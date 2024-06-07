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Уязвимость в PHP, позволяющая выполнить код при работе в режиме CGI

07.06.2024 11:35

В PHP выявлена уязвимость (CVE-2024-4577), позволяющая добиться выполнения своего кода на сервере или просмотра исходного кода PHP-скрипта в случае использования PHP в режиме CGI на платформе Windows (конфигурации с mod_php, php-fpm и FastCGI уязвимости не подвержены). Проблема устранена в выпусках PHP 8.3.8, 8.2.20 и 8.1.29.

Уязвимость является частным случаем исправленной в 2012 году проблемы CVE-2012-1823, добавленной для которой защиты оказалось недостаточно для блокирования атаки на платформе Windows. Метод атаки сводится к возможности подстановки аргумента командной строки при запуске интерпретатора PHP через манипуляцию с параметрами запроса к PHP-скрипту.

В старой уязвимости CVE-2012-1823 для эксплуатации достаточно было указать опции командной строки вместо параметров запроса, например, "http://localhost/index.php?-s" для показа исходного кода скрипта. Новая уязвимость основывается на том, что платформа Windows обеспечивает автоматическое преобразование символов, что позволяет для обхода ранее добавленной защиты указывать символы, присутствующие в некоторых кодировках и заменяемые на символ "-" (например, http://localhost/index.php?%ads).

Уязвимость подтверждена в конфигурациях с локалями для традиционного китайского (cp950), упрощённого китайского (cp936) и японского (cp932) языков, но не исключено её проявление и с другими локалями. Проблема проявляется в конфигурации по умолчанию в наборе XAMPP (Apache + MariaDB + PHP + Perl), а также в любых конфигурациях Apache, в которых php-cgi выставлен в качестве обработчика CGI-скриптов при помощи настройки 'Action cgi-script "/cgi-bin/php-cgi.exe"' или 'Action application/x-httpd-php-cgi "/php-cgi/php-cgi.exe"', или при непосредственном размещении интерпретатора php в "/cgi-bin" и любых других каталогах, в которых разрешено выполнение CGI-скриптов через директиву ScriptAlias.

Кроме того в обновлениях PHP 8.3.8, 8.2.20 и 8.1.29 устранены ещё три уязвимости:

  • CVE-2024-5458 - возможность обхода фильтра FILTER_VALIDATE_URL, используемого при вызове функции filter_var.
  • CVE-2024-5585 - альтернативный вектор атаки на уязвимость CVE-2024-1874, позволяющий обойти ранее добавленную защиту и осуществить подстановку команд при вызове bat- и cmd-файлов через функцию proc_open на платформе Windows (уязвимость BatBadBut).
  • Подверженность функции openssl_private_decrypt атаке Marvin.


  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/oss-sec/2...)
  2. OpenNews: Уязвимость BatBadBut, затрагивающая стандартные библиотеки различных языков программирования
  3. OpenNews: Уязвимость php-fpm, позволяющая удалённо выполнить код на сервере
  4. OpenNews: Уязвимость в PHP, позволяющая обойти ограничения, заданные в php.ini
  5. OpenNews: Локальная root-уязвимость в PHP-FPM
  6. OpenNews: Уязвимость в Glibc, эксплуатируемая через скрипты на PHP
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61332-php
Ключевые слова: php
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:54, 07/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    PHP на винде, извращенцы
     
     
  • 2.6, Gemorroj (ok), 12:14, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    для разработки самое то
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:11, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это да, денвер, нотепад++ и фтп-клиент.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 13:19, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мамонт в здании!
     
     
  • 5.11, Аноним (11), 13:35, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    php4 нужен, это уже динозавр
     
  • 4.14, Аноним (-), 13:44, 07/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.15, Аноним (15), 13:52, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://seditio.org/dev/denwer-php-8-1-16-plus-mysql-5-7-15-plus-apache-2-4-53
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:40, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wsl2
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:02, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обнять и плакать
     

  • 1.2, Tron is Whistling (?), 12:00, 07/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Так это не в PHP уЁзвимость, а в винде.
     
  • 1.3, Tron is Whistling (?), 12:01, 07/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Какой бибип додумался прочерки из локалей конвертить в минус в командной строке, интересно...
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:43, 07/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Винда... cgi... PHP... 2024-й... в этой мультивселенной ход истории пошел иначе.
     
     
  • 2.9, Сисян (?), 13:18, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Действительно. Ведь для комментирования опеннета тебе кроме браузера больше ничего не нужно!
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:54, 07/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >PHP в режиме CGI на платформе Windows
    >Проблема проявляется в конфигурации по умолчанию в наборе XAMPP

    Понижали планку вхождения в веб разработку - допонижались...

     

  • 1.13, Аноним (12), 13:42, 07/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    cgi в php - это вообще код времен года этак 2002-го, с пачкой костылей для вебсерверов тех времён, который не выбрасывают просто потому что до сих пор есть странные личности, которые этим пользуются.

    Лучше это вообще не трогать

     

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