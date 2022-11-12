Опубликован Wa-tunnel для туннелирования трафика через мессенджер WhatsApp

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|1.1, Аноним (1), 09:00, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если что, с Telegram такое очень просто и легко (видел пару реализаций именно такого же типа проекта), потому что есть нормальный публичный API, и огромное количество библиотек.
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|2.3, Аноним (3), 09:17, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для телеги не хватает функции для связи в локалках
В шарашкиной конторе бывает отрубают инет, но локалка пашет.. приходится через Tox чатится
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|5.12, Аноним (-), 09:58, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Более того - у токса апи в 50 раз проще чем у телеграфа, минимального клиента можно на сях за полчаса накидать. Или не сях, пофиг. И даже вон парочка готовых VPN такого плана на гитхабе валяется.
А так кто-то через irc и icq такое делал раньше, просто потому что в локалке их трафик был анлимный. Ну да, так можно было. А вон штуки для тунелирования TCP в HTTP, DNS, ICMP и чего там кто еще забыл...
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|6.16, Аноним (16), 10:23, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не говорю, чтобы основой был p2p как в Tox, а как доп. функцией при отсутствии инета можно было бы в административном здании использовать wi-fi внутрянку. Но без типичного поднятия чего то там... это вообще не интересно.
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|2.6, Аноним (6), 09:36, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Реально через текстовые. Хотя можно бы было слать картинки для больших батчей
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|1.7, Аноним (7), 09:38, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Костылил кто-то подобное, вроде называлось PPP over XMPP, и когда vk поддерживал XMPP пробовал это поделие, работало. Но там данные передавались через лс, и оверхед получался крайне нехилым.
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|1.8, Аноним (8), 09:49, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если траф упаковывывать в картинки, то можно нехило так прогреть фейсбуковскую нейронку на предмет ваших предпочтений для рекламы ;)
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