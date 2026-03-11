Предложены патчи, убирающие возможность сборки IPv6 в форме модуля ядра

2.15 , Аноним ( 10 ), 22:17, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А у меня торрентв качаются и по ipv4.накой этот ipv6, голой задницей в интернете вылазить? Славно богу у меня ни мобильный оператор, ни проводной этот ipv6 не предоставляет, в общем за на том прова, с ipv4 мне и сухо и комфортно сидеть.

3.21 , АнонимЯ ( ? ), 22:25, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > накой этот ipv6, голой задницей в интернете Включите уже свой windows брандмауэр или что-то похожее. У вас там в трее даже триггер висит про это.

4.24 , Аноним ( 24 ), 23:01, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > windows брандмауэр ворота посреди пустыни

4.28 , Аноним ( 28 ), 23:05, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – согласен с товарищем. нафиг мне ваш v6, 10.0.0.2 я все свои хосты знаю без днс, без всего, легко могу перенастроить чтобы какойто хост ходил только в впн, или наоборот не ходил совсем, ..кстате есть довольно экзотические железки которые ipv4 only, поддерживать 2 фаервола/мартшрутизатора для v4 и v6 это двойная работа, набирать эти v6 строке браузера, боже упаси. проблема провайдеров, что им адресов мало лично меня не касается никаким боком, я не собираюсь в списке покупок использовать 128битные счетчики изза того что у амазона товаров больше.

5.63 , Аноним ( 63 ), 04:30, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но ведь ты и ipv6 адреса fd00:: в своей локалке можешь помнить без dns. Просто запоминай последние октеты, а все нули в середине заменяй на :: fd98:1557:64be::1/64

fd98:1557:64be::2/64

3.55 , Аноним ( 55 ), 02:21, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Те, кто думает, что NAT это "фаервол" -- братья по разуму тем, кто думает, что RAID это "бекап".

4.60 , Аноним ( 61 ), 02:32, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Те, кто думает, что NAT это "фаервол" Чисто технически прямой доступ у уязвимым сервисам во внутренней сети это обрежет, тем самым выполнив одну из функций firewall.

4.66 , name ( ?? ), 05:55, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше и не скажешь. Что-то на уровне "ipv6 крадёт анонимность" от неуловимых джокеров за натом.

3.57 , FSA ( ok ), 02:21, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > голой задницей в интернете вылазить? Кто вам запрещал файервол? В той же прошивке OpenWrt он по умолчанию настроен так, чтобы твоя голая задница была прикрыта. Как в проприетарных прошивках не особо осведомлён. Но на Asus и D-link тоже всё в порядке было.

3.64 , Аноним ( 63 ), 04:34, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дак получи глобальный адрес себе на роутер, а на торрент клиенте юзай Ipv6 ula и н каких голых задниц в интернете.

2.17 , Аноним ( 13 ), 22:20, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Предположим, что завтра NM скажет что надо придать IPv4 анафеме, как уродующий IP, будите возражать? Уют притупляет разум.

3.27 , Аноним Анонимович Анонимов ( ? ), 23:04, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня на альте есть выбор, хочу на etcnet сижу и ручками пишу конфиги, хочу на NetworkManager. Отечественный барин пока что с человеческим лицом, предоставляет свободу выбора.

3.53 , FSA ( ok ), 02:18, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так они наоборот костыли добавляют для IPv4, чтобы можно было из сетей IPv6 древний софт мог общаться со своими узлами IPv4. Этого софта очень мало. В основном это p2p (по IPv4) и ещё Steam. Всё остальное работает просто за счёт DNS64 без дополнительных костылей, которые нужно уставить непосредственно на устройство или маршрутизатор. Ну и релиз 1.58 будет ещё неизвестно когда. Даже 1.56 ещё не вышел. Это всё тестируется.

2.50 , Аноним ( 50 ), 01:49, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё перепутал же. Сносить надо NetworkManager. А от IPv4 вреда нет.

3.54 , FSA ( ok ), 02:19, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вреда от IPv4 нет, но он тормозной и без костылей не работает. От него приходится избавляться, потому что он больше проблем сейчас приносит. А IPv6 его полностью заменяет без особых проблем, за редким исключением - кривой софт.

