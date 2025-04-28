Линус Торвальдс раскритиковал регистронезависимые файловые системы

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|1.1, Аноним (1), 19:46, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Он ещё не учёл, что в каждой новой версии стандарта Unicode появляются новые правила. Одна программа может поддерживать одну версию стандарта, а другая другую и их поведение в обработке одинаковых данных будет отличаться.
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|2.6, Аноним (6), 19:54, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А че такова? Чел хочет быть нужным. Кеды переписывают постоянно и ничего, многим даже нравится. Будет остаток жизни правки вносить, а там и финиш может крякнуть.
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|2.18, Аноним (18), 20:08, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он ещё не учёл, что в каждой новой версии стандарта Unicode появляются новые правила
Какие например?
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|2.27, Аноним (-), 20:31, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Стандарт Юникода нельзя сравнивать со Стандартами языков программирования. В Юникоде кодовые позиции символов не пересматриваются. Каждый следующий стандарт привязывает к определённой кодовой позиции какой-либо символ.
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|2.46, Карлос Сношайтилис (ok), 21:16, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он-то как раз и учёл. И прямо об этом говорит.
И появляются не "правила", а новые символы и новые, дополнительные интерпретации. Старое не ломается.
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|1.2, Аноним (2), 19:50, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Торвальдс сообщил, что времена FAT давно закончились
EFI system partition уже можно в ext4 ?!!
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|2.19, Я (??), 20:08, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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вообще можно.. но стандарт требует от производителей ефи добавлять только минимальный набор драйверов среди которых нет ехт4, но он не запрещает его добавлять а значит можно иметь ефи систем партишн на любом разделе.
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|2.52, sergey (??), 21:26, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В смысле? Вы в курсе что если в новой системе форматировать диск в ext4 в его в старой системе (где то же есть ext4) не сможете даже примонтировать !
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|1.3, Аноним (3), 19:51, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Все правильно сказал. Регистронезависимость -- это Приколюха™, которую нам подложили диды. Те же самые диды, которые решили, что было бы Прикольно™, если бы IP-адреса записывались не только как десятичные числа через точку, но и как всякие там 127.1, 0x7f.0.0.1 и еще какая-нибудь ересь.
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|2.7, Анон321 (?), 19:55, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Молодому поколению похоже не объяснили, что ip-адрес это просто число. А запись числа может быть любой.
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|3.11, Аноним (11), 19:58, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Старшему поколению походу не объяснили, что поддерживать множество способов ввода числа нужно сразу везде: во всех приложениях с полем ввода IP-адреса, во всех библиотеках, парсящих IP-адрес из строки. В итоге разные приложения/библы поддерживают разную часть Прикольного™ RFC.
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|3.12, Илья (??), 19:59, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> А запись числа может быть любой.
А есть хотя бы одна причина использовать какие-то числа кроме ОБЫЧНЫХ ?
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|4.21, Страдивариус (?), 20:22, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Чуви явно не видел IP-адреса IPv6. Ничего, подрастёшь и узнаешь, а пока делай ДЗ и кушай кашку
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|4.79, ProfessorNavigator (ok), 22:10, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А есть хотя бы одна причина использовать какие-то числа кроме ОБЫЧНЫХ ?
Что такое "обычные" числа? Беззнаковые целые длиной 8, 16, 32, 64 бита? Знаковые той же длины? Т.н. числа с плавающей точкой? Это раз.
Два - вон там рядом новость про qbittorrent. Торрентами пользуетесь? Наверняка. А в их спецификации есть такая штука, как DHT. Где идентификатор каждого узла - число в 20 байт длинной. Более того, для работы DHT над такими числами ещё и разные операции совершать нужно - XOR, сравнение. Шифрование - тоже внезапно сплошь и рядом работа с "длинной" арифметикой. А без шифрования вы бы даже сюда не попали - сайт то скорее всего по протоколу https загружен.
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|2.9, Илья (??), 19:57, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 0x7f.0.0.1
ужас. кошмар. Но я знаю одного человечка, который в HTTP статусах возвращал 0x404 и 0x200.
Он думал, что хакеры вот так по крутому числа пишут, наверное
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|4.45, Аноним (45), 21:16, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поэтому и изобретают json, потому как думают, что всё должно быть читаемым. Им же не приходит на ум, что процессор видит только числа и никаких скобок и прочего.
