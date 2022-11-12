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Опубликован Wa-tunnel для туннелирования трафика через мессенджер WhatsApp

12.11.2022 08:55

Опубликован инструментарий Wa-tunnel, позволяющий пробрасывать TCP-трафик через другой хост, используя туннель, работающий поверх мессенджера WhatsApp. Подобные манипуляции могут оказаться полезными при необходимости получения доступа к внешней сети из окружений, в которых доступен только мессенджер, или для экономии трафика при подключении к сетям или провайдерам, предоставляющим безлимитные опции для трафика мессенджеров (например, неограниченный доступ к WhatsApp предоставляется в бортовых сетях самолётов некоторых авиакомпаний). Код написан на языке JavaScript с использованием Node.js и распространяется под лицензией MIT. Для взаимодействия с API WhatsApp используется библиотека Baileys.

Для организации туннеля требуются две учётные записи в WhatsApp - одна используется на стороне клиента, а другая на стороне сервера. Возможен проброс на сервер как отдельных локальных портов, так и организация работы прокси. Связывание с учётной записью в WhatsApp осуществляется через сканирование QR-кода мобильным приложением WhatsApp.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Туннелирование трафика через чат Facebook
  3. OpenNews: Выпуск SSF 3.0, инструментария для пробрасывания трафика через другой хост
  4. OpenNews: Выпуск программы для обхода систем глубокого анализа трафика GoodbyeDPI 0.2.1
  5. OpenNews: Выпуск системы глубокого инспектирования пакетов nDPI 4.4
  6. Программы для туннелирования сетевых портов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58097-whatsapp
Ключевые слова: whatsapp, tunnel
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:00, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если что, с Telegram такое очень просто и легко (видел пару реализаций именно такого же типа проекта), потому что есть нормальный публичный API, и огромное количество библиотек.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:17, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для телеги не хватает функции для связи в локалках
    В шарашкиной конторе бывает отрубают инет, но локалка пашет.. приходится через Tox чатится
     
     
  • 3.5, eganru (?), 09:26, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно matrix использовать.
    https://matrix.org/
     
     
  • 4.10, Аноним (3), 09:53, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так его же поднимать нужно
    а Tox не требует этого действия
     
     
  • 5.12, Аноним (-), 09:58, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того - у токса апи в 50 раз проще чем у телеграфа, минимального клиента можно на сях за полчаса накидать. Или не сях, пофиг. И даже вон парочка готовых VPN такого плана на гитхабе валяется.

    А так кто-то через irc и icq такое делал раньше, просто потому что в локалке их трафик был анлимный. Ну да, так можно было. А вон штуки для тунелирования TCP в HTTP, DNS, ICMP и чего там кто еще забыл...

     
     
  • 6.16, Аноним (16), 10:23, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не говорю, чтобы основой был p2p как в Tox, а как доп. функцией при отсутствии инета можно было бы в административном здании использовать wi-fi внутрянку. Но без типичного поднятия чего то там... это вообще не интересно.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:15, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что, клиент с сервером общаются через текстовые сообщения?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:21, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пересылает наверное тонну base64
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:36, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реально через текстовые. Хотя можно бы было слать картинки для больших батчей
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:38, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Костылил кто-то подобное, вроде называлось PPP over XMPP, и когда vk поддерживал XMPP пробовал это поделие, работало. Но там данные передавались через лс, и оверхед получался крайне нехилым.
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:49, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если траф упаковывывать в картинки, то можно нехило так прогреть фейсбуковскую нейронку на предмет ваших предпочтений для рекламы ;)
     
  • 1.9, burik666 (ok), 09:50, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно dial-up организовать.
     
     
  • 2.11, Аноним (7), 09:53, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где dial в этой схеме?
     
     
  • 3.15, Айноним (?), 10:21, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интернет же пойдет через телефонную беспроводную линию.
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:04, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то вруд вспонились былые годы года через SMTP сайты смотрели ))))
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:12, 12/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    щас гордые халявщики-терабайтокачатели набигут, и лавочку прикроют...
     
     
  • 2.17, Айноним (?), 10:23, 12/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так что надо быстрее свои терабайты качать пока не прикрыли
     
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