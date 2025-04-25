Охват IPv6 в Азиатско-Тихоокеанском регионе достиг 50%

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|1.2, Аноним (-), 10:03, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Какие преимущества у 6-ой версии для обычного пользователя? На всех своих устройствах по возможности отключаю его.
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|2.58, Аноним (58), 12:48, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наличие белого адреса, в первую очередь. Полезностей этого достаточно имеется.
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|1.4, Вася (??), 10:12, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Абсолютно бесполезный протокол.
адреса очень длинные, невозможно запомнить, на каждом интерфейсе по несколько адресов - невозможно управлять доступом, нужно настраивать фаервол, потому что каждый комп или даже лампочка торчит голой жопой в глобальную сеть, из которой так легко взломать всех.
RFC1918 позволяет получить аж минимум 3 подсети (в которых можно так же сделать роутеры с NAT и получить в теории еще больше адресов), а проблемы, которые решает ipv6 уже научились решать в ipv4.
Мне не сложно лишний раз капчу нажать или посмотреть как трансляция видео разваливается в квадратик, так же и попросить собеседника повторть, когда CGNAT сбрасывает сессию.
К тому же из-за размеров адресов ipv6, ТСПУ и BRAS плохо справляются с траффиком, а платить за их обнволения как клиент буду я!
НЕ НУЖЕН! Посидим на ipv4, сейчас все буржуи перейдут, и будет у нас 4 миллиарда ipv4 адресов, все будет отлично работать. Мы люди простые, нам больше не надо.
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|2.11, Аноним (11), 10:34, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> адреса очень длинные, невозможно запомнить, на каждом интерфейсе по несколько
> адресов - невозможно управлять доступом, нужно настраивать фаервол, потому
> что каждый комп или даже лампочка торчит голой жопой в глобальную сеть, из
> которой так легко взломать всех.
Вася, все проще: ты элементарно некомпетентен. Но выбрал очень длинный и занудный способ это обосновать.
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|3.14, Вася (??), 10:41, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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ты меня не учи, ты не знаешь кто я такой:
я настраиваивал D-Link, Kinetik, Asus, видел OpenWrt, умудрялся подключить по сети 2 компьютера по одному кабелю и все отлично, превосходно работало.
не новичок и в таком профессиональном оборудовании как Mikrotic, сейчас читаю про Cisco: ничего сложного. Я наизусть помню 192.168.0.1 / 255.255.255.0 и уверенно разбираюсь в ipv4. А вот твоих достижений никто не знает, поэтому повежлевее!
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|4.29, Аноним (29), 11:23, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Т.е. fd00::10 запомнить и писать сложнее, чем: 192.168.0.10? Что-то мне подсказывает, что твои познания в IPv6 начинаются и заканчиваются на длине адреса.
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|4.39, EULA (?), 11:34, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> я настраиваивал D-Link, Kinetik, Asus, видел OpenWrt
То есть домашний сегмент, который еле-еле L2?
> сейчас читаю про Cisco: ничего сложного.
Поди те, которые опять L2?
> Я наизусть помню 192.168.0.1 / 255.255.255.0
То есть опять подсеть на два ПК?
> по сети 2 компьютера по одному кабелю и все отлично
Ну как бы два пк между собой и подключаются по одному кабелю.
Вы былые времена люди по RS-232 собирали сеть из десятков ПК без коммутаторов.
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|5.51, Аноним (51), 12:30, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ну как бы два пк между собой и подключаются по одному кабелю.
Ага, а по какому типу должен быть обжат кабель?
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|2.13, kravich (ok), 10:36, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>К тому же из-за размеров адресов ipv6, ТСПУ и BRAS плохо справляются с траффиком
Кандалы ходить мешают? Понимаю...
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|2.20, Kilrathi (ok), 10:54, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы помните все адреса в распределенной рабочей 10/8?
Вообще-то для больших сетей придуман DNS, а для нескольких хостов можно и hosts прописать, если домашний soho не умеет. У меня, например, в используемых v6 хвосты соответстуют v4, что сильно упрощает.
Гораздо более проблематично, что для IPv6 до сих пор (а прошло уже почти 30 лет с появления) не появилось полноценного общераспространенного решения по централизованному назначению адресов. Есть DHCPv6, но он настолько костыльный, да и многие системы и устройства просто не умеют его "из коробки". Полноценно отлажена только работа RA, но это годится только для неуправляемых публичных или домашних сетей. А если потребуется сложная настройка с очередями, привязками и тп: либо адреса вручную прописывать, либо играться с портами/туннелями.
Да мне проще и удобнее трафиком на Yggdrasil управлять и маршрутизировать, чем на "нативном ipv6", чем заморачиваться с vpn, vlan и 802.11x там, где это избыточно.
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|3.21, Вася (??), 11:01, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Вы помните все адреса в распределенной рабочей 10/8?
за 15 лет работы в "******-Сервисе" я прекрасно помню, какой ip адрес у сервера, директора или секретарши. Как я должен запоминать этот бесконечный поток цифр в ipv6?
