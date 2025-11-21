The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликован инсталлятор Agama 18, применяемый в SUSE и openSUSE

21.11.2025 22:04

Разработчики проекта openSUSE представили инсталлятор Agama 18, примечательный отделением пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST. Agama поддерживает использование различных фронтэндов, например, фронтэнда для управления установкой через web-интерфейс. Agama заменил собой классический интерфейс установки в выпусках SUSE Linux Enterprise Server 16 и openSUSE Leap 16. Код компонентов инсталлятора распространяется под лицензией GPLv2 и написан на языках Ruby, Rust и JavaScript/TypeScript.

Для оценки нового инсталлятора сформированы live-сборки для архитектур x86_64, ppc64le, s390x и ARM64. В сборках доступны для установки версия openSUSE Leap 16, непрерывно обновляемые сборки openSUSE Tumbleweed и openSUSE Slowroll, а также редакции MicroOS и openSUSE Leap Micro.

Цели разработки Agama: устранение имеющихся ограничений графического интерфейса; расширение возможностей по использованию функциональности YaST в других приложениях; уход от привязки к одному языку программирования; стимулирование создания альтернативных настроек представителями сообщества. Инсталлятор предоставляет такие функции, как выбор начального набора приложений, настройка сетевого подключения, языка, клавиатуры, часового пояса и параметров локализации, подготовка устройства хранения и разбивка разделов, добавления пользователей в систему.

Для установки пакетов, проверки оборудования, разбивки дисков и прочих необходимых при инсталляции функций в Agama продолжают использоваться библиотеки YaST, поверх которых реализованы сервисы-прослойки, абстрагирующие доступ к библиотекам через унифицированный коммуникационный протокол на базе HTTP. В инсталляторе используется многопроцессная архитектура, благодаря которой интерфейс взаимодействия с пользователем не блокируется во время выполнения других работ.

Базовый интерфейс для управления установкой построен с использованием web-технологий. Web-интерфейс написан на JavaScript с использованием фреймворка React и компонентов PatternFly. Сервис для обмена сообщениями, а также встроенный http-сервер, написаны на языке Ruby. Интерфейс показывается в браузере, который запускается в графическом окружении на базе Wayland (создаётся урезанное окружение на базе композитного менеджера Mutter и Firefox).

В новой версии:

  • Переделана страница конфигурирования накопителей. Разработчики попытались совместить в одном интерфейсе понятность для новичков с возможностью доступа опытных пользователей к расширенным настройкам.
  • Улучшен интерфейс для настройки устройств хранения DASD (Direct Access Storage Device), применяемых на мейнфреймах System/390.
  • Расширены возможности управления конфигурацией в формате JSON. Добавлена поддержка локальной проверки JSON-профиля без запуска инсталлятора. Реализованы средства для управления из профиля ответами на вопросы инсталлятора. Предоставлена возможность удаления отдельных шаблонов установки, в дополнение к замене всего списка.
  • Добавлена возможность обновления версии инсталлятора из внешнего репозитория перед началом процесса установки.
  • Добавлены опции для установки ранних альфа-версий SUSE Linux 16.1. В дальнейшем планируют добавить поддержку тестовых версий openSUSE 16.1 и атомарной редакции openSUSE Kalpa.
  • Официально прекращена поддержка архитектуры i586.


  1. Главная ссылка к новости (https://agama-project.github.i...)
  2. OpenNews: Дистрибутив openSUSE опубликовал альтернативный инсталлятор Agama 17
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 16.0
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива SUSE Linux Enterprise Server 16
  5. OpenNews: openSUSE прекращает поставку Deepin из-за установки небезопасных компонентов в обход RPM
  6. OpenNews: Компания SUSE открыла AI-модель для анализа лицензионной чистоты кода
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64302-agama
Ключевые слова: agama, opensuse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:18, 21/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Дожили. Для установки требуется веб браузер.
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:46, 21/11/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    А видеокарта и 128 гигов оперативы для развертки локальной модели ему случайно не нужен? Как можно такую программу засовывать в браузер, не понятно. Единственный юз кейс это развертка ос удаленно на нескольких машинах через гуй интерфейс, и все равно автоматизацией с пайтоном это делать удобнее.
     
     
  • 2.5, Karl (?), 03:03, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что нынче у Fedora так же ничего?
     
     
  • 3.8, cheburnator9000 (ok), 03:54, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что нынче у Fedora так же ничего?

    У федоры совершенно другие проблемы. Вендорлок на бинарный репозиторий cisco из коробки (решаемо). И постоянные проблемы с зеркалами rpm репозиториев и зависающий DNF5 (не решаемо) от которых хочется выть на луну, снести этот дистрибутив в едрене фене и установить ubuntu или arch.

     

  • 1.4, Karl (?), 03:01, 22/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.6, cheburnator9000 (ok), 03:23, 22/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    >>> Официально прекращена поддержка архитектуры i586.

    И что же теперь Зенитур будет делать? Свой дистрибутив?

     
     
  • 2.7, Аноним (1), 03:38, 22/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свой инсталятор. А то собирать под 32-бит firefox с agama та ещё задача.
     

  • 1.9, Аноним (9), 04:17, 22/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Какая-же гадость эта ваша Агама... Был же нормальный установщик, наверное даже лучший среди графических, зачем было заново изобретать велосипед, да ещё с квадратными колёсами?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру