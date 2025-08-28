Опубликованы сборки мессенджера MAX для платформы Linux

Компания VK опубликовала версию мессенджера MAX для платформы Linux. Сборки доступны в пакетах RPM (79 МБ) и DEB (92 МБ), а также в форме самодостаточного образа в формате AppImage (114 МБ), который можно запустить без установки в систему. Версия для Linux построена на основе платформы Electron, использующий браузерный движок Chromium.

В качестве обязательных зависимостей загружаются libgtk, libnotify, libnss, libxss, libxtst, xdg-utils, libatspi, libuuid и libsecret. Для отображения индикаторов в системном лотке используется libappindicator. Поддерживается работа в окружениях на базе X11 и Wayland. Сборка RPM-пакета выполнена в дистрибутиве Alma Linux 8.x. Регистрация новых пользователей через Linux-приложение не поддерживается, для работы учётная запись должна быть создана в мобильном приложении.



