Google задействовал Rust-библиотеку Hickory в прошивке радиомодуля смартфонов Pixel 10

|1.1, Аноним (1), 12:54, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Зачем стараться писать эксплоит, тратить силы на поиск уязвимости, если можно написать в приложение бэкдор?
|2.9, Аноним (9), 13:24, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Чтобы черный вход был только у тебя и не было у северных корейцев.
|4.19, Бертолетова соль (?), 13:40, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Инранцы походу вскрыли спутниковое наблюдение и эти их GPS легко и не принуждённо, не, конечно они на такую прям подлость как жи2 с пейджерами не пойдут, но умеют.
|5.33, Смузихлеб забывший пароль (?), 14:22, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
по пейджерам походу просто наврали для публики
наверняка деньгами и угрозами нашли слабые звенья( конкретных персон ) в поставках/обслуживании и те уже заложили кой-чего кой-куда или подменили нормальные. В "новых" пейджерах даже могло не быть части их осн содержимого чтобы больше места на "заряд" получилось
|1.2, Аноним (2), 12:58, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Размер интегрированных компонентов составил 371KB, из которых 350KB код Hickory-proto и зависимостей, 17KB - вспомогательные функции, выделенные из стандартной библиотеки, 4KB - прослойка для использования библиотеки для обработки ответов от DNS-серверов.
Про hello world со всеми зависимостями в несколько мегабайт не шутили.
>Отмечается, что для модема устройств Pixel дополнительные 300KB укладываются в имеющиеся ограничения памяти, но для более требовательных встраиваемых устройств необходимо проведение оптимизации для сокращения размера кода.
Вот так из-за проблем языка приходится решать проблемы на стороне железа. И при этом Rust называют современным языком? Zig поинтереснее выглядит в плане оптимизаций.
|2.5, 12yoexpert (ok), 13:08, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
а что ты хотел от товара, в котором даже про динамическую линковку ничего не слышали
|5.26, Аноним (7), 14:04, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Прошивка состоит из единого статического бинарника, вопрос: зачем динамическая линковка, если и так весь код будет в памяти котррллера модема?
|6.30, Аноним (9), 14:19, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да бинаря который не влезает в память. Затем чтобы влез, лол.
|7.49, Аноним (49), 15:07, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Может бинарь надо делать так, чтобы в память влезал? Да ну, бред какой-то.
Или хотя бы железку искать не по помойкам, чтобы памяти было нормально.
|3.31, Аноним (-), 14:19, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> а что ты хотел от товара, в котором даже про динамическую линковку ничего не слышали
Лол, веб-сеньор верит, что прошивки на Си линкуются динамически.
С чем они динамически линкуются - напрямую с железом?
|2.13, Аноним (9), 13:27, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И при этом этот драйвер целиком состоит из одних unsafe. Это просто Расто комбо. Менеджмент решил заняться базворд кодингом.
|3.21, Карлос Сношайтилис (ok), 13:50, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Аноним продолжают не понимать что означает unsafe и когда он используется, но промолчать не могут.
Как Джон Ватсон в анекдоте про трубку
|4.29, Аноним (9), 14:17, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это ты продолжать верить что просто слово unsafe в состоянии то чего-то реально защитить.
|5.52, Аноним (52), 15:10, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Это ты продолжать верить что просто слово unsafe в состоянии то чего-то реально защитить.
В том-то и дело, что мы в это не верим.
Это вообще не вопрос веры, а просто алгоритмическая задача.
А вот вы - "не верите" что оно помогает))
|6.58, Аноним (9), 15:22, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Какого алгоритма? Что жёлтая ленточка вокруг ямы спасет тебя от того чтобы кто-то туда свалился? Нет конечно не спасет, есть куча примеров.
|7.68, Аноним (68), 16:07, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Напр расчета владения Или проверок размера буфера перед записью Вообще-то шан... большой текст свёрнут, показать
|3.47, Аноним (-), 15:06, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> И при этом этот драйвер целиком состоит из одних unsafe. Это просто
> Расто комбо. Менеджмент решил заняться базворд кодингом.
Да чего ожидать от гугла в последнее время? Только гнилого хайпа, баззвордов и кучу новых ограничений, запретов и пакостей.
|4.51, Аноним (49), 15:08, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Только гнилого хайпа, баззвордов и кучу новых ограничений, запретов и пакостей.
А какие пакости они делают?
Ну решили не принимать в сертифицированную версию какой-то овнокод от васянов, так это их полное право.
|3.63, Аноним (63), 15:40, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А где вы там нашли целиком состоит из одних unsafe В коде всего 8 unsafe 4 в... большой текст свёрнут, показать
|3.18, Аноним (11), 13:38, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну из-за цены, просто 10 (не pro) будет заметно дороже, или смотреть б\у.
|4.64, AleksK (ok), 15:49, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не только из-за цены. Пиксель 10 идет с по-умолчанию заблокированным загрузчиком, в сочетании с 17 андроидом где надо через одно местио ставить сторонние приложения не из гуглового магазина, порезанными для России сервисами, не работающим в России volte, это прямо такое себе.
|1.22, Аноним (22), 13:56, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ответьте, пожалуйста: а у дыряста уже появился собственный компилятор?
|1.23, Аноним (23), 13:57, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Т.е. там из раста только DNS-библиотека, а понтов будто там вся прошивка ржавая?
|2.69, Аноним (69), 16:22, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это сделали пятый опорный орган существа класса млекопитающих с зубами и ушами.
|1.27, Сладкая булочка (?), 14:05, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Отмечается, что для модема устройств Pixel дополнительные 300KB укладываются в имеющиеся ограничения памяти, но для более требовательных встраиваемых устройств необходимо проведение оптимизации для сокращения размера кода.
