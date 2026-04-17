Выпуск Rust 1.95. Добавление Rust в дисплейный сервер Mir. Анализатор трафика ayaFlow на Rust

17.04.2026 13:40 (MSK)

Опубликован релиз языка программирования Rust 1.95, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust нацелены на исключение ошибок при манипулировании указателями и защиту от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:




Дополнительно можно отметить недавно анонсированные проекты и события, связанные с Rust:

  • Компания Canonical представила дисплейный сервер Mir 2.26, предоставляющий набор библиотек для создания композитных серверов на базе протокола Wayland и включающий типовую функциональность оконных менеджеров и дисплейных серверов. Mir задействован в таких проектах, как композитный менеджер Miracle, оболочка для интернет-киосков Ubuntu Frame и пользовательское окружение Miriway.

    Новый выпуск примечателен добавлением возможности разработки компонентов на языке Rust. На Rust реализована альтернативная подсистема управления вводом evdev-rs и начата работа над написанным на Rust фронтэндом wayland-rs для Wayland. Из не связанных с Rust изменений в Mir отмечена поддержка Wayland-протоколов ext_image_copy_capture_v1 и input-triggers.

  • Опубликован первый релиз анализатора трафика ayaFlow, написанного на Rust и использующего подсистему ядра Linux eBPF для перехвата сетевых пакетов (IPv4/TCP/UDP) и кадров Ethernet с минимальным влиянием на производительность. Поддерживается глубокое инспектирование протоколов прикладного уровня (L7), например, извлечение TLS SNI и DNS-запросов при анализе шифрованного трафика. Система поддерживает ведение таблицы с текущим состоянием соединений в формате DashMap, сохранение истории в SQLite и отдачу статистики через REST API для Prometheus.
  • Реализована возможность создания многопоточных приложений на языке Rust, использующих функции std::thread и выполняемых на стороне GPU.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
Обсуждение (51)
  • 1.4, Аноним (4), 14:01, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >возможность указания выражений "if let" внутри блоков "match" для создания условных сопоставлений по шаблону

    Как же плохо это выглядит на таком одиночном примере, а представляете, как это будет при множестве блоков и разных условий?

     
     
  • 2.6, aname (ok), 14:03, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кого это когда интересовало- то?
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:04, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Как же плохо это выглядит

    "Плохо" это оценочное суждение.
    Есть ли какие-то аргументы "почему"?
    Или просто "мне не нравится потому что")?

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 14:16, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Знаете что такое регулярные выражения? Rust идет ровно по их шагам - проще переписать, чем разбираться с проблемой.
     
     
  • 4.15, Аноним (7), 14:21, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Хм.. сравнение если честно так себе.
    Тут есть четкое деление кода на логические части.

    С другой стороны, а покажи-ка мне серьезный проект в котором не используются "регулярные выражения"))

     
     
  • 5.18, Аноним (18), 14:26, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тоже не понял, при чем тут регулярки?;) А так да, Регулярки для некоторых задач это вообще то что доктор прописал!)
     
  • 5.19, Аноним (19), 14:27, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >покажи-ка мне серьезный проект в котором не используются "регулярные выражения"

    Я где-то говорил, что регулярки это плохо? Плохо, что Rust из-за обилия сахара становится сплошной регуляркой.

     
     
  • 6.21, Аноним (21), 14:30, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Я где-то говорил, что регулярки это плохо?

    "проще переписать, чем разбираться с проблемой" не звучит как ʼхорошоʼ.

    > Плохо, что Rust из-за обилия сахара становится сплошной регуляркой.

    Вкусовщина.
    Я не вижу плохой читаемости в текущих функциях.
    Возможно это дело привычки.

    Но ты можешь предложить "как надо".
    Боюсь будет или более многословно, или более запутано.

     
  • 6.22, Аноним (18), 14:33, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Никто вас не заставляет кушать весь этот сахар, если он вам не по душе. Используйте только то что считаете нужны! Однако если присоединились к проекту где это используется сахар  - то что называется будьте любезны:) Не вижу проблем. Более того вы даже можете забить на лайфтаймы если они вас так бесят и не использовать ссылки вообще! В этом случае просто используйте механизм владения и забудьте про заимствование, да придется быть местами многословным, но главное что даже тут у вас будет выбор!
     
     
  • 7.25, Аноним (25), 14:38, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Никто вас не заставляет кушать весь этот сахар, если он вам не по душе.

    Эм, вообще-то заставляет. Их в любом случае нужно держать в голове, если работаешь над каким-то проектом не один.

    >Более того вы даже можете забить на лайфтаймы если они вас так бесят и не использовать ссылки вообще!

    Да, знаю, используйте .clone().

