В ядре Linux решена проблема с замедлением перехода в режим гибернации для старых SSD

Для ядра Linux предложено изменение, оптимизирующее работу нового аллокатора подкачки (swap allocator) при выполнении операций, связанных с переходом в спящий режим c сохранением памяти на диск (hibernate, suspend-to-disk). В процессе работы один из разработчиков заметил, что при переходе в режим гибернации не поддерживается быстрое выделение больших регионов в разделе/файле подкачки. На системах с медленными SSD-накопителями из-за этого возникали проблемы с производительностью операций при использовании 4K-блоков, приводящие к заметному замедлению перехода в режим гибернации.

При тестировании на системе с накопителем Samsung SSD 830 (SATA II, 3.0 Gbps), предложенный патч, включающий всего несколько десятков строк, позволил сократить время перехода в режим гибернации почти в 10 раз - с 324 до 35 секунд. Рассматривается возможность включения патча в находящуюся в разработке ветку ядра 7.0, а также бэкпортирование в 6.18, 6.19 и возможно другие поддерживаемые стабильные ветки. Замедление записи образа памяти в раздел подкачки наблюдается начиная с ядра 6.15 и вызвано регрессивным изменением из-за удаления поддержки slot-кэша.



