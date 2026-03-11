Предложены патчи, убирающие возможность сборки IPv6 в форме модуля ядра

|
Если реализация ipv6 в модуле не уязвима, то я не против. Так и передайте.
P.S. Я за любой гвоздь в ipv4. Про уже на пенсию ему.
2.29, Аноним (29), 23:06, 11/03/2026
Это делают чтобы когда обнаружится уязвимость в IPv6 ты не смог быстро выгрузить модуль.
3.36, oficsu (ok), 23:43, 11/03/2026
Если он не нужен, то зачем он изначально загружался у тебя?
Если он нужен, то как ты его собрался отключать, раз уж он, собственно, нужен?
4.38, Аноним (38), 23:48, 11/03/2026
С уязвимостью он не нужен и его надо просто выгрузить, а не пере-конь-пилировать всё ядро.
5.47, 1 (??), 01:12, 12/03/2026
Выгрузить? cmdline, sysctl - не, не слышал.
3.49, Аноним (49), 01:42, 12/03/2026
Ага, так и представил как пользуешься ipv6 лет 10, а потом бац и уязвимость обнаружилась. И ты быстренько на ipv4 переходишь, вместе с остальной индустрией) Ну да, ну да)))
2.35, Tron is Whistling (?), 23:36, 11/03/2026
25 лет, а "охват" по миру всё ещё существенно менее половины, и это при том, что публичные IPv4 по сути закончились. Причём с трендом на ещё 25 лет минимум, если не будет замедления. Этот ребёнок рождён мёртвым. Выкинуть ещё жалко, гальванизировать - накладно.
2.52, Аноним (52), 02:13, 12/03/2026
IMHO на этот случай достаточно переключателя, отрубающего к нему доступ из юзерспейса и сети. А ядрёные модули пусть как хотят его трогают.
2.67, Аноним (67), 06:38, 12/03/2026
> P.S. Я за любой гвоздь в ipv4. Про уже на пенсию ему.
Вы не продумываете последствий. Оборудование учреждения, на которое потрачены сотни, не может обрабатывать ECH - его отключили вместе с половиной сайтов, в том числе по программированию, образовательных и т.д. Если там повсеместно внедрят IP6, никто не будет обновлять оборудование, а Вас вообще не будет Интернета. Впрочем, возможно, Вы там, и Вас это не касается.
1.9, Аноним (9), 22:01, 11/03/2026
Кто-то может привести пример, когда это реально нужно?
Вот сейчас ipv6 нужен, а через минуту "нинужОн ваш ipv6! выгружайте!"?
А через минуту опять "открыть ворота!"?
2.13, Аноним (13), 22:12, 11/03/2026
> Кто-то может привести пример, когда это реально нужно?
> Вот сейчас ipv6 нужен, а через минуту "нинужОн ваш ipv6! выгружайте!"?
> А через минуту опять "открыть ворота!"?
Изменившаяся обстановка. Другой режим работы.
3.23, Аноним (23), 22:32, 11/03/2026
Классный ответ.
- зачем нужно есть бетон?
- если хочется съесть бетона
2.26, Аноним (26), 23:03, 11/03/2026
>Кто-то может привести пример, когда это реально нужно?
Пожалуйста:
1)Дыра в реализации протокола - временно выгружаем
2)Дыра в самом протоколе - выгружаем до выяснения
3.30, Аноним (29), 23:07, 11/03/2026
Протокол составлен не по форме. Выгружаем до выяснения. Гражданин, пройдемте.
3.33, Аноним (33), 23:27, 11/03/2026
Для этого не надо ничего выгружать - достаточно отключить ipv6 интерфейс
4.39, Аноним (38), 23:49, 11/03/2026
Это что-то из разряда закрыть глаза и думать что тебя никто не видит.
3.43, Аноним (43), 00:37, 12/03/2026
А IPv4 или дефолтный шедулер чего не выгружаешь? Вдруг там тоже дыра?
4.45, Аноним (26), 00:58, 12/03/2026
>А IPv4 или дефолтный шедулер чего не выгружаешь? Вдруг там тоже дыра?
