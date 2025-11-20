После года разработки опубликован релиз языка программирования PHP 8.5. Новая ветка включает серию новых возможностей, а также несколько изменений, нарушающих совместимость. Ключевые изменения в PHP 8.5 (1, 2, 3): Добавлен оператор "|>" (pipe), позволяющий передавать значения от одной функции к другой без использования промежуточных присвоений и переменных, используя результат выполнения одной функции в качестве параметра в другой. Если функция имеет один аргумент, параметр для передачи значения выбирается через указание "...", а если у функции несколько аргументов подстановка осуществляется при помощи замыканий. Например, следующий код $output = $input |> trim(...) |> fn (string $string) => str_replace(' ', '-', $string) |> fn (string $string) => str_replace(['.', '/', '…'], '', $string) |> strtolower(...); эквивалентен $temp = trim($input); $temp = str_replace(' ', '-', $temp); $temp = str_replace(['.', '/', '…'], '', $temp); $output = strtolower($temp); или $output = strtolower( str_replace(['.', '/', '…'], '', str_replace(' ', '-', trim($input) ) ) );

Предоставлена поддержка присвоения новых значений клонированным объектам во время их клонирования, через передачу в функцию clone() ассоциативного массива. public function withTitle(string $title): self { return clone($this, [ 'title' => $title, ]); }

Добавлен атрибут "#[NoDiscard]", который может применяться для пометки функций, возвращаемые значения от которых всегда должны использоваться. Если возвращаемое подобной функцией значение игнорируется интерпретатор выведет предупреждение. Для обхода проверки можно использовать вызов с приведением к типу void. #[NoDiscard("you must use this return value.")] function foo(): string { return 'hi'; } foo(); // вывод предупреждения (void) foo(); // Ok $string = foo(); // Ok

Разрешено использование замыканий (closures) и вызываемых объектов первого класса (first-class callables) в константных выражениях, в которых ранее допускалось указание неизменяемых значений, вычисляемых во время компиляции. Например, теперь можно указывать замыкания в атрибутах, значениях по умолчанию и константах. Используемые подобным образом замыкания всегда должны помечаться ключевым словом "static" и не могут обращаться в внешним переменным при помощи выражения "use". #[SkipDiscovery(static function (Container $container): bool { return ! $container->get(Application::class) instanceof ConsoleApplication; })]

При выводе фатальных ошибок к тексту сообщения теперь прикрепляется обратная трассировка (backtrace) вызовов.

Добавлены функции array_first() и array_last(), выводящие первый и последний элементы массива. Например, вместо $first = $array[array_key_first($array)] ?? null; теперь можно писать $first = array_first($array);

Добавлен модуль URI, прелоставляющий упрощённый API для разбора ссылок. Разбор осуществляется при помощи библиотек uriparser и lexbor. use Uri\Rfc3986\Uri; $uri = new Uri('https://opennet.me/64290'); $uri->getHost(); // opennet.me $uri->getScheme(); // https://

Реализован атрибут "#[DelayedTargetValidation]", при помощи которого можно перенести проверку атрибутов, таких как "#[Override]", со стадии компиляции на стадию выполнения. #[DelayedTargetValidation] #[Override] public const NAME = 'Child';

Добавлены функции get_error_handler() и get_exception_handler() для определения функций с обработчиками ошибок и исключений.

В модуле Curl реализована функция curl_share_init_persistent(), позволяющая совместно использовать дескрипторы при обработке разных запросов.

В модуле Exif добавлена поддержка изображений в форматах HEIF и HEIC.

Объявлены устаревшими: нестандартный синтаксис приведения имён типов (например, "(integer)", а не "(int)"); использование обратных кавычек (`) для вызова команд вместо shell_exec(); повторные объявления констант; использование точки с запятой вместо двоеточия для завершения операторов case; указание null вместо пустой строки массивах или в функции array_key_exists(). Из ini-файла удалена поддержка настройки "disabled_classes".



