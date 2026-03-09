The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Энтузиасты создали прототип открытого сервера для мессенджера MAX

09.03.2026 12:10 (MSK)

Сообщество энтузиастов написало собственную реализацию сервера для проприетарных мессенджеров MAX и ТамТам. Протокол взаимодействия с сервером воссоздан через проведение обратного инжиниринга. Проект преподносится как эмулятор сервера, который может использоваться для замены официального сервера после модификации клиентского ПО. Поддерживаются любые клиенты, совместимые с официальным сервером api.oneme.ru или api.tamtam.chat. Код написан на языке Python и открыт под лицензией BSD. В качестве СУБД для хранения сообщений могут использоваться MariaDB, MySQL или SQLite.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/openmax-ser...)
  2. OpenNews: Компания Meta переписала часть мессенджера WhatsApp на языке Rust
  3. OpenNews: Опубликованы сборки мессенджера MAX для платформы Linux
  4. OpenNews: В мессенджере Signal появилась функция скрытия номера телефона
  5. OpenNews: Опубликован мессенджер Delta Chat 1.42, использующий email в качестве транспорта
  6. OpenNews: Опубликован Wa-tunnel для туннелирования трафика через мессенджер WhatsApp
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64948-max
Ключевые слова: max, messenger
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:41, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    > Сообщество энтузиастов

    Два рандомных чела

    > написало собственную реализацию сервера

    По коду сразу видно, что нейронками

    Да и реализация там супер минимальная, практически ничего нет. Зачем постить такие сырые проекты на Opennet?

     
     
  • 2.2, Аноним (1), 15:44, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и в принципе, полезности в таком абсолютный 0, так как нужно патчить клиенты, и других людей не будет там с этих платформ.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 15:51, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато теперь иностранцы, которые не могут зарегистрироваться в мессенджере Макс побегут ставить свои сервера.
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 17:39, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот я иностранец, которому до усрачки нужно иметь связь с людьми в России. Вся эта варка с блокировками бесит. Я не преступник и скрывать мне совершенно нечего, я бы мог зарегаться и пользоваться Максом. Но я просто не могу зарегистрироваться в Максе без российского номера, а номер не могу получить потому что я иностранец.

    И как мне поможет отреверсеный сервер???

     
     
  • 5.50, Аноним (50), 17:45, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >которому до усрачки нужно иметь связь с людьми в России

    Если уж прям так, то возможностей много, всё легко находится.
    Всем кому реально очень надо, как пользовались WhatsApp, Signal, Telegram, так и пользуются.

     
  • 5.53, lucentcode (ok), 17:54, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обязательно российский номер, подходят номера стран СНГ(Казахстан, Киргизия, Армения и т.п.) и Молдовы. Но, чтобы с этих номеров зарегестироваться и дозвониться до россиян, вы должны быть в списке контактов тех россиян, которым звоните.
     
  • 3.10, Аноним (10), 15:54, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле 0?! Чуваки получат вкусные вакансии от макса.
     
     
  • 4.12, Аноним (8), 15:55, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вакансии в кофейне?
     
  • 4.23, Аноним (23), 16:21, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В виде статуса иноагентов. А то и чего похуже за незаконное разгашение.
     
  • 2.15, Inception Time (?), 16:01, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нейрокода там нету. все написано руками. просто один разраб очень любит пихать комментарии, иногда немного бесполезные.
     
     
  • 3.40, Сладкая булочка (?), 17:09, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    >
    > # Получаем пользователя в списке
    > user = self.clients.get(id)
    >
    >  # Распаковываем пакет
    > packet = self.proto.unpack_packet(message)
    >
    >  # Валидируем структуру пакета
    > try:
    >     MessageModel.model_validate(packet)

     
  • 2.32, Bob (??), 16:30, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Два рандомных чела

    уже семья, в норм странах)

    >По коду сразу видно, что нейронками

    не плевать? свой же сервак!

    >реализация

    лучше напиши! первый шаг уже есть

     
     
  • 3.42, МИСАКА (?), 17:12, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >лучше напиши

    Можно, а зачем?

     

  • 1.4, Аноним (4), 15:48, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    p2p было бы офигенным решением в модификацию клиента. Но чтобы плясать еще и с серверной частью.. ну такое себе.
     
     
  • 2.24, Аноним (50), 16:22, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >было бы офигенным решением

    Им не пользоваться ?
    - https://www.e1.ru/text/education/2025/10/23/76088087/
    - https://74.ru/text/business/2026/03/07/76290129/

     
  • 2.33, Аноним (33), 16:31, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем, когда есть множество уже готовых p2p мессенджеров. Это если кому надо. :)
    П.с. Лично мне концептуально больше всего понравился simplex. В него даже создатель протона вложился. Но лучше конечно всеже пользоваться отечественным софтом в идеале. И отечественной микроэлектроникой. Эх.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 17:15, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    qTox, Jami тоже неплохие
     

  • 1.6, Аноним (1), 15:50, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    - Сервер выдает разные ответы для существующего и несуществующего номера Файл... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.11, Аноним (8), 15:54, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Хорошая нейросеть, а теперь поправь эти ошибки с подробным объяснением и оцени своё решение по шкале от 1 до 10.
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:51, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А зачем оно надо? Чтоб через этот подставной сервер МАХ, у граждан учётки на госуслуга ломать, оформлять на этих граждан кредиты?
     
     
  • 2.17, mugeen (ok), 16:02, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чтоб через этот подставной сервер МАХ, у граждан учётки на госуслуга ломать, оформлять на этих граждан кредиты?

    Их и без этого взломают

     
     
  • 3.26, WE (?), 16:24, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "это другое"
     
  • 3.51, Аноним (51), 17:50, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык plausible deniability жеж: не сотрудники MAX сливали данные, а подставной сервер.
     
  • 2.30, Аноним (23), 16:26, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато это вот всё безопастней, чем в Телеге для граждан будет. За это же боролись ;)
     
     
  • 3.41, Аноним (50), 17:12, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    «Telegram» и «Телега» это РАЗНЫЕ мессенджеры!
    Клиент «Телега» например имеет "Сертификат Минцифры": https://habr.com/ru/articles/1000792/
     

  • 1.9, Фонтимос (?), 15:53, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это поди мошенники готовятся, чтобы трафик перехватывать и дальше делать свои мошеннические звонки. Тг-то, иксы и всякие другие вражьи вацапы тютю. Бабосики поди стали кончаться.
     
     
  • 2.13, Аноним (7), 15:58, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мошенники уже руки потирают. мАкс на своем xAI начинает голосовой синтезатор речи с интонацией, разворачиваь. А тут ещё и левый сервак для МАКса. Бедные несчастные московские бабушки пенсионерки, ведь все золотые слитки и миллионы евро и прочих уже у них так легко уведут.
     
     
  • 3.16, Аноним (7), 16:02, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.google.com/amp/s/www.gazeta.ru/amp/social/news/2026/03/05/27996163
     

  • 1.14, Аноним (14), 15:58, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, у меня как раз была такая идея. Здорово, что кто-то уже начал реализовывать. До завершения проекта там еще конечно много работы.
     
  • 1.18, Аноним (1), 16:03, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Судя по комментариям, писали школьники.

    https://github.com/openmax-server/server/blob/master/src/tamtam_ws/server.py#L

     
  • 1.19, Аноним (19), 16:06, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а зачем такой фишинг рекламировать на опеннете?
     
  • 1.20, Аноним (-), 16:08, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем, а главное, для чего?
     
  • 1.22, Аноним (50), 16:16, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Актуальные новости про MAX:
    1) https://habr.com/ru/news/1007576/
    2) https://habr.com/ru/articles/1006394/
    3) https://habr.com/ru/articles/1006666/

    Это к тому, что раз решили здесь опубликовать пост про него, то для справедливости нужно дать полную картину.

     
     
  • 2.34, Bob (??), 16:32, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какую? MAX это большой брат. Изначально.
    Тут же - наивные попытки обойти систему.
     
  • 2.46, Аноним (46), 17:23, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пушистый серверный зверь.

    Только workspaces в Android не очень помогают. Как минимум до сих пор, даже в Android 17 можно прочитать без каких-либо permissions все установленные приложения - что уже такая прорва информации, что просто капец.

    Изначально было понятно что Макс - это мессенджер для слежения для пользования. Аналог WeChat со всеми вытекающими.

     
     
  • 3.49, ГоловаЛинуса (?), 17:42, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Telegram, WhatsApp и другие такие белые и пушистые?! Ага)

    А компании Google, Apple, Facebook и прочие сами невинности)

     
     
  • 4.54, Аноним (50), 17:56, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Все познается в сравнении».
    Совершенно разные системы сдержек и противовесов.
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 18:08, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет там никаких сдержек и противовесов от слова совсем.
     

  • 1.31, Аноним (-), 16:30, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая разница - открытого, закрытого... Оно все скомпрометировано. Изначально. By design. Не вижу смысла пользоваться шпионским ПО. Установил всем знакомым и родственникам VPN, всем с кем дорого общение и не хочется терять связь. А они в свою очередь VPN уже советуют своим друзьям и знакомым. Да есть еще и другие варианты, даже без VPN. Ну реально, насколько надо не уважать себя, чтобы пользоваться карманным товарищем майором.
     
     
  • 2.35, Bob (??), 16:34, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, в тотатитарной стране, особо ловить нечего...
    VPN долго не протянет, такими темпами...
     
     
  • 3.37, Аноним (19), 16:55, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > особо ловить нечего

    рыбак? охотиться надо в такой стране!

     

  • 1.36, Аноним (36), 16:38, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А для госуслуг собственную реализацию уже написали?
     
  • 1.38, Сладкая булочка (?), 17:02, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > # Извлекаем тип события и врайтер
    > eventType = eventData.get("eventType")
    > writer = client.get("writer")
    >
    > врайтер

    Лучше бы произношение англ. подучили или писали бы на русском. Вообще зачем комментарии в стиле "это мост".

     
     
  • 2.52, Аноним (52), 17:53, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я на втором курсе такие же лабы делал. В итоге глупые и очевидные комментарии занимали больше, чем программа ;) Года через 2 такие сочинения писать уже не было никакого желания.

    Сейчас только комментарии к полям структур, классов и небольшое описание прототипов функций (в стиле doxygen, javadoc и т.д.). Код лучше писать так, чтобы комментарии не требовались.

     
     
  • 3.57, Сладкая булочка (?), 18:05, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас только комментарии к полям структур, классов и небольшое описание прототипов функций (в стиле doxygen, javadoc и т.д.).

    Сейчас ллм комментарий напишет без проблем.

     
  • 2.55, iPony128052 (?), 17:57, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вритер? 🙂
     

  • 1.44, Аноним (58), 17:17, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кому может понадобится открытый сервер Макса? Только может быть мошенникам...
    А вот клиент открытый действительно было бы неплохо.
     
  • 1.56, Аноним (56), 17:59, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Копрофагия - это тоже своего рода кухня. Кушайте, не обляпайтесь.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру