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Линус Торвальдс раскритиковал регистронезависимые файловые системы

28.04.2025 19:37

В ответ на публикацию исправления проблемы, связанной с поддержкой работы ФС Bcachefs в режиме без учёта регистра символов в именах каталогов, Линус Торвальдс заявил, что разработчики ФС видимо не способны учиться на своих ошибках, поскольку это далеко не первая проблема в коде обработки регистронезависимости.

Суть проблемы в том, что Unicode достаточно сложный стандарт и приведение символов к единому регистру (case folding) для всех его краевых случаев корректно не реализует практически никто. Более того - в силу специфики структуры Unicode, возможны ситуации, когда ожидания программ не совпадают с тем, как это фактически реализовано в той или иной файловой системе (например, кто-то считает символы "❤" и "❤️" одинаковыми в режиме без учёта регистра, а кто-то нет). Это приводит к ошибочному поведению - в том числе к потенциальным уязвимостям, потому что проверки в программах могут считать имена файлов разными, но ФС посчитает их совпадающими, или наоборот, что приведёт к проблемам с безопасностью.

По мнению Торвальдса, проблема некорректности приведения регистра символов в Unicode сводится к тому, что однозначного, правильного и безошибочного пути выполнять данную операцию просто не существует, и в результате попытки придать какое-то специальное значение байтам или их комбинациям ведут только к целым новым классам ошибок, включая и уязвимости. Торвальдс сообщил, что времена FAT давно закончились, но почему-то некоторые люди продолжают быть уверены, что поведение из эпохи FAT - полезная возможность, в то время как это ошибка.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: В ядро Linux для ФС Ext4 включена поддержка работы без учёта регистра символов
  3. OpenNews: Линус Торвальдс начал сожалеть, что принял Bcachefs в ядро Linux
  4. OpenNews: Линус Торвальдс снова недоволен коммитами в Bcachefs
  5. OpenNews: Автора BcacheFS временно отстранили от разработки ядра Linux из-за нарушения кодекса поведения
  6. OpenNews: Новый метод фишинга с использованием unicode-символов в домене
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63149-bcachefs
Ключевые слова: bcachefs, fs, bug
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (97) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:46, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Он ещё не учёл, что в каждой новой версии стандарта Unicode появляются новые правила. Одна программа может поддерживать одну версию стандарта, а другая другую и их поведение в обработке одинаковых данных будет отличаться.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:54, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А че такова? Чел хочет быть нужным. Кеды переписывают постоянно и ничего, многим даже нравится. Будет остаток жизни правки вносить, а там и финиш может крякнуть.
     
  • 2.18, Аноним (18), 20:08, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он ещё не учёл, что в каждой новой версии стандарта Unicode появляются новые правила

    Какие например?

     
  • 2.27, Аноним (-), 20:31, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стандарт Юникода нельзя сравнивать со Стандартами языков программирования. В Юникоде кодовые позиции символов не пересматриваются. Каждый следующий стандарт привязывает к определённой кодовой позиции какой-либо символ.
     
     
  • 3.28, Аноним (-), 20:33, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.46, Карлос Сношайтилис (ok), 21:16, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он-то как раз и учёл. И прямо об этом говорит.
    И появляются не "правила", а новые символы и новые, дополнительные интерпретации. Старое не ломается.
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:50, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Торвальдс сообщил, что времена FAT давно закончились

    EFI system partition уже можно в ext4 ?!!

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:55, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрешаю!
    Можешь реализовать, а мы посмотрим.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 20:25, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто сказал CoreBoot и CanoeBoot?
     
     
  • 4.55, Аноним (55), 21:29, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    KogoeBoot?
     
  • 2.19, Я (??), 20:08, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    вообще можно.. но стандарт требует от производителей ефи добавлять только минимальный набор драйверов среди которых нет ехт4, но он не запрещает его добавлять а значит можно иметь ефи систем партишн на любом разделе.
     
  • 2.43, НяшМяш (ok), 21:04, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В маке вроде hfs+? =)
     
     
  • 3.51, Минона (ok), 21:24, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В маке APFS.
     
  • 2.52, sergey (??), 21:26, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле? Вы в курсе что если в новой системе форматировать диск в ext4 в его в старой системе (где то же есть ext4) не сможете даже примонтировать !
     
  • 2.53, Ан Оним (?), 21:27, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ESP - это ошибка
     
  • 2.72, Аноним (72), 22:01, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > EFI system partition уже можно в ext4 ?!!

    Можно, и не только в ext4: https://efi.akeo.ie/downloads/efifs-1.11/x64/

     

  • 1.3, Аноним (3), 19:51, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Все правильно сказал. Регистронезависимость -- это Приколюха™, которую нам подложили диды. Те же самые диды, которые решили, что было бы Прикольно™, если бы IP-адреса записывались не только как десятичные числа через точку, но и как всякие там 127.1, 0x7f.0.0.1 и еще какая-нибудь ересь.
     
     
  • 2.7, Анон321 (?), 19:55, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Молодому поколению похоже не объяснили, что ip-адрес это просто число. А запись числа может быть любой.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 19:58, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старшему поколению походу не объяснили, что поддерживать множество способов ввода числа нужно сразу везде: во всех приложениях с полем ввода IP-адреса, во всех библиотеках, парсящих IP-адрес из строки. В итоге разные приложения/библы поддерживают разную часть Прикольного™ RFC.
     
  • 3.12, Илья (??), 19:59, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > А запись числа может быть любой.

    А есть хотя бы одна причина использовать какие-то числа кроме ОБЫЧНЫХ ?

     
     
  • 4.21, Страдивариус (?), 20:22, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чуви явно не видел IP-адреса IPv6. Ничего, подрастёшь и узнаешь, а пока делай ДЗ и кушай кашку
     
  • 4.79, ProfessorNavigator (ok), 22:10, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А есть хотя бы одна причина использовать какие-то числа кроме ОБЫЧНЫХ ?

    Что такое "обычные" числа? Беззнаковые целые длиной 8, 16, 32, 64 бита? Знаковые той же длины? Т.н. числа с плавающей точкой? Это раз.

    Два - вон там рядом новость про qbittorrent. Торрентами пользуетесь? Наверняка. А в их спецификации есть такая штука, как DHT. Где идентификатор каждого узла - число в 20 байт длинной. Более того, для работы DHT над такими числами ещё и разные операции совершать нужно - XOR, сравнение. Шифрование - тоже внезапно сплошь и рядом работа с "длинной" арифметикой. А без шифрования вы бы даже сюда не попали - сайт то скорее всего по протоколу https загружен.

     
  • 4.84, Аноним (-), 22:13, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Илья (??), 19:57, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 0x7f.0.0.1

    ужас. кошмар. Но я знаю одного человечка, который в HTTP статусах возвращал 0x404 и 0x200.

    Он думал, что хакеры вот так по крутому числа пишут, наверное

     
     
  • 3.95, Аноним (-), 22:25, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.97, Аноним (-), 22:28, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.10, Аноним (1), 19:57, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Вас это удивит, но наберите в браузере http://3644916501/63149
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 20:08, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однако
     
  • 3.22, Аноним (22), 20:23, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    молодец. Теперь бери этот айпишник - 3644916501 - и попробуй его вводить во все остальные проги: настройки прокси-сервера, нетворк-менеджер, какой-нибудь ip route add, cli докера, пинг, а еще вот сюда: https://www.wikihow.com/images/thumb/2/25/Find-Your-Subnet-Mask-Step-2-Version
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 21:16, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому и изобретают json, потому как думают, что всё должно быть читаемым. Им же не приходит на ум, что процессор видит только числа и никаких скобок и прочего.
     
