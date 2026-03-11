The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Предложены патчи, убирающие возможность сборки IPv6 в форме модуля ядра

11.03.2026 21:38 (MSK)

Инженер из компании SUSE предложил для включения в ветку linux-next, на основе которой формируется функциональность ядра Linux 7.1, серию патчей, убирающих возможность сборки стека IPv6 в форме модуля ядра. В качестве причин упоминается желание избавиться от усложнений и упростить сопровождение. Возможность сборки IPv6 в форме модуля остаётся в ядре в основном по историческим причинам и в современных дистрибутивах не применяется на практике (IPv6 либо встраивают в ядро, либо полностью отключают).

Суть проблемы в том, что когда ядро поддерживает сборку IPv6 модулем ядра (CONFIG_IPV6=m), множество подсистем вынуждены добавлять бесполезные обработчики на случай выгрузки модуля IPv6. Поэтому предлагается ограничить выбор опциями для встраивания IPv6 в ядро (CONFIG_IPV6=y) и полного отключения IPv6 (CONFIG_IPV6=n), что избавит сетевую подсистему, BPF, Netfilter и некоторые драйверы от необходимости обработки выгрузки модуля.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Для ядра Linux предложена файловая система DLMPFS
  3. OpenNews: Охват IPv6 в Азиатско-Тихоокеанском регионе достиг 50%
  4. OpenNews: Уязвимость в IPv6-стеке ядра Linux, допускающая удалённое выполнение кода
  5. OpenNews: Оценка популярности IPv6 в трафике Cloudflare
  6. OpenNews: В ядре Linux решена проблема с замедлением перехода в режим гибернации для старых SSD
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64968-ipv6
Ключевые слова: ipv6, kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, АнонимЯ (?), 21:53, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если реализация ipv6 в модуле не уязвима, то я не против. Так и передайте.

    P.S. Я за любой гвоздь в ipv4. Про уже на пенсию ему.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:55, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://opennet.ru/63133-ipv6
     
  • 2.29, Аноним (29), 23:06, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Это делают чтобы когда обнаружится уязвимость в IPv6 ты не смог быстро выгрузить модуль.
     
     
  • 3.36, oficsu (ok), 23:43, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если он не нужен, то зачем он изначально загружался у тебя?

    Если он нужен, то как ты его собрался отключать, раз уж он, собственно, нужен?

     
     
  • 4.38, Аноним (38), 23:48, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С уязвимостью он не нужен и его надо просто выгрузить, а не пере-конь-пилировать всё ядро.
     
     
  • 5.47, 1 (??), 01:12, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Выгрузить? cmdline, sysctl  - не, не слышал.  
     
  • 5.61, Аноним (61), 02:38, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    init 0

    и делов то.

     
  • 3.49, Аноним (49), 01:42, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага, так и представил как пользуешься ipv6 лет 10, а потом бац и уязвимость обнаружилась. И ты быстренько на ipv4 переходишь, вместе с остальной индустрией) Ну да, ну да)))
     
  • 2.35, Tron is Whistling (?), 23:36, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    25 лет, а "охват" по миру всё ещё существенно менее половины, и это при том, что публичные IPv4 по сути закончились. Причём с трендом на ещё 25 лет минимум, если не будет замедления. Этот ребёнок рождён мёртвым. Выкинуть ещё жалко, гальванизировать - накладно.
     
  • 2.52, Аноним (52), 02:13, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IMHO на этот случай достаточно переключателя, отрубающего к нему доступ из юзерспейса и сети. А ядрёные модули пусть как хотят его трогают.
     
  • 2.67, Аноним (67), 06:38, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > P.S. Я за любой гвоздь в ipv4. Про уже на пенсию ему.

    Вы не продумываете последствий. Оборудование учреждения, на которое потрачены сотни, не может обрабатывать ECH - его отключили вместе с половиной сайтов, в том числе по программированию, образовательных и т.д. Если там повсеместно внедрят IP6, никто не будет обновлять оборудование, а Вас вообще не будет Интернета. Впрочем, возможно, Вы там, и Вас это не касается.

     

  • 1.9, Аноним (9), 22:01, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто-то может привести пример, когда это реально нужно?
    Вот сейчас ipv6 нужен, а через минуту "нинужОн ваш ipv6! выгружайте!"?
    А через минуту опять "открыть ворота!"?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:12, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто-то может привести пример, когда это реально нужно?
    > Вот сейчас ipv6 нужен, а через минуту "нинужОн ваш ipv6! выгружайте!"?
    > А через минуту опять "открыть ворота!"?

    Изменившаяся обстановка. Другой режим работы.

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 22:32, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Классный ответ.
    - зачем нужно есть бетон?
    - если хочется съесть бетона
     
  • 2.26, Аноним (26), 23:03, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кто-то может привести пример, когда это реально нужно?

    Пожалуйста:
    1)Дыра в реализации протокола - временно выгружаем
    2)Дыра в самом протоколе - выгружаем до выяснения

     
     
  • 3.30, Аноним (29), 23:07, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Протокол составлен не по форме. Выгружаем до выяснения. Гражданин, пройдемте.
     
  • 3.33, Аноним (33), 23:27, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого не надо ничего выгружать - достаточно отключить ipv6 интерфейс
     
     
  • 4.39, Аноним (38), 23:49, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это что-то из разряда закрыть глаза и думать что тебя никто не видит.
     
  • 3.43, Аноним (43), 00:37, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А IPv4 или дефолтный шедулер чего не выгружаешь? Вдруг там тоже дыра?
     
     
  • 4.45, Аноним (26), 00:58, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А IPv4 или дефолтный шедулер чего не выгружаешь? Вдруг там тоже дыра?

    Я не знаю про который из дефолтных шедулеров ты говоришь, но большинство из них можно сменить онлайн втч загрузив модуль.
    Вероятно ipv4 можно отключить только вместе с сетью, но это не значит, что надо отказываться от возможности отключить ipv6.

    зы: Не надо думать, что я против ipv6 - очень даже за! Но возможность тонкой настройки дропать нельзя! На то она и модульность.

    ЗЫ2:Что то этот дядя из сузи постеснялся выложить статистику, на скользо десятых процента ускорится стек, если убрать возможность сборки как модуль.

     

  • 1.10, Аноним (10), 22:03, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    А я его этот ipv6 везде отключаю. Даже из пакетов моего микротика удалил. Ненужен он.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:16, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А я его этот ipv6 везде отключаю. Даже из пакетов моего микротика удалил. Ненужен он.

    Вот из-за таких как ты РФ отстает не только от Беларуси, но даже от У... Грузии!

    "В России уровень внедрения IPv6 оценивается в 10.63%, Грузии - 12.72%, Украине - 13.42%, Беларуси - 14.35%"

     
     
  • 3.16, Аноним (10), 22:19, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Мне пофигу на это. Ipv4 онли и навсегда!
     
     
  • 4.18, Аноним (10), 22:20, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь до пенсии моей так оно и будет.
     
  • 3.56, Аноним (52), 02:21, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В true-чебурнете (мы уже в чебурнете с белыми списками, но ещё не в труъ-чебурнете, где роскомнадзор скажет "all your address are belong to Putin.", ну то есть пойдёте вы на адрес гитхаба - до гитхаба достучится, он в белом списке, а пойдёте вы на IP-адрес WhatsApp - а окажется, что сертификат там записан на домен скама (разумеется, с корнем из минцифры, хотя это и опционально, MiTM на уровне провайдера здесь не нужен)) IPv6 вообще в обозримом будущем не нужен.
     
  • 2.31, Аноним (29), 23:08, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вдруг понадобится срочно загрузить, что делать будешь?
     
     
  • 3.34, Аноним (33), 23:28, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Срочно загрузит
     
  • 2.37, Аноним (37), 23:47, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну это до поры до времени. В европе уже начали появляться IPv6-only сайты (пока видел личные), потому что платить за 2x за хостинг только ради v4 адреса никто не хочет, а проникновение v6 там, судя по гуглу, доходит до 70-80%. Дальше адреса будут только дорожать, уже не знаю когда совсем кончатся. Сам бы выключил v4, но пока нужно взаимодействовать с гитхабом, а он пока к сожалению только на v4.
     
     
  • 3.68, Kilrathi (ok), 07:31, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    6to4: один 4 на внешний выход и/или прокси, а все остальное на v6.
     

  • 1.12, FSA (ok), 22:11, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Абсолютно согласен. IPv6 работает безупречно. Почему так считаю? Потому что после того как установил NetworkManager 1.57.3 (dev), то полностью отключил IPv4 на своём ноутбуке. И знаете что не работает? Всё работает. Даже торренты качаются с IPv4 пиров, благодаря NAT64.
     
     
  • 2.15, Аноним (10), 22:17, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А у меня торрентв качаются и по ipv4.накой этот ipv6, голой задницей в интернете вылазить? Славно богу у меня ни мобильный оператор, ни проводной этот ipv6 не предоставляет, в общем за на том прова, с ipv4 мне и сухо и комфортно сидеть.
     
     
  • 3.21, АнонимЯ (?), 22:25, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > накой этот ipv6, голой задницей в интернете

    Включите уже свой windows брандмауэр или что-то похожее. У вас там в трее даже триггер висит про это.

     
     
  • 4.24, Аноним (24), 23:01, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > windows брандмауэр

    ворота посреди пустыни

     
  • 4.28, Аноним (28), 23:05, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    согласен с товарищем. нафиг мне ваш v6, 10.0.0.2 я все свои хосты знаю без днс, без всего, легко могу перенастроить чтобы какойто хост ходил только в впн, или наоборот не ходил совсем, ..кстате есть довольно экзотические железки которые ipv4 only, поддерживать 2 фаервола/мартшрутизатора для v4 и v6 это двойная работа, набирать эти v6 строке браузера, боже упаси.

    проблема провайдеров, что им адресов мало лично меня не касается никаким боком, я не собираюсь в списке покупок использовать 128битные счетчики изза того что у амазона товаров больше.

     
     
  • 5.63, Аноним (63), 04:30, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь ты и ipv6 адреса fd00:: в своей локалке можешь помнить без dns. Просто запоминай последние октеты, а все нули в середине заменяй на ::

    fd98:1557:64be::1/64
    fd98:1557:64be::2/64

     
  • 3.55, Аноним (55), 02:21, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Те, кто думает, что NAT это "фаервол" -- братья по разуму тем, кто думает, что RAID это "бекап".
     
     
  • 4.60, Аноним (61), 02:32, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Те, кто думает, что NAT это "фаервол"

    Чисто технически прямой доступ у уязвимым сервисам во внутренней сети это обрежет, тем самым выполнив одну из функций firewall.

     
  • 4.66, name (??), 05:55, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше и не скажешь. Что-то на уровне "ipv6 крадёт анонимность" от неуловимых джокеров за натом.
     
  • 3.57, FSA (ok), 02:21, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > голой задницей в интернете вылазить?

    Кто вам запрещал файервол? В той же прошивке OpenWrt он по умолчанию настроен так, чтобы твоя голая задница была прикрыта. Как в проприетарных прошивках не особо осведомлён. Но на Asus и D-link тоже всё в порядке было.

     
  • 3.64, Аноним (63), 04:34, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак получи глобальный адрес себе на роутер, а на торрент клиенте юзай Ipv6 ula и н каких голых задниц в интернете.
     
  • 2.17, Аноним (13), 22:20, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предположим, что завтра NM скажет что надо придать IPv4 анафеме, как уродующий IP, будите возражать? Уют притупляет разум.  
     
     
  • 3.27, Аноним Анонимович Анонимов (?), 23:04, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на альте есть выбор, хочу на etcnet сижу и ручками пишу конфиги, хочу на NetworkManager. Отечественный барин пока что с человеческим лицом, предоставляет свободу выбора.
     
  • 3.53, FSA (ok), 02:18, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они наоборот костыли добавляют для IPv4, чтобы можно было из сетей IPv6 древний софт мог общаться со своими узлами IPv4. Этого софта очень мало. В основном это p2p (по IPv4) и ещё Steam. Всё остальное работает просто за счёт DNS64 без дополнительных костылей, которые нужно уставить непосредственно на устройство или маршрутизатор. Ну и релиз 1.58 будет ещё неизвестно когда. Даже 1.56 ещё не вышел. Это всё тестируется.
     
  • 2.50, Аноним (50), 01:49, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё перепутал же. Сносить надо NetworkManager. А от IPv4 вреда нет.
     
     
  • 3.54, FSA (ok), 02:19, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вреда от IPv4 нет, но он тормозной и без костылей не работает. От него приходится избавляться, потому что он больше проблем сейчас приносит. А IPv6 его полностью заменяет без особых проблем, за редким исключением - кривой софт.
     

  • 1.42, Аноним (42), 23:58, 11/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да здравствует ещё большая монолитизация ядра Linux! Сарказм, конечно.
    Лучше вообще оба: и IPv4, и IPv6 сделать модулями, ибо на этапе загрузки они ненужны, в большинстве случаев. А после загрузки ядра, переключения на основной корень, подгрузятся с /lib/modules.

    PS Hurd определённо нужен, кто б там чего не говорил.

     
     
  • 2.44, Аноним (43), 00:40, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Комьпютер без сети нужен в крайне редких случаях. Зачем ворох бессмысленных костылей вокруг функциональности, которая должна быть включена на 99.999999999999999999999% всех применений?
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 01:01, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обычно у тебя либо ipv4, либо ipv6 (если провайдер плохой). Если подключаться приходится в разных местах, придётся переключать попеременно.
     
  • 2.51, Аноним (50), 01:52, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бывают и конфигурации, когда сеть нужна ещё до монтирования основной ФС.
     

  • 1.58, Аноним (55), 02:23, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас понабегут от торговцев ВПСками, "ай-ай-ай! вы с ентим ип6 на своих мощностях уютные бложики крутить будете, а нам денюжку за ВПС кто платить будет? ужастный ип6, тормозит енкономику!"
     
     
  • 2.65, Аноним (65), 05:08, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пускай набегают, от этого нет вреда.
     

  • 1.62, Аноним (62), 03:37, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объём торгов ipv4 растёт, а цена падает: https://ipv4a-5539ad.gitlab.io/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру