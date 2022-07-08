Выпуск системы глубокого инспектирования пакетов nDPI 4.4

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|1.1, QwertyReg (ok), 11:05, 08/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–16 +/–
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> Проект nDPI основан после безуспешной попытки передачи изменений в репозиторий OpenDPI, который остался без сопровождения.
Классика. Вангую, что через годик, когда курсовая будет сдана, проект nDPI будет также заброшен и основан новый проект DPI-ng.
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|2.2, Аноним (2), 11:24, 08/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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с чего бы это? Luca почти десять лет его пилит. ntop успешно деньги зарабатывает на этом
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|1.11, Аноним (11), 15:42, 08/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Сишечка и разбор сетевого трафика. Ну что же, поп-корн почти готов, можно наблюдать.
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|2.15, кубрик (?), 16:44, 08/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Действительно, на растишечке ведь столько аналогов. А по факту даже пинг сделать не смогли и написали парсер выхлопа для консольного пинга. И тот с горем по палам работал.
Всегда интересно наблюдать как люди оправдывают свою лень, безграмотность и не способность осилить элементарный Си.
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|4.18, кубрик (?), 17:16, 08/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> WIndows-версия вредоноса получила “апгрейд”
Действительно, ну очень отличное применение.
Хотя цевилизованному миру на этот ваш Windows давно плевать с большой колокольни, но при этом плюсов языку это не добавило от слова совсем.
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|5.31, Аноним (-), 20:04, 08/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> цевилизованному миру
какому-какому миру?
смешно слышать от жалкого одного процента что миру превать на винду))
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|6.33, кубрик (?), 20:20, 08/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> какому-какому миру?
цевилизованному. написано же
> смешно слышать от жалкого одного процента что миру превать на винду))
Ну смейся, мне то что до жалкого неудачника с вендой. А я и дальше буду делать нормальный продукт на нормальном си и плюсах с много милионными пользователями и плевать и на тебя и на твою венду.
Не вижу это позорище от слова совсем и прекрасно себя чувствую.
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|1.14, кубрик (?), 16:43, 08/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> написан на языке Си
Потому что нормальные вещи пишутся только на нормальных языках
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|4.29, Аноним (29), 19:46, 08/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зареверсь ассемблерный код гидрой или идой в сишный и перенеси. Делов то на 5 копеек. Если повезет)
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