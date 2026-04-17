Выпуск Rust 1.95. Добавление Rust в дисплейный сервер Mir. Анализатор трафика ayaFlow на Rust

|
|1.4, Аноним (4), 14:01, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
>возможность указания выражений "if let" внутри блоков "match" для создания условных сопоставлений по шаблону
Как же плохо это выглядит на таком одиночном примере, а представляете, как это будет при множестве блоков и разных условий?
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 14:04, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Как же плохо это выглядит
"Плохо" это оценочное суждение.
Есть ли какие-то аргументы "почему"?
Или просто "мне не нравится потому что")?
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 14:16, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Знаете что такое регулярные выражения? Rust идет ровно по их шагам - проще переписать, чем разбираться с проблемой.
|
|
|
|4.15, Аноним (7), 14:21, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хм.. сравнение если честно так себе.
Тут есть четкое деление кода на логические части.
С другой стороны, а покажи-ка мне серьезный проект в котором не используются "регулярные выражения"))
|
|
|
|5.18, Аноним (18), 14:26, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тоже не понял, при чем тут регулярки?;) А так да, Регулярки для некоторых задач это вообще то что доктор прописал!)
|
|5.19, Аноним (19), 14:27, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>покажи-ка мне серьезный проект в котором не используются "регулярные выражения"
Я где-то говорил, что регулярки это плохо? Плохо, что Rust из-за обилия сахара становится сплошной регуляркой.
|
|
|
|6.21, Аноним (21), 14:30, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я где-то говорил, что регулярки это плохо?
"проще переписать, чем разбираться с проблемой" не звучит как ʼхорошоʼ.
> Плохо, что Rust из-за обилия сахара становится сплошной регуляркой.
Вкусовщина.
Я не вижу плохой читаемости в текущих функциях.
Возможно это дело привычки.
Но ты можешь предложить "как надо".
Боюсь будет или более многословно, или более запутано.
|
|6.22, Аноним (18), 14:33, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Никто вас не заставляет кушать весь этот сахар, если он вам не по душе. Используйте только то что считаете нужны! Однако если присоединились к проекту где это используется сахар - то что называется будьте любезны:) Не вижу проблем. Более того вы даже можете забить на лайфтаймы если они вас так бесят и не использовать ссылки вообще! В этом случае просто используйте механизм владения и забудьте про заимствование, да придется быть местами многословным, но главное что даже тут у вас будет выбор!
|
|
|
|7.25, Аноним (25), 14:38, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Никто вас не заставляет кушать весь этот сахар, если он вам не по душе.
Эм, вообще-то заставляет. Их в любом случае нужно держать в голове, если работаешь над каким-то проектом не один.
>Более того вы даже можете забить на лайфтаймы если они вас так бесят и не использовать ссылки вообще!
Да, знаю, используйте .clone().
|
|
|
|8.28, Аноним (18), 14:44, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Можно таже посмотоеть в сторону языка Hylo Там вообще не надо будет забивать го...
|
|5.20, Аноним (20), 14:28, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По такой логике любой проект на расте не может быт серьёзным, потому что у него вместо регулярок какая-то задупа. Я уже не говорю, что re2 пойдёт с оговорками, даже а питоне вменяемые. Но не в расте.
|
|
|
|3.23, Аноним (23), 14:34, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Никак не должно. Разрабам Rust давно пора остановиться с добавлением сахара.
|
|3.34, Аноним (34), 14:59, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А зачем спрашивать если можно показать, и пускай мимокрокодилы составят свое мнение.