Я не знаю про который из дефолтных шедулеров ты говоришь, но большинство из них можно сменить онлайн втч загрузив модуль.
Вероятно ipv4 можно отключить только вместе с сетью, но это не значит, что надо отказываться от возможности отключить ipv6.
зы: Не надо думать, что я против ipv6 - очень даже за! Но возможность тонкой настройки дропать нельзя! На то она и модульность.
ЗЫ2:Что то этот дядя из сузи постеснялся выложить статистику, на скользо десятых процента ускорится стек, если убрать возможность сборки как модуль.
1.10, Аноним (10), 22:03, 11/03/2026
А я его этот ipv6 везде отключаю. Даже из пакетов моего микротика удалил. Ненужен он.
2.14, Аноним (14), 22:16, 11/03/2026
> А я его этот ipv6 везде отключаю. Даже из пакетов моего микротика удалил. Ненужен он.
Вот из-за таких как ты РФ отстает не только от Беларуси, но даже от У... Грузии!
"В России уровень внедрения IPv6 оценивается в 10.63%, Грузии - 12.72%, Украине - 13.42%, Беларуси - 14.35%"
3.56, Аноним (52), 02:21, 12/03/2026
В true-чебурнете (мы уже в чебурнете с белыми списками, но ещё не в труъ-чебурнете, где роскомнадзор скажет "all your address are belong to Putin.", ну то есть пойдёте вы на адрес гитхаба - до гитхаба достучится, он в белом списке, а пойдёте вы на IP-адрес WhatsApp - а окажется, что сертификат там записан на домен скама (разумеется, с корнем из минцифры, хотя это и опционально, MiTM на уровне провайдера здесь не нужен)) IPv6 вообще в обозримом будущем не нужен.
2.37, Аноним (37), 23:47, 11/03/2026
Ну это до поры до времени. В европе уже начали появляться IPv6-only сайты (пока видел личные), потому что платить за 2x за хостинг только ради v4 адреса никто не хочет, а проникновение v6 там, судя по гуглу, доходит до 70-80%. Дальше адреса будут только дорожать, уже не знаю когда совсем кончатся. Сам бы выключил v4, но пока нужно взаимодействовать с гитхабом, а он пока к сожалению только на v4.
1.12, FSA (ok), 22:11, 11/03/2026
Абсолютно согласен. IPv6 работает безупречно. Почему так считаю? Потому что после того как установил NetworkManager 1.57.3 (dev), то полностью отключил IPv4 на своём ноутбуке. И знаете что не работает? Всё работает. Даже торренты качаются с IPv4 пиров, благодаря NAT64.
2.15, Аноним (10), 22:17, 11/03/2026
А у меня торрентв качаются и по ipv4.накой этот ipv6, голой задницей в интернете вылазить? Славно богу у меня ни мобильный оператор, ни проводной этот ipv6 не предоставляет, в общем за на том прова, с ipv4 мне и сухо и комфортно сидеть.
3.21, АнонимЯ (?), 22:25, 11/03/2026
> накой этот ipv6, голой задницей в интернете
Включите уже свой windows брандмауэр или что-то похожее. У вас там в трее даже триггер висит про это.
4.28, Аноним (28), 23:05, 11/03/2026
согласен с товарищем. нафиг мне ваш v6, 10.0.0.2 я все свои хосты знаю без днс, без всего, легко могу перенастроить чтобы какойто хост ходил только в впн, или наоборот не ходил совсем, ..кстате есть довольно экзотические железки которые ipv4 only, поддерживать 2 фаервола/мартшрутизатора для v4 и v6 это двойная работа, набирать эти v6 строке браузера, боже упаси.
проблема провайдеров, что им адресов мало лично меня не касается никаким боком, я не собираюсь в списке покупок использовать 128битные счетчики изза того что у амазона товаров больше.
