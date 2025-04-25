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Охват IPv6 в Азиатско-Тихоокеанском регионе достиг 50%

25.04.2025 09:53

Регистратор APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) объявил о достижении 50% охвата IPv6 в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рубеж достигнут спустя 25 лет после начала внедрения IPv6 организацией APNIC. Степень внедрения IPv6 у других регистраторов: ARIN (Северная Америка) - 52%, LACNIC (Латинская Америка) - 39%, RIPE (Европа, Ближний Восток и Центральная Азия) - 28, AFRINIC (Африка) - 4%.

По странам наиболее высокий уровень внедрения IPv6 наблюдается в Индии (78.16%, 600 млн. пользователей), Вьетнаме (60%, 54 млн. пользователей), Японии (58.2%, 109 млн. пользователей) и Тайланде (50.62%, 45 млн. пользователей). По числу пользователей IPv6 лидирует Китай, в котором поддержка IPv6 выявлена у 810 млн. пользователей. В России уровень внедрения IPv6 оценивается в 10.63%, Грузии - 12.72%, Украине - 13.42%, Беларуси - 14.35%, Литве - 16.79%, Латвии - 28.52%, Казахстане - 21.76%, Эстонии - 47.62%, Израиле - 62.83%.

Общемировой охват пользователей IPv6 оценён в 40%. Доля пользователей IPv6 из Азиатско-Тихоокеанского региона от всех пользователей IPv6 оценивается в 64%. Для сравнения доля AFRINIC (Африка) от всех пользователей IPv6 - 0.9%, ARIN (Северная Америка) - 9.4%, LACNIC (Латинская Америка) - 10.7% и RIPE (Европа, Ближний Восток и Центральная Азия) - 16%. Доля Индии от всех пользователей IPv6 составляет 27%, а Китая - 22%.

Представленные показатели учитывают число пользователей, которые способны устанавливать соединения по IPv6, но не отражают то, какой протокол фактически используется в конфигурациях, имеющих как IPv6, так и IPv4 адреса. Если рассматривать пользователей предпочитающих IPv6 в системах с двойным стеком, то доля IPv6 в Азиатско-Тихоокеанском регионе составляет 47%, а во всём мире - 36%.

Данные получены на основе ежедневного сбора статистики о примерно 25 млн пользователях. Информация собирается в сотрудничестве с Google и Comcast путём размещения проверочных объявлений в рекламных сетях. При проверке предоставляется три варианта URL для загрузки контента - в первом используется хост, доступный только по IPv4, во втором - только по IPv6, а в третьем - IPv4 и IPv6. На основе запроса данных URL делается вывод о поддержке клиентом IPv6. Если при обращению к хосту, доступному одновременно по IPv4 и IPv6 используется IPv6, поддержка данного протокола у клиента считается предпочтительной.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.apnic.net/2025/04...)
  2. OpenNews: Оценка популярности IPv6 в трафике Cloudflare
  3. OpenNews: Утечка хэшей паролей Whois-сервиса интернет-регистратора APNIC
  4. OpenNews: В Facebook доля трафика IPv6 в США превысила 50%
  5. OpenNews: В Азии введен режим строгой экономии IPv4-адресов
  6. OpenNews: Выдан последний блок /8 IPv4 адресов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63133-ipv6
Ключевые слова: ipv6
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (-), 10:03, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Какие преимущества у 6-ой версии для обычного пользователя? На всех своих устройствах по возможности отключаю его.
     
     
  • 2.58, Аноним (58), 12:48, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наличие белого адреса, в первую очередь. Полезностей этого достаточно имеется.
     

  • 1.4, Вася (??), 10:12, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Абсолютно бесполезный протокол.
    адреса очень длинные, невозможно запомнить, на каждом интерфейсе по несколько адресов - невозможно управлять доступом, нужно настраивать фаервол, потому что каждый комп или даже лампочка торчит голой жопой в глобальную сеть, из которой так легко взломать всех.

    RFC1918 позволяет получить аж минимум 3 подсети (в которых можно так же сделать роутеры с NAT и получить в теории еще больше адресов), а проблемы, которые решает ipv6 уже научились решать в ipv4.
    Мне не сложно лишний раз капчу нажать или посмотреть как трансляция видео разваливается в квадратик, так же и попросить собеседника повторть, когда CGNAT сбрасывает сессию.

    К тому же из-за размеров адресов ipv6, ТСПУ и BRAS плохо справляются с траффиком, а платить за их обнволения как клиент буду я!

    НЕ НУЖЕН! Посидим на ipv4, сейчас все буржуи перейдут, и будет у нас 4 миллиарда ipv4 адресов, все будет отлично работать. Мы люди простые, нам больше не надо.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:34, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > адреса очень длинные, невозможно запомнить, на каждом интерфейсе по несколько
    > адресов - невозможно управлять доступом, нужно настраивать фаервол, потому
    > что каждый комп или даже лампочка торчит голой жопой в глобальную сеть, из
    > которой так легко взломать всех.