     
     
  • 8.28, Аноним (18), 14:44, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Можно таже посмотоеть в сторону языка Hylo Там вообще не надо будет забивать го... текст свёрнут, показать
     
  • 5.20, Аноним (20), 14:28, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    По такой логике любой проект на расте не может быт серьёзным, потому что у него вместо регулярок какая-то задупа. Я уже не говорю, что re2 пойдёт с оговорками, даже а питоне вменяемые. Но не в расте.
     
  • 2.16, laindono (ok), 14:21, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Покажи, как должно выглядеть.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:34, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Никак не должно. Разрабам Rust давно пора остановиться с добавлением сахара.
     
  • 3.34, Аноним (34), 14:59, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А зачем спрашивать если можно показать, и пускай мимокрокодилы составят свое мнение.

    Было:
            match value {
                Some(x) => {
                    if let Ok(y) = compute(x) {
                        println!("{}, {}", x, y);
                    }
                }
                _ => {}
            }
    Стало:
            match value {
                Some(x) if let Ok(y) = compute(x) => {
                    println!("{}, {}", x, y);
                }
                _ => {}
            }

     
     
  • 4.82, morphe (?), 16:54, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вообще никто не мешает переписать это как

    if let Some(x) = value && let Ok(y) = compute(x) => {

    Что просто и понятно, в данном случае match действительно выглядит не к месту

    Однако у тебя может быть и такое написано

            match value {
                Some(x) if let Ok(y) = compute(x) => {
                    println!("{}, {}", x, y);
                }
                Some(x) if let Ok(y) = compute_other(x) => {
                    println!("{}, {}", x, y);
                }
                Some(x) if let Ok(y) = compute_smth_else(x) => {
                    println!("{}, {}", x, y);
                }
                _ => {}
            }

    Что уже может лучше выглядеть в match

     
  • 2.76, Сладкая булочка (?), 16:43, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вообще уловие после выражения выглядит уродливо

    Some(x) if let Ok(y)

    Как будто Йода кого-то покусал.

     
  • 2.83, Facemaker (?), 17:00, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это просто «гард» как в Хаскеле, ничего сложного.
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:10, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Что там с динамическими библиотеками, всё ещё не умеет?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:47, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А Раста идеология статической компоновки всех библиотек.

    >всё ещё не умеет?

    Не хотят. А не, не умеет.

     
     
  • 3.61, Аноним (61), 16:06, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А на практике дл сих пор нет стабильного ABI также как и у C++.
    > Все мы вынуждены использовать C ABI и ffi

    Когда-нибудь местные эксперты узнают, что у C нет никакого ABI...

     
  • 2.32, alex13sh (?), 14:53, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В теории, давно умеет. А на практике дл сих пор нет стабильного ABI также как и у C++.
    Все мы вынуждены использовать C ABI и ffi
     
     
  • 3.35, Аноним (18), 14:59, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это одна из причин почему язык Си никогда не умрет;)
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 15:16, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если от сишки останется только ffi то это будет уже гроб-гроб-кладбище.

    Думаю через пару лет будет стабилизация спецификации (спасибо ферроцену).
    К тому времени дополируют оставшиеся шероховатости.
    Может тогда будет запрос на стабильное АБИ.

     
     
  • 5.81, Сладкая булочка (?), 16:49, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Если от сишки останется только ffi то это будет уже гроб-гроб-кладбище.
    > Думаю через пару лет будет стабилизация спецификации (спасибо ферроцену).

    Ну да, им уж давно передали спеку, куда они ее дели?

    > К тому времени дополируют оставшиеся шероховатости.

    У самураев нет цели, только путь. Какие шероховатости? Добавление аллокатора в HashMap - это шероховатость или еще нет?

    > Может тогда будет запрос на стабильное АБИ.

    Пфф. Это одно из основного. Годы работы.


     
  • 3.39, Аноним (39), 15:04, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Что говоришь? У раста нет стабильного ABI? Значит самое время внедрять раст в критические системы!
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 15:12, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У С++ тоже нет.
    А операционки на нем пишут. Удивительно, правда?
    И в эмбедедщине используют.

    Наверное наяривание на ABI это просто воздуханство?

     
     
    		• +/
    >У С++ тоже нет. А операционки на нем пишут.

    Благодаря C ABI.

     
     
  • 6.63, Аноним (61), 16:08, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Благодаря C ABI.

    Не существует никакого "С ABI". Иди почитай стандарт С и найди, где там описывается "С ABI".

     
     
  • 7.84, Аноним (84), 17:07, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Что ж ты ниже пояса бьешь?!
    Ты бы еще спросил "а читал ли СИшник стандарт" (на который он так яростно наяривает).

    А если спросить что такое конформанс, то там вообще мрак.

     
  • 5.59, Sm0ke85 (ok), 16:04, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >И в эмбедедщине используют.