Ну вот, а местные эксперты писали про жирные бинари. А вы говорили, ничего они не жирные. Получается эксперты были правы (как всегда), гугл подтвердил.
|2.45, Аноним (45), 15:04, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Читаем оригинал
As the Pixel modem is not tightly memory constrained, we prioritized community support and code quality, leaving code size optimizations as future work.
Это значит следуюшее:
у нас достаточно хороший чип, чтобы туда влезло как есть.
Но б0мжам с железками-дешевками придется поработать.
|1.32, Аноним (12), 14:20, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ест ли одна причина, по которой гугл сношается с этой блобятиной? Она не даёт ничего прошивке модема, кроме пустой траты ресурсов. С другой стороны, взять вот Ada, тут и формально верифицировать можно, и в си оттранслировать…
|3.40, Аноним (12), 14:55, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Нвидия говорит незначительно дороже. Вот в прошивке модема уж самое место, там не так много кода.
|1.34, Аноним (34), 14:23, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Просто интересно, может местные раст-эксперты пояснят? Как парсер DNS пакетов может разжиреть до 300К ?
|2.39, НяшМяш (ok), 14:44, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Если глянуть на количество функционала в либе, то сразу становится понятно https://docs.rs/hickory-proto/0.25.2/hickory_proto/. Это только у дидов DNS это UDP на 53 порту и всё, в реальной жизни куда сложнее всё.
А ещё либа требует асинхронный рантайм даже если все дополнительные фичи отключить - ну не предусмотрели разработчики _сервера_ тот факт, что гуглонаркам захочется это в ембеддед засунуть.
|3.56, Аноним (56), 15:19, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Блин, ну ты сразу ниже пояса бьешь - документацию предложил почитать.
Что дальше? Предложишь заглянуть в код?)
Местные растохейтеры даже растбук не читали, познания про тот же unsafe на уровне выпускника ПТУ животноводства.
|3.67, Аноним (67), 16:00, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Это только у дидов
а ну конечно, надо же скрестить ежа и ужа (http(s)+dns+tls+tcp+udp+самопал_udp(quic))
|1.35, Аноним (35), 14:28, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> опыт выявления уязвимостей в прошивках baseband-модема устройств Pixel, например, в 2024 году была найдена уязвимость CVE-2024-27227, приводящая к переполнению буфера при обработке специально оформленных DNS-ответов
Переписать код для учёта этого и потенциально похожих ситуаций? Пффф, нафиг надо, ща в unwrap всё запихнём и будет "безопасно", и модем крашится начнёт просто от таких переполнений.
|2.48, Аноним (52), 15:07, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Переписать код для учёта этого и потенциально похожих ситуаций?
Так переписали же! На раст :)
А что вы предлагаете? Продолжать надеяться что дъряха окажется не дърявой?
Не сынок, это фантастика))
|2.53, Аноним (49), 15:10, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Код модема с CVE приводящей к переполнению буфера - 200кб
Зачем нам качественный код? Нам надо чтобы килобайтиков было поменьше.
|3.55, Аноним (55), 15:16, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
О качестве разговора не идет.
Даже в тексте новости написано, что есть исключительно предположение что может стать лучше.
|4.60, Аноним (60), 15:24, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Так у них уже был дырявый код написаный на дъряхе.
В котором нашли кучу CVE.
Т.е достаточно сделать "немного лучше")
Они делают предположение исходя из своего опыта - применения в других проектах.
Это не первые эксперименты с фирмварей написаной на расте.
security.googleblog.com/2023/10/bare-metal-rust-in-android.html
|1.43, Аноним (43), 15:00, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Специалист по кибербезопасности LaurieWired, работающая в Google, представила ме... большой текст свёрнут, показать
|1.44, Аноним (45), 15:01, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
В тред призывает Сладкий Булк который рассказывал, что "внедрение раст замедлят")
Мало того что расткод в каждом современном андроиде, так еще прошивка в телефонах.
|2.54, Аноним (54), 15:14, 11/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И внедрение происходит очень плохо из-за отсутствия оптимизаций по памяти этого нового, но уже отсталого языка. Будущее за более оптимизированными языками (и с нормальным синтаксисом).
|1.66, Аноним (66), 16:00, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Очень я рад за компанию гугль. Такая хорошая израильская компания. Так радостно. Что они сделали полезное.
|1.73, Аноним (69), 16:32, 11/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> В прошивке baseband-модема имеется обработчик DNS
А не глубоковато ли dns запрятан?
