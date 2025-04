Линус Торвальдс раскритиковал регистронезависимые файловые системы

> старые неактуальные привычки Это называется "обеспечивать совместимость, столь ценимую нашими корпоративными клиентами". Например, так:







Invalid file or folder names

Applies to: OneDrive for Business These names aren't allowed for files or folders: .lock, CON, PRN, AUX, NUL, COM0 - COM9, LPT0 - LPT9, _vti_, desktop.ini, any filename starting with ~$. Notes:

_vti_ can't be used anywhere in a file name.

forms can't be used when the folder or file is at the root level of a library.

゛​​​​​​​and ဧ can't be used as the first character of a folder.