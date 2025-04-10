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Опубликованы результаты аудита безопасности кодовой базы PHP

10.04.2025 22:54

Фонд OSTIF (Open Source Technology Improvement Fund), созданный с целью усиления защищённости открытых проектов, объявил о завершении независимого аудита основной кодовой базы проекта PHP. Работа выполнена французской компанией QuarksLab, которая уже привлекалась для аудита проектов OpenVPN, VeraCrypt и OpenSSL. В ходе проверки выявлено 27 проблем, из которых 17 имеют отношение к безопасности, а 10 носят информационный характер. Двум проблемам присвоен статус опасных уязвимостей, шесть имеют средний уровень опасности, а девять признаны неопасными.

Среди выявленных уязвимостей:

  • CVE-2024-8928 - уязвимость в обработчике фильтров, приводящая к повреждению памяти.
  • CVE-2024-8929 - уязвимость в драйвере MySQL, приводящая к утечке содержимого памяти из-за чтения данных из области за границей буфера. Подключение к подконтрольному атакующему серверу MySQL может привести к утечке сведений о содержимом других SQL-запросов.
  • Проблема в PHP-FPM, позволяющая совершить DoS-атаку через создание излишней нагрузки на CPU.
  • Три проблемы средней опасности в обвязке над OpenSSL, связанные с выравниванием ключей, перезаписью вектора инициализации и отсутствием проверки параметров DH. Плюс 4 неопасных проблемы в обвязке над OpenSSL.
  • Целочисленное переполнение при разборе php.ini.
  • CVE-2024-9026 - уязвимость в PHP-FPM, позволяющая удалить символы из сообщений, выводимых в лог.
  • CVE-2024-8925 - проблема с разбором multipart-форм, приводящая к некорректной обработке данных.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.php.net/index.php#...)
  2. OpenNews: Подтверждён факт взлома инфраструктуры проекта PHP
  3. OpenNews: Проект PHP сообщил о взломе и утечке базы паролей с Wiki-сервера
  4. OpenNews: Выявлены следы взлома PHP-репозитория PEAR и модификации пакетного менеджера
  5. OpenNews: Уязвимость в Glibc, эксплуатируемая через скрипты на PHP
  6. OpenNews: Уязвимость в PHP, позволяющая выполнить код при работе в режиме CGI
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63049-php
Ключевые слова: php, audit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:02, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    На самом деле не так страшно, как я ожидал и как могло бы быть
     
     
  • 2.2, чатжпт (?), 23:05, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ага, не так страшен пхп как программисты, которые на нем пишут
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:13, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пхп-программист - это как дхтмл-программист?
    Бывают программисты на таких языках?
    Это же дизайнеры сайтов, даже на бэкэнде.
    Такими их раньше и считали, похоже что то изменилось с тех пор.
     
     
  • 4.10, безразницы (?), 00:44, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как эсэсай программист на максималках.
     
  • 4.11, Аноним (-), 00:54, 11/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:35, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А ты думал, что тебе расскажут про самые вкусные уязвимости? Такое лучше приберечь до времён когда объявят вознаграждение. Или просто приберечь.
     

  • 1.3, Карлос Сношайтилис (ok), 23:35, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    PHP этот случай когда исправил большинство своих детских ошибок и стал как окружающие.
    Но все помнят овцу.
     
  • 1.5, Аноним (6), 00:09, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    PHP - языком из прошлого ещё кто-то пользуется?

    Он уходит, как и Ruby.

     
     
  • 2.8, Аноним (-), 00:22, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > PHP - языком из прошлого ещё кто-то пользуется?

    Конечно. Есть же гигатонны легаси, которые пыхеры успели выродить.
    И никто их дропать не собрается, поэтому продолжат допиливать и допиливать.
    А начинать новый проект на нем... ну это нужно имень очень веские причины.

     
  • 2.13, Аноним (13), 00:56, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользуюсь PHP. Использую LAMP-стек для хранения информации о пакетвх в своем дистрибутиве.
     
  • 2.14, Аноним (-), 00:58, 11/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.9, Аноним (9), 00:42, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Rust бeзoпаснее
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 00:59, 11/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.16, Аноним (16), 01:18, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обесточенный компьютер еще безопаснее
     
     
  • 3.17, Аноним (9), 04:09, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, раст безопаснее
     

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