    Мало ли извращенцев... Да и не весь эмбдед должен стабильно работать, бывают поделия по типу "зависло - ну и пофик, резетнут"...

    Какие особые удобства привносит С++ в эмбдед: классы? шаблоны? - в серьезной разработке это только замедлит работу устройства и позволит тебе поиметь непредвиденные баги, гонки и т.п.

     
  • 4.47, Аноним (47), 15:21, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А зачем тебе стабильный ABI раста, когда есть C ABI и его за глаза хватает?

    Rust, если что, даже в планах стабильного ABI не имеет, чтобы оставлять себе пространство оптимизировать memory layout у структур (выставлять паддинги, сортировать поля и вот это все, чем на практике в коде на C руками занимаются только два с половиной землекопа).

    Есть отдельные телодвижения, чтобы когда-нибудь сделать какой-то более Rust-ориентированный стабильный ABI, который бы поддерживался компилятором ровно в таком же виде, в котором он сейчас поддерживает C ABI, но тоже как бы особо не горит, т.к. C ABI хватает.

     
     
  • 5.64, НяшМяш (ok), 16:11, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > когда есть C ABI и его за глаза хватает?

    Не за глаза. В C ffi нельзя выразить, например, в наше время элементарное - признак null safe значения. Поэтому у всех - растовиков, плюсовиков и прочих - и горит жопа от необходимости поддерживать 50-летние представления о программировании.

     
     
  • 6.66, Аноним (47), 16:28, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
  • 6.74, Сладкая булочка (?), 16:40, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У растовиков горит жопа, потому что они не знают си, буквально, нифига не понимают в компиляторах, не могут прочитать ассемблер. В с++ наоборот считают за плюс интеграцию с си.

     
  • 5.80, Аноним (80), 16:48, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > оптимизировать memory layout у структур

    Ого! Да они решили Паскаль подогонять?

     

  • 1.26, ZeroTwo (ok), 14:41, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >[dependencies]
    >aya = "0.13"

    Ожидаемо уже из названия. Год назад писал "firewall" (скорее PoC) на нём - офигенная штука.

     
  • 1.36, asand3r (ok), 15:01, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    За ayaFlow Роскомнадзор им говорит большие спасибо.
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 15:09, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А за nDPI 5.0 не говорит?)
    opennet.me/opennews/art.shtml?num=64299

    Или раз там СИ и GPL то это друое))?

     

  • 1.51, Аноним (51), 15:40, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Польза впихивания этого чудища хотя бы в том, что скоро программисты начнут думать "лучше начать на си правильно написать..."
     
     
  • 2.68, Сладкая булочка (?), 16:31, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > лучше начать на си правильно написать...

    Подключат наконец PVS.

     
  • 2.71, Сладкая булочка (?), 16:35, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Польза впихивания этого чудища хотя бы в том, что скоро программисты начнут думать "лучше начать на си правильно написать..."

    Там автор ayaFlow jsкриптизер

    > Technical Skills
    > Languages: JavaScript, Rust, Python, C++

    Теперь понятно почему первым словом в описании идет A high-performance

     
     
  • 3.86, Аноним (86), 17:17, 17/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.65, Аноним (65), 16:18, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Интересно видеть, как Rust все глубже заходит в инфраструктурные проекты. Особенно любопытно, что рядом с самим релизом тут упомянуты и практические применения вроде Mir и ayaFlow.
     
     
  • 2.70, Аноним (70), 16:34, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Плохой пример.
    МИР нафиг никому не сдался.
    ayaFlow - что-то новое.

    Инфраструктурные проекты это например клоудфларя.
    Или андроид.
    Сколько там смартфонов продается в год на андроиде? А в каждом современном работают миллионы строк раст-кода.

     
     
  • 3.73, Сладкая булочка (?), 16:37, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Сколько там смартфонов продается в год на андроиде? А в каждом современном работают миллионы строк раст-кода.

    А сколько уже продано за все время существования и в кажом ни одной строки на раст-коде. Л - Логика. Кстати, андроид начал курвиться, закрывать исходники, вставлять разрабам палки в колеса. Интересное совпадение.

     
  • 3.77, Аноним (80), 16:44, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > миллионы строк ...

    ... автоматически сгенерированных обвязок вокруг си-библиотек.

     
  • 2.72, Сладкая булочка (?), 16:36, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Особенно любопытно, что рядом с самим релизом тут упомянуты и практические применения вроде Mir и ayaFlow.

    Особенно любопытно, учитывая, что Mir не нужен, а про ayaFlow в первый раз слышно.

     

  • 1.75, Аноним (80), 16:41, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > под покровительством независимой некоммерческой организации

    Финансирование - откуда? Они же не сами себя, значит, зависимые.

     

