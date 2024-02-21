The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В мессенджере Signal появилась функция скрытия номера телефона

21.02.2024 10:46

Разработчики открытого мессенджера Signal, ориентированного на предоставление защищённых коммуникаций, использующих сквозное шифрование для сохранения конфиденциальности переписки, реализовали возможность скрытия привязанного к учётной записи номера телефона, вместо которого можно будет использовать отдельное имя-идентификатор. Опциональные настройки, позволяющие скрыть номер телефона от других пользователей и запретить определение пользователя по номеру телефона при поиске, появятся в следующем выпуске Signal 7.0, который сейчас находится на стадии бета-тестирования (Android, Desktop).

Для добавления пользователя без номера телефона в новой версии появится функция связывания через отправку QR-кода или специальной ссылки. Пользователям также будет предоставлена возможность генерации для учётной записи уникального имени-идентификатора пользователя, который можно применять вместо номера телефона для поиска и добавления пользователей в адресную книгу (имя-идентификатор не пересекается с именем, выбранным для показа в чатах).

Имя-идентификатор можно будет использовать для подключения к Signal, но для регистрации учётной записи по-прежнему сохраняется необходимость указания номера телефона. При этом для защиты от определения номера телефона по имени-идентификатору на стороне инфраструктуры Signal, идентификатор хранится не в открытом виде, а в форме хэша, созданного при помощи алгоритма ristretto255.

  1. Главная ссылка к новости (https://signal.org/blog/phone-...)
  2. OpenNews: Попытка захвата учётных записей Signal через компрометацию SMS-сервиса Twilio
  3. OpenNews: Мокси Марлинспайк уходит с поста руководителя Signal Messenger
  4. OpenNews: Мессенджер Signal возобновил публикацию серверного кода и интегрировал криптовалюту
  5. OpenNews: Представлен метод атаки на групповой чат WhatsApp и Signal
  6. OpenNews: Опубликован Signal Desktop, вариант мессенджера для настольных систем
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60636-signal
Ключевые слова: signal
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (106) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Массоны Рептилоиды (?), 11:32, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +31 +/
    > но для регистрации учётной записи по-прежнему сохраняется необходимость указания номера телефона

    Вот как уберёте - тогда и приходите

     
     
  • 2.26, Браток (-), 12:54, 21/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.73, pic (?), 15:04, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не уберут, это требование законодательства во многих странах.
     
     
  • 3.112, Аноним (-), 16:02, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https jami net Jami - без серверов, без регистратур, без почты, без SMS и пер... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.121, Аноним (-), 16:17, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только он фигово работает за NAT.

    > Столман Jami освящяет
    > FSF - Jami благословляет

    Им доверять - себя не уважать...

    > А если есть привязка идентификатора Jami к номеру телефона

    Какой тогда смысл в Jami, если ты к нему телефон подвязываешь?


     
     
  • 5.135, Аноним (135), 17:08, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вторым, после себя, только им и доверять.
     
  • 2.82, Аноним (82), 15:16, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ни на что не влияет
     
     
  • 3.136, Аноним (135), 17:10, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А раз имеет бесто быть, значит неспроста это ;)
     
  • 3.147, Аноним (147), 18:49, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз ни на что не влияет, пусть уберут привязку к номеру ))
     

  • 1.2, Карлос Сношайтилис (ok), 11:36, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Пока номер телефона является обязательным, говорить о безопасности не приходится
     
     
  • 2.4, Chip (??), 11:44, 21/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –4 +/
     
  • 2.8, Аноним324 (ok), 12:06, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    В чём проблема пойти купить пачку симкарт в ближайшем супермаркете, и регистрировать аккаунты?
     
     
  • 3.12, Бывалый Смузихлёб (ok), 12:24, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У основных операторов стоимость симки + тариф( на 1 мес ) - 400-500р/шт
    За пачку симкарт придётся отдавать пачку денег, причём, ежемесячно
    Вдобавок, даже если при покупке не требуется паспорт - потребуется дистанционная регистрация. Т.е анонимных симок не получится
     
     
  • 4.14, Аноним324 (ok), 12:28, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В той же Украине симка лайфа стоит 25 гривен, это чёт около 75 рублей за штуку, и продаются без паспорта, и ограничений на количество.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 12:30, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Номер из пула России, Казахстана, Беларуси?
     
     
  • 6.59, похъ (?), 13:50, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, ну ты конспиратор тот еще. Зачем тебе ТАКОЙ номер?
     
     
  • 7.123, Аноним (-), 16:19, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Блин, ну ты конспиратор тот еще. Зачем тебе ТАКОЙ номер?

    Чтобы его на каждом блокпосте трусили))
    Потому что падазрительно что всякие казахи шастают.

     
  • 5.21, Бывалый Смузихлёб (ok), 12:37, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У некоторых операторов в РФ симки тоже без паспорта продаются и даже с доставкой и цена самой симки без тарифа - 100р. Это где-то 50 хрювенников
    Но чтобы ей пользоваться - потом придётся пройти пошаговую регистрацию согласно инструкции вида:
    Скачайте приложение по адресу( работает с не активированной симкой ), сделайте в нём фото паспорта, фото в лифчике, фото с бутылкой в ж.пе, держа открытый паспорт в руке и чтобы было хорошо видно и паспорт и лицо

    Но к слову, ещё несколько лет назад симки и тарифы были гораздо дешевле. Вероятно подорожало, т.к операторы почти наверняка толкают в любой тариф сколько-то гигов траффика и безлимитные соцсети-видосики. Ну и теперь они обязаны проверять личность покупателя

     
     
  • 6.80, Аноним (82), 15:15, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть тарифы в которых ничего нет
    как и абон платы. Учите матчасть
     
     
  • 7.148, Аноним (147), 18:52, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тариф "Стукач", "Стукач Plus". Бесплатные входящие для абонентов на зоне.
     
  • 5.77, Аноним (77), 15:12, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > продаются без паспорта

    , а паспортные данные автоматически вносятся из данных банковской карты и верифицируются по IMEI, с которым с предыдущей SIM выходил на связь.

    Цифровизация, удобно ж. Сами хотели.

     
     
  • 6.83, Аноним (82), 15:18, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а если аппарат:
    - левый
    - новый
    - с барахолки?
     
  • 6.137, Аноним (135), 17:14, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А предыдущую SIM вручил Джамшуд в переходе.
     
  • 6.141, Аноним (141), 18:08, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > паспортные данные автоматически вносятся из данных банковской карты

    У вас там всё настолько плохо, что банк раздаёт данные клиентов любому, кто попросил? У нас за такое судят и штрафуют так, что ивло не покажется.

     
  • 4.78, Аноним (82), 15:13, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зарегистрируй левый/правый/какой хочешь
    и спи спокойно
     
  • 3.16, Аноним (17), 12:29, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от того нужно ли иметь полноценный долговременный доступ к номеру или нет. Нужен ли номер определенной страны. Факторов много.

    А в теории - проблем вроде до сих пор нет. Симки в магазинах так и висят.

     
     
  • 4.19, Аноним324 (ok), 12:32, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если начинать дрочево на анонимность, то использовать один номер дольше недели, это неправильно. Новая неделя новая сим-карта. Итого 54 недели, 54 номера.
     
     
  • 5.65, ryoken (ok), 14:16, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Новая неделя новая сим-карта. Итого 54 недели, 54 номера.

    А вы на какой планете живёте? У нас немножечко другой календарь.

     
  • 3.28, Аноним (28), 12:58, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >В чём проблема

    https://www.kommersant.ru/doc/6352040
    https://habr.com/ru/news/756662/

     
     
  • 4.86, Аноним (82), 15:25, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уж борются-борются
    а симки продаются и продаются
    Причем сами полиционеры не брезгуют
    левыми симками
     
  • 3.48, Аноним (48), 13:34, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В чём проблема пойти купить пачку симкарт в ближайшем супермаркете, и регистрировать аккаунты?

    Проблема в том, что вы немного залежались в криокамере...

     
     
  • 4.58, похъ (?), 13:49, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    У них на Украине failed state грозилось-грозилось всех посчитать, но некогда-некогда, на этом не попилишь. Так и не посчитали.

    Так что все нормально, только в Москве или Питере с такой симкой лучше не ходить.
    (Не, ну если ты герой СВО - то можно, и вполне беспалевно.)

    А те что в питерских супермаркетах - бесполезные, там до активации ничего лишнего написать не дадут.

     
  • 3.67, mumu (ok), 14:18, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Засовывать их тоже в краденый телефон будешь? Первое соединение с не своей базовой станции делать будешь, отойдя от места жительства в маске и под покровом ночи? Сколько ещё удивительных советов дашь?
     
  • 3.76, pic (?), 15:11, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём проблема не пользоваться телефонными услугами, есть же интернет?
    Не получается, все сервисы завязаны на телефон.
     

  • 1.6, Аноним (-), 11:53, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Все эти писульки о якобы защищённых мессенджерах, не работающих без номера телефона, — для дебилов. Скрытие номера там только от школьников.
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:10, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    такой-же безопасный и ни чего не сливающий как и телега. однако, по запросу ваша переписка будет доступна всем заинтересованным и точно смогут подтвердить кто есть кто по номеру, указанному при регистрации.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:46, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Исходники доступны, можешь скачать, изучить и собрать. Для всех чатов используется end-to-end шифрование. В Телеге только приватные чаты так.
     
     
  • 3.51, Аноним (-), 13:37, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно посмотреть, как там в исходниках оформлена необходимость номера телефона. Серверные компоненты ведь тоже полностью открыты, не?
     
     
  • 4.95, Аноним (95), 15:34, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как же в твоей телеге?
    выпилино словосочетание "номер телефона"?
     
  • 2.94, Аноним (95), 15:32, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поэтому что?
    пойти сдаться в телегу самому?
    там то по запросу только хрен выписывают?
     

  • 1.10, ryoken (ok), 12:11, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, как там ToX? Где про него известия почитать?
     
     
  • 2.32, Аноним (17), 13:01, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Либо хорошо, либо ничего...

    Вообще пока не видел ни одного живого пользователя ToX.
    Хотя возможно видел, но они анонимны и не связаны со своими "человеческими аватарами" =)

     
     
  • 3.55, ryoken (ok), 13:45, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще пока не видел ни одного живого пользователя ToX.
    > Хотя возможно видел, но они анонимны и не связаны со своими "человеческими
    > аватарами" =)

    Можно устроить :). Для начала писать хотя бы в qTox.

     
     
  • 4.84, Усернаме (?), 15:22, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для Android есть aTox. Пробовал 2 года назад, работало, но сильно жрало батарею.
     
     
  • 5.97, ryoken (ok), 15:37, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для Android есть aTox. Пробовал 2 года назад, работало, но сильно жрало
    > батарею.

    Вот да. И как-то не совсем хорошо сворачивалось в значок, нужно было фоновое окно открытое держать.

     
     
  • 6.102, Аноним (-), 15:44, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте Tox-клиент TRIfA.
     
     
  • 7.125, ryoken (ok), 16:25, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Попробуйте Tox-клиент TRIfA.

    Кажется, он был ещё более мёртвым, чем aTox...

     
     
  • 8.138, Аноним (-), 17:29, 21/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.33, Hitman (??), 13:01, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пациент скорее мертв...

    https://www.linux.org.ru/forum/talks/14785448

    Так или иначе, а использовать этот мессенджер сейчас точно не лучшая идея. Из хороших альтернатив - Matrix.

     
     
  • 3.39, Аноним (24), 13:16, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Из хороших альтернатив - Matrix.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57844

     
     
  • 4.45, Массоны Рептилоиды (?), 13:31, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Из хороших альтернатив - Matrix.
    >
    > https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57844

    И https://simplex.chat/ ещё

     
  • 3.41, похъ (?), 13:26, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да вы так не переживайте, папаша - он мертвеньким уже и родился!

    В общем-то когда еще 10 (?) лет назад эта поделка сходу попыталась bind(:::) сделать - даже не проверив что такой AF в принципе тут существует - я поставил на ней жырный прежырный крест.

    Настолько недалекие дол...бы не смогут в безопасность в принципе.

    Ну они оказывается не очень и старались.
    Универ видимо закончен, время игрушек прошло, пора идти работать в faang, 12/7 - кредит за универ сам себя не отдаст.

     
  • 2.35, Hitman (??), 13:06, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно еще попробовать поюзать Jami, там в последнее время очень часто обновы выходят. Много нового функционала добавили, хотя и над стабильностью работают. Еще идет процесс полноценной интеграции в Wayland/Pipewire. Там они в блоге описывают над чем работают.
     
  • 2.56, Аноним (-), 13:45, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он работает. Но только на одном устройстве, один аккаунт на нескольких устройствах (компьютер + смартфон) работать не будет. Это и недостаток, и преимущество.
    Пользовались им, но затем перешли в Briar, так как Briar прошёл независимый аудит безопасности (его выполнила компания Cure53), а Tox — нет.
     
