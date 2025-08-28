The OpenNET Project / Index page

Опубликованы сборки мессенджера MAX для платформы Linux

28.08.2025 18:38

Компания VK опубликовала версию мессенджера MAX для платформы Linux. Сборки доступны в пакетах RPM (79 МБ) и DEB (92 МБ), а также в форме самодостаточного образа в формате AppImage (114 МБ), который можно запустить без установки в систему. Версия для Linux построена на основе платформы Electron, использующий браузерный движок Chromium.

В качестве обязательных зависимостей загружаются libgtk, libnotify, libnss, libxss, libxtst, xdg-utils, libatspi, libuuid и libsecret. Для отображения индикаторов в системном лотке используется libappindicator. Поддерживается работа в окружениях на базе X11 и Wayland. Сборка RPM-пакета выполнена в дистрибутиве Alma Linux 8.x. Регистрация новых пользователей через Linux-приложение не поддерживается, для работы учётная запись должна быть создана в мобильном приложении.

  • 1.1, Аноним (1), 19:11, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +32 +/
    Спасибо, мы как-нибудь без него перекантуемся.
     
     
  • 2.28, фыв (??), 19:32, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не спешите, мы всегда ждём, всегда рады вам.
    Долго не покантуетесь к тому же.

    В скольки chroot fairjail net-namespace vpn-route -ах это говно держать еще тот вопрос конечно. А в довольно скором времени, перекантоуаться ты сможешь лишь в пещере, как подсказывает глобализм.

     
  • 2.61, АнонимЯ (?), 20:20, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, наконец. А то требуют импортозамещения, а под линуксы его не было. Маки, вынь, ну как всегда, в общем.
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:11, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    p2p работает?
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 19:15, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шутка?
     
  • 2.20, Аноним (20), 19:23, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Только через товарища майора
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 19:37, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    P2M получается
     
  • 2.56, тоже Аноним (ok), 20:11, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Perlustration 2 Police? А как же!
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:12, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сборка RPM-пакета выполнена в дистрибутиве Alma Linux 8.x.

    почему не редос? где импортозамещение?

     
     
  • 2.5, Аноним (-), 19:14, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Даже сборщик MAX-а недоверяет российским дистрибутивам. Интересно.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 19:38, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже сборщик MAX-а недоверяет российским дистрибутивам. Интересно.

    Я тебя сейчас больше удивлю. На гитхабе частично лежат исходники этого чуда, вяло ведётся разработка, но никто их не банит. Похоже, что контора даже не под санкциями.

     
     
  • 4.41, Аноним (37), 19:40, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ссылка https://github.com/max-messenger
     
     
  • 5.48, Аноним (48), 19:51, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там только код ui-библиотеки для создания мини-приложений для MAX. Никакого кода самого мессенджера там нет.
     
     
  • 6.51, Аноним (37), 19:57, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда расходимся.
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:16, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что ред ос платный и не соблюдает gpl.
     
     
  • 3.21, нах. (?), 19:24, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gpl-то он может и соблюдает, только нафига тебе его исходники?
    А вот чтоб собрать под него пакет - таки да, сперва заплати. Чудо-лицензия предполагает бесплатное использование только для "ознакомления", никаких исключений про разработку или сборку даже бесплатных и свободно-распространяемых пакетов там нет.

     
  • 3.39, Аноним (33), 19:39, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы делать вывод о несоблюдении чего-либо нужно решение суда. GPL это не святое писание, а лицензия. Вывод о несоответствии может сделать только орган власти. Остальное - это мнения.
     
     
  • 4.53, Comdiv (ok), 20:01, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Решение суда нужно, чтобы притянуть к ответственности. Чтобы делать вывод этого не нужно. При этом ошибочным может быть как чей-то независимый вывод, так и решения суда.
     

  • 1.9, Аноним (8), 19:17, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Упаковали вебсайт в chromium-sandbox, мда.
     
  • 1.15, Аноним (15), 19:21, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если нужен, можно просто в браузере юзать. А не тащить этот буллшит в систему, ещё и на электроне.
     
  • 1.18, нах. (?), 19:22, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот спасибо, товарищмаёр! Расстарались на все деньги. Обязательно установлю!

    (ну всяко не хуже ж всосапа получилось-то!)

     
  • 1.24, Аноним (48), 19:27, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в web-версии не даёт регистрироваться? Просит номер телефона и тишина? На странице при этом странное примечание "Код придёт, если номер телефона зарегистрирован", значит ли это, что первую регистрацию можно пройти только запустив мобильное приложение?
     
     
  • 2.27, SchweinDeBurg (ok), 19:32, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта сборка ведет себя ровно так же, как и веб-версия. :-D
     
  • 2.29, Позитивный Аноним (?), 19:33, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, регистрация только через мобильное приложение или ПК-приложение.
    В веб-браузере доступен только вход. На данный момент пока так, в будущем может что-то изменится.
     
     
  • 3.30, SchweinDeBurg (ok), 19:34, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не вводите людей в заблуждение, регистрация через Линукс-приложение невозможна.
     
     
  • 4.76, Позитивный Аноним (?), 20:42, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я и не вводил, так как про Линукс не говорил и приложение для него даже не пробовал.
     
