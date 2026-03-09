Энтузиасты создали прототип открытого сервера для мессенджера MAX

3.8 , Аноним ( 8 ), 15:51, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато теперь иностранцы, которые не могут зарегистрироваться в мессенджере Макс побегут ставить свои сервера.

4.48 , Аноним ( 48 ), 17:39, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот я иностранец, которому до усрачки нужно иметь связь с людьми в России. Вся эта варка с блокировками бесит. Я не преступник и скрывать мне совершенно нечего, я бы мог зарегаться и пользоваться Максом. Но я просто не могу зарегистрироваться в Максе без российского номера, а номер не могу получить потому что я иностранец. И как мне поможет отреверсеный сервер???

5.50 , Аноним ( 50 ), 17:45, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >которому до усрачки нужно иметь связь с людьми в России Если уж прям так, то возможностей много, всё легко находится.

Всем кому реально очень надо, как пользовались WhatsApp, Signal, Telegram, так и пользуются.

5.53 , lucentcode ( ok ), 17:54, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не обязательно российский номер, подходят номера стран СНГ(Казахстан, Киргизия, Армения и т.п.) и Молдовы. Но, чтобы с этих номеров зарегестироваться и дозвониться до россиян, вы должны быть в списке контактов тех россиян, которым звоните.

3.10 , Аноним ( 10 ), 15:54, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В смысле 0?! Чуваки получат вкусные вакансии от макса.

4.12 , Аноним ( 8 ), 15:55, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вакансии в кофейне?

4.23 , Аноним ( 23 ), 16:21, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В виде статуса иноагентов. А то и чего похуже за незаконное разгашение.

