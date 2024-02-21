В мессенджере Signal появилась функция скрытия номера телефона

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|1.1, Массоны Рептилоиды (?), 11:32, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+31 +/–
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> но для регистрации учётной записи по-прежнему сохраняется необходимость указания номера телефона
Вот как уберёте - тогда и приходите
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|2.73, pic (?), 15:04, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не уберут, это требование законодательства во многих странах.
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|3.112, Аноним (-), 16:02, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
https jami net Jami - без серверов, без регистратур, без почты, без SMS и пер... большой текст свёрнут, показать
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|4.121, Аноним (-), 16:17, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот только он фигово работает за NAT.
> Столман Jami освящяет
> FSF - Jami благословляет
Им доверять - себя не уважать...
> А если есть привязка идентификатора Jami к номеру телефона
Какой тогда смысл в Jami, если ты к нему телефон подвязываешь?
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|2.8, Аноним324 (ok), 12:06, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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В чём проблема пойти купить пачку симкарт в ближайшем супермаркете, и регистрировать аккаунты?
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|3.12, Бывалый Смузихлёб (ok), 12:24, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У основных операторов стоимость симки + тариф( на 1 мес ) - 400-500р/шт
За пачку симкарт придётся отдавать пачку денег, причём, ежемесячно
Вдобавок, даже если при покупке не требуется паспорт - потребуется дистанционная регистрация. Т.е анонимных симок не получится
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|4.14, Аноним324 (ok), 12:28, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В той же Украине симка лайфа стоит 25 гривен, это чёт около 75 рублей за штуку, и продаются без паспорта, и ограничений на количество.
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|6.59, похъ (?), 13:50, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Блин, ну ты конспиратор тот еще. Зачем тебе ТАКОЙ номер?
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|7.123, Аноним (-), 16:19, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Блин, ну ты конспиратор тот еще. Зачем тебе ТАКОЙ номер?
Чтобы его на каждом блокпосте трусили))
Потому что падазрительно что всякие казахи шастают.
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|5.21, Бывалый Смузихлёб (ok), 12:37, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У некоторых операторов в РФ симки тоже без паспорта продаются и даже с доставкой и цена самой симки без тарифа - 100р. Это где-то 50 хрювенников
Но чтобы ей пользоваться - потом придётся пройти пошаговую регистрацию согласно инструкции вида:
Скачайте приложение по адресу( работает с не активированной симкой ), сделайте в нём фото паспорта, фото в лифчике, фото с бутылкой в ж.пе, держа открытый паспорт в руке и чтобы было хорошо видно и паспорт и лицо
Но к слову, ещё несколько лет назад симки и тарифы были гораздо дешевле. Вероятно подорожало, т.к операторы почти наверняка толкают в любой тариф сколько-то гигов траффика и безлимитные соцсети-видосики. Ну и теперь они обязаны проверять личность покупателя
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|6.80, Аноним (82), 15:15, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть тарифы в которых ничего нет
как и абон платы. Учите матчасть
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|7.148, Аноним (147), 18:52, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тариф "Стукач", "Стукач Plus". Бесплатные входящие для абонентов на зоне.
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|5.77, Аноним (77), 15:12, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> продаются без паспорта
, а паспортные данные автоматически вносятся из данных банковской карты и верифицируются по IMEI, с которым с предыдущей SIM выходил на связь.
Цифровизация, удобно ж. Сами хотели.
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|6.141, Аноним (141), 18:08, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> паспортные данные автоматически вносятся из данных банковской карты
У вас там всё настолько плохо, что банк раздаёт данные клиентов любому, кто попросил? У нас за такое судят и штрафуют так, что ивло не покажется.
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|3.16, Аноним (17), 12:29, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зависит от того нужно ли иметь полноценный долговременный доступ к номеру или нет. Нужен ли номер определенной страны. Факторов много.
А в теории - проблем вроде до сих пор нет. Симки в магазинах так и висят.
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|4.19, Аноним324 (ok), 12:32, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если начинать дрочево на анонимность, то использовать один номер дольше недели, это неправильно. Новая неделя новая сим-карта. Итого 54 недели, 54 номера.
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|5.65, ryoken (ok), 14:16, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Новая неделя новая сим-карта. Итого 54 недели, 54 номера.
А вы на какой планете живёте? У нас немножечко другой календарь.
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|4.86, Аноним (82), 15:25, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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уж борются-борются
а симки продаются и продаются
Причем сами полиционеры не брезгуют
левыми симками
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|3.48, Аноним (48), 13:34, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В чём проблема пойти купить пачку симкарт в ближайшем супермаркете, и регистрировать аккаунты?
Проблема в том, что вы немного залежались в криокамере...
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|4.58, похъ (?), 13:49, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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У них на Украине failed state грозилось-грозилось всех посчитать, но некогда-некогда, на этом не попилишь. Так и не посчитали.
Так что все нормально, только в Москве или Питере с такой симкой лучше не ходить.
(Не, ну если ты герой СВО - то можно, и вполне беспалевно.)
А те что в питерских супермаркетах - бесполезные, там до активации ничего лишнего написать не дадут.
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|3.67, mumu (ok), 14:18, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Засовывать их тоже в краденый телефон будешь? Первое соединение с не своей базовой станции делать будешь, отойдя от места жительства в маске и под покровом ночи? Сколько ещё удивительных советов дашь?
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|3.76, pic (?), 15:11, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В чём проблема не пользоваться телефонными услугами, есть же интернет?
Не получается, все сервисы завязаны на телефон.
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|1.6, Аноним (-), 11:53, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Все эти писульки о якобы защищённых мессенджерах, не работающих без номера телефона, — для дебилов. Скрытие номера там только от школьников.
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|1.9, Аноним (9), 12:10, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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такой-же безопасный и ни чего не сливающий как и телега. однако, по запросу ваша переписка будет доступна всем заинтересованным и точно смогут подтвердить кто есть кто по номеру, указанному при регистрации.
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|2.24, Аноним (24), 12:46, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Исходники доступны, можешь скачать, изучить и собрать. Для всех чатов используется end-to-end шифрование. В Телеге только приватные чаты так.
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|3.51, Аноним (-), 13:37, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно посмотреть, как там в исходниках оформлена необходимость номера телефона. Серверные компоненты ведь тоже полностью открыты, не?
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|4.95, Аноним (95), 15:34, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а как же в твоей телеге?
выпилино словосочетание "номер телефона"?
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|2.94, Аноним (95), 15:32, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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поэтому что?
пойти сдаться в телегу самому?
там то по запросу только хрен выписывают?
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|2.32, Аноним (17), 13:01, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Либо хорошо, либо ничего...
Вообще пока не видел ни одного живого пользователя ToX.
Хотя возможно видел, но они анонимны и не связаны со своими "человеческими аватарами" =)
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|3.55, ryoken (ok), 13:45, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще пока не видел ни одного живого пользователя ToX.
> Хотя возможно видел, но они анонимны и не связаны со своими "человеческими
> аватарами" =)
Можно устроить :). Для начала писать хотя бы в qTox.
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|4.84, Усернаме (?), 15:22, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для Android есть aTox. Пробовал 2 года назад, работало, но сильно жрало батарею.
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|5.97, ryoken (ok), 15:37, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для Android есть aTox. Пробовал 2 года назад, работало, но сильно жрало
> батарею.
Вот да. И как-то не совсем хорошо сворачивалось в значок, нужно было фоновое окно открытое держать.
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|7.125, ryoken (ok), 16:25, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Попробуйте Tox-клиент TRIfA.
Кажется, он был ещё более мёртвым, чем aTox...
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|3.41, похъ (?), 13:26, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да вы так не переживайте, папаша - он мертвеньким уже и родился!
В общем-то когда еще 10 (?) лет назад эта поделка сходу попыталась bind(:::) сделать - даже не проверив что такой AF в принципе тут существует - я поставил на ней жырный прежырный крест.
Настолько недалекие дол...бы не смогут в безопасность в принципе.
Ну они оказывается не очень и старались.
Универ видимо закончен, время игрушек прошло, пора идти работать в faang, 12/7 - кредит за универ сам себя не отдаст.
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|2.35, Hitman (??), 13:06, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно еще попробовать поюзать Jami, там в последнее время очень часто обновы выходят. Много нового функционала добавили, хотя и над стабильностью работают. Еще идет процесс полноценной интеграции в Wayland/Pipewire. Там они в блоге описывают над чем работают.
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|2.56, Аноним (-), 13:45, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он работает. Но только на одном устройстве, один аккаунт на нескольких устройствах (компьютер + смартфон) работать не будет. Это и недостаток, и преимущество.
Пользовались им, но затем перешли в Briar, так как Briar прошёл независимый аудит безопасности (его выполнила компания Cure53), а Tox — нет.
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|3.88, Аноним (48), 15:27, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> перешли в Briar, так как Briar прошёл независимый аудит безопасности
ну, это, конечно, аргумент, да...
> (его выполнила компания Cure53)
а что в это время делало хваленое "соопчество"?
может быть, оно как-то помогало компании изучать исходники?
ну, там, тысячеглаз и все такое... миллионы вайтхатов...
что вы говорите? сидело и моргало? о как...
а зачем же тогда ему все эти ваши "открытые исходники"?
с таким же успехом та же компания может провести аудит скайпа/ватсапа/телеги.
но вы же после этого на них не перейдете?
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|4.103, Аноним (-), 15:45, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сообщество и независимый аудит безопасности лучше, чем одно только сообщество. Это очевидно.
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|2.71, Аноним (71), 14:39, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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DeltaChat+свой сервер в TOR+autocrypt.
Правда, дельтачат это буллшит-комбо, бэкэнд на расте, фронтенд на электроне.
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|1.15, Бывалый Смузихлёб (ok), 12:28, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Разработчики открытого мессенджера Signal,
> ориентированного на предоставление защищённых коммуникаций,
> использующих сквозное шифрование для сохранения
> конфиденциальности переписки,
> реализовали возможность скрытия привязанного номера телефона
Только вдуматься - сколько всякого бреда про безопасность, конфиденциальность и шифрование но даже номер телефона не скрывался !)
Это примерно как типизация для жс которая делает его гораздо секурней и безошибочней )
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|2.25, Аноним (-), 12:54, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Только вдуматься
Как наличие номера телефона мешает конфиденциальность и шифрованию?
Вы несете бред - это абсолютно не связанные вещи.
Почитайте хоть где-то отличия конфиденциальности и анонимности!
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|3.36, тов. майор (?), 13:09, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот сейчас мой лейтенант пригласит тебя э... на шампанское - и ты убедишься, как именно оно мешает.
Никакая конфиденциальность без анонимности невозможна, поскольку твоя жопа конфиденциальность не сохранит.
И единственный твой способ хранить конфиденциальность - либо остаться мне неизвестным, либо находиться где-то там где и конфиденциальность в общем-то не нужна.
Подслушивать пустомель в баре лобстер-в-сэндвиче - совершенно пустая трата моего времени.
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|4.96, Аноним (95), 15:36, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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твой лейтенант узнает
что Джамшут, на которого оформлен номер
уже давно департирован из РФ
Но ты этого не поймешь, потому что "тов майор"
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|5.143, Аноним (147), 18:23, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>твой лейтенант узнает
что Джамшут, торгующий симками, является штатным осведомителем, иначе бы он там не стоял )
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|2.29, похъ (?), 12:59, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну что вы тгавите - прошло всего лишь десять лет и они поняли, что если номер не скрывается - то его же ж невозможно продать!
