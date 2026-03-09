Энтузиасты создали прототип открытого сервера для мессенджера MAX

|
1.1, Аноним (1), 15:41, 09/03/2026
> Сообщество энтузиастов
Два рандомных чела
> написало собственную реализацию сервера
По коду сразу видно, что нейронками
Да и реализация там супер минимальная, практически ничего нет. Зачем постить такие сырые проекты на Opennet?
2.2, Аноним (1), 15:44, 09/03/2026
Да и в принципе, полезности в таком абсолютный 0, так как нужно патчить клиенты, и других людей не будет там с этих платформ.
3.8, Аноним (8), 15:51, 09/03/2026
Зато теперь иностранцы, которые не могут зарегистрироваться в мессенджере Макс побегут ставить свои сервера.
4.48, Аноним (48), 17:39, 09/03/2026
Вот я иностранец, которому до усрачки нужно иметь связь с людьми в России. Вся эта варка с блокировками бесит. Я не преступник и скрывать мне совершенно нечего, я бы мог зарегаться и пользоваться Максом. Но я просто не могу зарегистрироваться в Максе без российского номера, а номер не могу получить потому что я иностранец.
И как мне поможет отреверсеный сервер???
5.50, Аноним (50), 17:45, 09/03/2026
>которому до усрачки нужно иметь связь с людьми в России
Если уж прям так, то возможностей много, всё легко находится.
Всем кому реально очень надо, как пользовались WhatsApp, Signal, Telegram, так и пользуются.
5.53, lucentcode (ok), 17:54, 09/03/2026
Не обязательно российский номер, подходят номера стран СНГ(Казахстан, Киргизия, Армения и т.п.) и Молдовы. Но, чтобы с этих номеров зарегестироваться и дозвониться до россиян, вы должны быть в списке контактов тех россиян, которым звоните.
4.23, Аноним (23), 16:21, 09/03/2026
В виде статуса иноагентов. А то и чего похуже за незаконное разгашение.
2.15, Inception Time (?), 16:01, 09/03/2026
нейрокода там нету. все написано руками. просто один разраб очень любит пихать комментарии, иногда немного бесполезные.
3.40, Сладкая булочка (?), 17:09, 09/03/2026
>[оверквотинг удален]
>
> # Получаем пользователя в списке
> user = self.clients.get(id)
>
> # Распаковываем пакет
> packet = self.proto.unpack_packet(message)
>
> # Валидируем структуру пакета
> try:
> MessageModel.model_validate(packet)
2.32, Bob (??), 16:30, 09/03/2026
>Два рандомных чела
уже семья, в норм странах)
>По коду сразу видно, что нейронками
не плевать? свой же сервак!
>реализация
лучше напиши! первый шаг уже есть
1.4, Аноним (4), 15:48, 09/03/2026
p2p было бы офигенным решением в модификацию клиента. Но чтобы плясать еще и с серверной частью.. ну такое себе.
2.33, Аноним (33), 16:31, 09/03/2026
Зачем, когда есть множество уже готовых p2p мессенджеров. Это если кому надо. :)
П.с. Лично мне концептуально больше всего понравился simplex. В него даже создатель протона вложился. Но лучше конечно всеже пользоваться отечественным софтом в идеале. И отечественной микроэлектроникой. Эх.
1.6, Аноним (1), 15:50, 09/03/2026
- Сервер выдает разные ответы для существующего и несуществующего номера Файл... большой текст свёрнут, показать
2.11, Аноним (8), 15:54, 09/03/2026
Хорошая нейросеть, а теперь поправь эти ошибки с подробным объяснением и оцени своё решение по шкале от 1 до 10.
1.7, Аноним (7), 15:51, 09/03/2026
А зачем оно надо? Чтоб через этот подставной сервер МАХ, у граждан учётки на госуслуга ломать, оформлять на этих граждан кредиты?
2.17, mugeen (ok), 16:02, 09/03/2026
> Чтоб через этот подставной сервер МАХ, у граждан учётки на госуслуга ломать, оформлять на этих граждан кредиты?
Их и без этого взломают
3.51, Аноним (51), 17:50, 09/03/2026
Дык plausible deniability жеж: не сотрудники MAX сливали данные, а подставной сервер.
2.30, Аноним (23), 16:26, 09/03/2026
Зато это вот всё безопастней, чем в Телеге для граждан будет. За это же боролись ;)
1.9, Фонтимос (?), 15:53, 09/03/2026
Это поди мошенники готовятся, чтобы трафик перехватывать и дальше делать свои мошеннические звонки. Тг-то, иксы и всякие другие вражьи вацапы тютю. Бабосики поди стали кончаться.
2.13, Аноним (7), 15:58, 09/03/2026
Мошенники уже руки потирают. мАкс на своем xAI начинает голосовой синтезатор речи с интонацией, разворачиваь. А тут ещё и левый сервак для МАКса. Бедные несчастные московские бабушки пенсионерки, ведь все золотые слитки и миллионы евро и прочих уже у них так легко уведут.
1.14, Аноним (14), 15:58, 09/03/2026
О, у меня как раз была такая идея. Здорово, что кто-то уже начал реализовывать. До завершения проекта там еще конечно много работы.
2.34, Bob (??), 16:32, 09/03/2026
Какую? MAX это большой брат. Изначально.
Тут же - наивные попытки обойти систему.
2.46, Аноним (46), 17:23, 09/03/2026
Пушистый серверный зверь.
Только workspaces в Android не очень помогают. Как минимум до сих пор, даже в Android 17 можно прочитать без каких-либо permissions все установленные приложения - что уже такая прорва информации, что просто капец.
Изначально было понятно что Макс - это мессенджер для слежения для пользования. Аналог WeChat со всеми вытекающими.
3.49, ГоловаЛинуса (?), 17:42, 09/03/2026
А Telegram, WhatsApp и другие такие белые и пушистые?! Ага)
А компании Google, Apple, Facebook и прочие сами невинности)
4.54, Аноним (50), 17:56, 09/03/2026
«Все познается в сравнении».
Совершенно разные системы сдержек и противовесов.
1.31, Аноним (-), 16:30, 09/03/2026
Какая разница - открытого, закрытого... Оно все скомпрометировано. Изначально. By design. Не вижу смысла пользоваться шпионским ПО. Установил всем знакомым и родственникам VPN, всем с кем дорого общение и не хочется терять связь. А они в свою очередь VPN уже советуют своим друзьям и знакомым. Да есть еще и другие варианты, даже без VPN. Ну реально, насколько надо не уважать себя, чтобы пользоваться карманным товарищем майором.
2.35, Bob (??), 16:34, 09/03/2026
Чел, в тотатитарной стране, особо ловить нечего...
VPN долго не протянет, такими темпами...
1.38, Сладкая булочка (?), 17:02, 09/03/2026
> # Извлекаем тип события и врайтер
> eventType = eventData.get("eventType")
> writer = client.get("writer")
>
> врайтер
Лучше бы произношение англ. подучили или писали бы на русском. Вообще зачем комментарии в стиле "это мост".
2.52, Аноним (52), 17:53, 09/03/2026
Я на втором курсе такие же лабы делал. В итоге глупые и очевидные комментарии занимали больше, чем программа ;) Года через 2 такие сочинения писать уже не было никакого желания.
Сейчас только комментарии к полям структур, классов и небольшое описание прототипов функций (в стиле doxygen, javadoc и т.д.). Код лучше писать так, чтобы комментарии не требовались.
3.57, Сладкая булочка (?), 18:05, 09/03/2026
> Сейчас только комментарии к полям структур, классов и небольшое описание прототипов функций (в стиле doxygen, javadoc и т.д.).
Сейчас ллм комментарий напишет без проблем.
1.44, Аноним (58), 17:17, 09/03/2026
Кому может понадобится открытый сервер Макса? Только может быть мошенникам...
А вот клиент открытый действительно было бы неплохо.
|