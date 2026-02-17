В ядре Linux решена проблема с замедлением перехода в режим гибернации для старых SSD

|
|
|
|2.80, Аноним (80), 13:24, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
спящий режим с сохранением памяти на диск (hibernate, suspend-to-disk)
|
|1.2, Массоны Рептилоиды (?), 09:53, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> позволил сократить время перехода в спящий режим почти в 10 раз - с 324 до 35 секунд
Он в спящий режим больше 5 минут уходил?
|
|
|
|2.14, нах. (?), 10:17, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
если использовать технические а не обывательские термины (привет, редакторы этогосайта) - ну а чего ты ждешь от suspend-to-disk копирующего ВСЮ оперативную память на _ssd_ кусочками по 4k за раз?
он тебе еще и ssd угробит (и быстрый - тоже, зато - быстро).
Качество линуксного десктопа как оно есть. (серверу эта фича как-то малоактуальна)
|
|
|
|3.28, Аноним (28), 10:48, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
сказочник так это рассказывает, будто винда угробит не быстрее, тем более что она выделяет памяти куда больше и свопится прям постоянно даже без саспенда, даже хоть у тебя пол ОЗУ ещё свободно из 64 установленных, в корне всё равно постоянно шевелится pagefile.sys гигов на 30 минимум
|
|
|
|4.33, Смузихлеб забывший пароль (?), 10:58, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Отключаешь подкачку - и нет никакой подкачки
Вот на яблоке с этим сложнее, там в любом случае часть валится на диск пока не пропишешь аргументы запуска системы, разумеется, не в уютных системных конфигураторах посредством кликов на кнопочки
|
|4.44, Аноним (44), 11:07, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Файл подкачки перестал использовать, как только появились 16гб озу, в 2010 где-то.
|
|
|
|5.49, Аноним (49), 11:22, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Винда не может свопиться только когда памяти не хватает?
> Файл подкачки перестал использовать, как только появились 16гб озу, в 2010 где-то.
Там нет такой опции, неужто надо с реестром или смд.exe пердолиться?
|
|5.81, Frestein (ok), 13:25, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Молодец. Только вот он необходим для корректной работы системы, но тебе все равно лишь опеннет комментить.
|
|4.59, нах. (?), 11:41, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> даже хоть у тебя пол ОЗУ ещё свободно из 64 установленных, в корне всё равно постоянно
> шевелится pagefile.sys гигов на 30 минимум
точно! И мышами от нее воняэт! То ли вот дело у вас, л@п4@тых:
total used free shared buff/cache available
Mem: 12270772 2439244 155448 167240 9676080 9345504
Swap: 16776188 3147656 13628532
Только вот pagefile и hiberfil у нее два разные файла (и второй пишется разумеется не по 4 к за раз). А в показанном случае при попытке саспенда (если бы она была разрешена) произойдеть... фиаско.
|
|4.72, Аноним (-), 12:28, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> сказочник так это рассказывает, будто винда угробит не быстрее, тем более что
> она выделяет памяти куда больше и свопится прям постоянно даже без
> саспенда, даже хоть у тебя пол ОЗУ ещё свободно из 64
> установленных, в корне всё равно постоянно шевелится pagefile.sys гигов на 30
> минимум
Винда вообще начинает хтонически тормозить, жесточайше свопясь, стоит только браузер запустить и открыть несколько вкладок. При том если на том же конфиге линух забутявить - почему-то все выглядит значительно приличнее.
Может конечно ежели на 64 гигз RAM - то и нормуль. А у знакомых хом было всего 4-8 и там оно - вот так. Половина глядя на такое - линуха себе затребовали. Это конечно не бог весть какой урон рыночной доле MS, но из разряда "пустячок а приятно".
|
|
|
|
|
|5.55, нах. (?), 11:34, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну типа мало ли насколько мы собрались заснуть - у меня бывает что я ноут где-то в Домодедово убрал подальше - набухался и в себя пришел на другом конце земли, хренак и нет батарейки.
suspend to ram хорош когда ты ноут от стойки до стойки таскаешь по одному и тому же залу, и в каждой есть розетка.
У вяндыпоганой и на ентот случай есть фокус - сама тихо проснется, сама угибернейтится.
|
|
|
|6.73, Аноним (-), 12:36, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У меня ноут держит недели 3 в STR точно Наверное и больше - я им просто чаще по... большой текст свёрнут, показать
|
|5.79, kusb (?), 13:19, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а зачем при переходе в спящий режим дропать что-то на диск?
Ой, да. Как я сказал наверное можно в памяти оставить если питание есть. Но я про ...именно гибернацию или как её, оно восстанавливается после полного выключения и при этом выключается за несколько секунд. Даже если много памяти я использовал программами.
Причём у меня по всей видимости не ssd, а жёсткий диск.
|
|3.50, User (??), 11:23, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
... но поскольку оно не работает и толком и не работало никогда (В Ubuntu'е вот от "великой готовности" просто к чертям собачачьим suspend-to-disk отключили и включать не думают) - заметят это не только лишь все.
|
|
|
|4.53, нах. (?), 11:30, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> но поскольку оно не работает и толком и не работало никогда
ну ващет году так в 2008м - работало кое-как (без этих ваших вот "десктопов" и системдряней с гомами). И вот теперь понятней стало - почему "кое-как". Они б еще по одному байту за раз бы додумались писать.
|
|
|
|5.69, User (??), 12:17, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> но поскольку оно не работает и толком и не работало никогда
> ну ващет году так в 2008м - работало кое-как (без этих ваших
> вот "десктопов" и системдряней с гомами). И вот теперь понятней стало
> - почему "кое-как". Они б еще по одному байту за раз
> бы додумались писать.
Не думаю, что оно тачпад наглухо теряло и вот видео драйвер крошило по этому. Просто - такова парадигма.
|
|5.75, Аноним (-), 12:42, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А кое-как нам не надо - себе оставьте Работать должно - нормально А вы можете ... большой текст свёрнут, показать
|
|3.71, Аноним (-), 12:25, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Качество линуксного десктопа как оно есть. (серверу эта фича как-то малоактуальна)
Да мы и на ноутах так то в suspend to ram так то обычно брякаемся. Это занимает пару секунд и на завалиться и на вывалиться. И ноут несколько недель питает оперативку, так что смысл в именно сабже не такой уж и большой.
Но если чувак накодил оптимизации - отлично. В линухе ALL свои проблемы так или иначе - решает. А ты эксперт по дрисняточке. Такой же как и по линуху впрочем. Так что какое тебе дело до линуха вообще? А юзать всякий BSD трэш и какие там еще солярисы линуксоиды ессно в ночном кошмаре не будут. Ибо это капец.
|
|3.82, Аноним (80), 13:26, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> на _ssd_ кусочками по 4k
Это они правильно придумали. SSD должен быть расходником.
|
|1.3, Аноним (3), 09:54, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Скайнет доведет скоро людей до того, что появятся оптимизации на DDR2 и диски PATA, ну и кору дуба разумеется. Ибо выбор будет невелик.
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 10:01, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Это же хорошо.
Появятся более оптимизированные варианты сборок. А не утюги.
|
|2.10, Аноним (44), 10:06, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Прошлой осенью успел взять sata-шный 870 EVO на два терабайта за 15 тыс., сейчас он больше тридцатки.
|
|
|
|3.18, Аноним (3), 10:21, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
DDR4 8Gb SODIMM на Авито продал в 22 году за 2500р, сейчас смотрю - цена такая же примерно
|
|
|
|4.47, Аноним (44), 11:17, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нужен. А по поводу гарантии тут мне везёт, у меня ни один ssd не отъехал с года так 2010, до сих пор даже есть интеловский 128гб. Первые sata были Интел, потом только Самсунг (сата и nvme).
|
|
|
|5.62, Аноним (62), 11:45, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в прошлом году покупал два nvme, один норм второй ошибками сыпет и иногда просто отваливается, как повезет
|
|3.76, Аноним (-), 12:45, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Прошлой осенью успел взять sata-шный 870 EVO на два терабайта за 15
> тыс., сейчас он больше тридцатки.
Надо было - брать весь склад. Сейчас показал бы воротилам рынка как делать деньги правильно :). Правда, если б не угодал с спотовыми ценами на flash/dram то мастеркласс получил бы ты сам.
|
|1.7, nrv (ok), 10:02, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
странно. даже 35 секунд. У меня на сата 3 ссд не помню такого.
|
|1.8, Аноним (8), 10:04, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кто-нибудь может объяснить, зачем нужен спящий режим в 26 году? У всех система стоит на ssd и время запуска системы с нуля не сильно больше пробуждения из спящего режима.
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 10:07, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
В чем смысл SSD, когда есть HDD? Грузятся и HDD достаточно быстро. Деды жили с ними с ними всю жизнь и не жаловались, но потом пришли маркетологи с этими своими SSD и начали вводить запланированное устаревание в мир дисков, так как SSD гарантированно умирают через 5 лет, а люди еще начали считать это чем-то нормальным.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.39, Аноним (30), 11:03, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем такая плата если её уже в ноут без перегрева не положить? К тому же перегрев ускоряет дрейф электронов между ячейками памяти.
|
|
|
|4.48, Аноним (44), 11:21, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не кроме, весь современный видеомонтаж на ssd. Да и в принципе любые задачи будут быстрей.
|
|
|
|5.64, 1 (??), 11:51, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Написали же выше - VD в памяти.
ASUS как-то продавал материны с организацией такого диска прям в BIOS.
Но тут пришли маркетологи ....
Хотя, судя по тому сколько стоит память нынче - может так и надо.
|
|
|
|6.66, Аноним (44), 12:04, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы же понимаете, что задачи у всех разные ?
И как работать с 4K RAW видео, где исходников после одной съёмки на 10-15 ТБ ?
|
|2.12, ПомидорИзДолины (?), 10:12, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> время запуска системы с нуля не сильно больше пробуждения из спящего режима
> зачем нужен спящий режим в 26 году
Это для чудаков, которые на лаптопах работу работают. Им одной системы мало, надо еще кучу программок, кокошечки там и вот это вот все. Оно перезагрузку крайне плохо переживает.
|
|2.29, blit (?), 10:50, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому-что автор новости глупи. Это не спящий режим, а гибернация. Так вот гибернация и правда не нужна, а спящий режим очень даже для экономии энергии в целом (ради снижения углеродного следа, все дела), или на ноутбуках.
|
|
|
|3.43, Смузихлеб забывший пароль (?), 11:07, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Для снижения углеродного следа можно взять горсть семечек не жаренных и высыпать их где-нибудь на лужайке или опушке. Что птицы не склюют - то прорастёт и в ходе роста потребит це-о-два. Ну и птицам заодно помощь.
Сам часто путаю гибернацию со спящим и лень разбираться, но один из них полезен когда предполагается период без э/э, а то что уже запущено - с нуля запускать и прочее не хочется.
|
|3.70, Аноним (74), 12:25, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это вы пытайтесь виндовые жаргонные термины приплетать. В Linux режим со сбросом памяти на диск всегда называли спящий режим, а режим с сохранением питания памяти - ждущий режим.
|
|3.77, Аноним (-), 12:48, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Потому-что автор новости глупи. Это не спящий режим, а гибернация.
Автор новости нормально написал - гибернация. Но Чирков решил, тудыть, "улучшить" терминологию. Наезды не на ту голову, господа.
> Так вот гибернация и правда не нужна, а спящий режим очень даже для
> экономии энергии в целом (ради снижения углеродного следа, все дела), или
> на ноутбуках.
Да даже и просто чтоб батарейка не садилась. Ибо постоянно висеть на проводе с таскаемым компом - это довольно неудобно.
|
|1.9, Аноним (9), 10:05, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> SATA II
Где они откопали этот мусор?!
> Samsung SSD 830
2011 год, всего 15 лет прошло))
Но оно, кстати, поддерживает SATA III. Получается материнка еще более древний хлам.
|
|
|
|2.13, Аноним (3), 10:16, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
ты на стадии отрицания (мусор)
скоро будет принятие (о, классный диск, мне по карману)
|
|
|
|3.23, Аноним (23), 10:34, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> о, классный диск, мне по карману
зачем? у меня уже есть ссд на 4Тб
и даже через пять лет он будет актуальным, потому что "не будет у вас новых потребительских ссд, ахаха"
|
|
|
|2.60, нах. (?), 11:44, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
она их, гадина такая, не в своп пишет!
И не по одной страничке за обращение, а линейно подряд.
|
|
|
|
|
|3.36, ПомидорИзДолины (?), 11:00, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я ноут не выключал целый год…
Это зря, обновление на ведро все же лучше накатывать, чем ненакатывать.
|
|
|
|4.52, Аноним (52), 11:30, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
дебиан 8 нормально до сих пор пашет, никаких вирусов. из минусов - фокс 52 намного медленнее современного на этом же железе, но стабильность в приоритете!
|
|
|
|5.86, Аноним (86), 13:55, 17/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> дебиан 8 нормально до сих пор пашет, никаких вирусов.
И никакого нового софта заодно.
> из минусов - фокс 52 намного медленнее современного на этом же железе, но стабильность
> в приоритете!
И еще половину сайтов не открывает вообще никак. Или раскорячеными что охренеть.
|
|1.67, Аноним (67), 12:08, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кликбейтная статья, в оригинале обсуждается несколько иное:
> Since kernel 6.15, writing the hibernate image to swap has become
> approximately 10x slower. The regression was introduced by commit
> 0ff67f990bd45726e0d9e91111d998e7a3595b32 ("mm, swap: remove swap slot
> cache") authored by Kairui Song and merged by Andrew Morton.
Т.е. это не "ускорен переход", а пофикшен лютый баг, недавно добавленный в ядро (ай-яй-яй!)
|
|1.68, Аноним (68), 12:14, 17/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
По старинке отключают эти ваши кибернетические сны. ССД уже 15 лет. Полёт нормальный.
|