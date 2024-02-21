В мессенджере Signal появилась функция скрытия номера телефона

Разработчики открытого мессенджера Signal, ориентированного на предоставление защищённых коммуникаций, использующих сквозное шифрование для сохранения конфиденциальности переписки, реализовали возможность скрытия привязанного к учётной записи номера телефона, вместо которого можно будет использовать отдельное имя-идентификатор. Опциональные настройки, позволяющие скрыть номер телефона от других пользователей и запретить определение пользователя по номеру телефона при поиске, появятся в следующем выпуске Signal 7.0, который сейчас находится на стадии бета-тестирования (Android, Desktop).

Для добавления пользователя без номера телефона в новой версии появится функция связывания через отправку QR-кода или специальной ссылки. Пользователям также будет предоставлена возможность генерации для учётной записи уникального имени-идентификатора пользователя, который можно применять вместо номера телефона для поиска и добавления пользователей в адресную книгу (имя-идентификатор не пересекается с именем, выбранным для показа в чатах).

Имя-идентификатор можно будет использовать для подключения к Signal, но для регистрации учётной записи по-прежнему сохраняется необходимость указания номера телефона. При этом для защиты от определения номера телефона по имени-идентификатору на стороне инфраструктуры Signal, идентификатор хранится не в открытом виде, а в форме хэша, созданного при помощи алгоритма ristretto255.



