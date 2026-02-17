The OpenNET Project / Index page

В ядре Linux решена проблема с замедлением перехода в режим гибернации для старых SSD

17.02.2026 09:49 (MSK)

Для ядра Linux предложено изменение, оптимизирующее работу нового аллокатора подкачки (swap allocator) при выполнении операций, связанных с переходом в спящий режим c сохранением памяти на диск (hibernate, suspend-to-disk). В процессе работы один из разработчиков заметил, что при переходе в режим гибернации не поддерживается быстрое выделение больших регионов в разделе/файле подкачки. На системах с медленными SSD-накопителями из-за этого возникали проблемы с производительностью операций при использовании 4K-блоков, приводящие к заметному замедлению перехода в режим гибернации.

При тестировании на системе с накопителем Samsung SSD 830 (SATA II, 3.0 Gbps), предложенный патч, включающий всего несколько десятков строк, позволил сократить время перехода в режим гибернации почти в 10 раз - с 324 до 35 секунд. Рассматривается возможность включения патча в находящуюся в разработке ветку ядра 7.0, а также бэкпортирование в 6.18, 6.19 и возможно другие поддерживаемые стабильные ветки. Замедление записи образа памяти в раздел подкачки наблюдается начиная с ядра 6.15 и вызвано регрессивным изменением из-за удаления поддержки slot-кэша.

Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64809-hibernate
Ключевые слова: hibernate, linux, kernel, ssd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:53, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В народе спящий режим не равно гибернация
     
     
  • 2.74, Аноним (74), 12:40, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Linux вроде принято переводить спящий и ждущий режимы, а в винде гибернация.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D1%83

        Спящий режим в Microsoft Windows до версии Windows Vista, и в большинстве версий графических оболочек Linux
        Гибернация в Microsoft Windows начиная с версии Windows Vista

     
  • 2.80, Аноним (80), 13:24, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спящий режим с сохранением памяти на диск (hibernate, suspend-to-disk)
     

  • 1.2, Массоны Рептилоиды (?), 09:53, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > позволил сократить время перехода в спящий режим почти в 10 раз - с 324 до 35 секунд

    Он в спящий режим больше 5 минут уходил?

     
     
  • 2.14, нах. (?), 10:17, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    если использовать технические а не обывательские термины (привет, редакторы этогосайта) - ну а чего ты ждешь от suspend-to-disk копирующего ВСЮ оперативную память на _ssd_ кусочками по 4k за раз?

    он тебе еще и ssd угробит (и быстрый - тоже, зато - быстро).

    Качество линуксного десктопа как оно есть. (серверу эта фича как-то малоактуальна)

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 10:48, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    сказочник так это рассказывает, будто винда угробит не быстрее, тем более что она выделяет памяти куда больше и свопится прям постоянно даже без саспенда, даже хоть у тебя пол ОЗУ ещё свободно из 64 установленных, в корне всё равно постоянно шевелится pagefile.sys гигов на 30 минимум
     
     
  • 4.33, Смузихлеб забывший пароль (?), 10:58, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отключаешь подкачку - и нет никакой подкачки

    Вот на яблоке с этим сложнее, там в любом случае часть валится на диск пока не пропишешь аргументы запуска системы, разумеется, не в уютных системных конфигураторах посредством кликов на кнопочки

     
  • 4.44, Аноним (44), 11:07, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Файл подкачки перестал использовать, как только появились 16гб озу, в 2010 где-то.
     
     
  • 5.49, Аноним (49), 11:22, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винда не может свопиться только когда памяти не хватает?

    > Файл подкачки перестал использовать, как только появились 16гб озу, в 2010 где-то.

    Там нет такой опции, неужто надо с реестром или смд.exe пердолиться?

     
     
  • 6.51, Аноним (44), 11:28, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Там нет такой опции

    Ну ёмоё...

     
  • 5.81, Frestein (ok), 13:25, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодец. Только вот он необходим для корректной работы системы, но тебе все равно лишь опеннет комментить.
     
     
  • 6.84, Аноним (44), 13:43, 17/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.59, нах. (?), 11:41, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > даже хоть у тебя пол ОЗУ ещё свободно из 64 установленных, в корне всё равно постоянно
    > шевелится pagefile.sys гигов на 30 минимум

    точно! И мышами от нее воняэт! То ли вот дело у вас, л@п4@тых:

                  total        used        free      shared  buff/cache   available
    Mem:       12270772     2439244      155448      167240     9676080     9345504
    Swap:      16776188     3147656    13628532

    Только вот pagefile и hiberfil у нее два разные файла (и второй пишется разумеется не по 4 к за раз). А в показанном случае при попытке саспенда (если бы она была разрешена) произойдеть... фиаско.

     
  • 4.72, Аноним (-), 12:28, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сказочник так это рассказывает, будто винда угробит не быстрее, тем более что
    > она выделяет памяти куда больше и свопится прям постоянно даже без
    > саспенда, даже хоть у тебя пол ОЗУ ещё свободно из 64
    > установленных, в корне всё равно постоянно шевелится pagefile.sys гигов на 30
    > минимум

    Винда вообще начинает хтонически тормозить, жесточайше свопясь, стоит только браузер запустить и открыть несколько вкладок. При том если на том же конфиге линух забутявить - почему-то все выглядит значительно приличнее.

    Может конечно ежели на 64 гигз RAM - то и нормуль. А у знакомых хом было всего 4-8 и там оно - вот так. Половина глядя на такое - линуха себе затребовали. Это конечно не бог весть какой урон рыночной доле MS, но из разряда "пустячок а приятно".

     
  • 3.35, kusb (?), 10:59, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему винда уходит быстро в спящий режим?
     
     
  • 4.42, 12yoexpert (ok), 11:06, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а зачем при переходе в спящий режим дропать что-то на диск?
     
     
  • 5.55, нах. (?), 11:34, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну типа мало ли насколько мы собрались заснуть - у меня бывает что я ноут где-то в Домодедово убрал подальше - набухался и в себя пришел на другом конце земли, хренак и нет батарейки.

    suspend to ram хорош когда ты ноут от стойки до стойки таскаешь по одному и тому же залу, и в каждой есть розетка.

    У вяндыпоганой и на ентот случай есть фокус - сама тихо проснется, сама угибернейтится.

     
     
  • 6.73, Аноним (-), 12:36, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня ноут держит недели 3 в STR точно Наверное и больше - я им просто чаще по... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.79, kusb (?), 13:19, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а зачем при переходе в спящий режим дропать что-то на диск?

    Ой, да. Как я сказал наверное можно в памяти оставить если питание есть. Но я про ...именно гибернацию или как её, оно восстанавливается после полного выключения и при этом выключается за несколько секунд. Даже если много памяти я использовал программами.
    Причём у меня по всей видимости не ssd, а жёсткий диск.

     
  • 3.50, User (??), 11:23, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ... но поскольку оно не работает и толком и не работало никогда (В Ubuntu'е вот от "великой готовности" просто к чертям собачачьим suspend-to-disk отключили и включать не думают) - заметят это не только лишь все.
     
     
  • 4.53, нах. (?), 11:30, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > но поскольку оно не работает и толком и не работало никогда

    ну ващет году так в 2008м - работало кое-как (без этих ваших вот "десктопов" и системдряней с гомами). И вот теперь понятней стало - почему "кое-как". Они б еще по одному байту за раз бы додумались писать.

     
     
  • 5.69, User (??), 12:17, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> но поскольку оно не работает и толком и не работало никогда
    > ну ващет году так в 2008м - работало кое-как (без этих ваших
    > вот "десктопов" и системдряней с гомами). И вот теперь понятней стало
    > - почему "кое-как". Они б еще по одному байту за раз
    > бы додумались писать.

    Не думаю, что оно тачпад наглухо теряло и вот видео драйвер крошило по этому. Просто - такова парадигма.

     
  • 5.75, Аноним (-), 12:42, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кое-как нам не надо - себе оставьте Работать должно - нормально А вы можете ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.71, Аноним (-), 12:25, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Качество линуксного десктопа как оно есть. (серверу эта фича как-то малоактуальна)

    Да мы и на ноутах так то в suspend to ram так то обычно брякаемся. Это занимает пару секунд и на завалиться и на вывалиться. И ноут несколько недель питает оперативку, так что смысл в именно сабже не такой уж и большой.

    Но если чувак накодил оптимизации - отлично. В линухе ALL свои проблемы так или иначе - решает. А ты эксперт по дрисняточке. Такой же как и по линуху впрочем. Так что какое тебе дело до линуха вообще? А юзать всякий BSD трэш и какие там еще солярисы линуксоиды ессно в ночном кошмаре не будут. Ибо это капец.

     
  • 3.82, Аноним (80), 13:26, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на _ssd_ кусочками по 4k

    Это они правильно придумали. SSD должен быть расходником.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:54, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скайнет доведет скоро людей до того, что появятся оптимизации на DDR2 и диски PATA, ну и кору дуба разумеется. Ибо выбор будет невелик.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:01, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это же хорошо.
    Появятся более оптимизированные варианты сборок. А не утюги.
     
  • 2.10, Аноним (44), 10:06, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Прошлой осенью успел взять sata-шный 870 EVO на два терабайта за 15 тыс., сейчас он больше тридцатки.
     