А если роутер сломается? А если нужно сделать проброс порта, DNS - ненадежная технология смузихлебов.
Да, в этом ipv6 нельзя нормально начать выдавать адреса ПО ПОРЯДКУ, а не как эти компы себе выдумывают. я и говорю, бесполезный протокол, какой смысл блокировать одному адресу сайт vk.com если он с другого адреса туда вылезет?! Выдумали какой-то SLAAC, у них что, нету рабочих задач!? Как блокировать-то?!
В общем я эту фигню на всех компах в офисе отключил и вам советую сделать то же самое.
Yggdrasil не знаю что такое, смузи какой-то северный?
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|4.31, Kilrathi (ok), 11:25, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть у вас сетка 192.168.1.0/24 с серверным 10, директорским 100 и секретаршей на 200. Прописываете свою 2001:... c хвостом ::10 серверу, ::100 директору и ::200 секретарше.
Если роутер сломается у вас v4 продолжит работать? А настройки имеет смысл резервировать/документировать, чтоб оперативно поднимать на новом оборудовании.
Адреса задавать можно: есть DHCPv6, есть EUI-64. Другое дело, что почти любое сетевое устройство из коробки можно подключить к сети v4 с автоматически назначаемым заданным адресом, в то время, как с v6 такое не пройдет. И если смартфону/планшету/ноутбуку еще можно включить туннель, то с iot-устройствами это не пройдет: статически прописать адрес проблематично, равно как и реализовать без разделения сетей железно или по vlan камерам, колонкам и телефонам отдельные настройки доступа и пропускной от лампочек и датчиков.
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|3.48, timur.davletshin (ok), 12:12, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> vpn, vlan и 802.11x
Ничего из это не имеет отношения к IPv6. Даже поддержку IPsec убрали из обязательных требований.
> Yggdrasil
Что то, что это является подсетью IPv6. Или адрес вроде 21e:e795:8e82:a9e2:ff48:952d:55f2:f0bb запоминается проще, чем 2a02:6b8::2:242?
> DHCPv6, но он настолько костыльный, да и многие системы и устройства просто не умеют его "из коробки".
Гуглопроблемы, да и со SLAAC жить можно.
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|4.53, Kilrathi (ok), 12:33, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> vpn, vlan и 802.11x
> Ничего из это не имеет отношения к IPv6. Даже поддержку IPsec убрали
> из обязательных требований.
Ну-ну. Расскажите тогда, как маршрутизатору отличить на одном коммутаторе 10 умных лампочек от 10 ip-камер по ipv6-адресу.
Вы, вообще, читали что комментировали?
Речь идет не про работу ipv6 вообще, а про централизованное управление адресами устройств.
>> Yggdrasil
> Что то, что это является подсетью IPv6. Или адрес вроде 21e:e795:8e82:a9e2:ff48:952d:55f2:f0bb
> запоминается проще, чем 2a02:6b8::2:242?
Еще раз: перечитайте что комментируете - сетевой интерфейс yggdrasil-туннеля самостоятельно свой ipv6-адрес не меняет.
>> DHCPv6, но он настолько костыльный, да и многие системы и устройства просто не умеют его "из коробки".
> Гуглопроблемы, да и со SLAAC жить можно.
Ну да, ну да. В iOS, Android, Windows, MacOS уже встроили DHCPv6 клиент. На серверных и управляемых технарями сложных устройствах - проблем нет. А вот как назначить заранее заданные v6 адреса айфону директора, айпаду дизайнера и ноутбукам гостей?
RA/SLAAK это не умеют, умеет dhcpv6 по duid, но его не умеют многие конечные устройства. разве что ra с eui64, но об этом уже писалось, просто кому то лень читать.
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|2.25, нах. (?), 11:11, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> НЕ НУЖЕН! Посидим на ipv4, сейчас все буржуи перейдут
щас, разбежался. не настолько уж они и феноменально т...
индусы вон перейдут. И китайцы. Но им, в общем-то, в интернет и не надо. У них wechat вместо.
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|2.30, Аноним (30), 11:24, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А с чего ты решил, что буржуи тебе их отдадут Если бы всё было так просто, то ... большой текст свёрнут, показать
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|3.35, Вася (??), 11:30, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А с чего ты решил, что буржуи тебе их отдадут
мы сами их заберем!
>Специалисты по безопасности пришли к выводу,
у ваших специалистов по безопасности только сопли пузырями и утечки персональных данных.
всю жизнь с NAT жили и дальше проживем.
>ТСПУ раньше вообще не существовало
а теперь еще новый оплачивать для v6?!? дорого!
>Или номера сотовых телефонов
они не меняются у людей десятки лет, можно и запомнить.
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|4.42, Аноним (30), 11:53, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И отправитесь в бан для всего интернета, но Вам и интернет видимо не нужен Мног... большой текст свёрнут, показать
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|3.38, Kilrathi (ok), 11:32, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кстати о MAC-адресах,
> можно легко отслеживать привязку любого количества IPv6-адресов к одному MAC, просто
> отслеживая ND пакеты. Но если на устройствах все входящие соединения будут
> только через IPSec, то отслеживание имеет смысл только для логирования кто,
> куда и когда лез, если оно вообще нужно. Логирование десятка адресов
> это проще, чем сотен соединений.
Дома похоже реализовал: по mac-адресу идет временное добавление соответствующего ipv6-адреса в список, для которого уже выставлены соответствующие настройки доступов и скорости. Вот только одно дело нагрузка от добавления в список доступа dhcp-сервером при выдаче ipv4 адреса и совершенно другое - добавление в тот же список перехватом-анализом кучи пакетов.
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|2.46, timur.davletshin (ok), 12:04, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Определённо требуется перенастройка мозгов, но ничего никуда не торчит по-умолчанию. Если тебя пингануть можно, то это ещё ничего не значит.
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|2.59, Аноним (58), 12:50, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>нужно настраивать фаервол
А для IPv4 файервол настраивать ненужно?
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|1.6, Аноним (6), 10:16, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Охват, конечно, хороший в Китае, но роутеры по умолчанию закрывают входящие соединения, поэтому прямые аудиозвонки всё равно не работают.
Но в Китае ipv6 вписан в Госплан, поэтому его, конечно, доведут до 100ю
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|1.8, жявамэн (ok), 10:28, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а я бы не отказался от аплинка на v6
настроить один раз дхцп и файрвол - долго ли.
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|2.19, Василий (??), 10:53, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой аплинк, брат? Не сегодня-завтра доступ в Интернет будет по талонам. Запись за месяц в УФСБ.
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|2.22, Kilrathi (ok), 11:03, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почти ничем не отличается от v4: что там, что там раздача адресов и фильтрация. Разница лишь в том, что при v4 фильтруешь nat, а на v6 forwarding.
Выигрыш у v6 лишь при публикации наружу значительного количества привязанных к конкретным портам ресурсов. И если для условного ssh/rdp можно "в ущерб дзену" использовать нестандартные порты, то с sip, https и тп уже сложнее: каждому конечному пользователю не объяснишь, почему его браузер ломится на стандартный порт, а не берет из dns srv. Собственно "лишние" stun, reverse-proxy и тп - дополнительная нагрузка, которую v6 и устраняет.
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|2.26, Jh (?), 11:15, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно поискать VDS/VPN который дает ipv6, если брать за рубежом, то 2в1: ipv6 и свой vpn. Не
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|3.40, Kilrathi (ok), 11:36, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно поискать VDS/VPN который дает ipv6,
Так уже много лет Hurricane Electric свои Tunnel Broker беслатно предоставляет. Даже многие мелкие провайдеры вместо получения собственных автономных подсетей у ripe и иже с ними довольствуются подсеткой от HE.
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|1.27, Аноним (27), 11:21, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Бгг. В России в6 всюду,но используют его 10%. Как и чел отписавшийся сверху я тоже режу это ненужно везде где дотянусь. Пугали в свое время сайтами с в6,но оказалось что даже им это не нужно.
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|2.49, Аноним (30), 12:15, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а еще ботоводы и всякие вредители очень любят ipv6
Для противодействия им рекомендуется банить всю /64 для начала. Если многие /64 из /56 забанены, то можно их объединить. А потом тоже самое с /48 или даже все префиксы заслужившего того оператора.
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|1.50, myster (ok), 12:24, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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IPv4 ильно устарел, как протокол. Все нововведения, по быстродействию и производительности разрабатываются для IPv6. IPv4 по-прежнему получает патчи безопасности и производительности, но они ограничены устаревшим legacy-дизайном. А NAT, популярный в IPv4 это вообще-то страшный костыль, который можно сравнить с PAE для 32-битной винды.
Сейчас все роутеры и операционные системы приоритезируют IPv6 по-умолчанию.
Так что, хотят того хейтеры и старпёры (не по возрасту, а по менталитету) или нет, но вам придётся переходить, точно так же как вас заставили перейти с X11 на Wayland. И точно также, как вы перешли с XP на 7-ку, а потом на 10-ку, а сегодня многие перешли на десктопный Linux, чтобы не иметь дело с Windows 11.
Но в начале у вас у всех была старпёрская маниакальная стадия отрицания. Это проходит. И, кстати, вы же потом станите ярыми защитниками и фанатами IPv6, когда все будут переходить на другой протокол, более молодёжный, с блекджеком и свежими идеями.
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|2.54, Аноним (54), 12:39, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Старенький НАТ дает анонимности даже больше чем интерполовский Тор, вот вы и записываете его в легаси.
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|2.57, Kilrathi (ok), 12:47, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> NAT, популярный в IPv4 это
> вообще-то страшный костыль, который можно сравнить с PAE для 32-битной винды.
chain=srcnat action=masquerade src-address=fc00:192:168:1:1::/128
out-interface=wan3
или
chain=dstnat action=netmap dst-address=fc00:192:168:1:1::/128 to-addresses=fd00:192:168:1:1::/128
chain=srcnat action=netmap src-address=fd00:192:168:1:1::/128 to-addresses=fc00:192:168:1:1::/128
;)
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