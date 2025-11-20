|
После года разработки опубликован релиз языка программирования PHP 8.5. Новая ветка включает серию новых возможностей, а также несколько изменений, нарушающих совместимость.
Ключевые изменения в PHP 8.5 (1, 2, 3):
- Добавлен оператор "|>" (pipe), позволяющий передавать значения от одной функции к другой без использования промежуточных присвоений и переменных, используя результат выполнения одной функции в качестве параметра в другой. Если функция имеет один аргумент, параметр для передачи значения выбирается через указание "...", а если у функции несколько аргументов подстановка осуществляется при помощи замыканий. Например, следующий код
$output = $input
|> trim(...)
|> fn (string $string) => str_replace(' ', '-', $string)
|> fn (string $string) => str_replace(['.', '/', '…'], '', $string)
|> strtolower(...);
эквивалентен
$temp = trim($input);
$temp = str_replace(' ', '-', $temp);
$temp = str_replace(['.', '/', '…'], '', $temp);
$output = strtolower($temp);
или
$output = strtolower(
str_replace(['.', '/', '…'], '',
str_replace(' ', '-',
trim($input)
)
)
);
- Предоставлена поддержка присвоения новых значений клонированным объектам во время их клонирования, через передачу в функцию clone() ассоциативного массива.
public function withTitle(string $title): self
{
return clone($this, [
'title' => $title,
]);
}
- Добавлен атрибут "#[NoDiscard]", который может применяться для пометки функций, возвращаемые значения от которых всегда должны использоваться. Если возвращаемое подобной функцией значение игнорируется интерпретатор выведет предупреждение. Для обхода проверки можно использовать вызов с приведением к типу void.
#[NoDiscard("you must use this return value.")]
function foo(): string {
return 'hi';
}
foo(); // вывод предупреждения
(void) foo(); // Ok
$string = foo(); // Ok
- Разрешено использование замыканий (closures) и вызываемых объектов первого класса (first-class callables) в константных выражениях, в которых ранее допускалось указание неизменяемых значений, вычисляемых во время компиляции. Например, теперь можно указывать замыкания в атрибутах, значениях по умолчанию и константах.
Используемые подобным образом замыкания всегда должны помечаться ключевым словом "static" и не могут обращаться в внешним переменным при помощи выражения "use".
#[SkipDiscovery(static function (Container $container): bool {
return ! $container->get(Application::class) instanceof ConsoleApplication;
})]
- При выводе фатальных ошибок к тексту сообщения теперь прикрепляется обратная трассировка (backtrace) вызовов.
- Добавлены функции array_first() и array_last(), выводящие первый и последний элементы массива. Например, вместо
$first = $array[array_key_first($array)] ?? null;
теперь можно писать
$first = array_first($array);
- Добавлен модуль URI, прелоставляющий упрощённый API для разбора ссылок. Разбор осуществляется при помощи библиотек uriparser и lexbor.
use Uri\Rfc3986\Uri;
$uri = new Uri('https://opennet.me/64290');
$uri->getHost(); // opennet.me
$uri->getScheme(); // https://
- Реализован атрибут "#[DelayedTargetValidation]", при помощи которого можно перенести проверку атрибутов, таких как "#[Override]", со стадии компиляции на стадию выполнения.
#[DelayedTargetValidation]
#[Override]
public const NAME = 'Child';
- Добавлены функции get_error_handler() и get_exception_handler() для определения функций с обработчиками ошибок и исключений.
- В модуле Curl реализована функция curl_share_init_persistent(), позволяющая совместно использовать дескрипторы при обработке разных запросов.
- В модуле Exif добавлена поддержка изображений в форматах HEIF и HEIC.
- Объявлены устаревшими: нестандартный синтаксис приведения имён типов (например, "(integer)", а не "(int)"); использование обратных кавычек (`) для вызова команд вместо shell_exec(); повторные объявления констант; использование точки с запятой вместо двоеточия для завершения операторов case; указание null вместо пустой строки массивах или в функции array_key_exists().
Из ini-файла удалена поддержка настройки "disabled_classes".