    Вася, все проще: ты элементарно некомпетентен. Но выбрал очень длинный и занудный способ это обосновать.

     
     
  • 3.14, Вася (??), 10:41, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    ты меня не учи, ты не знаешь кто я такой:
    я настраиваивал D-Link, Kinetik, Asus, видел OpenWrt, умудрялся подключить по сети 2 компьютера по одному кабелю и все отлично, превосходно работало.
    не новичок и в таком профессиональном оборудовании как Mikrotic, сейчас читаю про Cisco: ничего сложного. Я наизусть помню 192.168.0.1 / 255.255.255.0 и уверенно разбираюсь в ipv4. А вот твоих достижений никто не знает, поэтому повежлевее!
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 11:23, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Т.е. fd00::10 запомнить и писать сложнее, чем: 192.168.0.10? Что-то мне подсказывает, что твои познания в IPv6 начинаются и заканчиваются на длине адреса.
     
     
  • 5.32, Вася (??), 11:26, 25/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.39, EULA (?), 11:34, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > я настраиваивал D-Link, Kinetik, Asus, видел OpenWrt

    То есть домашний сегмент, который еле-еле L2?

    >  сейчас читаю про Cisco: ничего сложного.

    Поди те, которые опять L2?

    > Я наизусть помню 192.168.0.1 / 255.255.255.0

    То есть опять подсеть на два ПК?

    > по сети 2 компьютера по одному кабелю и все отлично

    Ну как бы два пк между собой и подключаются по одному кабелю.
    Вы былые времена люди по RS-232 собирали сеть из десятков ПК без коммутаторов.

     
     
  • 5.51, Аноним (51), 12:30, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну как бы два пк между собой и подключаются по одному кабелю.

    Ага, а по какому типу должен быть обжат кабель?

     
  • 2.13, kravich (ok), 10:36, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >К тому же из-за размеров адресов ipv6, ТСПУ и BRAS плохо справляются с траффиком

    Кандалы ходить мешают? Понимаю...

     
  • 2.20, Kilrathi (ok), 10:54, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы помните все адреса в распределенной рабочей 10/8?
    Вообще-то для больших сетей придуман DNS, а для нескольких хостов можно и hosts прописать, если домашний soho не умеет. У меня, например, в используемых v6 хвосты соответстуют v4, что сильно упрощает.

    Гораздо более проблематично, что для IPv6 до сих пор (а прошло уже почти 30 лет с появления) не появилось полноценного общераспространенного решения по централизованному назначению адресов. Есть DHCPv6, но он настолько костыльный, да и многие системы и устройства просто не умеют его "из коробки". Полноценно отлажена только работа RA, но это годится только для неуправляемых публичных или домашних сетей. А если потребуется сложная настройка с очередями, привязками и тп: либо адреса вручную прописывать, либо играться с портами/туннелями.
    Да мне проще и удобнее трафиком на Yggdrasil управлять и маршрутизировать, чем на "нативном ipv6", чем заморачиваться с vpn, vlan и 802.11x там, где это избыточно.

     
     
  • 3.21, Вася (??), 11:01, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Вы помните все адреса в распределенной рабочей 10/8?

    за 15 лет работы в "******-Сервисе" я прекрасно помню, какой ip адрес у сервера, директора или секретарши. Как я должен запоминать этот бесконечный поток цифр в ipv6?

    А если роутер сломается? А если нужно сделать проброс порта, DNS - ненадежная технология смузихлебов.

    Да, в этом ipv6 нельзя нормально начать выдавать адреса ПО ПОРЯДКУ, а не как эти компы себе выдумывают. я и говорю, бесполезный протокол, какой смысл блокировать одному адресу сайт vk.com если он с другого адреса туда вылезет?! Выдумали какой-то SLAAC, у них что, нету рабочих задач!? Как блокировать-то?!
    В общем я эту фигню на всех компах в офисе отключил и вам советую сделать то же самое.

    Yggdrasil не знаю что такое, смузи какой-то северный?

     
     
  • 4.31, Kilrathi (ok), 11:25, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть у вас сетка 192.168.1.0/24 с серверным 10, директорским 100 и секретаршей на 200. Прописываете свою 2001:... c хвостом ::10 серверу, ::100 директору и ::200 секретарше.

    Если роутер сломается у вас v4 продолжит работать? А настройки имеет смысл резервировать/документировать, чтоб оперативно поднимать на новом оборудовании.