     
  • 3.88, Аноним (48), 15:27, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > перешли в Briar, так как Briar прошёл независимый аудит безопасности

    ну, это, конечно, аргумент, да...

    > (его выполнила компания Cure53)

    а что в это время делало хваленое "соопчество"?
    может быть, оно как-то помогало компании изучать исходники?
    ну, там, тысячеглаз и все такое... миллионы вайтхатов...
    что вы говорите? сидело и моргало? о как...
    а зачем же тогда ему все эти ваши "открытые исходники"?
    с таким же успехом та же компания может провести аудит скайпа/ватсапа/телеги.
    но вы же после этого на них не перейдете?

     
     
  • 4.103, Аноним (-), 15:45, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сообщество и независимый аудит безопасности лучше, чем одно только сообщество. Это очевидно.
     
  • 2.71, Аноним (71), 14:39, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DeltaChat+свой сервер в TOR+autocrypt.

    Правда, дельтачат это буллшит-комбо, бэкэнд на расте, фронтенд на электроне.

     

  • 1.15, Бывалый Смузихлёб (ok), 12:28, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Разработчики открытого мессенджера Signal,
    > ориентированного на предоставление защищённых коммуникаций,
    > использующих сквозное шифрование для сохранения
    > конфиденциальности переписки,
    > реализовали возможность скрытия привязанного номера телефона

    Только вдуматься - сколько всякого бреда про безопасность, конфиденциальность и шифрование но даже номер телефона не скрывался !)

    Это примерно как типизация для жс которая делает его гораздо секурней и безошибочней )

     
     
  • 2.25, Аноним (-), 12:54, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Только вдуматься

    Как наличие номера телефона мешает конфиденциальность и шифрованию?
    Вы несете бред - это абсолютно не связанные вещи.
    Почитайте хоть где-то отличия конфиденциальности и анонимности!

     
     
  • 3.36, тов. майор (?), 13:09, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот сейчас мой лейтенант пригласит тебя э... на шампанское - и ты убедишься, как именно оно мешает.

    Никакая конфиденциальность без анонимности невозможна, поскольку твоя жопа конфиденциальность не сохранит.
    И единственный твой способ хранить конфиденциальность - либо остаться мне неизвестным, либо находиться где-то там где и конфиденциальность в общем-то не нужна.

    Подслушивать пустомель в баре лобстер-в-сэндвиче - совершенно пустая трата моего времени.

     
     
  • 4.96, Аноним (95), 15:36, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    твой лейтенант узнает
    что Джамшут, на которого оформлен номер
    уже давно департирован из РФ
    Но ты этого не поймешь, потому что "тов майор"
     
     
  • 5.143, Аноним (147), 18:23, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >твой лейтенант узнает

    что Джамшут, торгующий симками, является штатным осведомителем, иначе бы он там не стоял )

     
  • 2.29, похъ (?), 12:59, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну что вы тгавите - прошло всего лишь десять лет и они поняли, что если номер не скрывается - то его же ж невозможно продать!

    И, уот - приняли меры!

    И отдельно прекрасно что скрывается не у всех а только у тех, гадов подозрительных, кто специально попросили. Чтоб меньше возни.

    С типизацией все куда менее однозначно - она как минимум позволяет писать проверяемый и удобочитаемый код, так что ошибок и правда может стать поменьше. Может и не стать, если на нее сознательно забит х-й, но это уже твой выбор.

     
     
  • 3.98, Аноним (95), 15:37, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    номер ни на что не влияет
     

  • 1.22, Аноним (22), 12:41, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ребят, вы все путаете понятия конфиденциальность и анонимность, и большинство возмущенных комментаторов подразумевают анонимность, про которую нигде создатели мессенджера и не утверждают.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:57, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто ничего не путает.

    > анонимность, про которую нигде создатели мессенджера и не утверждают

    В этом и проблема. Хотя в случае с некоторыми приложениями (привет, фсбграм) ситуация ещё хуже: мессенджер позиционируется как конфиденциальный, а сообщения не шифруются (секретные чаты не в счёт). Даже фейсбучный WhatsApp лучше в этом плане.

     
     
  • 3.30, похъ (?), 12:59, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что он не фейсбучный.
     
     
  • 4.34, Аноним (27), 13:04, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Привет из 2024. Как вы там в 2013?
     
     
  • 5.37, похъ (?), 13:11, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    от того что фейсбук купил чужой проект - чужим для него он быть не перестал.

    Протокол придуман людьми не собиравшимися торговать чужими данными. И они приложили некоторые усилия (в том числе - рекламные) чтобы изменить это никакому фейсбуку не удалось.

     
     
  • 6.72, Аноним (71), 14:41, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Skype был куплен и сломан же. Были p2p звонки с отличным кодеком (он же в телеграмме, кстати), а стало унылое говно.
     
     
  • 7.79, 12yoexpert (ok), 15:14, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    фсбграм уже полгода при попытке позвонить пишет encryption keys exchange. и досвидос
     

  • 1.31, Анонист (?), 13:00, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все это полная фигня. Поживите 3 года в стране, где на въезде-выезде из города стоят блокпосты и дяди с автоматами выборочно проверяют телефоны. Поймете, что все эти "защиты" в мессенджерах - детский сад.
     
     
  • 2.38, похъ (?), 13:15, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ммм, а что не так? Я надеюсь, у тебя хватило ума удалить сигнал перед блокпостом?
    Нет, телегу удалять не надо - мне уже разок задавали вопросы - "а чего это ты ее удалил" (а я и не удалял - она просто не видна. И там ничего неположенного нет, могу показать.)

    P.S. нет, эта страна не луганда.

     
     
  • 3.40, Аноним (24), 13:18, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если не видна, как они определили, что стояла?
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 13:32, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По базе пробили, где для каждого гражданина указаны телефон, прочие персональные данные, и аккаунты в ОРИ.
     
     
  • 5.47, Аноним (46), 13:34, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чисто теоретически.
     
  • 5.99, Аноним (95), 15:41, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это если все правильно оформлено
     
     
  • 6.144, Аноним (147), 18:26, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если оформлено неправильно, вопросов будет еще больше и в другой обстановке.
     
  • 5.142, Аноним (135), 18:14, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если гражданин ни в одном из ОРИ аккаунтов не имеет?
     
  • 4.49, похъ (?), 13:34, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в моем случае - сам показал когда спросили (потому что стояла, так безопаснее чем если в принципе не пользуешься)

    А вот если удалил - оно в два счета ставится обратно со всем содержимым - если твой телефон попал в руки чувака с калашом. Уже многие неудачники так заехали на подвал вместо того куда собирались. Гугли.

    Так что если у тебя в телеге было что-то не то - в помойку - симку, телефон, гуглевую учетку.
    (И так-называемых-друзей которые имели глупость ТАМ что-то писать - тоже в помойку. Не друзья они тебе больше, запомни это!)

     
     
  • 5.100, Аноним (95), 15:43, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    второй профиль не помогает?
     
  • 5.133, Аноним (-), 16:48, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы ТОХ так не торомозил и жрал батарейку, то можно использовать его.
    Из плюсов - если удаляешь, то усе, нужно региться заново и потом добавлять собеседников.
    Из минусов... ну впринципе то же самое)

    А еще про него мало кто знает, так что для поездок в "нестабильные регионы" он относительно хорош.

     
     
  • 6.139, Аноним (-), 17:30, 21/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.63, Аноним (-), 14:07, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть некоторые вещи, которые могут помочь, от гостевого профиля до Sentry и XHide. Но нужно оценивать риски. Возможно, в такой стране лучше вообще не писать и не читать в мессенджерах то, за что убивают.
     
     
  • 3.101, Аноним (95), 15:43, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем ездить в такие страны?
     
     
  • 4.108, Аноним (-), 15:49, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А куда ещё сейчас ездить? Для граждан РФ в РБ действует безвизовый режим, можно въехать по общегражданскому и заграничному паспорту.
     

  • 1.44, Аноним (44), 13:29, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто сегодня спонсирует этот безопасный мессенджер?

    https://www.kitklarenberg.com/p/signal-facing-collapse-after-cia

     
     
  • 2.52, похъ (?), 13:39, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    читать не умеешь? Написано же ж - никого. Поэтому и решили поторговать номерками, с горя.

    Интереснее другой вопрос - а кого спонсируют те кто этих раньше спонсировали? (Ну или не спонсируют а на халяву пользуются.) Вот туда и надо бы переходить.

     

  • 1.53, Аноним (53), 13:40, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня такое ощущение, будто любое СПО забекдорить при желании и финансировании для определённых организаций особого труда не составит — всё равно код почти никто не читает, а кто читает — тот не аубирует. Ну вот вы лично когда в последний раз читали исходники какой-либо чужой СПО-программы? У каждого программиста — своя программа, читать ещё и чужую да ещё и бесплатно... Да ещё  и не просто читать, а бэкдоры выискивать и аудит проводить...
     
     
  • 2.57, Аноним (57), 13:48, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А децентрализованные мессенджеры без телефона и любое другое нежелательное ПО - это high value targets. Поэтому в приоритете рациональнь запихивать туда — чтобы поломать именно пользователей тех программ, чтобы их не использовали, а использовали те функциональные приблизительные аналоги, что требования выполняют.
     
  • 2.60, похъ (?), 13:54, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня такое ощущение, будто любое СПО забекдорить

    нет, не любое

    > Ну вот вы лично когда в последний раз читали исходники какой-либо
    > чужой СПО-программы? У каждого программиста — своя программа, читать ещё и

    Именно. Пока это МОЯ программа - исходники я буду читать.
    В большинстве случаев в свободном пео как раз обратные проблемы - убедить этих читателей что то что им так не нравится - решает проблему, а у них никакого другого решения не нашлось.

     

  • 1.64, Аноним (64), 14:11, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть Session. Полное шифрование, децентрализованный, код открыт, прошел аудит. Никаких номеров телефона при регистрации.
     
     
  • 2.69, Аноним (-), 14:25, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оригинальный исходный код Session не является полностью свободным.
     
  • 2.75, 12yoexpert (ok), 15:10, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и ещё одно поделие на js, когда их только рожать успевают
     
  • 2.104, Аноним (95), 15:46, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чем conversation не устраивает?
     

  • 1.70, Аноним (70), 14:38, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если серьёзно, то телефонный номер плох в качестве инструмента аутентификации не только с точки зрения приватности и безопасности. У него ещё надёжность никакая — номер может быть отобран оператором, причём не обязательно по приказу ~кого-следует~, просто за неуплату или долгое пребывание оффлайн, а после отключения оператор его может повторно продать кому угодно. Ну и достоверность сами понимаете какая — код подтверждения приходит тому, у кого в руках мобильник в момент подтверждения, никакой проверки known_hosts.
     
     
  • 2.106, Аноним (95), 15:47, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что мешает зарегать новый номер?
    переписка и контакты остаются
     
     
  • 3.145, Аноним (147), 18:35, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что тебе мешает читать перед тем как отвечать?
     

  • 1.74, 12yoexpert (ok), 15:08, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это который на электроне? давай до свиданья
     
  • 1.109, Аноним (109), 15:49, 21/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Приватный мессенджер Session как раз работает по такому же принципу из коробки.
     
     
  • 2.111, Аноним (-), 16:00, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оригинальный исходный код Session не является полностью свободным.
     
     
  • 3.119, Аноним (-), 16:16, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оригинальный исходный код Session не является полностью свободным.

    А можно поподробнее? Что именно не свободно?
    Потому что сорцы выложены.

     
  • 3.146, Аноним (147), 18:36, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда у телеги серверная часть вообще закрыта это уже свободка или еще нет?
     
  • 2.131, Аноним (-), 16:43, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анти-функция указана на https://f-droid.org/packages/network.loki.messenger.fdroid/
     
     
  • 3.134, Аноним (-), 17:01, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Анти-функция указана на https://f-droid.org/packages/network.loki.messenger.fdroid/

    "The upstream source code is not entirely Free" - это не ответ.
    Потому что там нет пояснения, что именно не свободно.

    Если поковыряться на форуме fdroid'а, то им не нравилась опциональная(!) поддержка гугл-пушей.
    И за это они поставили эту плашку.
    Но это было в 2021, сейчас что-то могло поменяться и хз что.

     
     
  • 4.140, Аноним (-), 17:38, 21/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего вы правы. Мне не нравится то, что Session использует федеративную сеть, которая имеет некоторые недостатки по сравнению с распределёнными сетями. Если бы он был как Briar, только с Yggdrasil вместо Tor, было бы идеально. Но, возможно, Session лучше, чем XMPP, надо протестировать.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру