В мессенджере Signal появилась функция скрытия номера телефона

> Анти-функция указана на https://f-droid.org/packages/network.loki.messenger.fdroid/ "The upstream source code is not entirely Free" - это не ответ.

Потому что там нет пояснения, что именно не свободно. Если поковыряться на форуме fdroid'а, то им не нравилась опциональная(!) поддержка гугл-пушей.

И за это они поставили эту плашку.

Но это было в 2021, сейчас что-то могло поменяться и хз что.