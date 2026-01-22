Mozilla начала формирование rpm-пакетов с ночными сборками Firefox

Разработчики из компании Mozilla объявили о создании официального репозитория с rpm-пакетами, позволяющими установить ночные сборки Firefox в openSUSE, SUSE, Fedora, RHEL, CentOS и различных RHEL-подобных дистрибутивах. Подобный репозиторий с deb-пакетами для Debian и Ubuntu предоставляется с 2023 года.

Использование rpm-репозитория позволяет задействовать штатные для дистрибутивов возможности для установки и обновления пакетов. При сборке пакетов в компиляторе включены дополнительные оптимизации, а также флаги для усиления безопасности. Публикация сборок интегрирована в основной процесс подготовки релизов Firefox. В состав включён .desktop-файл для размещения ярлыка на рабочем столе и в меню дистрибутива.

Для установки ночных сборок Firefox из репозитория можно использовать команды: