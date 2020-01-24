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Проект Geneva развивает движок для автоматизации обхода цензурирования трафика

24.01.2020 22:59

Исследователи из Мэрилендского университета в рамках проекта Geneva предприняли попытку создания движка для автоматизации определения методов, применяемых для цензурирования доступа к контенту. Вручную пытаться перебрать возможные бреши систем глубокого инспектирования пакетов (DPI) достаточно трудный и долгий процесс, в Geneva попытались использовать генетический алгоритм для оценки особенностей DPI, определения ошибок в реализации и выработки оптимальной стратегии обхода блокировки на стороне клиента. Код проекта написан на языке Python.

Применяемое для блокировки DPI-оборудование имеет свои недоработки, позволяющие скрыть обращение к запрещённому ресурсу или избежать блокировки. Например, в простейшем случае при организации блокировки через подстановку фиктивного ответа достаточно на стороне клиента отбросить фиктивный ответ, отправленный DPI. В других ситуациях можно скрыть от DPI сам факт обращения к заблокированному сайту, немного видоизменив параметры HTTP-запроса (например, добавив лишний пробел после "GET"), разделив на несколько пакетов данные согласования TLS-соединения или выполнив атаки TCB Teardown и TCB Desync. Суть упомянутых атак в отправке клиентом вначале фиктивного пакета с данными или флагами RST/ACK, который не получит целевой хост, но поймает DPI, примет на его основе решение и не станет анализировать идущий следом пакет с реальным запросом (для скрытия первого пакета от целевого хоста можно выставить низкий TTL, а также некорректную контрольную сумму, флаги или номер последовательности TCP).

Geneva пытается выработать рабочий метод обхода DPI, используя четыре базовые примитива для манипуляции с сетевыми пакетами - отбрасывание, изменение заголовков, дублирование и фрагментация. Для подбора оптимальной стратегии применяется генетический алгоритм, моделирующий процессы, сходные с естественным отбором, через случайное комбинирование различных вариантов манипуляций с пакетами. В конечном счёте, на выходе примитивы комбинируются в "дерево действий", определяющее алгоритм обхода DPI.

align=top

Работа Geneva успешно опробована для обхода методов цензурирования, применяемых в Китае, Индии и Казахстане, в том числе при помощи Geneva было выявлено несколько новых брешей, о которых не было известно до этого. При этом Geneva эффективен только для обхода блокировок на основе DPI, при блокировании по IP-адресам он бесполезен и без VPN не обойтись. В ходе экспериментов выявлено несколько десятков типовых стратегий обхода DPI, которые можно протестировать сразу без проведения полного анализа, например: 


   python3 engine.py --server-port 80 --strategy "[TCP:flags:PA]-duplicate(tamper{TCP:dataofs:replace:10} tamper{TCP:chksum:corrupt},),)-|" --log debug

   2020-01-24 20:54:41 DEBUG:[ENGINE] Engine created with strategy \/ (ID bm3kdw3r) to port 80
   2020-01-24 20:54:41 DEBUG:[ENGINE] Configuring iptables rules
   2020-01-24 20:54:41 DEBUG:[ENGINE] iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 80 -j NFQUEUE --queue-num 1
   2020-01-24 20:54:41 DEBUG:[ENGINE] iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j NFQUEUE --queue-num 2
   2020-01-24 20:54:41 DEBUG:[ENGINE] iptables -A OUTPUT -p udp --sport 80 -j NFQUEUE --queue-num 1
   2020-01-24 20:54:41 DEBUG:[ENGINE] iptables -A INPUT -p udp --dport 80 -j NFQUEUE --queue-num 2


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Kkevsterrr/...)
  2. Обход блокировки трафика провайдером при помощи iptables
  3. Обход DPI в linux
  4. Сайты открытых проектов, недоступные из-за блокировок Роскомнадзора
  5. OpenNews: Ассоциации провайдеров США выступили против централизации при внедрении DNS-over-HTTPS
  6. OpenNews: Доступна система глубокого инспектирования пакетов nDPI 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dpi, geneva, block
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  • 1.1, Аноним (1), 23:56, 24/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Раньше для обхода блокировки Ростелекома достаточно было дропнуть RST-пакеты, но с осени это работать перестало, видимо DPI сменили.
     
     
  • 2.2, dimqua (ok), 00:03, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, скоро начнут все по IP блочить, а какие сайты (и другие ресурсы) на нем - без разницы. :(
     
     
  • 3.14, тоже Аноним (ok), 01:26, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, Ростелеком это не делает, но я на discuss.cocos2dx.org, например, получаю Unable to connect. Потому что когда-то один мудрец в погонах заметил на этом сервере Телеграм, а другой - вынес решение. И ни один не почешется, чтобы вернуть в Рунет ни в чем давно не повинный сервер.
     
     
  • 4.17, Анонимун (?), 02:49, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из TLS 1.3 DPI провайдера не может вытащить доменное имя из пакета и ему приходится блочить по IP. Попробуй TLS 1.2. Настройка security.tls.version.max
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:28, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    РТК днище
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 01:01, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличная компания, всегда на стороне клиента </sarcasm>
     
  • 3.18, Анонимун (?), 02:52, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А много ли сейчас провайдеров, предлагающих белые IP?
    DPI же сейчас в основном у мобильных провайдеров?
    Не согласен, что РТК днище. Он даже рутрекеровские трекеры не блочит (по отзывам). Только тсс, никому не говорите.
     
     
  • 4.19, Анонимун (?), 02:54, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А иначе как в Tixati их блок обходить? Ведь Tixati с 2015 года не умеет пускать через прокси трекеры отдельно.
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:20, 25/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    А в странах демократии тоже можно обойти цензуру? Когда в прозападных странах говорят, что цензура "не противоречит принципам свободы и позволяет задерживать нарушителей, которые провоцируют возникновение конфликтов, а также искажают официальные показатели экономического роста страны".
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 00:24, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    миша, залогинься, ты сегодня отработал свои 40 копеек
     
  • 2.6, Аноним (-), 00:29, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Шигорин, ты что ли?
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:56, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В странах запада сейчас такая дичь творится, достаточно хабр почитать (но лучше не надо).
     
  • 2.20, Put In (?), 02:57, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Агент вы спалились.
    Меняйте место дислокации.
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:40, 25/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зря это они. Меньше знаешь - крепче спишь. Знание полезным только избранным
     
     
  • 2.9, Аноним (12), 00:56, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чего с толпой бесполезных идиотов делать? Столько сторожей и кассиров в природе не нужно.
     

  • 1.8, Аноним (10), 00:54, 25/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А так можно обходить запрет при отрицательном балансе? На йоте, например, некоторые виды UDP (dnscrypt) на низкой скорости все-таки проходят. Интерес чисто спортивный. А раньше даже UDP OpenVPN держался, сейчас уже нет. По TCP RST сыпятся.
     
     
  • 2.11, Аноним (12), 01:00, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от фактической реализации отключки при этом. Некоторые вообще весь траф грохают, там упс. Некоторые не весь - там уже разные варианты есть. Есть и другие варианты наелова dpi, например с левыми хидерами - найдешь если сильно интересно.
     

  • 1.13, б.б. (?), 01:25, 25/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а с её помощью мои комментарии на опеннете не будут удалять?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 01:46, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пока не будут, но это не точно
     
  • 2.21, AI (?), 03:42, 25/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрю как будешь себя вести.
     

  • 1.16, Аноним (16), 02:17, 25/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Супер, теперь цензоры смогут автоматически определять дыры в своей блокировке
     
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