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|3.99, Аноним (-), 22:34, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Меня удивляет что это кого-то удивляет. И много ли тут людей меньше 20?
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|2.76, Аноним (-), 22:06, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот маску подсети можно было бы как-то проще делать или наоборот - более интересно. Хорошо хоть короткую преамбулу придумали и на этом спасибо.
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|1.5, Аноним (5), 19:54, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Жиза, только сегодня пришлось иметь дело с renpy и файлы были в рандомном регистре повсюду. Часто с электроном то же самое.
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|1.13, xsignal (ok), 20:02, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пингвин прав - регистронезависимые имена файлов это сознательное упрощение для первых неискушённых пользователей персональных компьютеров времён MS-DOS с кодировкой ASCII, чтобы им было проще освоить диковинную чудо-технику. Но сейчас-то все уже прошаренные - называют файлы большими и маленькими буквами, некоторые даже с пробелами)) Зачем тащить этот анахронизм в сегодняшнее время? Тем более в юникоде понятие регистра действительно крайне расплывчатое...
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|2.17, User (??), 20:08, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Некоторые даже в национальных кодировках, прикинь! Но, как правило - не ъ. Третьего дня мне тут пара человек зачесывала кто за название книг транслитом, кто против имен возможности имена пользователя\пароли в кодировках, отличных от дефолтной протестовал, кто на Power-Shell ругался...
В общем, те-о-ре-ти-чес-ки да, но нет.
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|4.104, Аноним (104), 22:40, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Опционально. Очевидно - для узких нужд.
А кстати, для каких? Всегда было любопытно
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|2.39, Аноним (-), 20:57, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>сердечки в юникоде еще и размер меняют?
Не понял вопроса? Есть кодовая позиция, она может быть занята определённым символом, либо может быть незанятой, свободной. Если красному и чёрному сердцу отвели определённые кодовые позиции, то это разные символы. Если например, не вдаваясь в подробности просто, символ "сердце" привязяли к определённой кодовой позиции, и нет других привязок с графичеим русунком в форму сердца. То тогда все сердца разных форм и цветов будут считаться одним символом. Такова анатомия Юникода. Всё дело в привязке: "кодовая позиция = графический рисунок".
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|3.49, Аноним (45), 21:19, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сердечки в имени файла. Это мы заслужили. За такое надо было бить по рукам с самого начала, а теперь все эти dei расплодились.
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|4.80, Аноним (-), 22:11, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> За такое надо было бить по рукам с самого начала
А за умляуты в имени файла тоже? Это же такая наглость желать писать слово правильно!
А за иероглифы тоже?
Слава богу таких даунито как ты никто не слушал. И позволили писать то, что они хотят.
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|1.29, Аноним (29), 20:35, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Пивожор как-то забыл, что был ASCII одним регистром во времена, когда он ещё не умел списывать. И что filename должен быть именно что name, где Алекс, алекс и аЛеКс — это одно и то же, а смайлы должны запрещаться/меняться на всякие (0x444) и т.д.
Регистронезависимость в именах файлов — благо системного уровня, а не прикол от дедов.
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|2.33, Аноним (33), 20:45, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никто не виноват, что вас в шелле не научили эскейпить файлы и параметры в кавычки брать.
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|1.31, Аноним (33), 20:44, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Есть хоть одна техническая причина превращать одно имя файла в другое? Линус прав, имя файла - это просто набор байтов, и самый переносимый способ записывать имя - это любые байты, кроме '\0', '/' и ещё '\n', но во многих случаях даже он ничего не сломает. Если файловая система занимается подобной хренью, как превращение одних кодировок в другие или сменой регистра, то пусть будут добры занимать сразу ВСЕ возможные имена, если им делать нехрен.
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|1.32, Уникум (?), 20:44, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Не вижу проблемы в создании стандарта с набором регистрозависимых символов, включающего только алфавиты существующих языков + что-то по иероглифам если там оно есть. Всё остальное не имеет регистра и не учитывается. Готов к решению следующей задачи
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|2.83, Аноним (83), 22:12, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты предложил простое и неправильное решение. С турецким языком что делать будем, например? Там с английским регистры их версий I не совпадают: I → ı, İ → i.
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|2.50, Аноним (50), 21:22, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо продолжать обожествлять.
Ато Linux отнимет, ата та.
Придется переходить на Windows, Haiku, KolibriOs.
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|2.110, Аноним (104), 22:46, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Яжефин уже такого наговорил, что ему нужно сидеть ниже травы.
Но сидеть будут русские.
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|1.44, BrainFucker (ok), 21:06, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нашёл о чём капитанить, старый брюзжун. Лучше бы набросил на тему неактуальности древовидных ФС с их директориями/папками, симлинками и прочим.
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|2.87, Аноним (83), 22:15, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эмодзи — единственное, что заставляет разработчиков корректно поддерживать юникод везде. Очень удобный пендаль, с точки зрения юзера.
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|2.90, Аноним (-), 22:18, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага и иероглифы)
Такое впечатление что ⭐️💨 (star-перы) просто бесятся от того, что им приходилось пыриться в детстве в консольку.
А у нынешней молодежы все гораздо интереснее и веселее.
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|1.48, trolleybus (?), 21:18, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Тут не с регистронезависимостью проблема, а с тем, что в именах файлов разрешена всякая дичь вроде вот этих юникодных сердечек.
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|2.58, тоже Аноним (ok), 21:31, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, иди расскажи японцам, что они должны файлы латиницей называть.
Проблема вообще не в символах, а всего лишь в синдроме утенка вскормленных Виндой.
Они считают правильной всю ту дичь, которую Микрософт накосорезил в своих системах в 1980-х - и продолжает бережно тащить ее в 2020-е.
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|3.71, _hide_ (ok), 22:00, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну регистронезависимость важна при поиске. При обращении к файлу регистр однозначно должен соблюдаться, в противном случае имя файла нельзя представить в виде набора конкретных байт и тут все абстракции поехали... Как велосипед на квадратных колёсах!
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|4.113, oficsu (ok), 22:50, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для обеспечения регистронезависимого поиска по файловой системе вовсе не требуется поддержка со стороны файловой системы
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|3.75, Zenitur (ok), 22:05, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Против символов национальных алфавитов никто не против. А вот цветные смайлики в именах файлов... Зачем?
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|4.88, Аноним (-), 22:16, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Против символов национальных алфавитов никто не против.
В чем разница? Написать 赤いハート или поставить ❤️?
> А вот цветные смайлики в именах файлов... Зачем?
Не зачем, а почему бы и нет. И то, и другое просто код юникода.
В данном случае проблема это "регистронезависимые файловые системы". Которые просто пережиток старых времен.
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|5.111, Аноним (111), 22:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Против символов национальных алфавитов никто не против.
> В чем разница? Написать 赤いハート или поставить ❤️?
Ну зачем так далеко ходить:
ͦpͤnnͤͭ - удачи любителям "независимости" подобрать тот самый, единственно-верный "регистронезависимый" вариант. Я уж не говорю о всяких скучных öäÜóß ... и о том, как ЭТО более-менее эффективно можно парсить.
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|4.109, Аноним (50), 22:43, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вот цветные смайлики в именах файлов... Зачем?
Просто красиво,
Только найди потом файл с таким названием.
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|5.112, Аноним (104), 22:49, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А вот цветные смайлики в именах файлов... Зачем?
> Просто красиво,
> Только найди потом файл с таким названием.
У вас в find юникод сломали?
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|4.70, YetAnotherOnanym (ok), 21:56, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, ок, конвертнём в base64 и будем в таком виде хранить на диске, а в файлменеджере будем показывать исходную форму с сердечками, иероглифами и арабской вязью.
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|1.57, Аноним (50), 21:30, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в режиме без учёта регистра
А теперь поиграйтесь в регистре где символы L I i l выглядят одинаково.
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|2.60, Аноним (60), 21:35, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если я хочу тебя взломать или обмануть это мне только плюс. Поэтому я буду продавливать регистронезависимость всеми силами.
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|3.63, Аноним (50), 21:41, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да не, иногда в шрифтах L выглядит как i, 0 как o, я про это.
Меня нечего взламывать, я не криптовалютчик.
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|4.82, YetAnotherOnanym (ok), 22:12, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Диды придумали нолик зачёркивать. И всё было хорошо, однозначно и недвусмысленно, пока не пришёл юникод со скандинавским Ø.
