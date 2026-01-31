Опубликован scx_horoscope, астрологический планировщик задач для ядра Linux

Лукас Дзампьери (Lucas Zampieri) из компании Red Hat опубликовал шуточный планировщик задач scx_horoscope, распределяющий ресурсы CPU на основе астрологических принципов, принимая во внимание знаки зодиака и положения планет в текущий момент. Проект развивается в образовательных и развлекательных целях. Ключевым назначением scx_horoscope называется обучение и демонстрация использования механизма "sched_ext" (SCX), позволяющего использовать eBPF для создания планировщиков CPU.

Планировщик полностью работоспособен и достаточно стабилен, но не рекомендуется для рабочего применения, так как действительно учитывает при вычислении приоритета процессов ретроградное движение планет и фазы Луны. Для точного определения позиции планет задействован пакет astro.

Задачи классифицируются с учётом знаков зодиака и привязки к небесным телам, например, солнце связывается с критически важными процессами (PID 1, init), луна с интерактивными задачами (редакторы, командные оболочки, эмуляторы терминала), меркурий с сетевыми задачами и вводом/выводом, венера с десктоп-задачами, марс с высоконагруженными приложениями (компиляторы, кодировщики видео), юпитер с активно потребляющими память процессами (СУБД, браузеры), сатурн с системными фоновыми процессами и потоками ядра.

При негативных с точки зрения астрологии факторов влияния положения планет, вычисленного на текущий день, применяется снижение приоритета на 50% для связанного с планетой класса задач. Например, при ретроградном меркурии снижается приоритет для сетевых и интерактивных задач, при ретроградном марсе - ресурсоёмких задач, а при ретроградной венере - десктоп-задач.

На приоритет также влияет текущая фаза луны - в полнолуние интерактивные задачи получают в 1.4 раза больше времени. Огненные и воздушные знаки зодиака повышают приоритет потребляющих CPU задач в 1.5 раза, но снижают приоритет интенсивно расходующих память задач в 0.7 раза. Водные знаки уменьшают приоритет CPU-задач в 0.6 раз, но повышают приоритет расходующих память задач в 1.3 раза.

Из планов на будущее отмечается создание нотальной карты процессов на основе времени их создания, прогнозирование времени завершения процессов по гороскопу и учёт астрологической совместимости при привязке процессов к ядрами CPU.



