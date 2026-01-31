The OpenNET Project / Index page

Опубликован scx_horoscope, астрологический планировщик задач для ядра Linux

31.01.2026 02:51 (MSK)

Лукас Дзампьери (Lucas Zampieri) из компании Red Hat опубликовал шуточный планировщик задач scx_horoscope, распределяющий ресурсы CPU на основе астрологических принципов, принимая во внимание знаки зодиака и положения планет в текущий момент. Проект развивается в образовательных и развлекательных целях. Ключевым назначением scx_horoscope называется обучение и демонстрация использования механизма "sched_ext" (SCX), позволяющего использовать eBPF для создания планировщиков CPU.

Планировщик полностью работоспособен и достаточно стабилен, но не рекомендуется для рабочего применения, так как действительно учитывает при вычислении приоритета процессов ретроградное движение планет и фазы Луны. Для точного определения позиции планет задействован пакет astro.

Задачи классифицируются с учётом знаков зодиака и привязки к небесным телам, например, солнце связывается с критически важными процессами (PID 1, init), луна с интерактивными задачами (редакторы, командные оболочки, эмуляторы терминала), меркурий с сетевыми задачами и вводом/выводом, венера с десктоп-задачами, марс с высоконагруженными приложениями (компиляторы, кодировщики видео), юпитер с активно потребляющими память процессами (СУБД, браузеры), сатурн с системными фоновыми процессами и потоками ядра.

При негативных с точки зрения астрологии факторов влияния положения планет, вычисленного на текущий день, применяется снижение приоритета на 50% для связанного с планетой класса задач. Например, при ретроградном меркурии снижается приоритет для сетевых и интерактивных задач, при ретроградном марсе - ресурсоёмких задач, а при ретроградной венере - десктоп-задач.

На приоритет также влияет текущая фаза луны - в полнолуние интерактивные задачи получают в 1.4 раза больше времени. Огненные и воздушные знаки зодиака повышают приоритет потребляющих CPU задач в 1.5 раза, но снижают приоритет интенсивно расходующих память задач в 0.7 раза. Водные знаки уменьшают приоритет CPU-задач в 0.6 раз, но повышают приоритет расходующих память задач в 1.3 раза.

Из планов на будущее отмечается создание нотальной карты процессов на основе времени их создания, прогнозирование времени завершения процессов по гороскопу и учёт астрологической совместимости при привязке процессов к ядрами CPU.

Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, al (??), 23:10, 31/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот, могут же, а не вот эти ваши ИИ!
     
  • 1.2, Avririon (ok), 23:10, 31/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    На венде это штатный планииовщик.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:16, 31/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну вот! Теперь можно верить в Астрологию :)
     
     
  • 2.15, небесный ученый (?), 01:16, 01/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наоборот, теперь с помощью астрологических прогнозов можно определить самое лучшее время для работы за компьютером и это будет уже не вера а эмпирический опыт.
    сначала придумываем "небесную механику", потом воплощаем её в железе, а затем подстраиваемся под неё; в общем и виртуальная курица может снести "реальное" яйцо.
     

  • 1.5, bdrbt (ok), 23:27, 31/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А он учитывает поправки NASA?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:28, 01/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, он на основе поправок неоднозначностей стандарта С.
     
     
  • 3.16, John Titor (?), 01:34, 01/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но он на Rust.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:42, 31/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да, все же настоящие задачи и проблемы ядра решены.
     
     
  • 2.11, Xo (?), 00:10, 01/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет конечно, ведь линус не знает об этом.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:49, 31/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > из компании Red Hat

    А там говорят, что рук не хватает для сопровождения множества продуктов.

     
     
  • 2.14, Аноним (13), 00:35, 01/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь будут знать причину, если не менеджер шляпы, конечно.
     

  • 1.8, Аноним (-), 23:50, 31/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Астрологи провозгласили месяц планировщиков задач. Количество планировщиков задач увеличилось вдвое!
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:55, 31/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И вроде ж не первое апреля... Ну ладно.
     
  • 1.10, Кот (??), 23:55, 31/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для TempleOS писали? Или нет наверное DaemonOS кто то пишет и заказали
     
  • 1.12, Аноним (-), 00:12, 01/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будет смешно, когда окажется что это работает лучше чем штатный))
    Можно еще проверить какой-то рандомизированный планировщик.
     