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|3.67, trolleybus (?), 21:49, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> регистронезависимость
Так это как раз про регистрозависимость. В каком-нибудь досе или винде 3.1 по умолчанию все имена файлов заглавными буквами показываются, и сразу понятно, где L, а где I.
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|1.59, Аноним (60), 21:34, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я всегда говорил что Линус наш слоняра. Все правильно и по полочкам разложил.
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|1.77, YetAnotherOnanym (ok), 22:07, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Поздно рассуждать о боржоми, когда почки накрылись. Само появление не-ascii символов в именах файлов открыло ящик пандоры. ИЧСХ, если появится менеджер паролей i❤mypasswords или криптокошелёк i❤cryptocoins - найдутся лопухи, которые будут ими пользоваться, и их потом поимеет злой хакирь, который выпустит, соответственно, менеджер паролей i❤️mypasswords или криптокошелёк i❤️cryptocoins со зловредами внутри, в том же каталоге приложений.
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|1.78, Zenitur (ok), 22:08, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> времена FAT давно закончились
Тут я бы поспорил. Даже на больших флешках, таких как 128 Гб, FAT32 прекрасно себя чувствует. По размеру кластера они вроде как с exFAT одинаковы. Единственный минус - нельзя создавать файлы больше 4 Гб.
FAT32 позволяет вставить флешку в телевизор, магнитолу, приставку, смартфон, и не думать "а поддерживается ли там exFAT или нет?".
По поводу юникода и FAT32. Поддерживается. Файлы со спецсимволами создаются. А во поводу регистров (а тем более регистров спецсимволов), ну, под Linux FAT32 case sensitive. А под виндой nocase. Но там и NTFS - nocase.
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|2.85, Аноним (85), 22:14, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве речь о том, чтобы выпилять FAT32 из линукса?
Речь о том, чтобы в новые ФС не тянуть старые неактуальные привычки.
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|3.89, Zenitur (ok), 22:16, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Разве речь о том, чтобы выпилять FAT32 из линукса?
> Речь о том, чтобы в новые ФС не тянуть старые неактуальные привычки.
Ну не знаю, мне лично с nocase удобнее. Всяко лучше, чем иметь в одной папке файлы вида:
привет.txt
Привет.txt
ПрИвЕт.txt
привет.txT
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|4.107, Аноним (50), 22:42, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> с nocase удобнее. Всяко лучше, чем иметь в одной папке файлы вида:
> привет.txt
> Привет.txt
> ПрИвЕт.txt
> привет.txT
Соглашусь,
Temp
temp
Круто., а теперь разберись какая из них, Temp, temp.
Это как пример.
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|3.94, тоже Аноним (ok), 22:24, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> старые неактуальные привычки
Это называется "обеспечивать совместимость, столь ценимую нашими корпоративными клиентами". Например, так:
Invalid file or folder names
Applies to: OneDrive for Business
These names aren't allowed for files or folders: .lock, CON, PRN, AUX, NUL, COM0 - COM9, LPT0 - LPT9, _vti_, desktop.ini, any filename starting with ~$.
Notes:
_vti_ can't be used anywhere in a file name.
forms can't be used when the folder or file is at the root level of a library.
゛and ဧ can't be used as the first character of a folder.
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|1.86, Аноним (-), 22:15, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Торвальдс однозначно не прав.
Все эти свистелки и перделки разбаловали юзеров!
Нужно делать как в RT-11.
6+3 длинна имени файла, и фиксированный набор "A—Z, 0—9, $, ., %"
Этого хватит всем!
А то взяли моду придумывать длинные названия, да еще и какие-то сердечки туда пихать!!11
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|2.105, Аноним (50), 22:40, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нужно делать как в RT-11.
> 6+3 длинна имени файла, и фиксированный набор "A—Z, 0—9, $, ., %"
Ну вообще чем прощще тем лучше, тем это более надежнее, правда длинна имени файла коротка.
Насамом деле как в Windows, нормально вполне.
Или это такое развлечение, играться с именами файлов папок из таблицы символов, сомнительное развлечение.
Все эти регистры, Temp temp.
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|1.108, Аноним (-), 22:42, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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С точки зрения пользователя все же регистронезависимые имена удобны. И если проблема в похожих символах UTF-8, которые нельзя порой в нужный регистр привести, то может проблема в UTF-8?
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