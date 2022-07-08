Выпуск системы глубокого инспектирования пакетов nDPI 4.4

Проект ntop, развивающий инструменты для захвата и анализа трафика, опубликовал выпуск инструментария для глубокого инспектирования пакетов nDPI 4.4, продолжающего развитие библиотеки OpenDPI. Проект nDPI основан после безуспешной попытки передачи изменений в репозиторий OpenDPI, который остался без сопровождения. Код nDPI написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv3. Система позволяет определять в трафике используемые протоколы уровня приложения, анализируя характер сетевой активности без привязки к сетевым портам (может определять известные протоколы, обработчики которых принимают соединения на нестандартных сетевых портах, например, если http отдаётся не с 80 порта, или, наоборот, когда какую-то другую сетевую активность пытаются закамуфлировать под http через запуск на 80 порту). Отличия от OpenDPI сводятся к поддержке дополнительных протоколов, портированию для платформы Windows, оптимизации производительности, адаптации для применения в приложениях для мониторинга трафика в режиме реального времени (убраны некоторые специфичные возможности, замедлявшие движок), возможности сборки в форме модуля ядра Linux и поддержке определения субпротоколов. Всего поддерживается определения около 300 протоколов и приложений, от OpenVPN, Tor, QUIC, SOCKS, BitTorrent и IPsec до Telegram, Viber, WhatsApp, PostgreSQL и обращений к GMail, Office365, GoogleDocs и YouTube. Имеется декодировщик серверных и клиентских SSL-сертификатов, позволяющий определить протокол (например, Citrix Online и Apple iCloud), используя сертификат шифрования. Для анализа содержимого pcap-дампов или текущего трафика через сетевой интерфейс поставляется утилита nDPIreader. В новом выпуске: Добавлены метаданные с информацией о причине вызова обработчика для той или иной угрозы.

Добавлена функция ndpi_check_flow_risk_exceptions() для подключения обработчиков сетевых угроз.

Выполнено разделение на сетевые протоколы (например, TLS) и прикладные протоколы (например, сервисы Google).

Добавлены два новых уровня конфиденциальности: NDPI_CONFIDENCE_DPI_PARTIAL и NDPI_CONFIDENCE_DPI_PARTIAL_CACHE.

Добавлен шаблон для определения использования сервиса Cloudflare WARP

Внутренняя реализация hashmap заменена на uthash.

Обновлены привязки для языка Python.

По умолчанию задействована встроенная реализация gcrypt (для использования системной реализации предложена опция --with-libgcrypt).

Расширен спектр выявляемых сетевых угроз и проблем, связанных с риском компрометации (flow risk). Добавлена поддержка новых типов угроз: NDPI_PUNYCODE_IDN, NDPI_ERROR_CODE_DETECTED, NDPI_HTTP_CRAWLER_BOT и NDPI_ANONYMOUS_SUBSCRIBER.

Добавлена поддержка протоколов и сервисов: UltraSurf i3D RiotGames TSAN TunnelBear VPN collectd PIM (Protocol Indipendent Multicast) Pragmatic General Multicast (PGM) RSH Продукты GoTo, такие как GoToMeeting Dazn MPEG-DASH Agora Software Defined Real-time Network (SD-RTN) Toca Boca VXLAN MDNS/LLMNR

Улучшен разбор и определение протоколов: SMTP/SMTPS (добавлена поддержка STARTTLS) OCSP TargusDataspeed Usenet DTLS TFTP SOAP via HTTP GenshinImpact IPSec/ISAKMP DNS syslog DHCP NATS Viber Xiaomi Raknet gnutella Kerberos QUIC (добавлена поддержка спецификации v2drft 01) SSDP SNMP DGA AES-NI