     
  • 3.18, Аноним (3), 10:21, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DDR4 8Gb SODIMM на Авито продал в 22 году за 2500р, сейчас смотрю - цена такая же примерно
     
  • 3.37, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:01, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем саташный диск на 2 Тб, ещё и всего лишь с 1 годом гарантии ?
     
     
  • 4.47, Аноним (44), 11:17, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужен. А по поводу гарантии тут мне везёт, у меня ни один ssd не отъехал с года так 2010, до сих пор даже есть интеловский 128гб. Первые sata были Интел, потом только Самсунг (сата и nvme).
     
     
  • 5.62, Аноним (62), 11:45, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в прошлом году покупал два nvme, один норм второй ошибками сыпет и иногда просто отваливается, как повезет
     
  • 3.76, Аноним (-), 12:45, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прошлой осенью успел взять sata-шный 870 EVO на два терабайта за 15
    > тыс., сейчас он больше тридцатки.

    Надо было - брать весь склад. Сейчас показал бы воротилам рынка как делать деньги правильно :). Правда, если б не угодал с спотовыми ценами на flash/dram то мастеркласс получил бы ты сам.

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:01, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня загрузка 5 секунд, а у них засыпание ускорено до 35...
     
  • 1.7, nrv (ok), 10:02, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    странно. даже 35 секунд. У меня на сата 3 ссд не помню такого.
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:04, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь может объяснить, зачем нужен спящий режим в 26 году? У всех система стоит на ssd и время запуска системы с нуля не сильно больше пробуждения из спящего режима.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:07, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В чем смысл SSD, когда есть HDD? Грузятся и HDD достаточно быстро. Деды жили с ними с ними всю жизнь и не жаловались, но потом пришли маркетологи с этими своими SSD и начали вводить запланированное устаревание в мир дисков, так как SSD гарантированно умирают через 5 лет, а люди еще начали считать это чем-то нормальным.
     
     
  • 3.25, Аноним (44), 10:38, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это не рофл, то советую попробовать поработать на даже sata3 ssd, назад уже не захочется:
    https://www.techpowerup.com/review/samsung-9100-pro-2-tb/
    HDD остались только для хранения того, к чему редко обращаешься.
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 10:50, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это samsung-9100-pro-2-tb который жрёт 10W+? Спасибо, нет.
     
     
  • 5.34, Аноним (44), 10:58, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меньше, но это плата за производительность:
    - https://tpucdn.com/review/samsung-9100-pro-2-tb/images/power-fixed-speed.png
    - https://tpucdn.com/review/samsung-9100-pro-2-tb/images/relative-performance.pn
     
     
  • 6.39, Аноним (30), 11:03, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем такая плата если её уже в ноут без перегрева не положить? К тому же перегрев ускоряет дрейф электронов между ячейками памяти.
     
     
  • 7.41, Аноним (44), 11:05, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >если её уже в ноут

    Но можно и не в ноут поставить ?

     
     
  • 8.54, Аноним (30), 11:32, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не в ноут можно уже нормальный диск установить на очень много гб ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.31, Аноним (30), 10:54, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме ускорения игорей реально нет смысла в ссд.
     
     
  • 4.32, Аноним (30), 10:55, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если нужна скорость - есть рамдиск. Компиляйте в /dev/shm.
     
  • 4.48, Аноним (44), 11:21, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не кроме, весь современный видеомонтаж на ssd. Да и в принципе любые задачи будут быстрей.
     
     
  • 5.64, 1 (??), 11:51, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написали же выше - VD в памяти.

    ASUS как-то продавал материны с организацией такого диска прям в BIOS.
    Но тут пришли маркетологи ....

    Хотя, судя по тому сколько стоит память нынче - может так и надо.

     
     
  • 6.66, Аноним (44), 12:04, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы же понимаете, что задачи у всех разные ?
    И как работать с 4K RAW видео, где исходников после одной съёмки на 10-15 ТБ ?
     
  • 6.83, Аноним (83), 13:43, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смени методичку. Разбазаривать память уже не модно.
     
  • 2.12, ПомидорИзДолины (?), 10:12, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > время запуска системы с нуля не сильно больше пробуждения из спящего режима
    > зачем нужен спящий режим в 26 году

    Это для чудаков, которые на лаптопах работу работают. Им одной системы мало, надо еще кучу программок, кокошечки там и вот это вот все. Оно перезагрузку крайне плохо переживает.

     
  • 2.29, blit (?), 10:50, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому-что автор новости глупи. Это не спящий режим, а гибернация. Так вот гибернация и правда не нужна, а спящий режим очень даже для экономии энергии в целом (ради снижения углеродного следа, все дела), или на ноутбуках.
     
     
  • 3.43, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:07, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для снижения углеродного следа можно взять горсть семечек не жаренных и высыпать их где-нибудь на лужайке или опушке. Что птицы не склюют - то прорастёт и в ходе роста потребит це-о-два. Ну и птицам заодно помощь.

    Сам часто путаю гибернацию со спящим и лень разбираться, но один из них полезен когда предполагается период без э/э, а то что уже запущено - с нуля запускать и прочее не хочется.

     
  • 3.70, Аноним (74), 12:25, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы пытайтесь виндовые жаргонные термины приплетать. В Linux режим со сбросом памяти на диск всегда называли спящий режим, а режим с сохранением питания памяти - ждущий режим.
     
  • 3.77, Аноним (-), 12:48, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому-что автор новости глупи. Это не спящий режим, а гибернация.

    Автор новости нормально написал - гибернация. Но Чирков решил, тудыть, "улучшить" терминологию. Наезды не на ту голову, господа.

    > Так вот гибернация и правда не нужна, а спящий режим очень даже для
    > экономии энергии в целом (ради снижения углеродного следа, все дела), или
    > на ноутбуках.

    Да даже и просто чтоб батарейка не садилась. Ибо постоянно висеть на проводе с таскаемым компом - это довольно неудобно.

     

  • 1.9, Аноним (9), 10:05, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > SATA II

    Где они откопали этот мусор?!

    > Samsung SSD 830

    2011 год, всего 15 лет прошло))
    Но оно, кстати, поддерживает SATA III. Получается материнка еще более древний хлам.

     
     
  • 2.13, Аноним (3), 10:16, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ты на стадии отрицания (мусор)
    скоро будет принятие (о, классный диск, мне по карману)
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 10:34, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > о, классный диск, мне по карману

    зачем? у меня уже есть ссд на 4Тб
    и даже через пять лет он будет актуальным, потому что "не будет у вас новых потребительских ссд, ахаха"

     
     
  • 4.27, Аноним (30), 10:47, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет, ресурс перезаписи ограничен и биты дрейфуют.
     
     
  • 5.78, Аноним (-), 13:14, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И много раз вы перезапишете 4 ТБ?
     
  • 4.45, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:13, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ништяк. Это ж за раз можно 4 Тб ценных данных потерять, пока остальные возятся с 0,5-1 Тб )
     

  • 1.16, Tron is Whistling (?), 10:18, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    35 секунд? У меня винда с 50-60 гигов используемой оперативы в хибернейт падает за ~15 секунд.
     
     
  • 2.17, Tron is Whistling (?), 10:19, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это при том, что оно на SATA SSD.
     
  • 2.60, нах. (?), 11:44, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    она их, гадина такая, не в своп пишет!
    И не по одной страничке за обращение, а линейно подряд.

     

  • 1.19, Грустный (?), 10:26, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ожидал увидеть файл ssd.c или nvme.c, а тут всё в swapfile.c. Почему так?
     
  • 1.20, Аноним (30), 10:27, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем вообще спящий режим? Не пользуетесь компуктером - выключайте.
     
     
  • 2.24, Грустный (?), 10:34, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ноут не выключал целый год…
     
     
  • 3.36, ПомидорИзДолины (?), 11:00, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я ноут не выключал целый год…

    Это зря, обновление на ведро все же лучше накатывать, чем ненакатывать.

     
     
  • 4.52, Аноним (52), 11:30, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    дебиан 8 нормально до сих пор пашет, никаких вирусов. из минусов - фокс 52 намного медленнее современного на этом же железе, но стабильность в приоритете!
     
     
  • 5.86, Аноним (86), 13:55, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дебиан 8 нормально до сих пор пашет, никаких вирусов.

    И никакого нового софта заодно.

    > из минусов - фокс 52 намного медленнее современного на этом же железе, но стабильность
    > в приоритете!

    И еще половину сайтов не открывает вообще никак. Или раскорячеными что охренеть.


     
  • 2.26, Аноним (-), 10:43, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гибернация и есть отключение.

     

  • 1.67, Аноним (67), 12:08, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кликбейтная статья, в оригинале обсуждается несколько иное:
    > Since kernel 6.15, writing the hibernate image to swap has become
    > approximately 10x slower. The regression was introduced by commit
    > 0ff67f990bd45726e0d9e91111d998e7a3595b32 ("mm, swap: remove swap slot
    > cache") authored by Kairui Song and merged by Andrew Morton.

    Т.е. это не "ускорен переход", а пофикшен лютый баг, недавно добавленный в ядро (ай-яй-яй!)

     
  • 1.68, Аноним (68), 12:14, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По старинке отключают эти ваши кибернетические сны. ССД уже 15 лет. Полёт нормальный.
     
  • 1.85, manchelsi (ok), 13:45, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что значит
    > выделение больших регионов в разделе подкачки
     