     
  • 5.78, SchweinDeBurg (ok), 20:46, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А "ПК-приложение" -- это тогда что?
     
     
  • 6.84, eugener (ok), 20:53, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    обычно при скачивании софта вариант "для пк" означает версию для винды, а версия для линукс идёт отдельным пунктом. На многих сайтах так. Уж хз почему. Видимо потому что линукс можно поставить на что-то экзотическое не-x86.
     
     
  • 7.88, lxoid (ok), 21:09, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что-то экзотическое не может быть персональным компьютером? И x64 не существует.
     

  • 1.25, SchweinDeBurg (ok), 19:31, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Добавьте, пожалуйста, к тексту новости, что воспользоваться этим "чудом" отечественного софтостроения без установки мобильного приложения на смартфон не представляется возможным.
     
     
  • 2.85, нах. (?), 20:54, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Чем мы хуже вот-цапа?!"

     
  • 2.87, Аноним (87), 20:59, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и что. Телеграм так же делает. Обходиться просто. Ставите прихоложение на смартфон, регистрируетесь и сносите его со смартфона.
     

  • 1.31, Аноним (37), 19:36, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что тут можно сказать. Внутри у него электрон, камеру под линуксом завести не удалось. На Qt написать не осилили, подозреваю что взяли что-то готовое и переименовали.
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 19:43, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > камеру под линуксом завести не удалось

    И слава богу. А то под виндой она почему-то сама по себе запускается. Во всяком случае об этом предупреждает касперский антивирус.

     
     
  • 3.57, Аноним (57), 20:14, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да видели мы как он предупреждает. Баг у касперыча - плашка про использование камеры висит днями и не пропадает. Чел который про это истерил даже не удосужился проверить на другом софте, который использует камеру.
     
  • 2.60, Аноним (60), 20:20, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На Qt написать не осилили, подозреваю что взяли что-то готовое и переименовали.

    Что-то готовое - это и есть Электрон, который просто открывает веб-версию этого Макса. То есть вместо кладки в твоем браузере тебе для этого поделия предлагают запустить отдельный браузер. 😂

    Таким же макаром народные васяны "портировали" Ватсап на Линукса: тупо Эелектрон, открывающий web.whatsapp.com.

     
     
  • 3.65, Аноним (65), 20:27, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "портировали" Ватсап на Линукса: тупо Эелектрон

    А на Винде оно разве не тоже на лелектроне?

     
     
  • 4.67, SchweinDeBurg (ok), 20:29, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, на Qt 6.
     
     
  • 5.74, Аноним (65), 20:35, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы ща про Вацап или Макс?
     

  • 1.32, Shenmue (?), 19:37, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я лучше останусь на миранде и буду дальше сидеть в аське
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 19:44, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    сервера аськи разве не выключили?
     
     
  • 3.55, Аноним (57), 20:10, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    После выключения там наконец стало тихо и спокойно
     
  • 3.62, Аноним (60), 20:21, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > сервера аськи разве не выключили?

    А это не мешает в ней сидеть. 🥲

     

  • 1.35, Аноним (35), 19:37, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да обычная шляпа, собранная из васянских либ. Со всеми этими интеграциями в госуслуги они погорячились. Если бы не реклама, оно бы даже взлетело, но продвижением занимались слабоумные и теперь ничего не поделать.
     
     
  • 2.68, Анобус (?), 20:30, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если бы не реклама, оно бы даже взлетело, но продвижением занимались слабоумные и теперь ничего не поделать.

    какие-то рыночные термины. куку!
    продвижение это когда тебе предлагают, и ты можешь отказаться

     

  • 1.36, Аноним (36), 19:37, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какая проблема открыть исходники, если это всё равно по сути веб-приложение?
     
     
  • 2.38, Аноним (35), 19:39, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Веб приложения любят обфусцировать, делая совершенно нечитаемыми и неудобными. Да и толку тебе от исходников клиента?
     
  • 2.45, Аноним (37), 19:43, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот здесь что-то выложено https://github.com/max-messenger Не знаю правда, всё ли там.
     

  • 1.40, Gnome (??), 19:39, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Добавил в систему. Быстро они. Надеюсь отсальные писатели разных программ тоже подсуетятся под линукс делать сборки.
     
  • 1.43, Голдер и Рита (?), 19:40, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Версия для Linux построена на основе платформы Electron

    Ужасно, надеюсь перепишут на Qt😲😓😰💀

     
  • 1.59, SchweinDeBurg (ok), 20:18, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Особой пикантности добавляет тот факт, что виндовая версия сделана на Qt 6. :-D
     
     
  • 2.66, НяшМяш (ok), 20:27, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Половина интернета уверена, что мах это тупо форк телеграм клиента. Они не осилили собрать под линь то, что в оригинале собирается?
     
     
  • 3.69, SchweinDeBurg (ok), 20:30, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчет форка ТГ у меня есть сомнения... скорее, это действительно перелицованный ТамТам.
     
  • 3.86, нах. (?), 20:55, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все правильно, он и оригинальный не собирается. Была куча воплей от недовольных хомячков, что там все поломано и чинить не собирались.

     
  • 2.73, DasKolbass (?), 20:34, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt WebEngine основывается на Chromium
     