  • 3.25, Аноним Анонимович Анонимов (?), 20:25, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это что такое?!
     
  • 3.66, Аноним (66), 21:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Меня это ОЧЕНЬ удивило, спасибо.
     
  • 3.99, Аноним (-), 22:34, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня удивляет что это кого-то удивляет. И много ли тут людей меньше 20?
     
  • 2.38, 12yoexpert (ok), 20:57, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты прав, малолетки придумали ipv6, у которого формы записи куда более логичны
     
  • 2.76, Аноним (-), 22:06, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот маску подсети можно было бы как-то проще делать или наоборот - более интересно. Хорошо хоть короткую преамбулу придумали и на этом спасибо.
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:54, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Жиза, только сегодня пришлось иметь дело с renpy и файлы были в рандомном регистре повсюду. Часто с электроном то же самое.
     
  • 1.13, xsignal (ok), 20:02, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пингвин прав - регистронезависимые имена файлов это сознательное упрощение для первых неискушённых пользователей персональных компьютеров времён MS-DOS с кодировкой ASCII, чтобы им было проще освоить диковинную чудо-технику. Но сейчас-то все уже прошаренные - называют файлы большими и маленькими буквами, некоторые даже с пробелами)) Зачем тащить этот анахронизм в сегодняшнее время? Тем более в юникоде понятие регистра действительно крайне расплывчатое...
     
     
  • 2.17, User (??), 20:08, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые даже в национальных кодировках, прикинь! Но, как правило - не ъ. Третьего дня мне тут пара человек зачесывала кто за название книг транслитом, кто против имен возможности имена пользователя\пароли в кодировках, отличных от дефолтной протестовал, кто на Power-Shell ругался...
    В общем, те-о-ре-ти-чес-ки да, но нет.
     
  • 2.74, Zenitur (ok), 22:02, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь и в ext4 недавно добавили nocase: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50581
     
     
  • 3.93, Аноним (93), 22:23, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опционально. Очевидно - для узких нужд.
     
     
  • 4.104, Аноним (104), 22:40, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опционально. Очевидно - для узких нужд.

    А кстати, для каких? Всегда было любопытно

     

  • 1.15, svsd_val (ok), 20:06, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё верно сказал!
     
  • 1.16, Аноним (16), 20:07, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Но сейчас-то все уже прошаренные

    Расшаренные?

     
  • 1.23, Аноним (23), 20:23, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    сердечки в юникоде еще и размер меняют?
     
     
  • 2.39, Аноним (-), 20:57, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сердечки в юникоде еще и размер меняют?

    Не понял вопроса? Есть кодовая позиция, она может быть занята определённым символом, либо может быть незанятой, свободной. Если красному и чёрному сердцу отвели определённые кодовые позиции, то это разные символы. Если например, не вдаваясь в подробности просто, символ "сердце" привязяли к определённой кодовой позиции, и нет других привязок с графичеим русунком в форму сердца. То тогда все сердца разных форм и цветов будут считаться одним символом. Такова анатомия Юникода. Всё дело в привязке: "кодовая позиция = графический рисунок".

     
     
  • 3.49, Аноним (45), 21:19, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сердечки в имени файла. Это мы заслужили. За такое надо было бить по рукам с самого начала, а теперь все эти dei расплодились.
     
     
  • 4.80, Аноним (-), 22:11, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > За такое надо было бить по рукам с самого начала

    А за умляуты в имени файла тоже? Это же такая наглость желать писать слово правильно!
    А за иероглифы тоже?

    Слава богу таких даунито как ты никто не слушал. И позволили писать то, что они хотят.

     

  • 1.29, Аноним (29), 20:35, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пивожор как-то забыл, что был ASCII одним регистром во времена, когда он ещё не умел списывать. И что filename должен быть именно что name, где Алекс, алекс и аЛеКс — это одно и то же, а смайлы должны запрещаться/меняться на всякие (0x444) и т.д.
    Регистронезависимость в именах файлов — благо системного уровня, а не прикол от дедов.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 20:45, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не виноват, что вас в шелле не научили эскейпить файлы и параметры в кавычки брать.
     
  • 2.54, Карлос Сношайтилис (ok), 21:28, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > был ASCII одним регистром во времена

    Никогда не был. Символы 'A' и 'a' имеют разные коды в ASCII

     
  • 2.69, YetAnotherOnanym (ok), 21:53, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Регистронезависимость в именах файлов - отрава и мина замедленного действия.
     

  • 1.31, Аноним (33), 20:44, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть хоть одна техническая причина превращать одно имя файла в другое? Линус прав, имя файла - это просто набор байтов, и самый переносимый способ записывать имя - это любые байты, кроме '\0', '/' и ещё '\n', но во многих случаях даже он ничего не сломает. Если файловая система занимается подобной хренью, как превращение одних кодировок в другие или сменой регистра, то пусть будут добры занимать сразу ВСЕ возможные имена, если им делать нехрен.
     
  • 1.32, Уникум (?), 20:44, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не вижу проблемы в создании стандарта с набором регистрозависимых символов, включающего только алфавиты существующих языков + что-то по иероглифам если там оно есть. Всё остальное не имеет регистра и не учитывается. Готов к решению следующей задачи
     
     
  • 2.83, Аноним (83), 22:12, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты предложил простое и неправильное решение. С турецким языком что делать будем, например? Там с английским регистры их версий I не совпадают: I → ı, İ → i.
     

  • 1.34, 12yoexpert (ok), 20:51, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    всё зло от эмодзи
     

  • 1.36, Аноним (36), 20:55, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Яжефин уже такого наговорил, что ему нужно сидеть ниже травы.
     
     
  • 2.41, Аноним (-), 20:58, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.50, Аноним (50), 21:22, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо продолжать обожествлять.
    Ато Linux отнимет, ата та.
    Придется переходить на Windows, Haiku, KolibriOs.
     
  • 2.110, Аноним (104), 22:46, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Яжефин уже такого наговорил, что ему нужно сидеть ниже травы.

    Но сидеть будут русские.

     

  • 1.44, BrainFucker (ok), 21:06, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нашёл о чём капитанить, старый брюзжун. Лучше бы набросил на тему неактуальности древовидных ФС с их директориями/папками, симлинками и прочим.
     
  • 1.47, Аноним (47), 21:17, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эмодзи - зло.
     
     
  • 2.87, Аноним (83), 22:15, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эмодзи — единственное, что заставляет разработчиков корректно поддерживать юникод везде. Очень удобный пендаль, с точки зрения юзера.
     
  • 2.90, Аноним (-), 22:18, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага и иероглифы)
    Такое впечатление что ⭐️💨 (star-перы) просто бесятся от того, что им приходилось пыриться в детстве в консольку.
    А у нынешней молодежы все гораздо интереснее и веселее.
     

  • 1.48, trolleybus (?), 21:18, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тут не с регистронезависимостью проблема, а с тем, что в именах файлов разрешена всякая дичь вроде вот этих юникодных сердечек.
     
     
  • 2.58, тоже Аноним (ok), 21:31, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, иди расскажи японцам, что они должны файлы латиницей называть.
    Проблема вообще не в символах, а всего лишь в синдроме утенка вскормленных Виндой.
    Они считают правильной всю ту дичь, которую Микрософт накосорезил в своих системах в 1980-х - и продолжает бережно тащить ее в 2020-е.
     
     
  • 3.71, _hide_ (ok), 22:00, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну регистронезависимость важна при поиске. При обращении к файлу регистр однозначно должен соблюдаться, в противном случае имя файла нельзя представить в виде набора конкретных байт и тут все абстракции поехали... Как велосипед на квадратных колёсах!
     
     
  • 4.113, oficsu (ok), 22:50, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для обеспечения регистронезависимого поиска по файловой системе вовсе не требуется поддержка со стороны файловой системы
     
  • 3.75, Zenitur (ok), 22:05, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Против символов национальных алфавитов никто не против. А вот цветные смайлики в именах файлов... Зачем?
     
     
  • 4.88, Аноним (-), 22:16, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Против символов национальных алфавитов никто не против.

    В чем разница? Написать 赤いハート или поставить ❤️?

    > А вот цветные смайлики в именах файлов... Зачем?

    Не зачем, а почему бы и нет. И то, и другое просто код юникода.
    В данном случае проблема это "регистронезависимые файловые системы". Которые просто пережиток старых времен.

     
     
  • 5.111, Аноним (111), 22:48, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Против символов национальных алфавитов никто не против.
    > В чем разница? Написать 赤いハート или поставить ❤️?

    Ну зачем так далеко ходить:
    ͦpͤnnͤͭ - удачи любителям "независимости" подобрать тот самый, единственно-верный "регистронезависимый" вариант. Я уж не говорю о всяких скучных öäÜóß ... и о том, как ЭТО более-менее эффективно можно парсить.

     
  • 4.109, Аноним (50), 22:43, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот цветные смайлики в именах файлов... Зачем?

    Просто красиво,

    Только найди потом файл с таким названием.

     
     
  • 5.112, Аноним (104), 22:49, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А вот цветные смайлики в именах файлов... Зачем?
    > Просто красиво,
    > Только найди потом файл с таким названием.

    У вас в find юникод сломали?


     
  • 3.100, RHEL fan (?), 22:35, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего они, поди, email адреса то латиницей пишут, не обламываются.
     
  • 3.101, RHEL fan (?), 22:36, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего они, поди, email адреса то латиницей пишут, не обламываются.
     
  • 2.61, Chel (?), 21:37, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напиши список разрешенных символов
     
     
  • 3.64, trolleybus (?), 21:46, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот список уже до меня давно написали. ASCII называется.
     
     
  • 4.70, YetAnotherOnanym (ok), 21:56, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, ок, конвертнём в base64 и будем в таком виде хранить на диске, а в файлменеджере будем показывать исходную форму с сердечками, иероглифами и арабской вязью.
     

  • 1.57, Аноним (50), 21:30, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в режиме без учёта регистра

    А теперь поиграйтесь в регистре где символы L I i l выглядят одинаково.

     
     
  • 2.60, Аноним (60), 21:35, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если я хочу тебя взломать  или обмануть это мне только плюс. Поэтому я буду продавливать регистронезависимость всеми силами.
     
     
  • 3.63, Аноним (50), 21:41, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, иногда в шрифтах L выглядит как i, 0 как o, я про это.
    Меня нечего взламывать, я не криптовалютчик.
     
     
  • 4.82, YetAnotherOnanym (ok), 22:12, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Диды придумали нолик зачёркивать. И всё было хорошо, однозначно и недвусмысленно, пока не пришёл юникод со скандинавским Ø.
     
  • 3.67, trolleybus (?), 21:49, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > регистронезависимость

    Так это как раз про регистрозависимость. В каком-нибудь досе или винде 3.1 по умолчанию все имена файлов заглавными буквами показываются, и сразу понятно, где L, а где I.

     
     
  • 4.81, Аноним (93), 22:11, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не было такого в досе и 3.1. Прописными.
     

  • 1.59, Аноним (60), 21:34, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я всегда говорил что Линус наш слоняра. Все правильно и по полочкам разложил.
     

  • 1.77, YetAnotherOnanym (ok), 22:07, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Поздно рассуждать о боржоми, когда почки накрылись. Само появление не-ascii символов в именах файлов открыло ящик пандоры. ИЧСХ, если появится менеджер паролей i❤mypasswords или криптокошелёк i❤cryptocoins - найдутся лопухи, которые будут ими пользоваться, и их потом поимеет злой хакирь, который выпустит, соответственно, менеджер паролей i❤️mypasswords или криптокошелёк i❤️cryptocoins со зловредами внутри, в том же каталоге приложений.
     
