Опубликованы сборки мессенджера MAX для платформы Linux

|2.28, фыв (??), 19:32, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не спешите, мы всегда ждём, всегда рады вам.
Долго не покантуетесь к тому же.
В скольки chroot fairjail net-namespace vpn-route -ах это говно держать еще тот вопрос конечно. А в довольно скором времени, перекантоуаться ты сможешь лишь в пещере, как подсказывает глобализм.
|2.61, АнонимЯ (?), 20:20, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
О, наконец. А то требуют импортозамещения, а под линуксы его не было. Маки, вынь, ну как всегда, в общем.
|1.3, Аноним (3), 19:12, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Сборка RPM-пакета выполнена в дистрибутиве Alma Linux 8.x.
почему не редос? где импортозамещение?
|2.5, Аноним (-), 19:14, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Даже сборщик MAX-а недоверяет российским дистрибутивам. Интересно.
|3.37, Аноним (37), 19:38, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Даже сборщик MAX-а недоверяет российским дистрибутивам. Интересно.
Я тебя сейчас больше удивлю. На гитхабе частично лежат исходники этого чуда, вяло ведётся разработка, но никто их не банит. Похоже, что контора даже не под санкциями.
|5.48, Аноним (48), 19:51, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Там только код ui-библиотеки для создания мини-приложений для MAX. Никакого кода самого мессенджера там нет.
|3.21, нах. (?), 19:24, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
gpl-то он может и соблюдает, только нафига тебе его исходники?
А вот чтоб собрать под него пакет - таки да, сперва заплати. Чудо-лицензия предполагает бесплатное использование только для "ознакомления", никаких исключений про разработку или сборку даже бесплатных и свободно-распространяемых пакетов там нет.
|3.39, Аноним (33), 19:39, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Чтобы делать вывод о несоблюдении чего-либо нужно решение суда. GPL это не святое писание, а лицензия. Вывод о несоответствии может сделать только орган власти. Остальное - это мнения.
|4.53, Comdiv (ok), 20:01, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Решение суда нужно, чтобы притянуть к ответственности. Чтобы делать вывод этого не нужно. При этом ошибочным может быть как чей-то независимый вывод, так и решения суда.
|1.15, Аноним (15), 19:21, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Если нужен, можно просто в браузере юзать. А не тащить этот буллшит в систему, ещё и на электроне.
|1.18, нах. (?), 19:22, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вот спасибо, товарищмаёр! Расстарались на все деньги. Обязательно установлю!
(ну всяко не хуже ж всосапа получилось-то!)
|1.24, Аноним (48), 19:27, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А в web-версии не даёт регистрироваться? Просит номер телефона и тишина? На странице при этом странное примечание "Код придёт, если номер телефона зарегистрирован", значит ли это, что первую регистрацию можно пройти только запустив мобильное приложение?
|2.29, Позитивный Аноним (?), 19:33, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, регистрация только через мобильное приложение или ПК-приложение.
В веб-браузере доступен только вход. На данный момент пока так, в будущем может что-то изменится.
|6.84, eugener (ok), 20:53, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
обычно при скачивании софта вариант "для пк" означает версию для винды, а версия для линукс идёт отдельным пунктом. На многих сайтах так. Уж хз почему. Видимо потому что линукс можно поставить на что-то экзотическое не-x86.
|7.88, lxoid (ok), 21:09, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А что-то экзотическое не может быть персональным компьютером? И x64 не существует.
|1.25, SchweinDeBurg (ok), 19:31, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Добавьте, пожалуйста, к тексту новости, что воспользоваться этим "чудом" отечественного софтостроения без установки мобильного приложения на смартфон не представляется возможным.
|2.87, Аноним (87), 20:59, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну и что. Телеграм так же делает. Обходиться просто. Ставите прихоложение на смартфон, регистрируетесь и сносите его со смартфона.
|1.31, Аноним (37), 19:36, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну что тут можно сказать. Внутри у него электрон, камеру под линуксом завести не удалось. На Qt написать не осилили, подозреваю что взяли что-то готовое и переименовали.
|2.44, Аноним (44), 19:43, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> камеру под линуксом завести не удалось
И слава богу. А то под виндой она почему-то сама по себе запускается. Во всяком случае об этом предупреждает касперский антивирус.
|3.57, Аноним (57), 20:14, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да видели мы как он предупреждает. Баг у касперыча - плашка про использование камеры висит днями и не пропадает. Чел который про это истерил даже не удосужился проверить на другом софте, который использует камеру.
|2.60, Аноним (60), 20:20, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> На Qt написать не осилили, подозреваю что взяли что-то готовое и переименовали.
Что-то готовое - это и есть Электрон, который просто открывает веб-версию этого Макса. То есть вместо кладки в твоем браузере тебе для этого поделия предлагают запустить отдельный браузер. 😂
Таким же макаром народные васяны "портировали" Ватсап на Линукса: тупо Эелектрон, открывающий web.whatsapp.com.
|3.65, Аноним (65), 20:27, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> "портировали" Ватсап на Линукса: тупо Эелектрон
А на Винде оно разве не тоже на лелектроне?
|3.62, Аноним (60), 20:21, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> сервера аськи разве не выключили?
А это не мешает в ней сидеть. 🥲
|1.35, Аноним (35), 19:37, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Да обычная шляпа, собранная из васянских либ. Со всеми этими интеграциями в госуслуги они погорячились. Если бы не реклама, оно бы даже взлетело, но продвижением занимались слабоумные и теперь ничего не поделать.
|2.68, Анобус (?), 20:30, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Если бы не реклама, оно бы даже взлетело, но продвижением занимались слабоумные и теперь ничего не поделать.
какие-то рыночные термины. куку!
продвижение это когда тебе предлагают, и ты можешь отказаться
|1.36, Аноним (36), 19:37, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А какая проблема открыть исходники, если это всё равно по сути веб-приложение?
|2.38, Аноним (35), 19:39, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Веб приложения любят обфусцировать, делая совершенно нечитаемыми и неудобными. Да и толку тебе от исходников клиента?
|1.40, Gnome (??), 19:39, 28/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Добавил в систему. Быстро они. Надеюсь отсальные писатели разных программ тоже подсуетятся под линукс делать сборки.
|2.66, НяшМяш (ok), 20:27, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Половина интернета уверена, что мах это тупо форк телеграм клиента. Они не осилили собрать под линь то, что в оригинале собирается?
|3.86, нах. (?), 20:55, 28/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Все правильно, он и оригинальный не собирается. Была куча воплей от недовольных хомячков, что там все поломано и чинить не собирались.