И, уот - приняли меры!
И отдельно прекрасно что скрывается не у всех а только у тех, гадов подозрительных, кто специально попросили. Чтоб меньше возни.
С типизацией все куда менее однозначно - она как минимум позволяет писать проверяемый и удобочитаемый код, так что ошибок и правда может стать поменьше. Может и не стать, если на нее сознательно забит х-й, но это уже твой выбор.
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|1.22, Аноним (22), 12:41, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ребят, вы все путаете понятия конфиденциальность и анонимность, и большинство возмущенных комментаторов подразумевают анонимность, про которую нигде создатели мессенджера и не утверждают.
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|2.27, Аноним (27), 12:57, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никто ничего не путает.
> анонимность, про которую нигде создатели мессенджера и не утверждают
В этом и проблема. Хотя в случае с некоторыми приложениями (привет, фсбграм) ситуация ещё хуже: мессенджер позиционируется как конфиденциальный, а сообщения не шифруются (секретные чаты не в счёт). Даже фейсбучный WhatsApp лучше в этом плане.
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|5.37, похъ (?), 13:11, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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от того что фейсбук купил чужой проект - чужим для него он быть не перестал.
Протокол придуман людьми не собиравшимися торговать чужими данными. И они приложили некоторые усилия (в том числе - рекламные) чтобы изменить это никакому фейсбуку не удалось.
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|6.72, Аноним (71), 14:41, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Skype был куплен и сломан же. Были p2p звонки с отличным кодеком (он же в телеграмме, кстати), а стало унылое говно.
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|7.79, 12yoexpert (ok), 15:14, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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фсбграм уже полгода при попытке позвонить пишет encryption keys exchange. и досвидос
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|1.31, Анонист (?), 13:00, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Все это полная фигня. Поживите 3 года в стране, где на въезде-выезде из города стоят блокпосты и дяди с автоматами выборочно проверяют телефоны. Поймете, что все эти "защиты" в мессенджерах - детский сад.
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|2.38, похъ (?), 13:15, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ммм, а что не так? Я надеюсь, у тебя хватило ума удалить сигнал перед блокпостом?
Нет, телегу удалять не надо - мне уже разок задавали вопросы - "а чего это ты ее удалил" (а я и не удалял - она просто не видна. И там ничего неположенного нет, могу показать.)
P.S. нет, эта страна не луганда.
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|4.46, Аноним (46), 13:32, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По базе пробили, где для каждого гражданина указаны телефон, прочие персональные данные, и аккаунты в ОРИ.
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|6.144, Аноним (147), 18:26, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если оформлено неправильно, вопросов будет еще больше и в другой обстановке.
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|4.49, похъ (?), 13:34, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в моем случае - сам показал когда спросили (потому что стояла, так безопаснее чем если в принципе не пользуешься)
А вот если удалил - оно в два счета ставится обратно со всем содержимым - если твой телефон попал в руки чувака с калашом. Уже многие неудачники так заехали на подвал вместо того куда собирались. Гугли.
Так что если у тебя в телеге было что-то не то - в помойку - симку, телефон, гуглевую учетку.
(И так-называемых-друзей которые имели глупость ТАМ что-то писать - тоже в помойку. Не друзья они тебе больше, запомни это!)
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|5.133, Аноним (-), 16:48, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы ТОХ так не торомозил и жрал батарейку, то можно использовать его.
Из плюсов - если удаляешь, то усе, нужно региться заново и потом добавлять собеседников.
Из минусов... ну впринципе то же самое)
А еще про него мало кто знает, так что для поездок в "нестабильные регионы" он относительно хорош.
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|2.63, Аноним (-), 14:07, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть некоторые вещи, которые могут помочь, от гостевого профиля до Sentry и XHide. Но нужно оценивать риски. Возможно, в такой стране лучше вообще не писать и не читать в мессенджерах то, за что убивают.
