиг.

     
  • 2.13, Аноним (13), 16:56, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какая доля пресловутого рынка у ВСЕХ линеклонов вместе взятых и где там поезд ? ЭТО почему то не беспокоит .
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 17:15, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Операционки на базе линукса составляют подавляющее большинство, если считать по всем рынкам одновременно: десктоп + сервера + суперкомпы + мобилы + ембед + ... . То есть берешь вообще все устройства в мире, и оказывается, что линукс на большинстве из них. Съел?
     
     
  • 4.19, Аноним (2), 17:38, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На серверах и суперкомпьютерах firefox особенно востребован, да.
    Мобил с линуксом три с половиной штуки (только не говори, что ты андроид посчитал).
     
     
  • 5.20, Аноним (1), 17:46, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На серверах и суперкомпьютерах firefox особенно востребован, да.

    А какая разница? Оппонент заявлял, что линукс якобы непопулярен, и что он якобы в меньшинстве. The thing is, на самом деле это вантуз крайне непопулярен в сравнении с линуксом. За пруфами обращайся в любую статистику по ВСЕМ устройствам мира вместе взятым.

    > только не говори, что ты андроид посчитал

    Андроид не на базе линукса? Или по-твоему там ntoskrnl.exe?

     
     
  • 6.28, Аноним (13), 18:29, 22/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.30, Аноним (30), 18:52, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Десктопный линукс непопулярен. Десктопный линукс в меньшинстве. Firefox используется только на десктопном линуксе (не на серверном, не на суперкомпьютерном, не на роутерном).
     
     
  • 7.33, Аноним (1), 18:55, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Десктопный линукс непопулярен. Десктопный линукс в меньшинстве.

    А вантуз непопулярен на мобилах. И чо? Повторяю для особо одаренных: оппонент заявил, что линукс непопулярен в принципе, без оглядки на нишу. Это, как видим, очевидная ложь. Про "десктоп" оппонент не заикался. Он не сказал "линукс непопулярен на десктопе". Он заявил лишь "линукс непопулярен в принципе, вообще, где угодно".

    > Firefox используется только на десктопном линуксе (не на серверном, не на суперкомпьютерном, не на роутерном).

    И чо? Как это опровергает очевидную истину, что операционки на базе линукса являются #1 по всем устройствам в мире?

     
     
  • 8.36, линукс десктоп нонсенс (?), 19:24, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в своём подавляющем большинстве они не гнутые Исходнички шишь Как не извивай... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.39, Аноним (1), 19:49, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отодвигание цели англ moving goalpost syndrome, синдром отодвигания ворот ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.43, тот же аноним (?), 20:32, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоя ошибка в том, что ты присвоил мне заявление, которого я не делал Я не утве... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.46, Аноним (1), 20:40, 22/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 8.52, Аноним (52), 21:50, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам знакомо такое понятие, как 171 контекст 187 ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.26, линукс десктоп нонсенс (?), 18:24, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но десктопы можешь спокойно исключить из своего списка и ничего не изменится. Если бы статистика была точной дисциплиной, то у тебя от этого изменилась бы какая цифра после запятой? Вторая, третья, четвёртая? Нет, насчёт второй я чего-то слишком оптимистично загнул.
     
  • 2.38, Bob (??), 19:30, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2.25% рынка на декабрь 2025
     
     
  • 3.44, тот же аноним (?), 20:34, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тут можно неверно понять, о доле чего идёт речь 😄 Приходится перематывать к топикстартеру.
     

  • 1.4, Аноним (23), 16:33, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    nightly не использовал, а вот FDE вполне стабилен, но она на beta-ветке:
    https://www.firefox.com/ru/channel/desktop/developer/
     
  • 1.5, Аноним (5), 16:33, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    чем флатпак не угодил? еще оно усиливает секурити.
     
     
  • 2.9, Аноним (1), 16:48, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они только в 2026 осилили RPM, выпущенный в 199x году. Лаг в ~30 лет. Флатпак осилят году в 2045.
     
  • 2.17, Аноним (15), 17:25, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >еще оно усиливает секурити.

    Я ставил Flatpak только Lutris, и потом понял),
    Flatpak - это не для софта,
    Это скачать посмотреть, но чтобы не засорять систему.
    А не то как это позиционируется).

     
     
  • 3.18, Аноним (1), 17:32, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, флатпак -- это стандартизированный механизм дистрибьюции и контейнеризации десктопных приложений, без дистроспецифичного головняка. Широко применяется в атомарных и даже традиционных дистрах (федоре привет). Миф про то, что он только для "скачать и удалить", распространяют любители запускать бинари из-под своего реального UID, чтобы приложуха могла позасорять твой .bash_profile своим зловредом, поснимать скриншот твоих иксовых приложений и отправить его китайцам. Реальных аргументов против флатпака ни у кого нет.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 17:47, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Реальных аргументов против флатпака ни у кого нет.

    Копировать и сохранять файлы в и из флэтпака уже можно, не давая запись ко всей папке? Может ещё и сделали защиту от ошибок в видео драйвере, код которого никто и никогда не читает, как впрочем и все остальные блобы в ядре? Может хотя бы системные шрифты или настройки тем подхватывает?

     
     
  • 5.22, Аноним (1), 17:56, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ознакомься с концепцией documents из флатпака При выборе файла из диалога откры... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.27, Комиссар (?), 18:28, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Реальных аргументов против флатпака ни у кого нет.

    Держи полную панамку:

    1. Опакеченый fatpoock-шлак с десятками своих зависимостей беспощадно сжигает гигабайты места на диске
    2. Хранится весь этот мусор в /home. То есть во многопользовательской системе объем занимаемого пространства в УМНОЖАЕТСЯ
    3. Fatpoock-испражнения закрыты. Rat hut никакого исходного кода опакечиваемого хлама не предоставляет. Что на самом деле содержится в конкретном пакете и что он делает в системе — низнает никто кроме самой Rat Hut.
    4. Каждый день это непотребство обновляется. Каждый раз выкачивая гигабайты зависимостей.
    5. Это кривое безобразие имеет перманентные "by design" проблемы с поддержкой тем, ввода и быстродействия.
    6. Единственный репозиторий, не имеющий региональных зеркал, находится в самой "хорошей" и самой мирной стране мира.

     
     
  • 5.29, Аноним (1), 18:38, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Странный аргумент во времена дешевых носителей Нет В home хранятся только дан... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.32, Аноним (30), 18:53, 22/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.57, Аноним (11), 23:32, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Можно просто обновлять пореже.

    Ага, ночные сборки.

     
  • 4.37, Аноним (35), 19:29, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Миф про то, что он только для "скачать
    > и удалить", распространяют любители запускать бинари из-под своего реального UID, чтобы
    > приложуха могла позасорять твой .bash_profile своим зловредом, поснимать скриншот твоих
    > иксовых приложений и отправить его китайцам. Реальных аргументов против флатпака ни
    > у кого нет.

    Вот! Четко и по делу! Ну и пофиг, что ты через браузер управляешь счетами, ходишь в (местные) госуслуги и заказываешь кучу вещей на торговых площадках ...
    Главное ж, шоб у него не было доступа к твоему bash_profile и скриншоты других приложений делать не мог! 🤦

     
     
  • 5.40, Аноним (1), 19:52, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за набор букв? В браузере самом по себе тоже есть изоляция, по процессу на сайт или вкладку. Именно потому что веб-сервисы работают с чувствительными данными. И нет, один сайт не сможет заскриншотить другой. С разморозкой! Со времен IE 6 много воды утекло.
     
     
  • 6.53, Аноним (35), 21:59, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> своим зловредом
    > Что за набор букв? В браузере самом по себе тоже есть изоляция,
    > по процессу на сайт или вкладку. Именно потому что веб-сервисы работают

    И как именно поможет изоляция сайтов в браузере, если сам браузер в флатпаке окажется "с начинкой"? Зато да, "зловред" не будет иметь доступ к баш_профайл.

     
     
  • 7.54, Аноним (1), 22:13, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если сам браузер в флатпаке окажется "с начинкой"?

    Для этого изобрели reproducible builds. Возьми да и сам собери браузер из публично доступного спека, а затем сравни хэши.

     
     
  • 8.58, Аноним (-), 00:24, 23/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.60, счастье есть (?), 01:57, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие банки? Какие торговые площадки? Я со ста рублями в магаз в дырявых тапочках выбежал, самой дешёвой лапшички купил и снова прыг на табуреточку за свой родной к2д опеннет читать и каменты писать.
     
  • 4.45, zionist (ok), 20:35, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В большинстве случаев контейнеризация прикладного софта никому не нужна и делает больше проблем, чем какой либо пользы.
     
  • 2.50, Аноним (49), 21:07, 22/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 3.55, Аноним (1), 22:25, 22/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.56, Аноним (5), 22:48, 22/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.61, iPony128052 (?), 04:34, 23/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 16:52, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а как он в федоре до сих пор был?
     
     
  • 2.12, Серге й (?), 16:55, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ночных сборок не было.
    Были стабильные в репах дистрибутивов.
     

  • 1.24, курортник (?), 18:17, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У нас вся палата теперь не будет спать ночами. Будут скачивать и ставить. Ночные сборки можно же только ночью скачать и поставить? Но сначала поставлю всем Федору.
     
  • 1.42, мелстрой (?), 20:18, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте свой браузер сделаем? Главное бизнес чтоб понравился. А примеру вместо этих танцев с html, обмазыванием кодом и тд, сделаем среду в которой нативный код (пускай хоть на си хоть на ДС) крутит. Просто изолированная безопасная и все. Чисто программа запускать, без всего этого гадства раздутого.
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 20:47, 22/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты открыл:
    - JavaScript с JIT-компилятором;
    - JavaApplet на Java Hotspot Server;
    - Современный Android;
    ...
    (ещё много примеров)
     

  • 1.51, Аноним (51), 21:32, 22/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как будто любители проприетарщины будут пользоваться мозиллой.
     
     
  • 2.59, проприетарщина с мазилой (?), 01:50, 23/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сижу на проприетарном андроиде и виндовсе и пользуюсь там мазилой. И что? Кстати, никто мне не подскажет, почему интеграция линуксного андроида с виндовсом по всем статьям превосходит таковую с десктопным линуксом? По логике же линукс с линуксом должны больше вась-вась? Ан нет.
     

  • 1.62, Аноним (62), 05:31, 23/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чё бы им каждые два часа новую версию не выпускать?
     