Было:
match value {
Some(x) => {
if let Ok(y) = compute(x) {
println!("{}, {}", x, y);
}
}
_ => {}
}
Стало:
match value {
Some(x) if let Ok(y) = compute(x) => {
println!("{}, {}", x, y);
}
_ => {}
}
|
|
|
|4.82, morphe (?), 16:54, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще никто не мешает переписать это как
if let Some(x) = value && let Ok(y) = compute(x) => {
Что просто и понятно, в данном случае match действительно выглядит не к месту
Однако у тебя может быть и такое написано
match value {
Some(x) if let Ok(y) = compute(x) => {
println!("{}, {}", x, y);
}
Some(x) if let Ok(y) = compute_other(x) => {
println!("{}, {}", x, y);
}
Some(x) if let Ok(y) = compute_smth_else(x) => {
println!("{}, {}", x, y);
}
_ => {}
}
Что уже может лучше выглядеть в match
|
|2.76, Сладкая булочка (?), 16:43, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще уловие после выражения выглядит уродливо
Some(x) if let Ok(y)
Как будто Йода кого-то покусал.
|
|
|
|2.30, Аноним (30), 14:47, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
А Раста идеология статической компоновки всех библиотек.
>всё ещё не умеет?
Не хотят. А не, не умеет.
|
|
|
|3.61, Аноним (61), 16:06, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А на практике дл сих пор нет стабильного ABI также как и у C++.
> Все мы вынуждены использовать C ABI и ffi
Когда-нибудь местные эксперты узнают, что у C нет никакого ABI...
|
|2.32, alex13sh (?), 14:53, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В теории, давно умеет. А на практике дл сих пор нет стабильного ABI также как и у C++.
Все мы вынуждены использовать C ABI и ffi
|
|
|
|
|
|4.45, Аноним (45), 15:16, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если от сишки останется только ffi то это будет уже гроб-гроб-кладбище.
Думаю через пару лет будет стабилизация спецификации (спасибо ферроцену).
К тому времени дополируют оставшиеся шероховатости.
Может тогда будет запрос на стабильное АБИ.
|
|
|
|5.81, Сладкая булочка (?), 16:49, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если от сишки останется только ffi то это будет уже гроб-гроб-кладбище.
> Думаю через пару лет будет стабилизация спецификации (спасибо ферроцену).
Ну да, им уж давно передали спеку, куда они ее дели?
> К тому времени дополируют оставшиеся шероховатости.
У самураев нет цели, только путь. Какие шероховатости? Добавление аллокатора в HashMap - это шероховатость или еще нет?
> Может тогда будет запрос на стабильное АБИ.
Пфф. Это одно из основного. Годы работы.
|
|3.39, Аноним (39), 15:04, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что говоришь? У раста нет стабильного ABI? Значит самое время внедрять раст в критические системы!
|
|
|
|4.43, Аноним (43), 15:12, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У С++ тоже нет.
А операционки на нем пишут. Удивительно, правда?
И в эмбедедщине используют.
Наверное наяривание на ABI это просто воздуханство?
|
|
|
|
|
|6.63, Аноним (61), 16:08, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Благодаря C ABI.
Не существует никакого "С ABI". Иди почитай стандарт С и найди, где там описывается "С ABI".
|
|
|
|7.84, Аноним (84), 17:07, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что ж ты ниже пояса бьешь?!
Ты бы еще спросил "а читал ли СИшник стандарт" (на который он так яростно наяривает).
А если спросить что такое конформанс, то там вообще мрак.
|
|5.59, Sm0ke85 (ok), 16:04, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
>И в эмбедедщине используют.
Мало ли извращенцев... Да и не весь эмбдед должен стабильно работать, бывают поделия по типу "зависло - ну и пофик, резетнут"...
Какие особые удобства привносит С++ в эмбдед: классы? шаблоны? - в серьезной разработке это только замедлит работу устройства и позволит тебе поиметь непредвиденные баги, гонки и т.п.
|
|4.47, Аноним (47), 15:21, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А зачем тебе стабильный ABI раста, когда есть C ABI и его за глаза хватает?
Rust, если что, даже в планах стабильного ABI не имеет, чтобы оставлять себе пространство оптимизировать memory layout у структур (выставлять паддинги, сортировать поля и вот это все, чем на практике в коде на C руками занимаются только два с половиной землекопа).
Есть отдельные телодвижения, чтобы когда-нибудь сделать какой-то более Rust-ориентированный стабильный ABI, который бы поддерживался компилятором ровно в таком же виде, в котором он сейчас поддерживает C ABI, но тоже как бы особо не горит, т.к. C ABI хватает.
|
|
|
|5.64, НяшМяш (ok), 16:11, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> когда есть C ABI и его за глаза хватает?
Не за глаза. В C ffi нельзя выразить, например, в наше время элементарное - признак null safe значения. Поэтому у всех - растовиков, плюсовиков и прочих - и горит жопа от необходимости поддерживать 50-летние представления о программировании.
|
|
|
|6.66, Аноним (47), 16:28, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, мой поинт в том, что с этим энивей можно жить, хоть и неприятно. А создать современный хороший ABI и так, чтобы у него еще и какой-то adoption массовый случился - это задача слишком нетривиальная по отношению к размеру бенефитов, которые принесет ее решение.
|
|6.74, Сладкая булочка (?), 16:40, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Поэтому у всех - растовиков, плюсовиков и прочих - и горит жопа
У растовиков горит жопа, потому что они не знают си, буквально, нифига не понимают в компиляторах, не могут прочитать ассемблер. В с++ наоборот считают за плюс интеграцию с си.
|
|5.80, Аноним (80), 16:48, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> оптимизировать memory layout у структур
Ого! Да они решили Паскаль подогонять?
|
|1.26, ZeroTwo (ok), 14:41, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>[dependencies]
>aya = "0.13"
Ожидаемо уже из названия. Год назад писал "firewall" (скорее PoC) на нём - офигенная штука.
|
|
|
|2.41, Аноним (41), 15:09, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А за nDPI 5.0 не говорит?)
opennet.me/opennews/art.shtml?num=64299
Или раз там СИ и GPL то это друое))?
|
|1.51, Аноним (51), 15:40, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Польза впихивания этого чудища хотя бы в том, что скоро программисты начнут думать "лучше начать на си правильно написать..."
|
|
|
|2.71, Сладкая булочка (?), 16:35, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Польза впихивания этого чудища хотя бы в том, что скоро программисты начнут думать "лучше начать на си правильно написать..."
Там автор ayaFlow jsкриптизер
> Technical Skills
> Languages: JavaScript, Rust, Python, C++
Теперь понятно почему первым словом в описании идет A high-performance
|
|1.65, Аноним (65), 16:18, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Интересно видеть, как Rust все глубже заходит в инфраструктурные проекты. Особенно любопытно, что рядом с самим релизом тут упомянуты и практические применения вроде Mir и ayaFlow.
|
|
|
|2.70, Аноним (70), 16:34, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Плохой пример.
МИР нафиг никому не сдался.
ayaFlow - что-то новое.
Инфраструктурные проекты это например клоудфларя.
Или андроид.
Сколько там смартфонов продается в год на андроиде? А в каждом современном работают миллионы строк раст-кода.
|
|
|
|3.73, Сладкая булочка (?), 16:37, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Сколько там смартфонов продается в год на андроиде? А в каждом современном работают миллионы строк раст-кода.
А сколько уже продано за все время существования и в кажом ни одной строки на раст-коде. Л - Логика. Кстати, андроид начал курвиться, закрывать исходники, вставлять разрабам палки в колеса. Интересное совпадение.
|
|3.77, Аноним (80), 16:44, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> миллионы строк ...
... автоматически сгенерированных обвязок вокруг си-библиотек.
|
|2.72, Сладкая булочка (?), 16:36, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Особенно любопытно, что рядом с самим релизом тут упомянуты и практические применения вроде Mir и ayaFlow.
Особенно любопытно, учитывая, что Mir не нужен, а про ayaFlow в первый раз слышно.
|
|1.67, Сладкая булочка (?), 16:30, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> . Особенно любопытно, что рядом с самим релизом тут упомянуты и практические применения вроде Mir и ayaFlow.
Особенно любопытно, учитывая, что Mir не нужен, а про ayaFlow в первый раз слышно.
|
|1.75, Аноним (80), 16:41, 17/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> под покровительством независимой некоммерческой организации
Финансирование - откуда? Они же не сами себя, значит, зависимые.
|