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|4.108, Аноним (-), 15:49, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А куда ещё сейчас ездить? Для граждан РФ в РБ действует безвизовый режим, можно въехать по общегражданскому и заграничному паспорту.
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|2.52, похъ (?), 13:39, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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читать не умеешь? Написано же ж - никого. Поэтому и решили поторговать номерками, с горя.
Интереснее другой вопрос - а кого спонсируют те кто этих раньше спонсировали? (Ну или не спонсируют а на халяву пользуются.) Вот туда и надо бы переходить.
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|1.53, Аноним (53), 13:40, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня такое ощущение, будто любое СПО забекдорить при желании и финансировании для определённых организаций особого труда не составит — всё равно код почти никто не читает, а кто читает — тот не аубирует. Ну вот вы лично когда в последний раз читали исходники какой-либо чужой СПО-программы? У каждого программиста — своя программа, читать ещё и чужую да ещё и бесплатно... Да ещё и не просто читать, а бэкдоры выискивать и аудит проводить...
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|2.57, Аноним (57), 13:48, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А децентрализованные мессенджеры без телефона и любое другое нежелательное ПО - это high value targets. Поэтому в приоритете рациональнь запихивать туда — чтобы поломать именно пользователей тех программ, чтобы их не использовали, а использовали те функциональные приблизительные аналоги, что требования выполняют.
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|2.60, похъ (?), 13:54, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У меня такое ощущение, будто любое СПО забекдорить
нет, не любое
> Ну вот вы лично когда в последний раз читали исходники какой-либо
> чужой СПО-программы? У каждого программиста — своя программа, читать ещё и
Именно. Пока это МОЯ программа - исходники я буду читать.
В большинстве случаев в свободном пео как раз обратные проблемы - убедить этих читателей что то что им так не нравится - решает проблему, а у них никакого другого решения не нашлось.
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|1.64, Аноним (64), 14:11, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Есть Session. Полное шифрование, децентрализованный, код открыт, прошел аудит. Никаких номеров телефона при регистрации.
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|2.69, Аноним (-), 14:25, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оригинальный исходный код Session не является полностью свободным.
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|1.70, Аноним (70), 14:38, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если серьёзно, то телефонный номер плох в качестве инструмента аутентификации не только с точки зрения приватности и безопасности. У него ещё надёжность никакая — номер может быть отобран оператором, причём не обязательно по приказу ~кого-следует~, просто за неуплату или долгое пребывание оффлайн, а после отключения оператор его может повторно продать кому угодно. Ну и достоверность сами понимаете какая — код подтверждения приходит тому, у кого в руках мобильник в момент подтверждения, никакой проверки known_hosts.
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|1.109, Аноним (109), 15:49, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Приватный мессенджер Session как раз работает по такому же принципу из коробки.
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|3.119, Аноним (-), 16:16, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оригинальный исходный код Session не является полностью свободным.
А можно поподробнее? Что именно не свободно?
Потому что сорцы выложены.
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|3.146, Аноним (147), 18:36, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А когда у телеги серверная часть вообще закрыта это уже свободка или еще нет?
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|3.134, Аноним (-), 17:01, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Анти-функция указана на https://f-droid.org/packages/network.loki.messenger.fdroid/
"The upstream source code is not entirely Free" - это не ответ.
Потому что там нет пояснения, что именно не свободно.
Если поковыряться на форуме fdroid'а, то им не нравилась опциональная(!) поддержка гугл-пушей.
И за это они поставили эту плашку.
Но это было в 2021, сейчас что-то могло поменяться и хз что.
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|4.140, Аноним (-), 17:38, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего вы правы. Мне не нравится то, что Session использует федеративную сеть, которая имеет некоторые недостатки по сравнению с распределёнными сетями. Если бы он был как Briar, только с Yggdrasil вместо Tor, было бы идеально. Но, возможно, Session лучше, чем XMPP, надо протестировать.
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