    Адреса задавать можно: есть DHCPv6, есть EUI-64. Другое дело, что почти любое сетевое устройство из коробки можно подключить к сети v4 с автоматически назначаемым заданным адресом, в то время, как с v6 такое не пройдет. И если смартфону/планшету/ноутбуку еще можно включить туннель, то с iot-устройствами это не пройдет: статически прописать адрес проблематично, равно как и реализовать без разделения сетей железно или по vlan камерам, колонкам и телефонам отдельные настройки доступа и пропускной от лампочек и датчиков.

     
  • 3.48, timur.davletshin (ok), 12:12, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > vpn, vlan и 802.11x

    Ничего из это не имеет отношения к IPv6. Даже поддержку IPsec убрали из обязательных требований.

    > Yggdrasil

    Что то, что это является подсетью IPv6. Или адрес вроде 21e:e795:8e82:a9e2:ff48:952d:55f2:f0bb запоминается проще, чем 2a02:6b8::2:242?

    > DHCPv6, но он настолько костыльный, да и многие системы и устройства просто не умеют его "из коробки".

    Гуглопроблемы, да и со SLAAC жить можно.

     
     
  • 4.53, Kilrathi (ok), 12:33, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> vpn, vlan и 802.11x
    > Ничего из это не имеет отношения к IPv6. Даже поддержку IPsec убрали
    > из обязательных требований.

    Ну-ну. Расскажите тогда, как маршрутизатору отличить на одном коммутаторе 10 умных лампочек от 10 ip-камер по ipv6-адресу.
    Вы, вообще, читали что комментировали?
    Речь идет не про работу ipv6 вообще, а про централизованное управление адресами устройств.

    >> Yggdrasil
    > Что то, что это является подсетью IPv6. Или адрес вроде 21e:e795:8e82:a9e2:ff48:952d:55f2:f0bb
    > запоминается проще, чем 2a02:6b8::2:242?

    Еще раз: перечитайте что комментируете - сетевой интерфейс yggdrasil-туннеля самостоятельно свой ipv6-адрес не меняет.

    >> DHCPv6, но он настолько костыльный, да и многие системы и устройства просто не умеют его "из коробки".
    > Гуглопроблемы, да и со SLAAC жить можно.

    Ну да, ну да. В iOS, Android, Windows, MacOS уже встроили DHCPv6 клиент. На серверных и управляемых технарями сложных устройствах - проблем нет. А вот как назначить заранее заданные v6 адреса айфону директора, айпаду дизайнера и ноутбукам гостей?
    RA/SLAAK это не умеют, умеет dhcpv6 по duid, но его не умеют многие конечные устройства. разве что ra с eui64, но об этом уже писалось, просто кому то лень читать.

     
  • 2.25, нах. (?), 11:11, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > НЕ НУЖЕН! Посидим на ipv4, сейчас все буржуи перейдут

    щас, разбежался. не настолько уж они и феноменально т...

    индусы вон перейдут. И китайцы. Но им, в общем-то, в интернет и не надо. У них wechat вместо.

     
  • 2.30, Аноним (30), 11:24, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А с чего ты решил, что буржуи тебе их отдадут Если бы всё было так просто, то ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.35, Вася (??), 11:30, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А с чего ты решил, что буржуи тебе их отдадут

    мы сами их заберем!

    >Специалисты по безопасности пришли к выводу,

    у ваших специалистов по безопасности только сопли пузырями и утечки персональных данных.
    всю жизнь с NAT жили и дальше проживем.

    >ТСПУ раньше вообще не существовало

    а теперь еще новый оплачивать для v6?!? дорого!

    >Или номера сотовых телефонов

    они не меняются у людей десятки лет, можно и запомнить.

     
     
  • 4.42, Аноним (30), 11:53, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И отправитесь в бан для всего интернета, но Вам и интернет видимо не нужен Мног... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.38, Kilrathi (ok), 11:32, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати о MAC-адресах,
    > можно легко отслеживать привязку любого количества IPv6-адресов к одному MAC, просто
    > отслеживая ND пакеты. Но если на устройствах все входящие соединения будут
    > только через IPSec, то отслеживание имеет смысл только для логирования кто,
    > куда и когда лез, если оно вообще нужно. Логирование десятка адресов
    > это проще, чем сотен соединений.

    Дома похоже реализовал: по mac-адресу идет временное добавление соответствующего ipv6-адреса в список, для которого уже выставлены соответствующие настройки доступов и скорости. Вот только одно дело нагрузка от добавления в список доступа dhcp-сервером при выдаче ipv4 адреса и совершенно другое - добавление в тот же список перехватом-анализом кучи пакетов.

     
  • 2.46, timur.davletshin (ok), 12:04, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Определённо требуется перенастройка мозгов, но ничего никуда не торчит по-умолчанию. Если тебя пингануть можно, то это ещё ничего не значит.
     
  • 2.59, Аноним (58), 12:50, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нужно настраивать фаервол

    А для IPv4 файервол настраивать ненужно?

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:16, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Охват, конечно, хороший в Китае, но роутеры по умолчанию закрывают входящие соединения, поэтому прямые аудиозвонки всё равно не работают.

    Но в Китае ipv6 вписан в Госплан, поэтому его, конечно, доведут до 100ю

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 11:29, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    до 100ю
    rmb?
     

  • 1.8, жявамэн (ok), 10:28, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а я бы не отказался от аплинка на v6

    настроить один раз дхцп и файрвол - долго ли.

     
     
  • 2.19, Василий (??), 10:53, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой аплинк, брат? Не сегодня-завтра доступ в Интернет будет по талонам. Запись за месяц в УФСБ.
     
  • 2.22, Kilrathi (ok), 11:03, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почти ничем не отличается от v4: что там, что там раздача адресов и фильтрация. Разница лишь в том, что при v4 фильтруешь nat, а на v6 forwarding.
    Выигрыш у v6 лишь при публикации наружу значительного количества привязанных к конкретным портам ресурсов. И если для условного ssh/rdp можно "в ущерб дзену" использовать нестандартные порты, то с sip, https и тп уже сложнее: каждому конечному пользователю не объяснишь, почему его браузер ломится на стандартный порт, а не берет из dns srv. Собственно "лишние" stun, reverse-proxy и тп - дополнительная нагрузка, которую v6 и устраняет.
     
  • 2.26, Jh (?), 11:15, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно поискать VDS/VPN который дает ipv6, если брать за рубежом, то 2в1: ipv6 и свой vpn. Не
     
     
  • 3.40, Kilrathi (ok), 11:36, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно поискать VDS/VPN который дает ipv6,

    Так уже много лет Hurricane Electric свои Tunnel Broker беслатно предоставляет. Даже многие мелкие провайдеры вместо получения собственных автономных подсетей у ripe и иже с ними довольствуются подсеткой от HE.

     

  • 1.10, Аноним (11), 10:32, 25/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

  • 1.27, Аноним (27), 11:21, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бгг. В России в6 всюду,но используют его 10%. Как и чел отписавшийся сверху я тоже режу это ненужно везде где дотянусь. Пугали в свое время сайтами с в6,но оказалось что даже им это не нужно.
     
  • 1.37, Аноним (37), 11:32, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а еще ботоводы и всякие вредители очень любят ipv6
     
     
  • 2.44, timur.davletshin (ok), 12:01, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По факту в профильных списках блокировки IPv6 адресов единицы. Возьмите тот же fail2ban.
     
  • 2.49, Аноним (30), 12:15, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а еще ботоводы и всякие вредители очень любят ipv6

    Для противодействия им рекомендуется банить всю /64 для начала. Если многие /64 из /56 забанены, то можно их объединить. А потом тоже самое с /48 или даже все префиксы заслужившего того оператора.

     

  • 1.50, myster (ok), 12:24, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    IPv4 ильно устарел, как протокол. Все нововведения, по быстродействию и производительности разрабатываются для IPv6. IPv4 по-прежнему получает патчи безопасности и производительности, но они ограничены устаревшим legacy-дизайном. А NAT, популярный в IPv4 это вообще-то страшный костыль, который можно сравнить с PAE для 32-битной винды.

    Сейчас все роутеры и операционные системы приоритезируют IPv6 по-умолчанию.

    Так что, хотят того хейтеры и старпёры (не по возрасту, а по менталитету) или нет, но вам придётся переходить, точно так же как вас заставили перейти с X11 на Wayland. И точно также, как вы перешли с XP на 7-ку, а потом на 10-ку, а сегодня многие перешли на десктопный Linux, чтобы не иметь дело с Windows 11.
    Но в начале у вас у всех была старпёрская маниакальная стадия отрицания. Это проходит. И, кстати, вы же потом станите ярыми защитниками и фанатами IPv6, когда все будут переходить на другой протокол, более молодёжный, с блекджеком и свежими идеями.

     
     
  • 2.54, Аноним (54), 12:39, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старенький НАТ дает анонимности даже больше чем интерполовский Тор, вот вы и записываете его в легаси.
     
     
  • 3.55, name (??), 12:42, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    НАТ никакой анонимности не даёт, это бред.
     
     
  • 4.56, Аноним (54), 12:45, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитай как это работает и перепиши свой комент.
     
  • 2.57, Kilrathi (ok), 12:47, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > NAT, популярный в IPv4 это
    > вообще-то страшный костыль, который можно сравнить с PAE для 32-битной винды.

    chain=srcnat action=masquerade src-address=fc00:192:168:1:1::/128
          out-interface=wan3
    или
    chain=dstnat action=netmap dst-address=fc00:192:168:1:1::/128 to-addresses=fd00:192:168:1:1::/128
    chain=srcnat action=netmap src-address=fd00:192:168:1:1::/128 to-addresses=fc00:192:168:1:1::/128

    ;)

     

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