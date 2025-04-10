Опубликованы результаты аудита безопасности кодовой базы PHP

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|2.2, чатжпт (?), 23:05, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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ага, не так страшен пхп как программисты, которые на нем пишут
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|3.6, Аноним (6), 00:13, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Пхп-программист - это как дхтмл-программист?
Бывают программисты на таких языках?
Это же дизайнеры сайтов, даже на бэкэнде.
Такими их раньше и считали, похоже что то изменилось с тех пор.
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|2.4, Аноним (4), 23:35, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А ты думал, что тебе расскажут про самые вкусные уязвимости? Такое лучше приберечь до времён когда объявят вознаграждение. Или просто приберечь.
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|1.5, Аноним (6), 00:09, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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PHP - языком из прошлого ещё кто-то пользуется?
Он уходит, как и Ruby.
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|2.8, Аноним (-), 00:22, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> PHP - языком из прошлого ещё кто-то пользуется?
Конечно. Есть же гигатонны легаси, которые пыхеры успели выродить.
И никто их дропать не собрается, поэтому продолжат допиливать и допиливать.
А начинать новый проект на нем... ну это нужно имень очень веские причины.
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|2.13, Аноним (13), 00:56, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я пользуюсь PHP. Использую LAMP-стек для хранения информации о пакетвх в своем дистрибутиве.
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