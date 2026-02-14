Для ядра Linux предложена файловая система DLMPFS

|
|1.1, Аноним (1), 11:29, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
|
в файловой системе самое главное - насколько она оттестирована. так что альтернатив ext4 нет и ещё очень долго не будет, даже бешено впихиваемая btrfs не стала популярной потому что на жёстком диске вызывает дикую фрагментацию а на ссд приводит к миллионам мелких записей в сутки которые убивают ресурс ссд.
|
|
|
|2.2, Анонисссм (?), 11:41, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>даже бешено впихиваемая btrfs
у меня самый старый сервер с btrfs уже лет 10 отметил ) как часики работает. но да, там редхат, а не ванилла или боже упаси дебиан-убунту
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 13:03, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
За сервак поздравляю. Вот только кто тебя просил серить на ванильные сборки и Дебиан? Дебиан лучше RHEL потому-что она от Сообщества. Я сам люблю собирать ядро под своё железо, минусо не заметил никаких.
|
|3.30, Аноним (30), 13:57, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> как часики работает.
ну время показывать чтоб - и диск не нужен
|
|2.4, Kerr (ok), 11:44, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Для BTRFS на HDD для решения проблемы фрагментации, используйте параметр монтирования "autodefrag" для включения автоматической дефрагментации "на лету".
|
|2.5, Аноним (5), 11:51, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Причём тут БТР и ехт?
Сабж распределённая фс. Она конкурирует с гфс, цепф...
|
|2.6, Аноним (7), 11:52, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Ага, а фичи btrfs можно выполнять простыми баш скриптами поверх ext4)
|
|
|
|3.14, pfg21 (ok), 12:51, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
ага, особенно CoW реализуем вааааще на трех командах башелапши :)
не забили б на функции ext3cow то, можно было еще о чем-то говорить.
|
|3.21, Аноним (5), 13:11, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну если уж о локальных фс:
>btrfs очень удобен если
Стоит божественная зфс!
Зфс'очка накуканивает БТР почти во всех мероприятиях специальной олимпиады.
|
|
|
|4.22, Аноним (5), 13:16, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>btrfs очень удобен если есть сервер с множеством дисков и на них требуется настроить RAID.
Особенно 5/6 рейд, который в этой подделке до сих пор овер 15 лет в анстейбл! Врайт хоул на раз.
То ли дело православный рэйд-з!
|
|2.19, Аноним (18), 13:05, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
btrfs очень удобен если есть сервер с множеством дисков и на них требуется настроить RAID.
|
|2.27, Аноним (27), 13:32, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сабж - не совсем файловая система. Скорее механизм управления блокировками в распределенных системах, выполненный в виде ФС.
|
|1.3, Аноним (5), 11:44, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Сейчас поx/наx придёт рассказать, что все эти ваши цеф и прочие люстры полная фигня. Меж тем кластера работают.
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 12:00, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если его слушать, придется поверить, что вершина человеческой мысли это NTFS.
|
|
|
|2.24, Аноним (24), 13:21, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> DLMPFS не позволяет записывать и читать данные из файлов
Похоже на то.
|
|1.12, Bob (??), 12:14, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Она настолько нужна, чтобы включать в ядро?
С такими темпами надо будет на каждый чих пересобирать себе ядро. Хотя бы потому, что туда настрочили всякого, прямо как в Сашу Грей)
|
|
|
|2.16, pfg21 (ok), 12:53, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
хз, она явно рассчитана не на хомячковый десктоп :)
так что и результаты работы и потребности будут собираться с корпов...
|
|
|
|3.20, Аноним (18), 13:08, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сабж о серверах. Ну а если домашний хомяк то выбор очевиден --> EXT4.
|
|1.28, Аноним (28), 13:34, 14/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
mandatory locks же вроде мало того что deprecated, так ещё и требуют и сборки, и запуска ядра со сопециальными флагами. Нам рассказывали, что mandatory locks не нужны ... а тут на тебе, целую ФС специально для них выпускают. Я ничего не понял, какая там в ядре сегодня методичка...
|
|
|
|2.29, Аноним (5), 13:39, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>какая там в ядре сегодня методичка.
Как и всегда, усидеть на всех стульях сразу.
Сперва принять --> бонус получить. Затем громко выпилить...--> снова бонус и так по кругу. Раст, вот это все. А объём все рос...
|
|
|
|3.31, Аноним на удаленке (?), 14:01, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я вот считаю что модульное ядро самое лучшее решение. Монолит все таки такое себе. Пока что все работает во славу великого пингвина, но кажется что монолитность это скорее минус чем плюс для домашнего применения.
|
|
|
|4.32, Аноним (5), 14:15, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Соглашусь, коллега.
Думаю в ближайшую трехлетку ИИ будет набрасывать ядра на раз. Причём ему необязательно нужен человекочитаемый код. Со всеми вытекающими...
Времена доминации дедушки Линуса подходят к концу.
|
|
|
|5.34, Васян Нечитаемый (?), 14:32, 14/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
-- - - - Причём ему необязательно нужен человекочитаемый код.
Ищобы. Главнае чтобы чилавеканечитаемый кампилятыр не подвёл. Всеми любимый ыы сам сибя написал и никто в нём ниразбараеццо, ат слова савсем. Правда?
|