Выпуск Rust 1.95. Добавление Rust в дисплейный сервер Mir. Анализатор трафика ayaFlow на Rust

2.30 , Аноним ( 30 ), 14:47, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А Раста идеология статической компоновки всех библиотек. >всё ещё не умеет? Не хотят. А не, не умеет.

3.61 , Аноним ( 61 ), 16:06, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А на практике дл сих пор нет стабильного ABI также как и у C++.

> Все мы вынуждены использовать C ABI и ffi Когда-нибудь местные эксперты узнают, что у C нет никакого ABI...

2.32 , alex13sh ( ? ), 14:53, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В теории, давно умеет. А на практике дл сих пор нет стабильного ABI также как и у C++.

Все мы вынуждены использовать C ABI и ffi

3.35 , Аноним ( 18 ), 14:59, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это одна из причин почему язык Си никогда не умрет;)

4.45 , Аноним ( 45 ), 15:16, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если от сишки останется только ffi то это будет уже гроб-гроб-кладбище. Думаю через пару лет будет стабилизация спецификации (спасибо ферроцену).

К тому времени дополируют оставшиеся шероховатости.

Может тогда будет запрос на стабильное АБИ.

5.81 , Сладкая булочка ( ? ), 16:49, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если от сишки останется только ffi то это будет уже гроб-гроб-кладбище.

> Думаю через пару лет будет стабилизация спецификации (спасибо ферроцену). Ну да, им уж давно передали спеку, куда они ее дели? > К тому времени дополируют оставшиеся шероховатости. У самураев нет цели, только путь. Какие шероховатости? Добавление аллокатора в HashMap - это шероховатость или еще нет? > Может тогда будет запрос на стабильное АБИ. Пфф. Это одно из основного. Годы работы.

3.39 , Аноним ( 39 ), 15:04, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что говоришь? У раста нет стабильного ABI? Значит самое время внедрять раст в критические системы!

4.43 , Аноним ( 43 ), 15:12, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У С++ тоже нет.

А операционки на нем пишут. Удивительно, правда?

И в эмбедедщине используют. Наверное наяривание на ABI это просто воздуханство?

5.48 , Аноним ( 23 ), 15:28, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >У С++ тоже нет. А операционки на нем пишут. Благодаря C ABI.

6.63 , Аноним ( 61 ), 16:08, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Благодаря C ABI. Не существует никакого "С ABI". Иди почитай стандарт С и найди, где там описывается "С ABI".

7.84 , Аноним ( 84 ), 17:07, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что ж ты ниже пояса бьешь?!

Ты бы еще спросил "а читал ли СИшник стандарт" (на который он так яростно наяривает). А если спросить что такое конформанс, то там вообще мрак.

5.59 , Sm0ke85 ( ok ), 16:04, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >И в эмбедедщине используют. Мало ли извращенцев... Да и не весь эмбдед должен стабильно работать, бывают поделия по типу "зависло - ну и пофик, резетнут"... Какие особые удобства привносит С++ в эмбдед: классы? шаблоны? - в серьезной разработке это только замедлит работу устройства и позволит тебе поиметь непредвиденные баги, гонки и т.п.

4.47 , Аноним ( 47 ), 15:21, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем тебе стабильный ABI раста, когда есть C ABI и его за глаза хватает? Rust, если что, даже в планах стабильного ABI не имеет, чтобы оставлять себе пространство оптимизировать memory layout у структур (выставлять паддинги, сортировать поля и вот это все, чем на практике в коде на C руками занимаются только два с половиной землекопа). Есть отдельные телодвижения, чтобы когда-нибудь сделать какой-то более Rust-ориентированный стабильный ABI, который бы поддерживался компилятором ровно в таком же виде, в котором он сейчас поддерживает C ABI, но тоже как бы особо не горит, т.к. C ABI хватает.

5.64 , НяшМяш ( ok ), 16:11, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > когда есть C ABI и его за глаза хватает? Не за глаза. В C ffi нельзя выразить, например, в наше время элементарное - признак null safe значения. Поэтому у всех - растовиков, плюсовиков и прочих - и горит жопа от необходимости поддерживать 50-летние представления о программировании.

6.66 , Аноним ( 47 ), 16:28, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, мой поинт в том, что с этим энивей можно жить, хоть и неприятно. А создать современный хороший ABI и так, чтобы у него еще и какой-то adoption массовый случился - это задача слишком нетривиальная по отношению к размеру бенефитов, которые принесет ее решение.

6.74 , Сладкая булочка ( ? ), 16:40, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Поэтому у всех - растовиков, плюсовиков и прочих - и горит жопа У растовиков горит жопа, потому что они не знают си, буквально, нифига не понимают в компиляторах, не могут прочитать ассемблер. В с++ наоборот считают за плюс интеграцию с си. 5.80 , Аноним ( 80 ), 16:48, 17/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > оптимизировать memory layout у структур Ого! Да они решили Паскаль подогонять?

