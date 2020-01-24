Проект Geneva развивает движок для автоматизации обхода цензурирования трафика

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|1.1, Аноним (1), 23:56, 24/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Раньше для обхода блокировки Ростелекома достаточно было дропнуть RST-пакеты, но с осени это работать перестало, видимо DPI сменили.
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|2.2, dimqua (ok), 00:03, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похоже, скоро начнут все по IP блочить, а какие сайты (и другие ресурсы) на нем - без разницы. :(
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|3.14, тоже Аноним (ok), 01:26, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно, Ростелеком это не делает, но я на discuss.cocos2dx.org, например, получаю Unable to connect. Потому что когда-то один мудрец в погонах заметил на этом сервере Телеграм, а другой - вынес решение. И ни один не почешется, чтобы вернуть в Рунет ни в чем давно не повинный сервер.
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|4.17, Анонимун (?), 02:49, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из TLS 1.3 DPI провайдера не может вытащить доменное имя из пакета и ему приходится блочить по IP. Попробуй TLS 1.2. Настройка security.tls.version.max
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|3.18, Анонимун (?), 02:52, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А много ли сейчас провайдеров, предлагающих белые IP?
DPI же сейчас в основном у мобильных провайдеров?
Не согласен, что РТК днище. Он даже рутрекеровские трекеры не блочит (по отзывам). Только тсс, никому не говорите.
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|4.19, Анонимун (?), 02:54, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А иначе как в Tixati их блок обходить? Ведь Tixati с 2015 года не умеет пускать через прокси трекеры отдельно.
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|1.3, Аноним (3), 00:20, 25/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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А в странах демократии тоже можно обойти цензуру? Когда в прозападных странах говорят, что цензура "не противоречит принципам свободы и позволяет задерживать нарушителей, которые провоцируют возникновение конфликтов, а также искажают официальные показатели экономического роста страны".
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|2.10, Аноним (10), 00:56, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В странах запада сейчас такая дичь творится, достаточно хабр почитать (но лучше не надо).
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|1.7, Аноним (7), 00:40, 25/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зря это они. Меньше знаешь - крепче спишь. Знание полезным только избранным
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|2.9, Аноним (12), 00:56, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А чего с толпой бесполезных идиотов делать? Столько сторожей и кассиров в природе не нужно.
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|1.8, Аноним (10), 00:54, 25/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А так можно обходить запрет при отрицательном балансе? На йоте, например, некоторые виды UDP (dnscrypt) на низкой скорости все-таки проходят. Интерес чисто спортивный. А раньше даже UDP OpenVPN держался, сейчас уже нет. По TCP RST сыпятся.
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|2.11, Аноним (12), 01:00, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зависит от фактической реализации отключки при этом. Некоторые вообще весь траф грохают, там упс. Некоторые не весь - там уже разные варианты есть. Есть и другие варианты наелова dpi, например с левыми хидерами - найдешь если сильно интересно.
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|1.16, Аноним (16), 02:17, 25/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Супер, теперь цензоры смогут автоматически определять дыры в своей блокировке
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