Релиз языка программирования PHP 8.5

20.11.2025 13:20

После года разработки опубликован релиз языка программирования PHP 8.5. Новая ветка включает серию новых возможностей, а также несколько изменений, нарушающих совместимость.

Ключевые изменения в PHP 8.5 (1, 2, 3):

  • Добавлен оператор "|>" (pipe), позволяющий передавать значения от одной функции к другой без использования промежуточных присвоений и переменных, используя результат выполнения одной функции в качестве параметра в другой. Если функция имеет один аргумент, параметр для передачи значения выбирается через указание "...", а если у функции несколько аргументов подстановка осуществляется при помощи замыканий. Например, следующий код 
    
   $output = $input 
       |> trim(...)
       |> fn (string $string) => str_replace(' ', '-', $string)
       |> fn (string $string) => str_replace(['.', '/', '…'], '', $string)
       |> strtolower(...);

эквивалентен

   $temp = trim($input);
   $temp = str_replace(' ', '-', $temp);
   $temp = str_replace(['.', '/', '…'], '', $temp);
   $output = strtolower($temp);

или

   $output = strtolower(
       str_replace(['.', '/', '…'], '',
           str_replace(' ', '-',
               trim($input)
           )
       )
   );
  • Предоставлена поддержка присвоения новых значений клонированным объектам во время их клонирования, через передачу в функцию clone() ассоциативного массива. 
    
    public function withTitle(string $title): self
    {
        return clone($this, [
            'title' => $title,
        ]);
    }
  • Добавлен атрибут "#[NoDiscard]", который может применяться для пометки функций, возвращаемые значения от которых всегда должны использоваться. Если возвращаемое подобной функцией значение игнорируется интерпретатор выведет предупреждение. Для обхода проверки можно использовать вызов с приведением к типу void. 
    
   #[NoDiscard("you must use this return value.")]
   function foo(): string {
       return 'hi';
   }

   foo();           // вывод предупреждения
   (void) foo();    // Ok
   $string = foo(); // Ok
  • Разрешено использование замыканий (closures) и вызываемых объектов первого класса (first-class callables) в константных выражениях, в которых ранее допускалось указание неизменяемых значений, вычисляемых во время компиляции. Например, теперь можно указывать замыкания в атрибутах, значениях по умолчанию и константах. Используемые подобным образом замыкания всегда должны помечаться ключевым словом "static" и не могут обращаться в внешним переменным при помощи выражения "use". 
    
   #[SkipDiscovery(static function (Container $container): bool {
       return ! $container->get(Application::class) instanceof ConsoleApplication;
   })]
  • При выводе фатальных ошибок к тексту сообщения теперь прикрепляется обратная трассировка (backtrace) вызовов.
  • Добавлены функции array_first() и array_last(), выводящие первый и последний элементы массива. Например, вместо 
    
   $first = $array[array_key_first($array)] ?? null;

теперь можно писать

   $first = array_first($array);
  • Добавлен модуль URI, прелоставляющий упрощённый API для разбора ссылок. Разбор осуществляется при помощи библиотек uriparser и lexbor. 
    
   use Uri\Rfc3986\Uri;

   $uri = new Uri('https://opennet.me/64290');

   $uri->getHost();   // opennet.me
   $uri->getScheme(); // https://
  • Реализован атрибут "#[DelayedTargetValidation]", при помощи которого можно перенести проверку атрибутов, таких как "#[Override]", со стадии компиляции на стадию выполнения. 
    
   #[DelayedTargetValidation]
   #[Override]
   public const NAME = 'Child';
  • Добавлены функции get_error_handler() и get_exception_handler() для определения функций с обработчиками ошибок и исключений.
  • В модуле Curl реализована функция curl_share_init_persistent(), позволяющая совместно использовать дескрипторы при обработке разных запросов.
  • В модуле Exif добавлена поддержка изображений в форматах HEIF и HEIC.
  • Объявлены устаревшими: нестандартный синтаксис приведения имён типов (например, "(integer)", а не "(int)"); использование обратных кавычек (`) для вызова команд вместо shell_exec(); повторные объявления констант; использование точки с запятой вместо двоеточия для завершения операторов case; указание null вместо пустой строки массивах или в функции array_key_exists(). Из ini-файла удалена поддержка настройки "disabled_classes".


  • 1.2, Мемоним (?), 13:27, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Добавлен оператор "|>" (pipe)

    Синтаксический сахарозаменитель какой-то

     
     
  • 2.9, IMBird (ok), 13:45, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А по мне так недурно выглядит.
    Наверное у них просто нет методов-расширений (которые прекрасны, но требуют определённого кода как в том же дотнете и усложняют жизнь системам автоподстановки) и они выкрутились таким способом.
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:06, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    банальный оператор композиции, непонятно зачем это называют "трубой".
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:28, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Лучшейший язык пи аш пи(пи эйч пи) стал еще лучше. Странно что до сих пор нету альтернативного рантайма, как node для javascript только наоборот.
     
     
  • 2.10, IMBird (ok), 13:49, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Википедия говорит что есть и много. Сходу вспоминаю, что лицокнига и вконтакт рожали себе по рантайму.
     
     
  • 3.12, Bottle (?), 14:00, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ВТентакле породил ужаснейшнего монстра - KPHP, который транспилирует код в C++ для его дальнейшей компиляции.
    Представили себе цену поддержки этого чудовища?
     
     
  • 4.14, Юра (??), 14:02, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В твоей мазанке свет уже дали?
     

  • 1.8, 12yoexpert (ok), 13:38, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    опять сломали все плагины?
     
     
  • 2.13, Похерес (?), 14:01, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и совместимость тоже...

    Ну вот как работать, только разберешься, и на тебе, бац и уже работает не так!

     

  • 1.11, Юра (??), 13:58, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выглядит сложнее джавы и Си++ вместе взятых.
     