5.63, Аноним (63), 04:30, 12/03/2026
Но ведь ты и ipv6 адреса fd00:: в своей локалке можешь помнить без dns. Просто запоминай последние октеты, а все нули в середине заменяй на ::
fd98:1557:64be::1/64
fd98:1557:64be::2/64
3.55, Аноним (55), 02:21, 12/03/2026
Те, кто думает, что NAT это "фаервол" -- братья по разуму тем, кто думает, что RAID это "бекап".
4.60, Аноним (61), 02:32, 12/03/2026
> Те, кто думает, что NAT это "фаервол"
Чисто технически прямой доступ у уязвимым сервисам во внутренней сети это обрежет, тем самым выполнив одну из функций firewall.
4.66, name (??), 05:55, 12/03/2026
Лучше и не скажешь. Что-то на уровне "ipv6 крадёт анонимность" от неуловимых джокеров за натом.
3.57, FSA (ok), 02:21, 12/03/2026
> голой задницей в интернете вылазить?
Кто вам запрещал файервол? В той же прошивке OpenWrt он по умолчанию настроен так, чтобы твоя голая задница была прикрыта. Как в проприетарных прошивках не особо осведомлён. Но на Asus и D-link тоже всё в порядке было.
3.64, Аноним (63), 04:34, 12/03/2026
|+/–
Дак получи глобальный адрес себе на роутер, а на торрент клиенте юзай Ipv6 ula и н каких голых задниц в интернете.
2.17, Аноним (13), 22:20, 11/03/2026
Предположим, что завтра NM скажет что надо придать IPv4 анафеме, как уродующий IP, будите возражать? Уют притупляет разум.
3.27, Аноним Анонимович Анонимов (?), 23:04, 11/03/2026
У меня на альте есть выбор, хочу на etcnet сижу и ручками пишу конфиги, хочу на NetworkManager. Отечественный барин пока что с человеческим лицом, предоставляет свободу выбора.
3.53, FSA (ok), 02:18, 12/03/2026
Так они наоборот костыли добавляют для IPv4, чтобы можно было из сетей IPv6 древний софт мог общаться со своими узлами IPv4. Этого софта очень мало. В основном это p2p (по IPv4) и ещё Steam. Всё остальное работает просто за счёт DNS64 без дополнительных костылей, которые нужно уставить непосредственно на устройство или маршрутизатор. Ну и релиз 1.58 будет ещё неизвестно когда. Даже 1.56 ещё не вышел. Это всё тестируется.
2.50, Аноним (50), 01:49, 12/03/2026
Всё перепутал же. Сносить надо NetworkManager. А от IPv4 вреда нет.
3.54, FSA (ok), 02:19, 12/03/2026
Вреда от IPv4 нет, но он тормозной и без костылей не работает. От него приходится избавляться, потому что он больше проблем сейчас приносит. А IPv6 его полностью заменяет без особых проблем, за редким исключением - кривой софт.
1.42, Аноним (42), 23:58, 11/03/2026
Да здравствует ещё большая монолитизация ядра Linux! Сарказм, конечно.
Лучше вообще оба: и IPv4, и IPv6 сделать модулями, ибо на этапе загрузки они ненужны, в большинстве случаев. А после загрузки ядра, переключения на основной корень, подгрузятся с /lib/modules.
PS Hurd определённо нужен, кто б там чего не говорил.
2.44, Аноним (43), 00:40, 12/03/2026
Комьпютер без сети нужен в крайне редких случаях. Зачем ворох бессмысленных костылей вокруг функциональности, которая должна быть включена на 99.999999999999999999999% всех применений?
3.46, Аноним (46), 01:01, 12/03/2026
Обычно у тебя либо ipv4, либо ipv6 (если провайдер плохой). Если подключаться приходится в разных местах, придётся переключать попеременно.
2.51, Аноним (50), 01:52, 12/03/2026
Бывают и конфигурации, когда сеть нужна ещё до монтирования основной ФС.
1.58, Аноним (55), 02:23, 12/03/2026
Сейчас понабегут от торговцев ВПСками, "ай-ай-ай! вы с ентим ип6 на своих мощностях уютные бложики крутить будете, а нам денюжку за ВПС кто платить будет? ужастный ип6, тормозит енкономику!"