  • 1.78, Zenitur (ok), 22:08, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > времена FAT давно закончились

    Тут я бы поспорил. Даже на больших флешках, таких как 128 Гб, FAT32 прекрасно себя чувствует. По размеру кластера они вроде как с exFAT одинаковы. Единственный минус - нельзя создавать файлы больше 4 Гб.

    FAT32 позволяет вставить флешку в телевизор, магнитолу, приставку, смартфон, и не думать "а поддерживается ли там exFAT или нет?".

    По поводу юникода и FAT32. Поддерживается. Файлы со спецсимволами создаются. А во поводу регистров (а тем более регистров спецсимволов), ну, под Linux FAT32 case sensitive. А под виндой nocase. Но там и NTFS - nocase.

     
     
  • 2.85, Аноним (85), 22:14, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве речь о том, чтобы выпилять FAT32 из линукса?

    Речь о том, чтобы в новые ФС не тянуть старые неактуальные привычки.

     
     
  • 3.89, Zenitur (ok), 22:16, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разве речь о том, чтобы выпилять FAT32 из линукса?
    > Речь о том, чтобы в новые ФС не тянуть старые неактуальные привычки.

    Ну не знаю, мне лично с nocase удобнее. Всяко лучше, чем иметь в одной папке файлы вида:

    привет.txt
    Привет.txt
    ПрИвЕт.txt
    привет.txT

     
     
  • 4.107, Аноним (50), 22:42, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с nocase удобнее. Всяко лучше, чем иметь в одной папке файлы вида:
    > привет.txt
    > Привет.txt
    > ПрИвЕт.txt
    > привет.txT

    Соглашусь,
    Temp
    temp

    Круто., а теперь разберись какая из них, Temp, temp.
    Это как пример.

     
  • 3.94, тоже Аноним (ok), 22:24, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > старые неактуальные привычки

    Это называется "обеспечивать совместимость, столь ценимую нашими корпоративными клиентами". Например, так:



    Invalid file or folder names
    Applies to: OneDrive for Business

    These names aren't allowed for files or folders: .lock, CON, PRN, AUX, NUL, COM0 - COM9, LPT0 - LPT9, _vti_, desktop.ini, any filename starting with ~$.

    Notes:
        _vti_ can't be used anywhere in a file name.
        forms can't be used when the folder or file is at the root level of a library.
        ゛​​​​​​​and ဧ can't be used as the first character of a folder.




     

  • 1.86, Аноним (-), 22:15, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Торвальдс однозначно не прав.
    Все эти свистелки и перделки разбаловали юзеров!

    Нужно делать как в RT-11.
    6+3 длинна имени файла, и фиксированный набор "A—Z, 0—9, $, ., %"
    Этого хватит всем!

    А то взяли моду придумывать длинные названия, да еще и какие-то сердечки туда пихать!!11

     
     
  • 2.91, Аноним (83), 22:19, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.105, Аноним (50), 22:40, 28/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нужно делать как в RT-11.
    > 6+3 длинна имени файла, и фиксированный набор "A—Z, 0—9, $, ., %"

    Ну вообще чем прощще тем лучше, тем это более надежнее, правда длинна имени файла коротка.
    Насамом деле как в Windows, нормально вполне.
    Или это такое развлечение, играться с именами файлов папок из таблицы символов, сомнительное развлечение.
    Все эти регистры, Temp temp.

     

  • 1.108, Аноним (-), 22:42, 28/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С точки зрения пользователя все же регистронезависимые имена удобны. И если проблема в похожих символах UTF-8, которые нельзя порой в нужный регистр привести, то может проблема в UTF-8?
     
  • 1.114, Аноним (-), 22:50, 28/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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